Getty Images Sport
Traduzido por
Dani Olmo avisa Marc Cucurella que ele vai “sofrer” contra Lamine Yamal, depois de ver o jogador formado na base do Barcelona concluir sua transferência para o Real Madrid
Mourinho fecha contratação de destaque
O Real Madrid contratou o lateral-esquerdo do Chelsea em uma negociação rápida no valor inicial de 55 milhões de euros, além de bônus. A transferência marca a primeira contratação oficial sob o comando do recém-nomeado técnico José Mourinho, que está reformulando o elenco de forma drástica após temporadas consecutivas sem títulos. A notícia pegou muitos de surpresa, incluindo Olmo, que já havia jogado ao lado do lateral durante a época em que ambos integravam a base do clube, antes de Cucurella acabar consolidando sua carreira fora de Barcelona.
- Getty Images Sport
Olmo prevê sofrimento no país
O meia do Barcelona admitiu que o elenco não tinha a menor ideia da transferência iminente, mas desejou boa sorte ao seu amigo íntimo, apesar da nova rivalidade entre os dois times no campeonato nacional.
Olmo disse ao Sport: “Não esperávamos por isso. Ele manteve isso em segredo. Se era isso que ele queria, fico feliz por ele, porque é meu amigo; agora ele vai ter que sofrer no campeonato, assim como nós. Ele vai ter que sofrer contra o Lamine, por exemplo.”
Giants iniciam uma onda de gastos
O Real Madrid reagiu de forma agressiva aos seus recentes fracassos, garantindo também as contratações de Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. Enquanto isso, o Barcelona concretizou sua própria contratação de peso ao trazer Anthony Gordon da Premier League, ao mesmo tempo em que busca ativamente Julian Álvarez.
Olmo acrescentou: “É normal que, depois de dois anos sem vitórias, eles se reforcem; são jogadores de nível mundial, mas não estamos preocupados. Fizemos uma ótima contratação com Gordon e estamos felizes.”
- Getty Images Sport
As rivalidades do Clássico ganham destaque
Atualmente, Cucurella está focado na seleção nacional, liderando a campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2026 ao lado do jovem astro do Barcelona, Yamal. Assim que esse importante torneio de verão chegar ao fim, o lateral-esquerdo voará para Madri para se integrar ao esquema tático de Mourinho. Lidar com a imensa pressão do Bernabéu e, ao mesmo tempo, administrar sua nova rivalidade nacional com os companheiros da La Roja será o teste definitivo para a mais recente contratação de destaque do Real Madrid.