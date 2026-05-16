Dani Dyer explica por que o marido, Jarrod Bowen, não pode participar da “tradição carinhosa” com o pai Danny, torcedor fanático do West Ham - já que o capitão dos Hammers ficou encarregado de cuidar das crianças

Essa rotina oferece uma oportunidade bem-vinda para Dani voltar ao conforto da casa dos pais para um merecido descanso, enquanto o marido continua trabalhando. Ao explicar esse arranjo semanal, ela disse: “A gente realmente aproveita a ajuda dos pais quando mora com eles, e depois, quando se muda, fica pensando: ‘Posso ir ficar na casa de vocês de novo?’

“Vou deixar as crianças com o Jarrod e dar uma passada lá para que possam cuidar de mim. Obviamente, o Jarrod não costuma comer comida de delivery por causa do trabalho, então, às vezes, na sexta-feira à noite, deixo as crianças com ele, vou até lá e a gente come comida chinesa e toma uma cerveja. Quer dizer, o que mais uma mulher poderia querer?”