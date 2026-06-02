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Da sexta Copa do Mundo de Guillermo Ochoa à exclusão de German Berterame, estrela do Inter Miami: vencedores e perdedores na divulgação da convocação do México

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Copa do Mundo
R. Jimenez
G. Mora
G. Berterame

A convocação de Javier Aguirre para o México combina tradição, confiança e ousadia, com Guillermo Ochoa em busca de sua sexta Copa do Mundo e Germán Berterame de fora, apesar de ter tentado uma recuperação de última hora.

A lista de convocados do México para a Copa do Mundo já foi divulgada, e a seleção final de Javier “Vasco” Aguirre reflete tanto a confiança do técnico quanto o desempenho atual dos jogadores.

O El Tri oficializou o anúncio na noite de domingo com um vídeo nas redes sociais narrado por Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido como Chespirito, dando à revelação um toque nostálgico mexicano antes do início do debate. Os 26 nomes já estão definidos. Assim como a pressão.

O México estreia em casa na Copa do Mundo no dia 11 de junho, e Aguirre escolheu um elenco baseado em experiência, apostas na recuperação e jovens jogadores que podem moldar a próxima era.



Há história nesse grupo, começando por Guillermo Ochoa, que deve se tornar um dos únicos três jogadores a disputar seis Copas do Mundo, ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Há também risco. Aguirre admitiu que nem todos os jogadores chegam no mesmo momento físico ou atlético, mas insistiu que este é o melhor grupo que o México poderia encontrar.

“Estou com a equipe há 20 meses e, na minha opinião, este é o melhor grupo que encontramos”, disse ele. “Não estamos trazendo todos no mesmo momento físico e atlético. Ainda temos alguns dias para colocá-los em forma, mas vamos tentar começar totalmente prontos no dia 11.”

Essa é a tensão por trás desta convocação. O México conta com 12 jogadores que também fizeram parte da seleção para a Copa do Mundo de 2022, um núcleo que compreende a pressão do palco. Mas Aguirre também abriu espaço para Gilberto Mora, Armando “La Hormiga” Gonzalez, Obed Vargas, Brian Gutierrez e Mateo Chavez, prova de que esta convocação não se resume a apenas um torneio. Trata-se também de uma ponte para o que está por vir.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores da divulgação da lista do El Tri...

  • Santi Gimenez, MexicoGetty

    VENCEDOR: Santiago Gimenez

    Para Santiago Giménez, esta é mais do que uma primeira Copa do Mundo. É uma oportunidade de renovar o interesse em torno dele.

    O atacante do AC Milan chega ao torneio após uma temporada difícil, marcada por lesões, irregularidade e falta de ritmo. Ele encerrou a campanha com um gol e três assistências em 18 partidas pelo clube italiano e entrará na Copa do Mundo após nove meses sem marcar gols. Seu último gol foi marcado em 23 de setembro de 2025, na vitória do Milan por 3 a 0 sobre o Lecce.

    Isso normalmente deixaria qualquer atacante vulnerável. Em vez disso, Aguirre o manteve no grupo.

    Giménez tem sido honesto sobre sua situação. Durante o dia da imprensa do México na última quinta-feira em Pasadena, ele descreveu sua temporada como enganosa por causa dos problemas com lesões, mas não se esquivou dos números.

    “Foi uma temporada um tanto enganosa por causa da lesão. Eu não estava 100%, mas os números estão aí e acho que foi uma temporada ruim”, disse ele.

    Ainda assim, sua inclusão reflete a crença de que seu potencial continua importante demais para ser ignorado. O México não tem um perfil perfeito de camisa 9, mas tem opções. Raúl Jiménez traz gols e experiência da Premier League. González chega após um forte Clausura 2026 com o Chivas. Guillermo Martínez conquistou seu lugar no final. Giménez, mesmo em um período de baixa, ainda carrega pedigree europeu.

    “Os atacantes que estão aqui são incríveis, e o que poderia ser melhor para o Vasco do que ter opções para escolher?”, disse Gimenez. “Em outros processos, talvez não houvesse tantas opções, e agora há.”

    Para Jimenez, a Copa do Mundo oferece o palco para deixar para trás uma temporada frustrante no clube.

    • Publicidade
  • German Berterame, MexicoGetty

    PERDEDOR: German Berterame

    German Berterame fez praticamente tudo o que um atacante pode fazer para se destacar no final. Mesmo assim, não foi o suficiente.

    O atacante do Inter Miami participou de grande parte da reta final do ciclo da seleção mexicana para a Copa do Mundo e, por um tempo, parecia estar bem posicionado para disputar uma vaga entre os atacantes centrais de Aguirre. Seu desempenho recente na MLS só reforçou essa possibilidade. Berterame marcou sete gols e deu três assistências em 15 partidas pelo Inter Miami nesta temporada, ficando logo atrás de Lionel Messi.

    É por isso que sua ausência vai doer.

    Justamente quando Berterame estava em alta em Miami, Aguirre seguiu outra direção. A surpresa não foi o México ter convocado vários atacantes. Foi o fato de Martinez, do Pumas, ter conquistado a última vaga à sua frente. Os atacantes escolhidos por Aguirre foram Jiménez, González, Giménez e Martinez, deixando Berterame de fora, apesar de seus números recentes serem melhores do que os de alguns dos jogadores que foram convocados.

    É aqui que a matemática da convocação se torna cruel. Berterame não era um outsider. Ele estava no processo, tinha rendido bem, e sua conexão com Luis Suárez no Inter Miami lhe deu impulso no momento perfeito. Mas Aguirre parecia valorizar um perfil diferente, e o surto de Martinez no final mudou a equação.

    Para Berterame, o momento não poderia ser pior. Ele não ficou de fora porque desapareceu. Ele ficou de fora enquanto jogava um dos seus melhores futebol do ano.

  • Luis Chavez, MexicoGetty

    VENCEDOR: Luis Chavez

    Luis Chávez parecia, em determinado momento, ser um dos jogadores que poderia ficar de fora devido aos critérios físicos exigidos por Aguirre. No entanto, ele acabou entrando na lista final.

    Isso importa porque Chávez oferece ao México algo específico: controle no meio-campo, cruzamentos com o pé esquerdo e real perigo em jogadas ensaiadas. Ele ainda é lembrado por muitos como o melhor jogador do México na Copa do Mundo de 2022, onde seu gol de falta contra a Arábia Saudita se tornou uma das poucas lembranças positivas do El Tri no Catar.

    Sua trajetória recente não tem sido fácil. Chávez, assim como Edson Álvarez, César Huerta e Alexis Vega, tem lidado com problemas de lesões em um momento em que Aguirre repetidamente afirmou que o México não era um lugar para reabilitação. Após o amistoso de 31 de março contra a Bélgica, Aguirre foi claro.

    “Ninguém vai vir se não estiver 100%”, disse ele. “Você pode gostar ou não do estilo deles, entendendo que 100% em termos de futebol significa jogar, participar ou treinar. Estou pensando nas pessoas que fazem a equipe jogar.”

    Chávez passou nesse teste.

    Seu desempenho contra a Austrália ajudou. Ele foi um dos jogadores mais ativos do México e mostrou por que Aguirre ainda o valoriza. Em um torneio onde partidas acirradas podem ser decididas por detalhes, o pé esquerdo de Chávez não é um luxo.

    Ele pode não chegar com o mesmo brilho que tinha depois do Catar, mas sua convocação sugere que Aguirre acredita que o México ainda precisa de sua estabilidade e de sua periculosidade nas jogadas ensaiadas.

  • Mexico v Honduras - Gold Cup 2025: SemifinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: Marcel Ruiz

    A ausência de Marcel Ruiz é uma das mais dolorosas, pois está ligada tanto ao sacrifício quanto ao momento.

    O meio-campista do Toluca adiou uma cirurgia no joelho na esperança de manter vivo seu sonho de disputar a Copa do Mundo. Ele também não desapareceu dos palcos do clube. Ruiz ajudou a levar o Toluca ao título da CONCACAF Champions Cup 2026, demonstrando a liderança e a qualidade que o mantinham na disputa por uma vaga na seleção nacional.

    Mas a convocação final nunca chegou.

    Antes da partida contra a Austrália, Aguirre abordou a situação com cautela, deixando claro que a questão havia sido tratada de forma privada e médica.

    “É difícil, poderíamos passar o dia todo falando sobre jogadores lesionados”, disse Aguirre. “Com o Marcel, conversei em particular e ele expressou seu ponto de vista. Não vamos dar mais voltas nisso. Estamos lidando com esse assunto com os médicos. Enviamos uma delegação com ele, e eles concluíram as coisas.”

    Essa explicação não torna a omissão mais fácil. Ruiz fazia parte do projeto de Aguirre, e seu desempenho no clube lhe dava um forte argumento. Mas em uma lista em que o técnico já tinha preocupações com lesões de outros jogadores, a situação física de Ruiz provavelmente custou-lhe a vaga.

    O meio-campista do Toluca tentou se esforçar para chegar à Copa do Mundo. No fim das contas, Aguirre não ampliou a lista por causa dele.

  • Mexico v Saudi Arabia - Gold Cup 2025: QuarterfinalGetty Images Sport

    VENCEDOR: Movimento juvenil

    Esta convocação não se refere apenas ao presente. Ela também dá ao México uma ideia do próximo ciclo.

    Gilberto Mora é o símbolo mais claro disso. Aos 17 anos, o meio-campista do Tijuana é o jogador mais jovem da seleção de Aguirre e pode se tornar o mexicano mais jovem a disputar uma Copa do Mundo, caso receba minutos em campo. Sua inclusão não é meramente decorativa. Mora já demonstrou que pode trazer criatividade ao ataque do México, e sua presença dá ao El Tri um tipo diferente de energia entre as linhas.

    Mas ele não está sozinho.

    La Hormiga Gonzalez chega após marcar 12 gols no Clausura de 2026 com o Chivas, uma campanha de destaque que o colocou na conversa sobre os atacantes no momento certo. Vargas dá ao meio-campo um perfil moderno e uma peça de longo prazo em torno da qual se construir. Gutierrez acrescenta outra opção criativa. Chávez oferece a Aguirre uma peça defensiva mais jovem em uma linha de defesa que, de outra forma, se apoia fortemente na confiança e na experiência.

    Até mesmo Raúl “Tala” Rangel se encaixa nesse tema. Aos 26 anos, ele não é mais um adolescente, mas, para um goleiro, ainda está no início de sua carreira internacional. Ochoa é a lembrança óbvia de quanto tempo as carreiras podem durar nessa posição. Se Rangel lidar bem com essa fase, o México pode não estar apenas escolhendo seu goleiro para 2026. Pode estar iniciando a transição para a próxima década.

    É por isso que este grupo é importante. Aguirre contou com os veteranos, mas não fechou as portas para o futuro.

  • FBL-FRIENDLY-MEX-ECUAFP

    PERDEDOR: Falta de profundidade na defesa

    Apesar de todo o equilíbrio do elenco, uma área ainda parece carecer de profundidade: a defesa.

    Aguirre convocou apenas seis defensores titulares em sua lista de 26 jogadores: Israel Reyes, Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo e Chavez. Isso torna a defesa o grupo de posições mais reduzido do elenco.

    Existem soluções, mas muitas delas exigem adaptação. Alvarez pode recuar para a linha defensiva. Luis Romo tem versatilidade defensiva. Erik Lira pode ajudar em funções mais recuadas. Mas essas são respostas de emergência, não substituições equivalentes. Elas provavelmente também forçariam o El Tri a adotar uma defesa com três zagueiros.

    É aí que Vasquez se torna tão importante. Ele é o zagueiro central canhoto mais confiável do México e um dos poucos defensores do elenco com experiência regular na Europa. Se ele estiver saudável e em boa forma, a estrutura faz sentido. Se ele não estiver disponível, o quadro se torna mais complicado.

    Everardo López, o zagueiro de 21 anos do Toluca, teve minutos sob o comando de Aguirre no início do ano e continua sendo uma opção para o futuro. Mas a comissão técnica decidiu claramente que ele não estava pronto para esta Copa do Mundo. As últimas vagas no elenco foram para outros jogadores.

    Essa escolha pode ser compreensível, mas deixa o México vulnerável. Aguirre apostou na experiência, na versatilidade e na profundidade do meio-campo. O preço a pagar é que o El Tri entra em uma Copa do Mundo em casa sem um substituto canhoto natural para um de seus defensores mais importantes.