Carvajal iniciou oficialmente sua trajetória no Getafe, trocando os holofotes mundiais do Santiago Bernabeu pela realidade mais dura do Coliseum. Em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Getafe, o experiente defensor deixou claro que sua paixão pelo futebol continua intacta, apesar de ter deixado o clube mais vitorioso da Europa.

Ele demonstrou grande orgulho pelo novo ambiente e ressaltou que permanecer em sua cidade natal, Madrid, foi um fator importante em sua decisão. O lateral-direito de 34 anos assinou um contrato válido até o verão de 2027, garantindo sua presença em La Liga no futuro próximo.

“Será uma experiência positiva. Não estou pensando em fazer uma avaliação no fim da temporada. É um projeto que me motiva muito. Para mim, competir está no meu DNA. Estou em casa, estou em Madrid, onde cresci. Todos os fatores são bons. Posso ajudar com minha experiência, com meu jeito de jogar e de contribuir para o grupo. Não sei se os objetivos serão alcançados, não sabemos, mas trabalhamos para isso. É preciso ir dia após dia e manter a calma, porque você tomou a melhor decisão”, afirmou o defensor durante sua apresentação, segundo o Marca.