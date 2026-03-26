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Da Inglaterra - Tonali pode deixar o Newcastle sem disputar competições europeias: surge um “acordo de cavalheiros”, os detalhes e quem pode contratá-lo

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O meio-campista da Azzurra é um dos nomes mais comentados na perspectiva da próxima janela de transferências de verão, e chegam da Inglaterra novos rumores sobre seu futuro.

Sandro Tonali pode deixar o Newcastle no meio do ano? Na Inglaterra, garantem: “Existe um acordo de cavalheiros”.


O meio-campista, que está com a seleção italiana nas repescagens da Copa do Mundo, é um dos nomes mais comentados de cara para a próxima janela de transferências. Vários grandes clubes da Premier League e da Série A acompanham a situação do jogador nascido em 2000, que em 2023 deixou o Milan para iniciar a aventura com os Magpies.


Três anos após sua chegada, sua permanência às margens do rio Tyne está longe de ser garantida, e notícias da mídia local estão chamando a atenção dos interessados.

  • TONALI-NEWCASTLE: "ACORDO DE CAVALHEIROS PARA A DESPEDIDA"

    A novidade é que Tonali teria um acordo com o Newcastle para se transferir no meio do ano, desde que determinadas condições sejam cumpridas.


    A informação é do The Shields Gazette, segundo o qual a comitiva do meio-campista está convencida de ter um “acordo de cavalheiros” com o clube.


    Segundo a reportagem, caso o Newcastle não se classifique para nenhuma das competições europeias na próxima temporada, os Magpies ouvirão ofertas e estarão abertos à venda do jogador, até então considerado intransferível.

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  • A SITUAÇÃO DO NEWCASTLE NA PREMIER LEAGUE

    O cenário de o Newcastle ficar de fora das competições europeias tem, neste momento, grandes chances de se concretizar.


    A equipe comandada por Eddie Howe ocupa hoje a12ª posição na Premier League, com 42 pontos. A Liga dos Campeões já é uma utopia: o Aston Villa, quarto colocado, tem 54 pontos, e o Liverpool, quinto, tem 49 pontos.


    Não menos complicada é a corrida pela Liga Europa (o Chelsea está em sexto com 48 pontos); o objetivo seria alcançar o Brentford e o Everton, empatados com 46 pontos, ou seja, o sétimo e o oitavo colocados na classificação que, com a quinta vaga da Champions reservada para os ingleses, disputariam a outra vaga para a Liga Europa e a vaga para a Liga Conferência. Esta última competição, no entanto, segundo o The Shields Gazette, pode não ser suficiente para convencer Tonali a ficar.

  • O CONTRATO DE TONALI

    Conseguir contratar Tonali do Newcastle sem a classificação para as competições europeias pode se tornar mais fácil, mas não mais barato.


    No ano passado, o meio-campista da Azzurri renovou o contrato com os Magpies até 2029, com uma opção a favor do clube de prorrogar por mais uma temporada, e isso permite que a Juventus mantenha alta a valorização do jogador, avaliado no final do ano passado em pelo menos 80 milhões de euros.


    Não se pode esquecer, além disso, o salário do ex-jogador do Milan, que na Inglaterra ganha 7 milhões de euros por temporada, mais 2 milhões de bônus.

  • QUEM PODE TOMAR TONALI

    A notícia de um possível acordo para a transferência, caso o Newcastle não se classifique para as competições europeias, está sendo acompanhada pelas várias equipes que colocaram Tonali na mira.


    Na Itália, a Juventus está há tempo de olho nele, embora seja freada pelas condições financeiras da negociação, que até agora tornam extremamente complicado até mesmo um retorno ao Milan, almejado por vários torcedores rossoneri.


    Mais concreta é a candidatura dos grandes clubes ingleses: o Manchester United precisa reformular o meio-campo, especialmente com a saída de Casemiro no final da temporada, e aprecia particularmente o jogador nascido em 2000; há também o Arsenal, que poderia reforçar um setor já blindado com Rice e Zubimendi.