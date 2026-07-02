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CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato

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Da Inglaterra – O Tottenham de De Zerbi não para e busca reforços para o ataque: primeiros contatos com o Milan por Leão, mas a primeira opção é outra

Milan
R. Leao
Tottenham
Mercado da bola

O atacante português continua na lista de transferências, à espera de uma proposta concreta de um grande clube

O verão de Rafael Leão promete trazer novidades no mercado de transferências. Atualmente disputando a Copa do Mundo com a seleção de Portugal e com o desafio contra a Croácia pela frente — partida que vale uma vaga nas oitavas de final —, o atacante do Milan continua sendo um jogador a ser acompanhado, já que não faz mais parte dos planos futuros do clube. Apesar da tentativa parcial de reaproximação nos últimos dias, após a conversa com o novo técnico Rubén Amorim, as declarações do final de maio, nas quais o jogador nascido em 1999 manifestou seu desejo de viver uma nova experiência em outro campeonato, criaram um rompimento irreparável entre as partes.


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  • DE ZERBI NÃO PARA

    Até o momento, porém, nenhum dos grandes clubes da Premier League ou da La Liga espanhola — dois destinos que Leão levaria muito em consideração caso se concretizasse sua saída do Milan — demonstrou interesse concreto nele, e o único clube a se manifestar continua sendo o Galatasaray, que, no entanto, não conta com a preferência do jogador. Apesar de ter contrato válido até junho de 2028, o camisa 10 do Milan continua na mira de outras equipes, e a última notícia significativa vem da imprensa inglesa, mais especificamente do jornal The Independent.O Tottenham, comandado por Roberto De Zerbi, não quer parar por aí e, depois de já ter fechado três contratações no valor de 300 milhões de euros (van Eke, Mateus Fernandes e Tonali), está em busca de reforços também no ataque e nas laterais. E, de alguma forma, o nome de Rafa Leão entra nessa discussão.


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  • SEGUNDA OPÇÃO

    O português teria sido alvo de uma primeira conversa informativa com o Milan para conhecer os custos de uma eventual transferência, embora não seja, no momento, a primeira opção. O alvo escolhido pelo Tottenham para reforçar o ataque é o jovem talento do Bournemouth, Eli Junior Kroupi, nascido em 2006, que vem de uma temporada de altíssimo nível, concluída com 13 gols em 33 partidas da Premier League. O ex-jogador do Lorient, contratado por apenas 13 milhões de euros, também está na mira do Arsenal e do Paris Saint-Germain e tem uma avaliação que gira em torno de 80 milhões de libras, o que equivale a 93,5 milhões de euros. Como alternativa, De Zerbi está de olho no brasileiro Savinho, que está de saída do Manchester City, e em Rafa Leão. Este, sete anos após sua chegada à Itália e ao Milan por um valor total de 50 milhões de euros, pode se despedir do clube.


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  • OS NÚMEROS DE LEAO NO MILAN

    Chegado do Lille no verão de 2019, Rafa Leão disputou 291 partidas com a camisa do Milan e marcou 80 gols e deu 65 assistências. Ele conquistou um Scudetto ao final da temporada 2021/2022 e, em janeiro de 2025, conquistou a Supercopa Italiana na final contra a Inter.

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