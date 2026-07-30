Mais um verão no centro dos rumores de mercado para Hakan Calhanoglu. Segundo o Fotomaç o Fenerbahçe colocou o meio-campista da Inter na mira e já teria dado os primeiros passos para convencê-lo a escolher Istambul para dar sequência à sua carreira. Na viagem à Itália de Cihan Kamer, membro do conselho de administração do Fenerbahçe, para discutir com o Milan sobre Rafa Leao, houve contatos com o estafe do ex-Milan. O jogador, lê-se, veria com bons olhos uma transferência para a Turquia e também seria favorável à ideia de vestir a camisa do Fenerbahçe.
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Da Turquia: contato entre Hakan Calhanoglu e Fenerbahçe, há abertura do jogador
O Fener e a necessidade de contratar jogadores turcos
Ainda segundo o que escrevem na Turquia, Calhanoglu já havia tido contatos com Hakan Safi, candidato à presidência do Fenerbahçe, depois derrotado nas eleições por Aziz Yildirim, mas também a nova gestão tem seu nome na lista. Calhanoglu é considerado um craque capaz de fazer o elenco dar um salto de qualidade e a nova regra do campeonato turco, que a partir da próxima temporada prevê o limite de 10+4 estrangeiros, leva todos os clubes da Superliga a reforçar seu núcleo de jogadores turcos.
Champions e custos
O Fenerbahçe prepara a investida, que pode chegar depois de 11 de agosto, dia da volta da fase preliminar de classificação para a fase final da Champions League contra o Sturm Graz. Em caso de classificação para o playoff, o último obstáculo antes da League Phase da Champions League, o Fener teria a garantia de disputar ao menos a Europa League (em caso de eliminação no playoff). E poderia garantir aos novos reforços, sejam Calhanoglu ou Leao, a vitrine europeia. Calhanoglu, que tem contrato se encerrando em um ano, em 2027, é avaliado pela Inter em 25-30 milhões de euros. Seu salário atual é de 6 milhões de euros líquidos.
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