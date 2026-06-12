Getty Images Sport
Traduzido por
Dani Carvajal para o Como?! Cesc Fàbregas tem na mira TRÊS jogadores do Real Madrid, incluindo um atacante muito cotado, enquanto o time italiano se prepara para perder Nico Paz em uma negociação vantajosa
Fàbregas recorre ao Real Madrid em busca de reforços
O Como está adotando uma estratégia de contratações ambiciosa, centrada nos talentos do Real Madrid, antes de sua temporada de estreia na Liga dos Campeões. Segundo o ElDesmarque, Fàbregas estaria interessado em trazer o experiente lateral Carvajal para a Itália, depois que o zagueiro confirmou sua saída do gigante espanhol.
Carvajal atraiu o interesse de várias ligas estrangeiras, mas o Como poderia oferecer a ele a chance de permanecer no futebol europeu e competir no mais alto nível continental. O experiente zagueiro é visto como uma aquisição ideal para um elenco que carece de ampla experiência na Liga dos Campeões.
O clube italiano também está de olho em opções mais jovens das fileiras do Real Madrid. O atacante García e a promessa da base Palacios surgiram como alvos principais, já que o Como busca reforçar várias áreas do elenco.
- Getty Images
Como continua a seguir o modelo de Madrid
O interesse do Como por Garcia segue uma abordagem semelhante à adotada em transferências anteriores envolvendo Paz e Jacobo Ramón. O clube vê o jovem atacante como um jogador capaz de causar impacto imediato, apesar de ter tido poucas oportunidades no Real Madrid. Garcia marcou quatro gols durante o Mundial de Clubes e somou mais seis gols na La Liga, apesar de ter jogado apenas 950 minutos.
No entanto, a disputa por vagas restringiu seu caminho para se tornar titular regular. O Como estaria tentando reduzir o valor da transferência de Garcia, propondo uma porcentagem significativa sobre uma eventual revenda ou uma cláusula de recompra para o Real Madrid.
A saída de Paz pode alterar os planos do Como
Fàbregas está tentando equilibrar experiência e juventude enquanto o Como se prepara para as exigências das competições europeias. Carvajal traria um histórico de alto nível, enquanto Garcia e Palacios se encaixam na estratégia do clube de desenvolver jovens promissores provenientes da base do Real Madrid.
A busca por Garcia e Palacios parece responder às preocupações sobre o futuro de Paz. O meio-campista desempenhou um papel crucial na ascensão do Como e na classificação para a Europa, mas relatos indicam que ele poderia retornar ao Real Madrid. Qualquer saída deixaria uma lacuna significativa no elenco do Como, aumentando a importância de garantir substitutos adequados antes do início da nova temporada.
- Getty Images Sport
As transferências continuam dependendo da evolução da situação em Madri
Como precisa aguardar novidades no Real Madrid antes de avançar com negociações envolvendo jogadores da base. De acordo com a reportagem, as transferências de saída estão suspensas no momento, enquanto se resolvem as questões relacionadas à estrutura técnica após o retorno de José Mourinho ao Santiago Bernabéu.
Enquanto isso, Fàbregas e Como continuarão planejando uma temporada que poderá incluir mudanças significativas no elenco. A chegada de Carvajal, Garcia ou Palacios pode depender da rapidez com que o Real Madrid esclareça o futuro de vários jogadores e jovens promessas.