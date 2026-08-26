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Da saúde mental e a inclusão à responsabilidade social: Greta Bodino conta à GOAL sobre uma Juventus ambiciosa também fora de campo

Juventus
Campeonato Italiano

A diretora de Pessoas, Cultura e ESG da Juventus conta sua história à GOAL, falando dos projetos menos visíveis em relação ao campo, mas ao mesmo tempo muito ambiciosos.

Greta Bodino, Chief People, Culture & ESG Officer da Juventus, é um vulcão de ideias.

Ideias que, ao longo dos anos, se transformaram em projetos de sucesso, capazes de levar a Juventus a atuar como pioneira em temas como bem-estar, saúde mental, inclusão e responsabilidade social.

Da estratégia People First a Stories of Strength, passando pelo Positive Impact Hub. Com ela, falamos sobre uma Juventus menos visível em relação à de campo, mas igualmente ambiciosa.

  • Partimos do conceito de People First, duas palavras muito caras ao clube.

    "People First é um pilar da nossa estratégia ESG, ou seja, Environmental, Social and Governance. Em particular, se fizermos um foco no 'S', portanto na parte social, People First é a política que rege tudo o que fazemos, pensamos, queremos e implementamos do ponto de vista social para as nossas pessoas. Quando, há três temporadas, me pediram para assumir também a responsabilidade pela parte de ESG, acolhi a proposta com prazer", explicou Greta Bodino.

    "Conseguimos unir a alma dos recursos humanos, portanto o cuidado com as pessoas, com o bem-estar delas e o seu well-being, com uma alma mais ESG, dedicada tanto às nossas pessoas quanto aos valores e aos comportamentos que promovemos externamente. Unir essas duas almas foi algo muito bonito e fundamental para nós. Sou apaixonada por esse tema, também porque People First significa usar o impulso, a vontade e a energia dos nossos funcionários para uma narrativa que não é apenas interna, mas também externa. Isso torna tudo um pouco mais verdadeiro".

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  • Eu me deteria em Stories of Strength. Olhando sobretudo para a história de Pietro, acredito que seja impossível não se emocionar. Dá para entender como a Juventus, para muitas pessoas no mundo, representa um ponto de referência na vida. Como nasceu essa ideia?

    "Quando penso nisso, ainda fico arrepiado. Foi um acontecimento, talvez uma das coisas mais bonitas que fizemos desde que estou aqui. Fico feliz que, para você também, tenha sido algo especial. Stories of Strength nasceu em 2023. O conceito central é derrubar o estigma ligado à saúde mental, que no esporte e no futebol em particular infelizmente ainda existe. É um caminho que nasceu na primeira temporada com um podcast, produzido com nossos atletas, nossas atletas e os membros da comissão. Depois se desenvolveu ao longo dos anos e, neste ano, culminou no relato dos três torcedores. Em paralelo, também desenvolvemos um programa ligado ao bem-estar mental das nossas pessoas, que reapresentamos internamente".

  • Ligando ao documentário, o que significa força da equipe?

    "Força de Equipe remete aos conceitos de empoderamento e força mental. O objetivo é oferecer às pessoas novas ferramentas para cuidar da própria saúde mental, de si mesmas e do próprio bem-estar".

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  • Quanto orgulho há pelo Sustainable Game Award recebido em Londres? Qual foi a estratégia?

    "O prêmio está no meu escritório e há muito orgulho, não tanto pelo reconhecimento em si, embora tenhamos sido premiados em nível internacional, mas pelo que ele representa", afirmou.

    "Fomos escolhidos sem que tivéssemos pedido isso e fomos premiados sem fazer candidaturas específicas. Foram eles que nos escolheram. Havia também outros clubes e organizações importantes, como Manchester City, Barcelona e outras realidades. O orgulho é grande porque o prêmio representa o caminho que seguimos há muitos anos: um caminho que une a alma interna, o impulso muito forte que vem das nossas pessoas, com os percursos externos que oferecemos aos nossos torcedores e com tudo aquilo que tentamos planejar e realizar".

  • Vamos ao tema Positive Impact Hub.

    "O Positive Impact Hub é um comitê de voluntários, composto por funcionários que, de forma voluntária, querem participar de iniciativas de responsabilidade social da empresa. O importante é que não somos eu, minha equipe ou a empresa que os orientamos. São eles que se reuniram nesse comitê e levam adiante iniciativas nas quais talvez nós não tivéssemos pensado. É um dos muitos instrumentos que temos, mas não nasce de uma orientação imposta pela empresa: nasce das pessoas da empresa, que escolheram participar de forma voluntária".

  • Quais são os caminhos de desenvolvimento da empresa em termos de engajamento e bem-estar?

    "Há muitos. Para nós, tudo começa nos processos de contratação, nos quais buscamos sempre ser transparentes e corretos. Quem nos acompanha deve ter visto que, cada vez mais, as vagas são publicadas externamente, e isso é algo que nos dá muito orgulho", explica Greta Bodino.

    "Quando uma pessoa é selecionada, o início de tudo é o nosso programa de onboarding. É um programa detalhado, que prevê o percurso das primeiras semanas de cada pessoa que passa a fazer parte da Juventus: encontros, estruturas para conhecer, pessoas com quem vai interagir e tudo o que é necessário para entender onde chegou. Outro tema do qual nos orgulhamos muito é o Talent Management Program, dedicado aos talentos que temos na empresa. Eles são selecionados cerca de a cada dois anos e seguem um programa específico, com avaliações sobre qualidades e áreas de melhoria, percursos de coaching e percursos de formação escolhidos pelas próprias pessoas. Não é a empresa que impõe o percurso: cada talento decide em qual área quer se desenvolver. O programa se encerra depois com um percurso de mentoria e, também nesse caso, é o talento que escolhe com quem fazê-lo", acrescenta.

    "Também implementamos percursos de formação sobre inteligência artificial para todas as pessoas. A ideia é que a IA possa contribuir para o bem-estar, quando possível, liberando tempo e espaço de atividades nas quais pode nos dar uma mão. Também fazemos percursos que chamamos de Health Talks, com o apoio da nossa área médica, dedicados, por exemplo, à saúde das mulheres, à pele, à nutrição e ao sono. Falamos antes sobre Team Strength. Depois, há o aprendizado de idiomas, acessível a todas as pessoas por meio de uma plataforma online: cada um pode escolher qual idioma estudar, quando e como seguir o percurso. Por fim, há o programa esportivo na pausa para o almoço: yoga, pilates, functional training, além da academia".

  • Sabemos todos o quanto as categorias de base são importantes para você, não apenas no nível de campo. Quais são os projetos ligados a esse tema?

    "Isso é algo com que nos importamos muitíssimo. Eu diria que é a nossa alma, tanto para a base feminina quanto para a masculina. Neste ano, voltamos a propor alguns encontros dentro do programa J-Studium, uma iniciativa esplêndida lançada há alguns anos pelos nossos antecessores e por quem comandava a base anteriormente. Entre outros, tivemos Federica Brignone, que veio ministrar uma palestra, e ainda hoje relembro aquele momento com enorme prazer. Um segundo caminho que levamos adiante com a base está ligado às discriminações de gênero. Em maio passado, também esteve presente Gino Cecchettin, da Fondazione Cecchettin, que fez dois encontros com toda a equipe das nossas categorias de base. Foi realmente emocionante".

  • E o aplicativo Kyan que vocês lançaram?

    "O aplicativo Kyan se encaixa em continuidade no nosso projeto Team Strength, portanto no projeto ligado à saúde mental dos nossos funcionários. Nós o lançamos por ocasião do evento do documentário sobre os três torcedores. É um aplicativo que descobri há pouco mais de um ano, em um evento sobre bem-estar corporativo em Zurique. Ele permite, antes de mais nada, que as pessoas façam uma avaliação, para entenderem como estão em relação a algumas áreas principais: trabalho, estresse, sono e outros aspectos do bem-estar. Com base nessa avaliação, o aplicativo propõe sugestões, conteúdos formativos e novos testes diários. Uma coisa de que gostamos muito é a possibilidade de agendar sessões one-to-one com psicólogos ou coaches. Assim, toda pessoa que trabalha na Juventus tem a possibilidade de fazer um acompanhamento psicológico individual. É algo que já era oferecido aos nossos atletas e às nossas atletas, mas que até hoje ainda não era oferecido aos nossos funcionários. Agora é".

  • Momento spoiler: tem algo que possa nos adiantar sobre os projetos futuros?

    "Em detalhes, não. Mas posso dizer que é muito bonito ter alguém como você e como a sua equipe (referência ao BN e à GOAL, nota do redator) que também se interessa pelo que fazemos pelas nossas pessoas. Eu sempre digo que tenho o trabalho mais bonito do mundo e quero continuar levando adiante tudo o que as pessoas nos pedem. Acho que, para fazer bem este trabalho, antes de tudo é preciso se colocar à escuta. É o que tentamos fazer nestes anos. Nesta conversa contamos muitas coisas, mas elas nada mais são do que o resultado da escuta, da força e da vontade de levar adiante essas iniciativas. Acreditamos muito nisso e vamos continuar", afirmou Greta Bodino.

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