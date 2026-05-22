Da luta contra o rebaixamento à disputa pelas quatro primeiras posições: o Tottenham conseguirá repetir a reviravolta do Manchester United? Ex-jogador do Spurs avalia as chances do time e critica duramente a política de transferências

O Tottenham continuou a gastar muito dinheiro nas últimas janelas de transferências, mas tem obtido pouco retorno sobre esse investimento considerável. Muitos jogadores do elenco têm enfrentado dificuldades para manter a forma e a condição física, o que levou a uma queda acentuada na classificação da Premier League.

Ange Postecoglou conseguiu entregar o tão esperado título em 2025, quando a conquista da Liga Europa pôs fim a um jejum de 17 anos sem títulos, mas esse sucesso serviu apenas para encobrir algumas rachaduras alarmantes.

Tendo terminado em 17º lugar na última temporada, ainda existe a possibilidade muito real de que o Tottenham possa cair ainda mais nesta temporada e passar pela porta dos fundos que leva à Championship. O destino, rumo ao confronto decisivo da última rodada contra o Everton, continua nas próprias mãos do time, e por enquanto a situação ainda está sob controle.

Se Roberto De Zerbi conseguir garantir a permanência na primeira divisão, então os planos para o crescimento futuro poderão começar a ser traçados. O rival doméstico, o United, mostrou o que pode ser alcançado ao subir da 15ª para a terceira posição no espaço de 12 meses – com a Liga dos Campeões de volta à agenda em Old Trafford.