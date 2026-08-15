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Dan Burn exalta a revolução tática de Matthias Jaissle no Newcastle enquanto o zagueiro se prepara para duelo com o Liverpool
Nova era começa sob o comando de Jaissle
Burn voltou aos treinos e admitiu que a vida em St James' Park parece completamente diferente após a transição no comando de Eddie Howe para Jaissle. O zagueiro de 34 anos, que retornou recentemente após servir à seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, destacou uma mudança significativa no ambiente do elenco e na abordagem tática.
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Jaissle chama Burn de líder indispensável
Burn descreveu as mudanças amplas no centro de treinamento e demonstrou empolgação para a próxima campanha da Premier League ao lado de vários reforços. Ao falar sobre seu retorno ao clube, Burn destacou o quanto as coisas mudaram no centro de treinamento nas últimas semanas.
"Obviamente, há muita mudança", admitiu Burn, em declaração reproduzida pelo ChronicleLive. "Parece que estou chegando a um novo clube como um novo jogador. Há muitos jogadores novos e vai ser um momento empolgante.
"Temos a oportunidade de criar uma nova cultura, uma nova filosofia, uma nova forma de jogar. Então, estou animado para os amistosos que temos pela frente. É muito aprendizado. O treinador chegou com uma nova filosofia, novas ideias e nova terminologia. Os caras vêm fazendo isso na última semana, então estou apenas tentando absorver isso o mais rápido possível."
Dando continuidade a um legado lendário do Newcastle
Burn já garantiu status de herói cult em Tyneside, marcando de forma memorável em Wembley na final da Carabao Cup de 2025. Aquele gol foi o primeiro do clube no estádio nacional desde a virada do milênio. Recarregado após sua campanha na Copa do Mundo, o jogador da casa segue confiante em sua condição física e mental.
"Fisicamente, me sinto bem. Mentalmente, estou feliz por ter tido uma pequena pausa", revelou Burn. "Foi uma temporada longa e depois teve também a Copa do Mundo. Foi mais uma recarga mental. Eu queria ter aquelas poucas semanas para poder voltar animado aos treinos, e é assim que me sinto."
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Amistosos aguardam antes da estreia na temporada
Burn agora vai buscar assegurar seu lugar entre os titulares no sistema de alta intensidade de Jaissle durante os próximos jogos do VisitMalta Weekender. O Newcastle está programado para receber Bayer Leverkusen e Strasbourg diante de um St James' Park com ingressos esgotados. Essas partidas servirão como a prova final para o elenco antes de o Newcastle iniciar sua campanha na Premier League contra o Liverpool.
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