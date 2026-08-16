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Dani Olmo envia mensagem emocionante a Ferran Torres após herói da Espanha completar transferência de € 50 milhões do Barcelona para o Paris Saint-Germain
Olmo presta homenagem a companheiro de equipe de saída
Após a confirmação oficial de sua transferência para a capital francesa, Torres foi inundado de mensagens de seus agora ex-companheiros de equipe. Olmo, que dividiu o campo com Torres tanto no clube quanto na seleção, recorreu às redes sociais para expressar sua tristeza pela saída do jogador de 26 anos. O meio-campista compartilhou uma foto da dupla durante as comemorações de título do Barcelona, destacando o forte vínculo criado dentro do vestiário nas últimas temporadas.
Escrevendo no Instagram, Olmo enviou uma mensagem emocionante ao amigo enquanto ele se prepara para a vida no Parc des Princes. O meio-campista escreveu: "Obrigado por todos esses anos, meu amigo! Vamos sentir muito a sua falta", acompanhado de um emoji de coração vermelho.Instagram/daniolmo
- Getty Images Sport
Torres escreve despedida emocionante ao Barcelona
O próprio Torres tratou rapidamente de se dirigir aos torcedores e ao clube depois de assinar um contrato de cinco anos com o PSG que o manterá em Paris até 2031. Ao refletir sobre um período em que conquistou três títulos de La Liga, ele falou abertamente sobre o crescimento pessoal que viveu durante seu tempo com as cores do Barcelona.
Em seu comovente pronunciamento, o ex-jogador do Manchester City expressou profunda gratidão pelo período em que vestiu as cores do Barcelona. Ele declarou: "Antes de mais nada, quero agradecer a todos por tudo. Foi uma honra vestir estas cores. O que vivi no Barcelona ao longo destes quatro anos e meio me tornou um jogador de futebol melhor e uma pessoa melhor. Durante esse tempo, Barcelona foi a minha casa."
Um legado de títulos e amizades
O herói da Copa do Mundo de 2026 deixa a Espanha com sua cotação em alta histórica, depois de ter desempenhado um papel fundamental nos sucessos recentes. Além dos troféus, Torres destacou o lado humano de sua passagem pelo clube. Ele sai não apenas como um finalizador letal que marcou 40 gols em 94 jogos nas últimas duas temporadas, mas como uma figura respeitada que manteve laços fortes com a base da seleção espanhola
Torres concluiu seu comunicado dizendo: "Estou deixando este clube com amigos dentro e fora do vestiário, e muitas pessoas que nos tornaram melhores. Juntos, fomos campeões com o Barcelona, e muitos de nós também fomos campeões com a seleção. Obrigado e Força Barça."
- Getty Images
A busca do Barcelona por um novo camisa 9
Com Torres e Robert Lewandowski não mais comandando o ataque, a pressão está sobre a diretoria do Barcelona para garantir um substituto. O clube foi ligado a vários alvos de alto nível, incluindo Julian Alvarez, embora as negociações com o Atletico Madrid tenham se mostrado difíceis.
Uma opção em potencial, o atacante do Sporting CP Luis Suarez, foi descartada depois de o Barcelona decidir não pagar sua cláusula de rescisão de € 80 milhões, de acordo com Fabrizio Romano. À medida que o prazo se aproxima, a busca por um novo camisa 9 segue como a principal prioridade do clube.
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