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Dani Carvajal deixará o Real Madrid como jogador livre, encerrando sua trajetória de 13 anos como capitão do gigante espanhol
Fim de uma era de ouro no Bernabéu
O Real Madrid se prepara para uma grande reformulação neste verão e, segundo reportagens do The Athletic, o capitão do clube, Carvajal, será a saída mais significativa. O jogador de 34 anos teria decidido que sua trajetória no gigante espanhol chegou ao fim natural, após mais de uma década vestindo a famosa camisa branca.
Carvajal, que ingressou no time principal em 2013, foi uma figura fundamental no período de maior sucesso da história moderna do clube. No entanto, lesões persistentes ao longo da atual temporada limitaram sua eficácia e tempo de jogo, restringindo-o a apenas 21 partidas em todas as competições e levando tanto o jogador quanto o clube a buscar um futuro sem o outro.
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O fator Alexander-Arnold e o futuro do Real Madrid
A decisão de Carvajal de seguir novos caminhos é fortemente influenciada pelos planos de renovação do Real Madrid para a lateral direita. A comissão técnica teria decidido dar preferência a Trent Alexander-Arnold como lateral-direito titular daqui para frente, sinalizando uma mudança rumo a uma nova era tática que aproveita o perfil específico do inglês para liderar a posição.
Compreendendo seu papel agora reduzido no clube, Carvajal optou por buscar um novo desafio profissional em vez de permanecer como opção secundária. Tendo já atuado na Bundesliga pelo Bayer Leverkusen durante a temporada 2012-13, o espanhol está aberto a outra aventura no exterior ao entrar no crepúsculo de sua carreira.
Um legado marcado pelo domínio europeu
Se ele realmente sair neste verão, Carvajal deixa para trás um legado que poucos no futebol mundial conseguem igualar. Desde que voltou da Alemanha em 2013, o zagueiro disputou 449 partidas pelo Real Madrid e conquistou uma impressionante coleção de títulos, incluindo seis títulos da Liga dos Campeões e quatro troféus da La Liga.
Sua consistência e tenacidade fizeram dele um dos favoritos da torcida e um jogador indispensável para uma série de treinadores, de Carlo Ancelotti a Zinedine Zidane. Ele se consolidou como um dos laterais mais bem-sucedidos da história do esporte, caracterizado por sua garra defensiva e sua capacidade de atuar nos palcos mais importantes.
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Um capítulo final difícil e novos começos
O último ano revelou-se desafiador para o veterano, indo além das preocupações com a sua forma física no âmbito do clube. Em um duro golpe para suas ambições internacionais, Carvajal foi deixado de fora da lista preliminar da Espanha para a Copa do Mundo de 2026, o que representou uma reviravolta decepcionante para um jogador que tem sido um pilar da La Roja há anos.
Apesar desses contratempos, o zagueiro não tem intenção de pendurar as chuteiras por enquanto. Aos 34 anos, Carvajal acredita que ainda possui a liderança e o pedigree vencedor necessários para competir no mais alto nível. Caso comprove sua boa forma física, ele provavelmente se tornará um dos jogadores sem contrato mais cobiçados do mercado por clubes que buscam um vencedor comprovado com experiência de campeão.