Dani Carvajal responde aos torcedores do Real Madrid enquanto o capitão defende “gesto de respeito a uma lenda da La Liga”

O recente confronto da La Liga entre o Celta Vigo e o Real Madrid proporcionou um final dramático, com Álvaro Arbeloa a ver a sua equipa conquistar os três pontos graças a um golo tardio de Federico Valverde, deixando Claudio Giraldez e a sua equipa frustrados depois de Iago Aspas ter acertado no poste aos 87 minutos.

No entanto, a discussão pós-jogo logo se desviou do resultado. Carvajal, que não havia sido utilizado, estava se aquecendo na linha lateral quando Aspas entrou em campo aos 83 minutos, substituindo Oscar Mingueza. Quando a torcida da casa se levantou para aplaudir seu herói, o capitão do Madrid se juntou a ela.