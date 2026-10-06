A viagem da Espanha a Split traz um ingrediente especial para a estrela do Barcelona, que conhece muito bem a reputação intimidadora do estádio do Hajduk Split. Ao expressar sua empolgação por jogar sob a intensa pressão dos torcedores da casa no Estádio Poljud, Olmo disse: "É um ambiente quente. Os torcedores pressionam muito e apoiam fortemente seu time e seus jogadores.

"É uma bela partida de futebol que poderemos desfrutar em campo. Esse tipo de ambiente dá uma motivação extra. Os jogos neste estádio me trazem boas lembranças. Tenho grande respeito pelo Hajduk."

Ao refletir sobre sua decisão ousada de se mudar para Zagreb ainda jovem para entrar no futebol profissional, Olmo continuou: "Cada um tem sua própria história, caminho e razões. Tomei essa decisão por causa do interesse do Dinamo e do desejo deles de me ajudar a crescer. Confiei nisso, e acabou sendo um dos melhores momentos da minha carreira. Saí aos 16 anos e fiquei sozinho com minha mãe em um novo país, com uma nova língua. Foi difícil, mas bonito. Estou feliz por estar de volta."

Ele também expressou sua gratidão ao país que moldou sua carreira: "São sentimentos únicos. É um país que me deu tudo, ou quase tudo, o que eu tenho. É uma bela oportunidade voltar aqui, mesmo que seja em Split, e não em Zagreb. Família e amigos virão... Estou realmente ansioso por isso."