Burn só fez sua estreia na seleção principal em março de 2025, tendo entrado em campo nessa categoria poucas semanas antes de completar 33 anos. Aos 34 anos, ele agora está atuando nos maiores palcos da América do Norte.

Foi uma longa jornada até aqui para o imponente zagueiro. Ele foi dispensado inicialmente pelo Newcastle aos 11 anos e teve que abrir caminho pelas divisões amadoras antes de conquistar uma chance no futebol de alto nível com o Fulham — ao sair da Conference e chegar à Premier League.

Foi preciso ter mais paciência, com a experiência essencial adquirida durante períodos de empréstimo fora do oeste de Londres, mas o progresso positivo pelo Wigan e pelo Brighton acabou levando-o de volta ao lugar onde tudo começou, quando o Newcastle o chamou em janeiro de 2022.

Burn está se aproximando das 200 partidas pelo clube de sua infância, ao mesmo tempo em que ajudou o time a encerrar uma espera de 70 anos por um título nacional ao conquistar a Carabao Cup em 2025. Sua notável ascensão à proeminência foi coroada quando foi convocado para a seleção inglesa por Thomas Tuchel.

A vaga de titular ainda não está garantida na seleção inglesa, mas ele desempenha um papel importante no elenco — com sua habilidade aérea e seu pé esquerdo sendo bem aproveitados como “finalizador”. Essas qualidades foram plenamente valorizadas na Copa do Mundo de 2026, com Burn entrando em campo vindo do banco em momentos de necessidade defensiva.

Ele tem mandado cruzamentos para as alturas — para grande alegria dos torcedores que adotaram o novo software 3D —, com atuações heróicas na partida das oitavas de final contra o México, disputada em altitude elevada, e no confronto das quartas de final contra a Noruega, quando as temperaturas em Miami dispararam.