O Arsenal mostrou espírito de campeão na tarde de sábado, se recuperando de uma derrota decepcionante antes da pausa internacional para garantir três pontos vitais contra um resistente Leeds United. Depois da frustração da derrota por 3 a 0 para o Brighton, a equipe de Arteta precisava dar uma resposta para manter a pressão sobre o Manchester City na liderança da tabela.

Falando à TNT Sport após o apito final, o meio-campista brasileiro não conseguiu esconder a alegria por causar um impacto tão significativo diante de seus novos torcedores. "É uma sensação inacreditável. Senti que no último jogo contra o Brighton não estávamos no nível. Hoje a mentalidade foi de dar a volta por cima", explicou Guimaraes. "Este é o meu primeiro jogo oficial em casa. É uma sensação inacreditável marcar, e é um gol importante, três pontos importantes. Grande finalização e estou muito feliz." Sua frieza no terço final deu o impulso que o Arsenal vinha sentindo falta durante uma primeira hora de jogo arrastada.

A atuação do meio-campista não foi apenas sobre os gols, mas também sobre mandar um recado ao seu treinador em relação ao seu papel no time titular. Guimaraes admitiu que está ansioso para dificultar a escolha de Arteta daqui para frente, afirmando: "Sensação incrível. Para mim, é importante dar o meu melhor e causar um pouco de dor de cabeça ao treinador. Estou apenas feliz por marcar meu primeiro gol aqui, um gol importante."