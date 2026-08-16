Após a confirmação oficial de sua transferência para a capital francesa, Torres foi inundado de mensagens de seus agora ex-companheiros de equipe. Olmo, que dividiu o campo com Torres tanto no clube quanto na seleção, recorreu às redes sociais para expressar sua tristeza pela saída do jogador de 26 anos. O meio-campista compartilhou uma foto da dupla durante as comemorações de título do Barcelona, destacando o forte vínculo criado dentro do vestiário nas últimas temporadas.

Escrevendo no Instagram, Olmo enviou uma mensagem emocionante ao amigo enquanto ele se prepara para a vida no Parc des Princes. O meio-campista escreveu: "Obrigado por todos esses anos, meu amigo! Vamos sentir muito a sua falta", acompanhado de um emoji de coração vermelho.

Instagram/daniolmo



