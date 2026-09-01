O Pumas inicialmente buscou US$ 5 milhões em compensação além de mais US$ 1 milhão por direitos de imagem já pagos ao jogador. O clube mexicano baseou sua reivindicação em uma cláusula de quebra de contrato após a prisão de Alves em Barcelona sob acusação de agressão sexual. Embora o Tribunal do Futebol da Fifa tenha inicialmente rejeitado a ação, o Pumas recorreu com sucesso à CAS antes de garantir a vitória final no mais alto tribunal da Suíça.