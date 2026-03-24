Para a série documental da Magenta “Wontorras World Cup – Pai. Filha. Copa do Mundo”, Wontorra já havia viajado pelos Estados Unidos, Canadá e México junto com seu pai, Jörg, e visitou, entre outros lugares, o quartel-general da DFB em Winston-Salem, na Carolina do Norte.
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"Dá para perceber um grande ceticismo na sua voz": a DFB gera dúvidas com a escolha dos alojamentos para a Copa do Mundo nos EUA
Sua conclusão é bastante desanimadora. Em uma coletiva de imprensa para a Magenta TV na segunda-feira, a apresentadora declarou: “Nós estivemos lá. Eu colocaria um ponto de interrogação nisso. É uma escolha interessante de local. Acho que dá para se preparar bem e manter o foco lá, mas não há absolutamente nada acontecendo ao redor. Essa é sempre um pouco a questão.”
O ex-jogador da seleção nacional Mats Hummels, que também estava presente na coletiva, respondeu: “Acho legal que você demonstre tanto ceticismo.” Para ele, como ex-profissional, sempre foi importante em um torneio criar “um bom espírito” dentro da equipe: “Que todos passem tempo juntos.”
O Campo Bahia, onde a seleção alemã se hospedou durante a vitoriosa Copa do Mundo de 2014, se destacou especialmente nesse aspecto. “Todos estavam juntos lá fora, se encontravam e faziam coisas. Isso criou um grande espírito de equipe”, disse Hummels.
As acomodações nos torneios da Copa do Mundo de 2018 e 2022 foram alvo de críticas
Nos vergonhosos torneios da Copa do Mundo de 2018 e 2022, a escolha do alojamento também esteve no centro das atenções. O alojamento alemão em Watutinki, na Rússia, rendeu muitas críticas ao então gerente da DFB, Oliver Bierhoff, devido ao ambiente desolador e à localização isolada. “O complexo, outrora planejado como refúgio exclusivo para a elite do partido, impressiona mais pela aparência militar do que pelo cenário de praia”, julgou, por exemplo, o Süddeutsche Zeitung, em comparação com a “oásis de bem-estar” do Campo Bahia quatro anos antes. O técnico da seleção alemã, Joachim Löw, chegou a falar do “charme de uma boa escola de esportes”.
Também o alojamento durante a Copa do Mundo no Catar, em Al-Ruwais, foi altamente controverso devido ao seu isolamento. A seleção alemã foi a única nação a se instalar praticamente no outro extremo do país, enquanto a maioria dos participantes estava hospedada na capital, Doha. A revista kicker escreveu, por exemplo, sobre uma “solidão única”: “Provavelmente nunca antes o entorno de um alojamento da DFB foi tão triste e extenso por quilômetros como em 2022.”
Isso também trouxe problemas logísticos. Para as coletivas de imprensa obrigatórias da FIFA antes dos jogos, o técnico Hansi Flick precisava viajar regularmente uma hora de carro até Doha. Antes do segundo jogo da fase de grupos contra a Espanha, nenhum jogador compareceu devido à viagem, o que causou problemas à DFB com a FIFA.
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Nagelsmann sobre a base para a Copa do Mundo: "A tranquilidade necessária e locais para se isolar"
A seleção do técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann (38) ficará hospedada no hotel “The Graylyn Estate”, em Winston-Salem, durante o Mundial deste verão. A propriedade lembra visualmente um castelo medieval. São 85 quartos decorados individualmente, distribuídos por um terreno de 55 hectares. Há quase 100 anos, o edifício foi construído como residência particular; hoje, ele pertence e é administrado pela universidade vizinha.
O próprio Nagelsmann visitou o local várias vezes e acabou sendo um fator determinante na escolha. “Nós, como equipe, encontramos no Adidas Home Ground, em Herzogenaurach, um local que permite que nos reunamos sempre, mas que também oferece a tranquilidade e os espaços de retiro necessários. Encontramos essa combinação agora também no The Graylyn Estate”, afirmou ele ao anunciar o local de hospedagem.