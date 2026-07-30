Da Turquia: contato entre Hakan Calhanoglu e Fenerbahçe, há abertura do jogador

O Fenerbahçe prepara a investida, que pode chegar depois de 11 de agosto, dia da volta da fase preliminar de classificação para a fase final da Champions League contra o Sturm Graz. Em caso de classificação para o playoff, o último obstáculo antes da League Phase da Champions League, o Fener teria a garantia de disputar ao menos a Europa League (em caso de eliminação no playoff). E poderia garantir aos novos reforços, sejam Calhanoglu ou Leao, a vitrine europeia. Calhanoglu, que tem contrato se encerrando em um ano, em 2027, é avaliado pela Inter em 25-30 milhões de euros. Seu salário atual é de 6 milhões de euros líquidos.