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Dani Dyer explica por que o marido, Jarrod Bowen, não pode participar da “tradição carinhosa” com o pai Danny, torcedor fanático do West Ham - já que o capitão dos Hammers ficou encarregado de cuidar das crianças
Uma visão íntima da família
O delicado equilíbrio entre compromissos televisivos de grande visibilidade e agendas esportivas de alto nível define a vida doméstica da família Dyer-Bowen. A ex-estrela de reality shows Dani destacou o forte vínculo que mantém com seu pai, o ator Danny, após sua recente parceria em um projeto televisivo. Apesar de suas agendas lotadas, a dupla pai e filha reserva deliberadamente um tempo para estarem juntos, longe das exigências de criar três filhos pequenos, deixando o capitão do West Ham para trás.
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Reconectando-se longe de casa
Os compromissos de filmagem têm permitido que a dupla de celebridades passe um tempo precioso a sós, longe das distrações domésticas. Em entrevista ao Express.co.uk, Dani Dyer disse: “Nós não moramos juntos, então acho que, quando conseguimos passar tempo juntos, realmente valorizamos isso. Porque, normalmente, quando estou com ele, tenho meus três filhos, que ficam correndo pela casa, então mal conseguimos conversar. Então, quando estamos a caminho, conseguimos conversar um pouco, mas, obviamente, quando chegamos lá, filmamos o dia todo e, geralmente, no caminho de volta para casa, um de nós já está dormindo.”
A rotina das sextas-feiras à noite
Essa rotina oferece uma oportunidade bem-vinda para Dani voltar ao conforto da casa dos pais para um merecido descanso, enquanto o marido continua trabalhando. Ao explicar esse arranjo semanal, ela disse: “A gente realmente aproveita a ajuda dos pais quando mora com eles, e depois, quando se muda, fica pensando: ‘Posso ir ficar na casa de vocês de novo?’
“Vou deixar as crianças com o Jarrod e dar uma passada lá para que possam cuidar de mim. Obviamente, o Jarrod não costuma comer comida de delivery por causa do trabalho, então, às vezes, na sexta-feira à noite, deixo as crianças com ele, vou até lá e a gente come comida chinesa e toma uma cerveja. Quer dizer, o que mais uma mulher poderia querer?”
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A luta pela sobrevivência
O West Ham enfrenta um enorme desafio para evitar o rebaixamento, já que ocupa a 18ª posição na tabela da Premier League, dois pontos atrás do Tottenham Hotspur, que está em 17º lugar, faltando apenas duas partidas para o fim do campeonato. Bowen precisa liderar sua equipe em uma difícil viagem para enfrentar o Newcastle United neste domingo, antes do confronto decisivo na última rodada contra o Leeds United, uma semana depois.