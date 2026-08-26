Da saúde mental e a inclusão à responsabilidade social: Greta Bodino conta à GOAL sobre uma Juventus ambiciosa também fora de campo

"Há muitos. Para nós, tudo começa nos processos de contratação, nos quais buscamos sempre ser transparentes e corretos. Quem nos acompanha deve ter visto que, cada vez mais, as vagas são publicadas externamente, e isso é algo que nos dá muito orgulho", explica Greta Bodino.

"Quando uma pessoa é selecionada, o início de tudo é o nosso programa de onboarding. É um programa detalhado, que prevê o percurso das primeiras semanas de cada pessoa que passa a fazer parte da Juventus: encontros, estruturas para conhecer, pessoas com quem vai interagir e tudo o que é necessário para entender onde chegou. Outro tema do qual nos orgulhamos muito é o Talent Management Program, dedicado aos talentos que temos na empresa. Eles são selecionados cerca de a cada dois anos e seguem um programa específico, com avaliações sobre qualidades e áreas de melhoria, percursos de coaching e percursos de formação escolhidos pelas próprias pessoas. Não é a empresa que impõe o percurso: cada talento decide em qual área quer se desenvolver. O programa se encerra depois com um percurso de mentoria e, também nesse caso, é o talento que escolhe com quem fazê-lo", acrescenta.

"Também implementamos percursos de formação sobre inteligência artificial para todas as pessoas. A ideia é que a IA possa contribuir para o bem-estar, quando possível, liberando tempo e espaço de atividades nas quais pode nos dar uma mão. Também fazemos percursos que chamamos de Health Talks, com o apoio da nossa área médica, dedicados, por exemplo, à saúde das mulheres, à pele, à nutrição e ao sono. Falamos antes sobre Team Strength. Depois, há o aprendizado de idiomas, acessível a todas as pessoas por meio de uma plataforma online: cada um pode escolher qual idioma estudar, quando e como seguir o percurso. Por fim, há o programa esportivo na pausa para o almoço: yoga, pilates, functional training, além da academia".