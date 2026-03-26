Sandro Tonali pode deixar o Newcastle no meio do ano? Na Inglaterra, garantem: “Existe um acordo de cavalheiros”.





O meio-campista, que está com a seleção italiana nas repescagens da Copa do Mundo, é um dos nomes mais comentados de cara para a próxima janela de transferências. Vários grandes clubes da Premier League e da Série A acompanham a situação do jogador nascido em 2000, que em 2023 deixou o Milan para iniciar a aventura com os Magpies.





Três anos após sua chegada, sua permanência às margens do rio Tyne está longe de ser garantida, e notícias da mídia local estão chamando a atenção dos interessados.