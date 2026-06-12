Dani Carvajal para o Como?! Cesc Fàbregas tem na mira TRÊS jogadores do Real Madrid, incluindo um atacante muito cotado, enquanto o time italiano se prepara para perder Nico Paz em uma negociação vantajosa

O Como está adotando uma estratégia de contratações ambiciosa, centrada nos talentos do Real Madrid, antes de sua temporada de estreia na Liga dos Campeões. Segundo o ElDesmarque, Fàbregas estaria interessado em trazer o experiente lateral Carvajal para a Itália, depois que o zagueiro confirmou sua saída do gigante espanhol.

Carvajal atraiu o interesse de várias ligas estrangeiras, mas o Como poderia oferecer a ele a chance de permanecer no futebol europeu e competir no mais alto nível continental. O experiente zagueiro é visto como uma aquisição ideal para um elenco que carece de ampla experiência na Liga dos Campeões.

O clube italiano também está de olho em opções mais jovens das fileiras do Real Madrid. O atacante García e a promessa da base Palacios surgiram como alvos principais, já que o Como busca reforçar várias áreas do elenco.