O Real Madrid se prepara para uma grande reformulação neste verão e, segundo reportagens do The Athletic, o capitão do clube, Carvajal, será a saída mais significativa. O jogador de 34 anos teria decidido que sua trajetória no gigante espanhol chegou ao fim natural, após mais de uma década vestindo a famosa camisa branca.

Carvajal, que ingressou no time principal em 2013, foi uma figura fundamental no período de maior sucesso da história moderna do clube. No entanto, lesões persistentes ao longo da atual temporada limitaram sua eficácia e tempo de jogo, restringindo-o a apenas 21 partidas em todas as competições e levando tanto o jogador quanto o clube a buscar um futuro sem o outro.