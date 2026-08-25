Na Inglaterra, volta à tona a especulação de que se falava no início do verão europeu. Segundo fontes do Football Insider, o Milan manifestou interesse em Jack Grealish, meia ofensivo nascido em 1995 do Manchester City, que parecia destinado ao retorno ao Everton depois do empréstimo aos Toffees na última temporada, mas que, em vez disso, não convenceu plenamente o técnico David Moyes.
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Da Inglaterra: Milan pensa em Grealish, faz sondagem com o Manchester City e ele está perto do fim do contrato
O pedido
O clube de Liverpool, de fato, não está totalmente convencido de uma transferência em definitivo para o jogador de 30 anos, e seu interesse em repatriá-lo diminuiu a poucos dias do fechamento da janela de transferências: o Everton se afastou da negociação, apesar de o preço do jogador ter caído drasticamente nas últimas semanas. O Milan precisa que o valor pedido pelo jogador com contrato se encerrando no ano que vem seja inferior a 10 milhões de libras para poder concluir o negócio, com o novo treinador Ruben Amorim querendo garantir um meia-atacante que atue pela esquerda antes do fim da janela de transferências, em meio à possível saída de Rafael Leao.
A vontade de Grealish
Grealish jogou em todas as partidas oficiais do City até agora nesta temporada, com uma breve participação de 14 minutos saindo do banco na vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth no domingo: resta saber se vai querer permanecer no Etihad para lutar por uma vaga sob o comando de Enzo Maresca ou avaliar uma transferência para a Serie A. O inglês parece ter relançado a carreira por empréstimo no Everton na temporada passada, brilhando nos primeiros meses do campeonato: marcou dois gols e deu seis assistências em suas primeiras 22 partidas pelo clube, além de conquistar o prêmio de Jogador do Mês da Premier League.
Com contrato chegando ao fim
Recuperando-se de uma lesão no pé, ele permaneceu em Merseyside para se recuperar até o fim do empréstimo, em junho: Moyes, porém, não ficou satisfeito com o comportamento de Grealish fora de campo enquanto não podia jogar e, consequentemente, seu retorno ao clube de Liverpool fracassou. O Milan pode agir para concluir a compra em definitivo pelo preço certo: Grealish tem contrato até o fim da próxima temporada e, por isso, o valor não pode ser superior a 10/15 milhões de euros.
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