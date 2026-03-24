"Dá para perceber um grande ceticismo na sua voz": a DFB gera dúvidas com a escolha dos alojamentos para a Copa do Mundo nos EUA

Sua conclusão é bastante desanimadora. Em uma coletiva de imprensa para a Magenta TV na segunda-feira, a apresentadora declarou: “Nós estivemos lá. Eu colocaria um ponto de interrogação nisso. É uma escolha interessante de local. Acho que dá para se preparar bem e manter o foco lá, mas não há absolutamente nada acontecendo ao redor. Essa é sempre um pouco a questão.”

O ex-jogador da seleção nacional Mats Hummels, que também estava presente na coletiva, respondeu: “Acho legal que você demonstre tanto ceticismo.” Para ele, como ex-profissional, sempre foi importante em um torneio criar “um bom espírito” dentro da equipe: “Que todos passem tempo juntos.”

O Campo Bahia, onde a seleção alemã se hospedou durante a vitoriosa Copa do Mundo de 2014, se destacou especialmente nesse aspecto. “Todos estavam juntos lá fora, se encontravam e faziam coisas. Isso criou um grande espírito de equipe”, disse Hummels.