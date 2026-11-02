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Diogo Dalot Manchester United 2026 pre-seasonGetty
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Dalot reencontra a Roma: a negociação que não se concretizou, a ligação com Maldini e a Itália e um contrato que chama a atenção do mercado

Roma
D. Dalot
Inter de Milão
Juventus
Milan
Manchester United

O lateral português pode voltar em breve a ser cobiçado no mercado de transferências.

A noite de Champions League em que a Roma visitará o Manchester United no caldeirão de Old Trafford não será apenas uma oportunidade para a Roma enfrentar e, quem sabe, afastar os fantasmas do passado, mas também para reencontrar, agora como adversário, um antigo alvo no mercado de transferências que, diante da situação difícil do Manchester United, pode voltar em breve a ser um nome em alta para uma possível contratação: Diogo Dalot.

O contrato do lateral português termina ao fim da próxima temporada e, embora ele esteja bem em Manchester, vários clubes já estão em contato com seus representantes.

  • NEGOCIAÇÃO NÃO CONCRETIZADA

    Reencontrar, porque a Roma esteve realmente a um passo de levar para Trigoria o lateral nascido em 1999 no verão de 2021, quando o técnico português José Mourinho estava no banco de reservas.

    A negociação se prolongou, mas, no fim, os Red Devils não aceitaram a fórmula de empréstimo com opção de compra, e a Roma, ainda às voltas com sérias restrições do Fair Play Financeiro, não pôde concretizar a contratação de outra forma.

  • A TEMPORADA NO MILAN E A LIGAÇÃO COM A ITÁLIA

    Dalot conhece bem a Itália e a Serie A, e guarda lembranças vívidas delas. Na temporada 2020-2021, chegou por empréstimo ao Milan e falou recentemente sobre essa experiência ao The Player's Tribune:

    "Foi uma das temporadas mais importantes da minha carreira. Lembro de como o clube me recebeu e de quanto me senti acolhido em um ano importante para mim, no qual eu precisava recuperar a confiança no meu futebol. O Milan me ajudou a voltar àquele nível. Todos os dias, Paolo Maldini ficava à beira do campo para nos ver treinar. Fizesse chuva, sol ou frio, ele estava sempre lá, de terno e gravata. Dizia para mim: 'Marque assim' ou 'Faça o desarme'. Outras vezes, me repreendia porque eu estava me esforçando demais. 'Você é um jogador extraordinário, fique tranquilo, vai dar tudo certo'."

  • UM CONTRATO QUE VENCE DAQUI A UM ANO

    Apesar da fase extremamente ruim que o Manchester United atravessa, Dalot nunca deixou de demonstrar profissionalismo em campo. Recentemente, ele chegou a 250 partidas com a camisa dos Red Devils, sendo titular em 80% delas.

    Mourinho disse sobre ele: "Pode se tornar o lateral titular do Manchester United pelos próximos 10 anos porque tem qualidades extraordinárias". Era 2018. Dez anos depois, em 30 de junho de 2028, terminará seu contrato com o clube treinado, por enquanto, por Michael Carrick.

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  • Os grandes clubes se movimentaram

    Um prazo bastante próximo (apesar da existência de uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada, até 30 de junho de 2029, que também pode ser acionada pelo clube) movimentou o mercado.

    Muitos clubes passaram a mirar o jogador, e pedidos de informações à sua equipe chegaram nas últimas semanas de vários gigantes europeus e também de Inter, Milan e Juventus, na Itália. Nada de concreto: como dito, ele está bem em Manchester e não pensa no futuro (também pela situação crítica que atravessa a equipe, à qual é extremamente ligado). Mas, se as coisas não mudarem, uma saída, talvez até por valores baixos, poderá ser a solução mais adequada. E a própria Roma, que não deixou de buscar um jogador de lado de campo, poderá voltar a procurá-lo depois de enfrentá-lo como adversário.