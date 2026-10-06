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Dani Olmo alerta a Espanha sobre resposta "perigosa" da Croácia após humilhação por 7 a 0 para a Inglaterra
Olmo pede cautela contra a Croácia
O meia-atacante da Espanha, Olmo, alertou seus companheiros de equipe de que eles precisam estar em alerta máximo antes do confronto da Liga das Nações da UEFA contra a Croácia no Estádio Poljud. A equipe de Slaven Bilic ainda sente os efeitos da derrota mais humilhante de sua história no futebol, após ser goleada em casa por 7 a 0 pela Inglaterra. Olmo acredita que esse revés devastador servirá apenas como motivação extra para a Croácia restaurar seu orgulho diante de sua torcida.
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Ex-estrela do Dinamo prevê reação negativa
O confronto tem um significado pessoal profundo para Olmo, que fala croata fluentemente após ter aprendido seu ofício e iniciado sua carreira profissional no Dinamo Zagreb desde os 16 anos. Falando em sua coletiva pré-jogo sobre uma possível reação dos anfitriões, Olmo enfatizou: "Espero uma Croácia mais perigosa. Eles não vêm de uma partida fácil, mas jogar diante de sua torcida não será fácil para nós."
Ao abordar a pesada derrota por sete gols sofrida pelos adversários diante da Inglaterra, o jogador de 28 anos acrescentou: "Ficamos muito surpresos. Mas amanhã veremos como eles reagem... Já jogamos muitas partidas contra eles. Sabemos que são muito fortes e têm grandes jogadores. Não será fácil para nós. Temos que focar em nós mesmos e no nosso próprio jogo."
"Ótima oportunidade de voltar"
A viagem da Espanha a Split traz um ingrediente especial para a estrela do Barcelona, que conhece muito bem a reputação intimidadora do estádio do Hajduk Split. Ao expressar sua empolgação por jogar sob a intensa pressão dos torcedores da casa no Estádio Poljud, Olmo disse: "É um ambiente quente. Os torcedores pressionam muito e apoiam fortemente seu time e seus jogadores.
"É uma bela partida de futebol que poderemos desfrutar em campo. Esse tipo de ambiente dá uma motivação extra. Os jogos neste estádio me trazem boas lembranças. Tenho grande respeito pelo Hajduk."
Ao refletir sobre sua decisão ousada de se mudar para Zagreb ainda jovem para entrar no futebol profissional, Olmo continuou: "Cada um tem sua própria história, caminho e razões. Tomei essa decisão por causa do interesse do Dinamo e do desejo deles de me ajudar a crescer. Confiei nisso, e acabou sendo um dos melhores momentos da minha carreira. Saí aos 16 anos e fiquei sozinho com minha mãe em um novo país, com uma nova língua. Foi difícil, mas bonito. Estou feliz por estar de volta."
Ele também expressou sua gratidão ao país que moldou sua carreira: "São sentimentos únicos. É um país que me deu tudo, ou quase tudo, o que eu tenho. É uma bela oportunidade voltar aqui, mesmo que seja em Split, e não em Zagreb. Família e amigos virão... Estou realmente ansioso por isso."
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Teste crucial da Liga das Nações à espera
A Espanha vai a Split tentando consolidar a liderança do Grupo A3 depois de vencer os três primeiros jogos, incluindo uma goleada por 4 a 1 no confronto anterior. Para a Croácia, receber as campeãs mundiais em um hostil Estádio Poljud é um duro teste de caráter após dois colapsos consecutivos que fizeram a equipe sofrer 11 gols. O confronto vai definir o rumo do grupo antes da pausa internacional de novembro.
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