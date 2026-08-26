Da Turquia: Galatasaray faz nova oferta ao Milan por Rafael Leão: 45 milhões de euros mais bônus

O Aston Villa vai fazer o quê? Por enquanto, não está fora do jogo. Depois de perder Konsa, que se tornou um defensor do Arsenal, Tielemans, contratado pelo Manchester United, e Rogers, que escolheu o Chelsea, nas próximas horas o clube inglês se despedirá de Watkins, que disse sim à Arábia Saudita (o Al Hilal de Simone Inzaghi está na pole position). Traduzindo, tem o dinheiro para chegar a Leao, para viver um fim de mercado como protagonista. Certamente, Emery quer pelo menos dois jogadores ofensivos: na lista estão Mateta, do Crystal Palace, Nicolas Jackson, do Chelsea, e justamente o português. Mas não pode esperar demais, está quase na hora de escolher.