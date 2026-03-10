Getty Images Sport
Dani Carvajal responde aos torcedores do Real Madrid enquanto o capitão defende “gesto de respeito a uma lenda da La Liga”
O incidente em Balaidos
O recente confronto da La Liga entre o Celta Vigo e o Real Madrid proporcionou um final dramático, com Álvaro Arbeloa a ver a sua equipa conquistar os três pontos graças a um golo tardio de Federico Valverde, deixando Claudio Giraldez e a sua equipa frustrados depois de Iago Aspas ter acertado no poste aos 87 minutos.
No entanto, a discussão pós-jogo logo se desviou do resultado. Carvajal, que não havia sido utilizado, estava se aquecendo na linha lateral quando Aspas entrou em campo aos 83 minutos, substituindo Oscar Mingueza. Quando a torcida da casa se levantou para aplaudir seu herói, o capitão do Madrid se juntou a ela.
Enfrentando a reação negativa online
Essa simples demonstração de espírito esportivo por parte de Carvajal não agradou a todos. Um grupo vocal de torcedores do Real Madrid recorreu às redes sociais para expressar sua indignação, argumentando que o capitão de um clube não deveria elogiar publicamente um adversário durante uma partida tensa e disputada.
O veterano lateral, que atualmente está se recuperando de uma série de lesões, viu-se no centro de uma tempestade digital. Apesar da hostilidade, seus aplausos foram apenas um reconhecimento a um ícone duradouro do futebol espanhol, cuja aposentadoria pode estar se aproximando.
Capitão defende valores esportivos
Embora muitos jogadores de futebol modernos optem por ignorar os trolls online, Carvajal sentiu-se compelido a deixar sua posição bem clara. Um comentário específico em sua conta oficial no Instagram, que questionava abertamente sua lealdade ao clube, provocou uma rara e direta reação pública do zagueiro.
Respondendo ao crítico, ele fez uma avaliação direta da situação. Ele escreveu: “Esse gesto significa respeito, respeito por uma lenda da nossa liga. Os valores estão acima de tudo, uma qualidade que vejo que lhe falta.”
O que vem a seguir para o Real Madrid?
Tem sido uma temporada turbulenta para o Real Madrid, fortemente marcada pela demissão de Xabi Alonso e a subsequente nomeação de Arbeloa como treinador principal. Os Blancos estão atualmente em segundo lugar na La Liga, com 63 pontos após 27 jogos, quatro pontos atrás do seu rival Barcelona.
No entanto, o foco agora muda totalmente para a Europa. Na quarta-feira, o Real Madrid enfrenta um desafio monumental ao receber o Manchester City no Santiago Bernabeu para a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões.
