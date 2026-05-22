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Da luta contra o rebaixamento à disputa pelas quatro primeiras posições: o Tottenham conseguirá repetir a reviravolta do Manchester United? Ex-jogador do Spurs avalia as chances do time e critica duramente a política de transferências
O Spurs continua na luta contra o rebaixamento na Premier League
O Tottenham continuou a gastar muito dinheiro nas últimas janelas de transferências, mas tem obtido pouco retorno sobre esse investimento considerável. Muitos jogadores do elenco têm enfrentado dificuldades para manter a forma e a condição física, o que levou a uma queda acentuada na classificação da Premier League.
Ange Postecoglou conseguiu entregar o tão esperado título em 2025, quando a conquista da Liga Europa pôs fim a um jejum de 17 anos sem títulos, mas esse sucesso serviu apenas para encobrir algumas rachaduras alarmantes.
Tendo terminado em 17º lugar na última temporada, ainda existe a possibilidade muito real de que o Tottenham possa cair ainda mais nesta temporada e passar pela porta dos fundos que leva à Championship. O destino, rumo ao confronto decisivo da última rodada contra o Everton, continua nas próprias mãos do time, e por enquanto a situação ainda está sob controle.
Se Roberto De Zerbi conseguir garantir a permanência na primeira divisão, então os planos para o crescimento futuro poderão começar a ser traçados. O rival doméstico, o United, mostrou o que pode ser alcançado ao subir da 15ª para a terceira posição no espaço de 12 meses – com a Liga dos Campeões de volta à agenda em Old Trafford.
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Será que o Tottenham conseguirá repetir a recuperação do Manchester United?
Será que o Tottenham conseguirá se recuperar na temporada 2026-27? Quando essa pergunta foi feita a Hutton, o ex-zagueiro dos Spurs — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Uudet Kasinot — disse: “Pelo que vi nesta temporada, não acredito nisso.
“Talvez eu tivesse dito a mesma coisa contra o Manchester United, mas eles parecem ter se motivado de verdade e se unido sob o comando de Michael Carrick.
“Vai ser um verão interessante para eles [Spurs]. Acho que as lesões não ajudaram nesta temporada, além de tudo o que aconteceu. Eles têm enfrentado dificuldades em casa, mas, para ser sincero, não os vejo disputando uma vaga entre os quatro primeiros na próxima temporada.”
Negócio de transferências no norte de Londres é criticado
Depois de passar por três treinadores desde a saída de Postecoglou — Thomas Frank, Igor Tudor e De Zerbi —, agora é necessária uma mudança em campo para que o Spurs deixe de ser visto como um mero aspirante e volte a ser um verdadeiro candidato ao título.
Falar é fácil, mas contratações ambiciosas não são. Serão necessárias somas vultosas para tornar o Tottenham competitivo na parte de cima da tabela da Premier League, e esse dinheiro pode estar em falta.
Questionado se serão necessários gastos vultosos para reverter a situação do Tottenham, Hutton acrescentou: “Muito dinheiro, absolutamente muito. Acho que esse tem sido o calcanhar de Aquiles há vários anos, em que eles saíram e gastaram uma quantia considerável, mas simplesmente não acho que tenham acertado.
“Os valores que estão gastando, entre 50 e 60 milhões de libras, em jogadores que talvez não estejam atingindo o auge ou não tenham se adaptado rapidamente, definitivamente prejudicaram o time nesta temporada.
“Mais uma vez, as lesões não ajudaram, mas acho que, quando se olha para o elenco em geral, eles simplesmente não estão em boa forma. Será por causa da pressão? Será uma questão de mentalidade? Não tenho tanta certeza, mas já são duas temporadas consecutivas com resultados decepcionantes no campeonato, e os torcedores exigem mais, então o que importa é ter um elenco capaz de lidar com isso.”
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O Spurs enfrenta o Everton em partida decisiva na última rodada
O Spurs receberá o Everton no norte de Londres neste domingo, estando uma posição e dois pontos acima da zona de rebaixamento. Levando em conta o saldo de gols, um ponto contra os Toffees deve ser suficiente para garantir a permanência do time na divisão.
Uma derrota, no entanto, deixaria a porta entreaberta para o vizinho da capital, o West Ham — que receberá o Leeds —, e isso significa que muitos nervos poderão ser postos à prova antes que o Tottenham determine em qual divisão jogará na próxima temporada.