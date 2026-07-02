Da Inglaterra – O Tottenham de De Zerbi não para e busca reforços para o ataque: primeiros contatos com o Milan por Leão, mas a primeira opção é outra

Até o momento, porém, nenhum dos grandes clubes da Premier League ou da La Liga espanhola — dois destinos que Leão levaria muito em consideração caso se concretizasse sua saída do Milan — demonstrou interesse concreto nele, e o único clube a se manifestar continua sendo o Galatasaray, que, no entanto, não conta com a preferência do jogador. Apesar de ter contrato válido até junho de 2028, o camisa 10 do Milan continua na mira de outras equipes, e a última notícia significativa vem da imprensa inglesa, mais especificamente do jornal The Independent.O Tottenham, comandado por Roberto De Zerbi, não quer parar por aí e, depois de já ter fechado três contratações no valor de 300 milhões de euros (van Eke, Mateus Fernandes e Tonali), está em busca de reforços também no ataque e nas laterais. E, de alguma forma, o nome de Rafa Leão entra nessa discussão.





TOTTENHAM, TONALI É UMA CONTRATAÇÃO RECORDE: O MILAN TAMBÉM SAI GANHANDO