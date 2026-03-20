Getty Images Sport
Traduzido por
Dana White recebe uma agradável surpresa ao ver o presidente do UFC sortear um cartão com a lenda do Chelsea, John Terry, e Lionel Messi, no valor de milhares
White conquista o ouro em Londres
Enquanto estava em Londres para o UFC Fight Night 270, White fez uma parada na Regent Street para inaugurar a novíssima sala VIP Regency Lounge, segundo a talkSPORT. O magnata do MMA, um renomado colecionador de memorabilia, levou sua popular série “Rip It Friday” para o Reino Unido, onde costuma sortear itens valiosos do mundo dos esportes de combate para seus seguidores nas redes sociais.
No entanto, nesta sessão, White trocou as chaves de braço por cabeçadas ao tentar a sorte com as caixas da Topps Chrome Sapphire Premier League. O conjunto recém-lançado está entre os mais cobiçados do mundo dos colecionadores, e a aposta valeu a pena de forma espetacular, pois ele descobriu um verdadeiro Santo Graal para os fãs de futebol.
- Getty/GOAL
Em busca do Chelsea perfeito 1/1
O ponto alto da sessão aconteceu quando White conseguiu um cartão John Terry Infinite Sapphire, único no mundo. Por ser uma edição 1/1, esse cartão é o único exemplar existente, tornando-se uma aquisição dos sonhos para qualquer torcedor do Chelsea ou colecionador dedicado.
A sorte de White não parou com o ex-capitão dos Blues. Durante sua incursão no mundo do comércio de artigos esportivos de elite, ele também conseguiu um cartão 2023 Topps Finest MLS Lionel Messi Gold. O item colecionável no estilo “Atomic” apresenta o ícone argentino com as cores do Inter Miami e tem um valor estimado em aproximadamente £ 3.000.
Mergulhe no mundo das apostas esportivas
Enquanto isso, ele também abriu caixas do UFC Royalty durante sua participação especial na plataforma Fanatics Live, na inovadora loja localizada no centro de Londres. Isso aconteceu no mesmo dia em que o grande lutador do peso galo Merab Dvalishvili realizou um encontro com os fãs no local, para aproximá-los ainda mais da ação, à medida que a semana do evento atingia seu auge. E ele não parou por aí: durante uma visita guiada, ele criou sua própria edição 1/1 usando a cabine fotográfica da loja. Foi uma tarde de alto risco que viu o promotor de MMA mergulhar fundo no mundo do comércio de artigos esportivos de elite.
- Getty Images Sport
Messi marca seu 900º gol
Embora Terry já tenha se aposentado há muito tempo, Messi continua em grande forma pelo Inter Miami e pela Argentina. O ex-atacante do Barcelona e do Paris Saint-Germain marcou seu 900º gol, mas isso não foi suficiente para impedir que sua equipe fosse eliminada da CONCACAF Champions Cup, um duro golpe para as esperanças do clube da Flórida nesta temporada.
Publicidade