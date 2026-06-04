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World Cup food story GFXGOAL

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Da poutine canadense ao pão de queijo brasileiro: saboreie a Copa do Mundo de 2026 com as melhores comidas favoritas dos torcedores de Nova York dos Grupos A, B e C

CULTURE
Copa do Mundo
Haiti
Escócia
Brasil
Marrocos
Suíça
Canadá
Catar
Bósnia e Herzegovina
Coreia do Sul
México
África do Sul

Conheça as principais opções gastronômicas para os dias de jogo dos Grupos A, B e C da Copa do Mundo de 2026, além de restaurantes em Nova York onde os torcedores podem assistir aos jogos e saborear pratos de várias partes do mundo.

Comida, futebol e samba. Tem coisa melhor?

Faltam menos de 10 dias para a Copa do Mundo e, em Nova York, os torcedores já podem ter um gostinho do torneio. Nos cinco distritos, os sabores da Copa do Mundo da FIFA 2026 estão por toda parte, desde restaurantes familiares no sul do Bronx exibindo os jogos do México enquanto servem pratos de enchiladas até estabelecimentos brasileiros que servem coxinha e pão de queijo ao som do samba.

É isso que torna Nova York diferente. Poucas cidades no mundo podem se equiparar à sua mistura de culturas, cozinhas e comunidades de futebol, e poucos lugares nos Estados Unidos estão melhor posicionados para celebrar um torneio construído em torno do esporte global. A comida muda de bairro para bairro e de país para país, mas a experiência é familiar: amigos, famílias e torcedores reunidos em torno de uma partida, uma refeição e um sentimento compartilhado de expectativa.

Na primeira parte desta série de quatro episódios, a GOAL explora pratos típicos das nações dos Grupos A, B e C, todos disponíveis em Nova York, e os restaurantes onde os torcedores podem saborear o torneio antes do pontapé inicial.

  • TacosGetty

    México

    No Xochimilco Family Restaurant, no sul do Bronx, as famosas empanadas são apenas parte do que atrai o público. Os fãs se reúnem nesse restaurante colorido para acompanhar desde grandes partidas até clássicos locais, juntando-se para torcer, assistir futebol, comer tacos, saborear pratos de enchiladas e passar tempo com a família.

    • Publicidade
  • BiltongGetty

    África do Sul

    No Kaia Wine Bar, no Upper East Side, os pratos sul-africanos mais apreciados incluem os mini-sanduíches de viskoekie, um bolinho de peixe empanado servido com aioli quente, e o popular hambúrguer de cordeiro feito na casa. Para os fãs de futebol sul-africanos e aqueles que desejam experimentar a culinária do país, o biltong — uma carne curada e seca ao ar — continua sendo um lanche indispensável para os fãs de esportes.

  • fried chickenGetty

    Coreia do Sul

    O KRUSH é um bar esportivo localizado no bairro coreano de Nova York que serve frango frito coreano com sabores inspirados no kimchi, enquanto exibe jogos em telões durante todo o dia. Para os torcedores da Coreia do Sul, uma das combinações mais populares nos dias de jogo é frango frito acompanhado de uma cerveja gelada.

  • klobásaGetty

    República Tcheca

    O Bohemian Hall & Beer Garden, em Astoria, Queens, é um ponto de referência para cervejas tradicionais checas e eslovacas de pressão, além de schnitzel de porco, bratwurst e outros pratos típicos da Europa Central. O beer garden também é conhecido por transmitir jogos de futebol em suas TVs, e um dos pratos mais populares para saborear enquanto se assiste à República Tcheca na Copa do Mundo é a klobása.

  • PoutineGetty

    Canadá

    O astro canadense Alphonso Davies disse que seu prato canadense favorito é o poutine, então essa é a nossa escolha. Outras comidas canadenses populares para acompanhar os jogos podem ser encontradas no The Canuck, no bairro de Chelsea, em Nova York, onde o poutine é servido em várias variedades, incluindo o clássico, com queijo ralado, cogumelos e costela ralada.

  • Ćevapi Getty Images

    Bósnia e Herzegovina

    O prato nacional indiscutível da Bósnia e Herzegovina é o ćevapi. Ele é normalmente servido como linguiças grelhadas dentro de um pão achatado, geralmente acompanhadas de cebola e kajmak, uma pasta cremosa à base de leite. Para muitos torcedores, nada melhor do que assistir a uma partida de futebol com um ćevapi na mão, seja no estádio ou em um restaurante bósnio local, como o Sarajevo Grill, em Astoria, Queens.

  • Chicken ShawarmaGOAL

    Catar

    O shawarma de frango é um dos pratos mais populares nos dias de jogo do Catar. É quentinho, satisfatório e fácil de comer na rua, o que o torna a escolha perfeita para os torcedores que vão a uma festa para assistir aos jogos, se reúnem em um restaurante ou se preparam para um longo dia de partidas da Copa do Mundo.

    Em Nova York, os torcedores que procuram um lanche semelhante para os dias de jogo podem ir a restaurantes de cozinha do Oriente Médio, como o Au Za’atar, que tem filiais no East Village e em Midtown e serve pratos libaneses e do Oriente Médio. Pode não ser especificamente um restaurante do Catar, mas oferece o tipo de shawarma, carnes grelhadas e pratos para compartilhar que se encaixam perfeitamente no ritmo de assistir ao torneio.

  • Switzerland, bratwurstGetty

    Suíça

    O fondue pode ser o prato mais famoso da Suíça, mas quando se trata de comida para assistir a jogos, a bratwurst é uma escolha mais comum entre os torcedores de futebol. Embora os restaurantes suíços sejam relativamente raros na cidade de Nova York, estabelecimentos como o histórico Mont Blanc 52, no Theater District, oferecem pratos tradicionais, incluindo salsichas suíças grelhadas.

  • Pão de Queijo@vojoanaoficial

    Brasil

    Dê um pulo em Long Island City e entre no Beija Flor, e você logo vai esquecer que está às margens do East River, em vez de estar no Brasil. O Beija Flor enche o ambiente com samba e vai transmitir a estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos em seus telões.

    O restaurante conta com uma equipe composta principalmente por falantes de português e serve uma generosa seleção de caipirinhas, pão de queijo e mandioca frita. Embora a feijoada seja amplamente considerada o prato nacional do Brasil, a coxinha continua sendo uma das comidas mais populares consumidas nos dias de jogos de futebol.

  • Merguez and FritesGOAL

    Marrocos

    O Merguez and Frites é um restaurante norte-africano em Astoria, Nova York, conhecido por sua culinária marroquina, incluindo pratos locais favoritos, como o sanduíche de kofta e o prato de kibda. Para visitantes famintos e torcedores dedicados, assistir a um jogo de futebol enquanto saboreia uma fatia de torta de grão-de-bico é uma escolha óbvia.

    Nesta Copa do Mundo, quem quiser comer como um morador local também deve experimentar o tagine, um ensopado encorpado cozido lentamente que continua sendo um dos pratos mais emblemáticos de Marrocos.

  • Djon DjonRebel Restaurant & Bar

    Haiti

    O “fritay”, uma variedade de frituras que pode incluir griot, banana-da-terra e outros pratos favoritos, é uma escolha popular no Haiti para encontros em torno do futebol. A cidade de Nova York abriga uma grande comunidade haitiana, e alguns dos melhores lugares para saborear a culinária haitiana enquanto assiste a uma partida incluem o Djon Djon, no Brooklyn, o Rebel Restaurant & Bar, no Lower East Side, e o Golden Blue Bar & Restaurant, conhecido por transmitir muitos dos maiores jogos do esporte.

  • BovrilGetty

    Escócia

    Embora o haggis seja o prato nacional da Escócia, os dias de jogo costumam exigir algo mais simples, quentinho e fácil de comer nas arquibancadas. A torta escocesa, frequentemente chamada de “torta de futebol”, é um clássico entre os torcedores, enquanto o Bovril — uma bebida quente e saborosa à base de carne — faz parte há muito tempo da experiência dos dias de jogo em climas frios.

    Em Nova York, os torcedores da Escócia podem encontrar um gostinho de casa em locais com foco escocês, como o Caledonia, que tem filiais no Upper East Side e no Upper West Side e uma ampla seleção de uísques, ou o St. Andrews, um pub com tema escocês perto da Broadway. As tortas e o Bovril podem ser mais difíceis de encontrar do que o uísque, mas para os torcedores que querem se reunir para assistir aos jogos da Escócia com um clima tipicamente escocês, esses são os tipos de lugares que fazem a cena gastronômica da Copa do Mundo na cidade funcionar.