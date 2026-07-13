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“Dançando em Wembley!” - Evangelos Marinakis recebe apoio para a conquista do título pelo Nottingham Forest, enquanto a lenda dos Reds, Des Walker, transmite a mensagem de que “qualquer um pode ganhar uma copa”
Recursos disponíveis: a venda de Anderson reforçou o orçamento de Glasner
O técnico austríaco liderou conquistas históricas em sua passagem anterior pelo Crystal Palace, tendo conquistado títulos importantes como a FA Cup, o Community Shield e a Conference League.
Depois de se despedir do Selhurst Park, o técnico — que já foi especulado no Manchester United e no Chelsea — agora está no comando às margens do rio Trent. A contratação no início do verão dá ao técnico de 51 anos uma pré-temporada completa para deixar sua marca no elenco herdado de Vitor Pereira.
Espera-se bastante movimentação no mercado de transferências — tanto em termos de contratações quanto de saídas —, com Elliot Anderson já tendo se transferido para o Manchester City em uma negociação recorde de 116 milhões de libras (155 milhões de dólares). Marinakis garantirá que esses recursos sejam disponibilizados para reinvestimento.
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O Forest aguarda seu primeiro grande título desde a era Clough
O enigmático magnata grego do setor de navegação sempre apoiou os técnicos — embora troque essa equipe regularmente — e está determinado a ver um retorno tangível desse investimento. O Forest está de volta à Premier League há quatro anos — tendo chegado às semifinais da Carabao Cup, da FA Cup e da Liga Europa ao longo desse período.
Tendo se tornado competitivo mais uma vez, o desafio agora é começar a ampliar o palmarés, que continua dominado pelos “Homens do Milagre” do icônico reinado de Brian Clough. Um dos maiores técnicos que já pisou na linha lateral montou pelo menos dois elencos repletos de estrelas.
Walker fez parte dessa segunda era — depois de testemunhar as conquistas da Copa da Europa —, com Wembley se tornando uma segunda casa para o Forest no final da década de 1980 e início da década de 1990. Não houve novas conquistas para a vitrine de troféus — com exceção da vitória na final do playoff do Campeonato Inglês — desde então.
Será que o Forest conquistará um título importante com Marinakis no comando?
Questionado sobre se o Forest pode voltar a ter o hábito de erguer troféus, o ex-zagueiro dos Reds, Walker — falando em parceria com a talkSPORT Bet Online Slots — disse ao GOAL: “Gostaria de acreditar que sim, sim.
“Acho que, para ser justo com ele, o presidente faz o que fala. Então, acredito que ele queira conquistar algum título. Acho que ele também tem um grande ego. Por isso, gosta de ser o centro das atenções. Ele quer conquistar algo. Quer chegar a Wembley e dançar de alegria em campo. Portanto, isso não me surpreenderia.
“Acho que ele vai colocar o dinheiro onde está a boca. Então, desde que a gente consiga aproveitar isso e dar continuidade ao que foi feito nos últimos cinco anos, não vejo motivo para que não seja possível.
“Steve Hodge me disse algo, acho que foi em 1987, quando eu era jovem; conversamos sobre vitórias e ele disse: ‘qualquer um pode ganhar uma copa’. Ele disse: ‘o melhor time ganha o campeonato, qualquer um pode ganhar uma copa’. E naquele ano, nós fomos lá e ganhamos duas!
“Sempre tive isso em mente. Qualquer um pode ganhar uma copa. Olho para a Copa do Mundo hoje e penso: é uma copa. Qualquer um pode ganhar uma copa. Claro, é preciso ter um bom desempenho, mas qualquer um pode ter um bom desempenho em um único dia, porque basta vencer o próximo jogo antes de passar para o seguinte. E sempre tivemos isso: manter-se na disputa.
“É possível montar um time para ganhar o campeonato? Isso vai ser difícil. É possível ganhar a FA Cup? É possível ganhar a Copa da Liga? Claro que sim. Seria possível chegar a uma das competições europeias e ganhar uma delas? Claro que sim. Então, seria bom ver os torcedores serem recompensados. Seria bom vê-los vencer. Nós adoraríamos isso. Seria ótimo para a cidade. Ótimo para todo mundo.”
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Jogos do Nottingham Forest em 2026-27: Estreia na temporada contra o Leeds
Depois de terem conseguido escapar do rebaixamento na reta final da última temporada, o Forest está ansioso para subir na tabela na temporada 2026-27. Algumas contratações inteligentes ajudariam nessa empreitada, já que há claramente recursos disponíveis para esse fim.
Glasner espera ter novos reforços a bordo e já adaptados ao novo ambiente bem antes da estreia em casa contra o Leeds, marcada para 22 de agosto — com mais disputas por títulos nacionais por vir depois disso.
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