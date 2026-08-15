Burn descreveu as mudanças amplas no centro de treinamento e demonstrou empolgação para a próxima campanha da Premier League ao lado de vários reforços. Ao falar sobre seu retorno ao clube, Burn destacou o quanto as coisas mudaram no centro de treinamento nas últimas semanas.

"Obviamente, há muita mudança", admitiu Burn, em declaração reproduzida pelo ChronicleLive. "Parece que estou chegando a um novo clube como um novo jogador. Há muitos jogadores novos e vai ser um momento empolgante.

"Temos a oportunidade de criar uma nova cultura, uma nova filosofia, uma nova forma de jogar. Então, estou animado para os amistosos que temos pela frente. É muito aprendizado. O treinador chegou com uma nova filosofia, novas ideias e nova terminologia. Os caras vêm fazendo isso na última semana, então estou apenas tentando absorver isso o mais rápido possível."