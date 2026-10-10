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'Dando dor de cabeça a Arteta!' - Guimaraes se diverte com estreia dos sonhos no Emirates enquanto o Arsenal se recupera contra o Leeds
Guimaraes deixa sua marca no norte de Londres
O Arsenal mostrou espírito de campeão na tarde de sábado, se recuperando de uma derrota decepcionante antes da pausa internacional para garantir três pontos vitais contra um resistente Leeds United. Depois da frustração da derrota por 3 a 0 para o Brighton, a equipe de Arteta precisava dar uma resposta para manter a pressão sobre o Manchester City na liderança da tabela.
Falando à TNT Sport após o apito final, o meio-campista brasileiro não conseguiu esconder a alegria por causar um impacto tão significativo diante de seus novos torcedores. "É uma sensação inacreditável. Senti que no último jogo contra o Brighton não estávamos no nível. Hoje a mentalidade foi de dar a volta por cima", explicou Guimaraes. "Este é o meu primeiro jogo oficial em casa. É uma sensação inacreditável marcar, e é um gol importante, três pontos importantes. Grande finalização e estou muito feliz." Sua frieza no terço final deu o impulso que o Arsenal vinha sentindo falta durante uma primeira hora de jogo arrastada.
A atuação do meio-campista não foi apenas sobre os gols, mas também sobre mandar um recado ao seu treinador em relação ao seu papel no time titular. Guimaraes admitiu que está ansioso para dificultar a escolha de Arteta daqui para frente, afirmando: "Sensação incrível. Para mim, é importante dar o meu melhor e causar um pouco de dor de cabeça ao treinador. Estou apenas feliz por marcar meu primeiro gol aqui, um gol importante."
- AFP
Superando o desafio do Leeds United
A tarde não começou de acordo com o planejado para os donos da casa, que tiveram dificuldades para furar uma equipe bem treinada do Leeds United. Os visitantes foram disciplinados e corajosos, e acabaram abrindo o placar de forma surpreendente aos dez minutos do segundo tempo. James Justin calou o Emirates ao completar para as redes um cruzamento de Gabriel Gudmundsson, em um raro momento de comemoração para os torcedores do Leeds neste estádio.
No entanto, a resposta dos atuais campeões foi rápida e decisiva. Riccardo Calafiori empatou o placar de perto após uma boa jogada de Ben White, mas foi a entrada de Guimaraes que realmente mudou o rumo da partida. Ao comentar a dificuldade do jogo, o ex-jogador do Newcastle elogiou a qualidade do adversário. "Sabemos que a Premier League é muito difícil. O Leeds tem uma grande equipe, foi um jogo duro, estou feliz que conseguimos os três pontos. Toda vez que conseguimos os três pontos, isso é muito bem-vindo para nós", observou o internacional brasileiro.
Uma chance de provar seu valor para a estrela brasileira
Apesar de sua transferência de grande repercussão no verão, Guimaraes precisou ter paciência enquanto se adapta ao sistema tático de Arteta. Ao ser questionado se sentia que tinha algo a provar ao espanhol, o meio-campista manteve a confiança em seu histórico já consolidado, ao mesmo tempo em que reconheceu a dimensão de seu novo ambiente. "Sim, venho provando [meu valor] na Premier League nos últimos cinco anos, então claro que é um novo desafio para mim, é sempre importante jogar. O mais importante para Bruno é ir a campo e jogar o melhor futebol, estou muito feliz com isso hoje", disse.
Este foi o segundo gol de Guimaraes com a camisa do Arsenal, depois de ter marcado anteriormente na vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland, em setembro. O meio-campista brasileiro segue em grande forma, e a partida de hoje foi sua sétima pelos Gunners em todas as competições.
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Disputa pelo título segue acirrada na ponta da tabela
A vitória mantém o Arsenal lado a lado com o Manchester City, que atualmente lidera a Premier League no saldo de gols. Com o City prestes a enfrentar uma complicada viagem a Anfield para encarar o Liverpool no domingo, o Arsenal sabia que qualquer coisa diferente de uma vitória contra um Leeds que não vence o Arsenal fora de casa pela liga desde maio de 2003 seria um golpe significativo em suas aspirações de manter o título.
O Arsenal agora volta suas atenções para a Champions League, já que se prepara para receber o Lille na terça-feira, antes de retornar à ação da Premier League no domingo, 18 de outubro, com uma partida fora de casa contra o Nottingham Forest.
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