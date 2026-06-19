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Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Dani Olmo avisa Marc Cucurella que ele vai “sofrer” contra Lamine Yamal, depois de ver o jogador formado na base do Barcelona concluir sua transferência para o Real Madrid

M. Cucurella
D. Olmo
L. Yamal
Barcelona
La Liga
Real Madrid

O craque do Barcelona, Dani Olmo, enviou uma mensagem brincalhona, mas direta, ao seu companheiro de seleção Marc Cucurella, após a surpreendente transferência do zagueiro, neste verão, para o arquirrival Real Madrid. O ex-lateral do Chelsea assinou um lucrativo contrato de seis anos no Santiago Bernabéu, o que adiciona um tempero especial aos futuros confrontos do El Clásico, considerando suas profundas raízes na Catalunha desde a infância.

  • Mourinho fecha contratação de destaque

    O Real Madrid contratou o lateral-esquerdo do Chelsea em uma negociação rápida no valor inicial de 55 milhões de euros, além de bônus. A transferência marca a primeira contratação oficial sob o comando do recém-nomeado técnico José Mourinho, que está reformulando o elenco de forma drástica após temporadas consecutivas sem títulos. A notícia pegou muitos de surpresa, incluindo Olmo, que já havia jogado ao lado do lateral durante a época em que ambos integravam a base do clube, antes de Cucurella acabar consolidando sua carreira fora de Barcelona.

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  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    Olmo prevê sofrimento no país

    O meia do Barcelona admitiu que o elenco não tinha a menor ideia da transferência iminente, mas desejou boa sorte ao seu amigo íntimo, apesar da nova rivalidade entre os dois times no campeonato nacional.

    Olmo disse ao Sport: “Não esperávamos por isso. Ele manteve isso em segredo. Se era isso que ele queria, fico feliz por ele, porque é meu amigo; agora ele vai ter que sofrer no campeonato, assim como nós. Ele vai ter que sofrer contra o Lamine, por exemplo.”

  • Giants iniciam uma onda de gastos

    O Real Madrid reagiu de forma agressiva aos seus recentes fracassos, garantindo também as contratações de Bernardo Silva e Ibrahima Konaté. Enquanto isso, o Barcelona concretizou sua própria contratação de peso ao trazer Anthony Gordon da Premier League, ao mesmo tempo em que busca ativamente Julian Álvarez.

    Olmo acrescentou: “É normal que, depois de dois anos sem vitórias, eles se reforcem; são jogadores de nível mundial, mas não estamos preocupados. Fizemos uma ótima contratação com Gordon e estamos felizes.”

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    As rivalidades do Clássico ganham destaque

    Atualmente, Cucurella está focado na seleção nacional, liderando a campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2026 ao lado do jovem astro do Barcelona, Yamal. Assim que esse importante torneio de verão chegar ao fim, o lateral-esquerdo voará para Madri para se integrar ao esquema tático de Mourinho. Lidar com a imensa pressão do Bernabéu e, ao mesmo tempo, administrar sua nova rivalidade nacional com os companheiros da La Roja será o teste definitivo para a mais recente contratação de destaque do Real Madrid.