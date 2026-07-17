Depois de dar os dois primeiros passos (Gonçalo Ramos e Mario Gila) em uma campanha de contratações que promete trazer várias novidades, o Milan assumiu uma postura de espera nos últimos dias, dividido entre a necessidade de vender alguns jogadores que não fazem mais parte do projeto — e cuja venda pode gerar recursos importantes — e a de trazer novos reforços que agradem ao técnico Rubén Amorim.
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Da Inglaterra – Milan: Amad Diallo continua na mira de Ruben Amorim. A resposta do Manchester United e quanto ele vale no mercado
O PROTEGIDO DE AMORIM
Vários nomes estão sendo associados ao time do Milan e ao seu técnico, e hoje, da Inglaterra — mais especificamente do site Caughtoffside.com —, surgem novos rumores sobre Amad Diallo. O ponta ofensivo nascido em 2002, que se transferiu da Atalanta para o Manchester United em janeiro de 2021 por 40 milhões de euros, incluindo bônus (25+15), é um dos jogadores com quem Amorim manteve uma ligação mais forte, mesmo após sua saída, que coincidiu com a demissão do técnico dos Red Devils em janeiro passado. Foi com ele que o jogador da seleção da Costa do Marfim se consolidou como titular, ocupando a posição de ponta-direita. Com o português no comando do time inglês, Diallo disputou 43 partidas e marcou 10 gols e deu 11 assistências.
O PEDIDO AO CARDEAL
De acordo com informações coletadas pelo Caughtoffside.com, Rubén Amorim teria manifestado grande interesse por Amad Diallo também no contexto do Milan, já que ainda está em busca de um jogador canhoto para atuar nessa zona do campo. Nestes primeiros dias de concentração em Milanello, o nigeriano Chukwueze – que voltou do empréstimo ao Fulham – está sendo escalado como lateral-direito, mas o técnico português teria pedido à diretoria do Milan e ao presidente Gerry Cardinale que se empenhassem para tentar trazer Diallo de volta à Itália.
A POSIÇÃO DO UNITED
No momento, porém, a intenção do Manchester United e de Michael Carrick — técnico confirmado no comando da equipe, com renovação de contrato após ter assumido com sucesso o cargo de técnico interino no lugar do próprio Amorim — é não se desfazer do jogador da Costa do Marfim e mantê-lo no elenco também para a temporada 2026/2027. Amad Diallo assinou um contrato válido até 30 de junho de 2030 e, segundo o site Caughtoffside.com, só seria liberado no caso de uma proposta realmente muito significativa, estimada entre 50 e 60 milhões de euros.
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