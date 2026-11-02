A noite de Champions League em que a Roma visitará o Manchester United no caldeirão de Old Trafford não será apenas uma oportunidade para a Roma enfrentar e, quem sabe, afastar os fantasmas do passado, mas também para reencontrar, agora como adversário, um antigo alvo no mercado de transferências que, diante da situação difícil do Manchester United, pode voltar em breve a ser um nome em alta para uma possível contratação: Diogo Dalot.

O contrato do lateral português termina ao fim da próxima temporada e, embora ele esteja bem em Manchester, vários clubes já estão em contato com seus representantes.