Da Inglaterra – O Tottenham de De Zerbi não para e busca reforços para o ataque: primeiros contatos com o Milan por Leão, mas a primeira opção é outra

O verão de Rafael Leão promete trazer novidades no mercado de transferências. Atualmente disputando a Copa do Mundo com a seleção de Portugal e com o desafio contra a Croácia pela frente — partida que vale uma vaga nas oitavas de final —, o atacante do Milan continua sendo um jogador a ser acompanhado, já que não faz mais parte dos planos futuros do clube. Apesar da tentativa parcial de reaproximação nos últimos dias, após a conversa com o novo técnico Rubén Amorim, as declarações do final de maio, nas quais o jogador nascido em 1999 manifestou seu desejo de viver uma nova experiência em outro campeonato, criaram um rompimento irreparável entre as partes.
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