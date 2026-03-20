Dana White recebe uma agradável surpresa ao ver o presidente do UFC sortear um cartão com a lenda do Chelsea, John Terry, e Lionel Messi, no valor de milhares

Enquanto estava em Londres para o UFC Fight Night 270, White fez uma parada na Regent Street para inaugurar a novíssima sala VIP Regency Lounge, segundo a talkSPORT. O magnata do MMA, um renomado colecionador de memorabilia, levou sua popular série “Rip It Friday” para o Reino Unido, onde costuma sortear itens valiosos do mundo dos esportes de combate para seus seguidores nas redes sociais.

No entanto, nesta sessão, White trocou as chaves de braço por cabeçadas ao tentar a sorte com as caixas da Topps Chrome Sapphire Premier League. O conjunto recém-lançado está entre os mais cobiçados do mundo dos colecionadores, e a aposta valeu a pena de forma espetacular, pois ele descobriu um verdadeiro Santo Graal para os fãs de futebol.