“Dançando em Wembley!” - Evangelos Marinakis recebe apoio para a conquista do título pelo Nottingham Forest, enquanto a lenda dos Reds, Des Walker, transmite a mensagem de que “qualquer um pode ganhar uma copa”

Questionado sobre se o Forest pode voltar a ter o hábito de erguer troféus, o ex-zagueiro dos Reds, Walker — falando em parceria com a talkSPORT Bet Online Slots — disse ao GOAL: “Gostaria de acreditar que sim, sim.

“Acho que, para ser justo com ele, o presidente faz o que fala. Então, acredito que ele queira conquistar algum título. Acho que ele também tem um grande ego. Por isso, gosta de ser o centro das atenções. Ele quer conquistar algo. Quer chegar a Wembley e dançar de alegria em campo. Portanto, isso não me surpreenderia.

“Acho que ele vai colocar o dinheiro onde está a boca. Então, desde que a gente consiga aproveitar isso e dar continuidade ao que foi feito nos últimos cinco anos, não vejo motivo para que não seja possível.

“Steve Hodge me disse algo, acho que foi em 1987, quando eu era jovem; conversamos sobre vitórias e ele disse: ‘qualquer um pode ganhar uma copa’. Ele disse: ‘o melhor time ganha o campeonato, qualquer um pode ganhar uma copa’. E naquele ano, nós fomos lá e ganhamos duas!

“Sempre tive isso em mente. Qualquer um pode ganhar uma copa. Olho para a Copa do Mundo hoje e penso: é uma copa. Qualquer um pode ganhar uma copa. Claro, é preciso ter um bom desempenho, mas qualquer um pode ter um bom desempenho em um único dia, porque basta vencer o próximo jogo antes de passar para o seguinte. E sempre tivemos isso: manter-se na disputa.

“É possível montar um time para ganhar o campeonato? Isso vai ser difícil. É possível ganhar a FA Cup? É possível ganhar a Copa da Liga? Claro que sim. Seria possível chegar a uma das competições europeias e ganhar uma delas? Claro que sim. Então, seria bom ver os torcedores serem recompensados. Seria bom vê-los vencer. Nós adoraríamos isso. Seria ótimo para a cidade. Ótimo para todo mundo.”