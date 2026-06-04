Comida, futebol e samba. Tem coisa melhor?

Faltam menos de 10 dias para a Copa do Mundo e, em Nova York, os torcedores já podem ter um gostinho do torneio. Nos cinco distritos, os sabores da Copa do Mundo da FIFA 2026 estão por toda parte, desde restaurantes familiares no sul do Bronx exibindo os jogos do México enquanto servem pratos de enchiladas até estabelecimentos brasileiros que servem coxinha e pão de queijo ao som do samba.

É isso que torna Nova York diferente. Poucas cidades no mundo podem se equiparar à sua mistura de culturas, cozinhas e comunidades de futebol, e poucos lugares nos Estados Unidos estão melhor posicionados para celebrar um torneio construído em torno do esporte global. A comida muda de bairro para bairro e de país para país, mas a experiência é familiar: amigos, famílias e torcedores reunidos em torno de uma partida, uma refeição e um sentimento compartilhado de expectativa.

Na primeira parte desta série de quatro episódios, a GOAL explora pratos típicos das nações dos Grupos A, B e C, todos disponíveis em Nova York, e os restaurantes onde os torcedores podem saborear o torneio antes do pontapé inicial.