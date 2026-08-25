O clube de Liverpool, de fato, não está totalmente convencido de uma transferência em definitivo para o jogador de 30 anos, e seu interesse em repatriá-lo diminuiu a poucos dias do fechamento da janela de transferências: o Everton se afastou da negociação, apesar de o preço do jogador ter caído drasticamente nas últimas semanas. O Milan precisa que o valor pedido pelo jogador com contrato se encerrando no ano que vem seja inferior a 10 milhões de libras para poder concluir o negócio, com o novo treinador Ruben Amorim querendo garantir um meia-atacante que atue pela esquerda antes do fim da janela de transferências, em meio à possível saída de Rafael Leao.



