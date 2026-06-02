Da sexta Copa do Mundo de Guillermo Ochoa à exclusão de German Berterame, estrela do Inter Miami: vencedores e perdedores na divulgação da convocação do México

A lista de convocados do México para a Copa do Mundo já foi divulgada, e a seleção final de Javier “Vasco” Aguirre reflete tanto a confiança do técnico quanto o desempenho atual dos jogadores.

O El Tri oficializou o anúncio na noite de domingo com um vídeo nas redes sociais narrado por Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chespirito, dando à revelação um toque nostálgico mexicano antes do início do debate. Os 26 nomes já estão definidos. Assim como a pressão.

O México estreia em casa na Copa do Mundo no dia 11 de junho, e Aguirre escolheu um elenco baseado em experiência, apostas na recuperação e jovens jogadores que podem moldar a próxima era.









Há história nesse grupo, começando por Guillermo Ochoa, que deve se tornar um dos únicos três jogadores a disputar seis Copas do Mundo, ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Há também risco. Aguirre admitiu que nem todos os jogadores chegam no mesmo momento físico ou atlético, mas insistiu que este é o melhor grupo que o México poderia encontrar.

“Estou com a equipe há 20 meses e, na minha opinião, este é o melhor grupo que encontramos”, disse ele. “Não estamos trazendo todos no mesmo momento físico e atlético. Ainda temos alguns dias para colocá-los em forma, mas vamos tentar começar totalmente prontos no dia 11.”

Essa é a tensão por trás desta convocação. O México conta com 12 jogadores que também fizeram parte da seleção para a Copa do Mundo de 2022, um núcleo que compreende a pressão do palco. Mas Aguirre também abriu espaço para Gilberto Mora, Armando “La Hormiga” Gonzalez, Obed Vargas, Brian Gutierrez e Mateo Chavez, prova de que esta convocação não se resume a apenas um torneio. Trata-se também de uma ponte para o que está por vir.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores da divulgação da lista do El Tri...