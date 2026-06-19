O meia do Barcelona admitiu que o elenco não tinha a menor ideia da transferência iminente, mas desejou boa sorte ao seu amigo íntimo, apesar da nova rivalidade entre os dois times no campeonato nacional.

Olmo disse ao Sport: “Não esperávamos por isso. Ele manteve isso em segredo. Se era isso que ele queria, fico feliz por ele, porque é meu amigo; agora ele vai ter que sofrer no campeonato, assim como nós. Ele vai ter que sofrer contra o Lamine, por exemplo.”