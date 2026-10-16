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Dani Carvajal faz revelação bombástica sobre o Real Madrid! Defensor espanhol explica por que escolheu o Getafe após encerrar sua carreira repleta de títulos no Bernabéu
Um novo capítulo no Coliseum
Carvajal iniciou oficialmente sua trajetória no Getafe, trocando os holofotes mundiais do Santiago Bernabeu pela realidade mais dura do Coliseum. Em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Getafe, o experiente defensor deixou claro que sua paixão pelo futebol continua intacta, apesar de ter deixado o clube mais vitorioso da Europa.
Ele demonstrou grande orgulho pelo novo ambiente e ressaltou que permanecer em sua cidade natal, Madrid, foi um fator importante em sua decisão. O lateral-direito de 34 anos assinou um contrato válido até o verão de 2027, garantindo sua presença em La Liga no futuro próximo.
“Será uma experiência positiva. Não estou pensando em fazer uma avaliação no fim da temporada. É um projeto que me motiva muito. Para mim, competir está no meu DNA. Estou em casa, estou em Madrid, onde cresci. Todos os fatores são bons. Posso ajudar com minha experiência, com meu jeito de jogar e de contribuir para o grupo. Não sei se os objetivos serão alcançados, não sabemos, mas trabalhamos para isso. É preciso ir dia após dia e manter a calma, porque você tomou a melhor decisão”, afirmou o defensor durante sua apresentação, segundo o Marca.
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Trabalhando sob o comando de Bordalas
Um fator decisivo para a transferência foi a participação do técnico do Getafe, Bordalas, cuja abordagem direta e visão tática agradaram ao defensor experiente. Bordalas é conhecido por exigir alta intensidade e espírito combativo de seus jogadores, características que combinam com o estilo defensivo de Carvajal. O treinador vê o espanhol como uma opção versátil, capaz de disputar com Kiko Femenia a vaga na lateral direita ou atuar como zagueiro pelo lado direito em uma linha de três defensores.
“Muito bom. Estivemos conversando sobre o que queremos da equipe. Ele é um treinador que tira o melhor do jogador. Gosto muito dele, compartilhamos essa maneira de seguir em frente, seguir em frente e seguir em frente, e não terei nenhum problema com ele”, afirmou o defensor.
Sacrifícios financeiros e comprometimento
Relatos indicam que Carvajal aceitou uma redução salarial de até 90% em relação ao que recebia anteriormente no Real Madrid. A decisão mostra seu desejo de priorizar a competitividade no futebol e a felicidade pessoal em vez de um último salário altíssimo em uma liga menos competitiva.
“Não quero ser grosseiro, mas quem me conhece sabe que meu comprometimento aqui é máximo, seja jogando pelo Madrid ou fazendo uma omelete. Faço tudo com paixão; é a minha maneira de entender a vida. Financeiramente, não é o contrato da minha vida. Mas não precisei fazer esforço, foi muito fácil. O Getafe atendia a todas as condições. O Getafe, com a competição europeia e o estádio, é um projeto que combina perfeitamente comigo”, explicou Carvajal aos jornalistas.
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Ambições internacionais e o futuro
Embora sua carreira em clubes tenha tomado outro rumo, Carvajal não fechou as portas para a seleção espanhola. O defensor continua apaixonado pela Espanha e acredita que atuar em alto nível pelo Getafe pode mantê-lo na seleção. Ele também comentou os rumores sobre seu futuro e negou, especificamente, a existência de uma cláusula especial que lhe permitiria sair na próxima janela de transferências de inverno.
“Quem me conhece bem sabe que minha vida é jogar futebol. Sou apaixonado por esse esporte, o que me move é o lado esportivo, competir... Ainda mais depois desses anos de lesões, eu queria a continuidade que não tive e me redimir.”
Quando o Getafe apareceu, atendia a todos os requisitos que minha família e eu tínhamos. Essa cláusula não existe; vou ficar aqui a temporada inteira, não temos a opção de sair no inverno, a menos que alguém pague a cláusula de 50 milhões (risos)”, acrescentou Carvajal, antes de esclarecer sua situação contratual.
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