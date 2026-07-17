Da Inglaterra – Milan: Amad Diallo continua na mira de Ruben Amorim. A resposta do Manchester United e quanto ele vale no mercado

Vários nomes estão sendo associados ao time do Milan e ao seu técnico, e hoje, da Inglaterra — mais especificamente do site Caughtoffside.com —, surgem novos rumores sobre Amad Diallo. O ponta ofensivo nascido em 2002, que se transferiu da Atalanta para o Manchester United em janeiro de 2021 por 40 milhões de euros, incluindo bônus (25+15), é um dos jogadores com quem Amorim manteve uma ligação mais forte, mesmo após sua saída, que coincidiu com a demissão do técnico dos Red Devils em janeiro passado. Foi com ele que o jogador da seleção da Costa do Marfim se consolidou como titular, ocupando a posição de ponta-direita. Com o português no comando do time inglês, Diallo disputou 43 partidas e marcou 10 gols e deu 11 assistências.