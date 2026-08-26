São horas decisivas para o futuro de Rafael Leao. O atacante português, que voltou a treinar com o restante do grupo de olho no duelo em casa pelo campeonato contra o Venezia, marcado para sexta-feira, às 20h45, segue na lista de saídas. Há dois clubes na linha de frente por ele, o Galatasaray e o Aston Villa, com o Tottenham mais afastado. A novidade de hoje, segundo informa o jornalista turco especialista em mercado da bola Yağız Sabuncuoğlu, é a nova proposta do Galatasaray, que ofereceu ao Milan 45 milhões de euros mais bônus pelos direitos do ex-Lille.
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Da Turquia: Galatasaray faz nova oferta ao Milan por Rafael Leão: 45 milhões de euros mais bônus
À espera do sim do Milan
O Milan, por enquanto, não confirma a oferta, mas a negociação certamente está em andamento. O Galatasaray tem conhecimento da posição do Milan, sabe que a pedida continua sendo de 50 milhões de euros e está tentando se aproximar desse valor incluindo no negócio bônus facilmente atingíveis. O clube turco espera receber um sim como resposta: com Leao não há problemas, já existe um acordo com o jogador por um contrato de 4 anos a 12 milhões de euros por temporada.
O Aston Villa na disputa
O Aston Villa vai fazer o quê? Por enquanto, não está fora do jogo. Depois de perder Konsa, que se tornou um defensor do Arsenal, Tielemans, contratado pelo Manchester United, e Rogers, que escolheu o Chelsea, nas próximas horas o clube inglês se despedirá de Watkins, que disse sim à Arábia Saudita (o Al Hilal de Simone Inzaghi está na pole position). Traduzindo, tem o dinheiro para chegar a Leao, para viver um fim de mercado como protagonista. Certamente, Emery quer pelo menos dois jogadores ofensivos: na lista estão Mateta, do Crystal Palace, Nicolas Jackson, do Chelsea, e justamente o português. Mas não pode esperar demais, está quase na hora de escolher.
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