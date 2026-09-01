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Adhe Makayasa

Traduzido por

Dani Alves é atingido por multa pesada de £ 1,7 milhão enquanto o Pumas vence batalha judicial após prisão por agressão sexual e rescisão de contrato

D. Alves
Barcelona
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Club Universidad Nacional
Liga MX

O ex-zagueiro do Barcelona Dani Alves foi condenado a pagar £ 1,7 milhão (US$ 2,3 milhões) em indenização ao clube mexicano Pumas após perder uma longa batalha judicial sobre a rescisão de seu contrato. A Suprema Corte Federal da Suíça manteve uma decisão anterior da Corte Arbitral do Esporte a favor da equipe da Liga MX, que demitiu o brasileiro após sua prisão em janeiro de 2023.

  • Tribunal suíço mantém decisão

    O Supremo Tribunal Federal da Suíça rejeitou o recurso do ex-defensor, mantendo uma decisão anterior emitida pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). Segundo reportagem da ESPN Brasil, a decisão de 11 de junho, juridicamente vinculante, determina que o brasileiro pague £ 1,7 milhão (US$ 2,3 milhões) em indenização ao Pumas UNAM. O veredito põe fim a uma longa disputa judicial desencadeada pela rescisão de seu contrato em janeiro de 2023.

    • Publicidade

  • Batalha financeira chega ao clímax

    O Pumas inicialmente buscou US$ 5 milhões em compensação além de mais US$ 1 milhão por direitos de imagem já pagos ao jogador. O clube mexicano baseou sua reivindicação em uma cláusula de quebra de contrato após a prisão de Alves em Barcelona sob acusação de agressão sexual. Embora o Tribunal do Futebol da Fifa tenha inicialmente rejeitado a ação, o Pumas recorreu com sucesso à CAS antes de garantir a vitória final no mais alto tribunal da Suíça.

  • Custas judiciais se acumulam

    Além da multa multimilionária, o ex-lateral-direito de 43 anos terá de arcar com 17 mil francos suíços em custos legais e outros 19 mil francos suíços em despesas processuais. Alves já havia cumprido 14 meses de prisão antes de ser libertado em março de 2025 depois que um tribunal espanhol anulou sua condenação. A vitória judicial representa um triunfo significativo para o Pumas na aplicação de termos disciplinares em contratos de jogadores.

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  • Novos empreendimentos em Portugal

    Após encerrar a carreira como jogador, Alves voltou seu foco para a administração no futebol e a propriedade de clubes na Europa. O ex-astro de Sevilla e Barcelona concluiu recentemente a compra do Sporting Clube de Sao Joao de Ver, equipe da terceira divisão de Portugal. Ao embarcar nessa nova empreitada, o veterano agora deve quitar suas pendências financeiras com o Pumas, de acordo com a decisão judicial.

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