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Dan Burn, herói cult da Inglaterra, “não se limita a cabecear e chutar”, como explica um colega dos Three Lions, natural do Nordeste, que nunca duvidou que aquele “artilheiro” da Copa do Mundo fosse conseguir
De Darlington à Copa do Mundo: a trajetória notável de Burn
Burn só fez sua estreia na seleção principal em março de 2025, tendo entrado em campo nessa categoria poucas semanas antes de completar 33 anos. Aos 34 anos, ele agora está atuando nos maiores palcos da América do Norte.
Foi uma longa jornada até aqui para o imponente zagueiro. Ele foi dispensado inicialmente pelo Newcastle aos 11 anos e teve que abrir caminho pelas divisões amadoras antes de conquistar uma chance no futebol de alto nível com o Fulham — ao sair da Conference e chegar à Premier League.
Foi preciso ter mais paciência, com a experiência essencial adquirida durante períodos de empréstimo fora do oeste de Londres, mas o progresso positivo pelo Wigan e pelo Brighton acabou levando-o de volta ao lugar onde tudo começou, quando o Newcastle o chamou em janeiro de 2022.
Burn está se aproximando das 200 partidas pelo clube de sua infância, ao mesmo tempo em que ajudou o time a encerrar uma espera de 70 anos por um título nacional ao conquistar a Carabao Cup em 2025. Sua notável ascensão à proeminência foi coroada quando foi convocado para a seleção inglesa por Thomas Tuchel.
A vaga de titular ainda não está garantida na seleção inglesa, mas ele desempenha um papel importante no elenco — com sua habilidade aérea e seu pé esquerdo sendo bem aproveitados como “finalizador”. Essas qualidades foram plenamente valorizadas na Copa do Mundo de 2026, com Burn entrando em campo vindo do banco em momentos de necessidade defensiva.
Ele tem mandado cruzamentos para as alturas — para grande alegria dos torcedores que adotaram o novo software 3D —, com atuações heróicas na partida das oitavas de final contra o México, disputada em altitude elevada, e no confronto das quartas de final contra a Noruega, quando as temperaturas em Miami dispararam.
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O ex-zagueiro da Inglaterra sempre acreditou que Burn conseguiria
Burn se tornou um dos favoritos da torcida, dedicando nada menos que 100% de empenho à causa coletiva, e Pallister — que cresceu no condado de Durham e falou em parceria com a NetBet Sport — contou ao GOAL como é ver uma estrela sem frescuras prosperar: “Um amigo meu, Raj Singh, era torcedor do Darlington, na época em que Dan jogava por lá. Ele dizia: ‘estamos recebendo um certo interesse por esse rapaz grandalhão’.
“E eu olhava para ele, com 6'7", que sabia cabecear, obviamente, mas não era só cabecear e chutar, ele sabia jogar um pouco. Eu olhava para ele e pensava: ‘é, ele é um pouco ingênuo no momento, mas quer saber? Ele tem todas as qualidades’.
“Então, isso deve ter sido — só Deus sabe há quantos anos —, há 15, 14, 13 anos, não me lembro bem. Mas estou muito feliz por ele. Ele já passou por alguns times. E finalmente chegou ao clube da sua infância.
“Ele entrou em campo e se saiu muito bem contra o México. Na outra noite, quando eles estavam obviamente ficando desesperados e mandando muitas bolas para a área, e isso era pão com manteiga para ele. Estou muito feliz por ele.
“Ele está jogando pelo clube da sua cidade natal, ganhou um título lá. Eu joguei no Darlington por sete partidas sob o comando do grande Cyril Knowles, naquela época. Então, sim, tenho acompanhado a carreira dele com um certo interesse.”
Burn é a prova viva de que nenhum sonho é grande demais
Burn comentou sobre sua ascensão inesperada ao palco da Copa do Mundo: “É assim com muitas coisas na minha carreira. Só quando eu me aposentar, olhar para trás e conseguir valorizar o que aconteceu.
“Foi incrível disputar minha primeira Copa do Mundo aos 34 anos e ter a chance de entrar em campo. É um daqueles momentos que ninguém vai conseguir tirar de mim. Para qualquer criança que cresce assistindo futebol, no meu caso, minhas primeiras lembranças são do Newcastle, e a Copa do Mundo de 2002 foi a primeira [Copa do Mundo] que assisti. Lembro-me de pensar em como seria bom conseguir isso. Consegui realizar isso, então estou muito orgulhoso.
“É uma loucura. É legal porque não existe um caminho direto para jogar futebol e ter sucesso no esporte. Espero que isso inspire um pouco as crianças, mostrando que não é preciso passar pelo sistema de base para ser jogador de futebol ou alcançar o que se deseja no esporte. Existem muitas maneiras diferentes de conseguir isso.”
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Copa do Mundo de 2026: Próximo desafio é a semifinal contra Messi e a Argentina
Burn é a prova viva de que nenhum sonho deve ser considerado grande demais. Ele alcançou patamares que antes pareciam muito distantes, e é possível que termine a semana como campeão da Copa do Mundo.
A Inglaterra, depois de ter superado vários confrontos difíceis, está se preparando para enfrentar Lionel Messi e a Argentina em Atlanta. É bem provável que os serviços de um zagueiro central à moda antiga sejam necessários mais uma vez nessa partida.
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