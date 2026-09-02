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Da Inglaterra chega uma reconstrução surpreendente sobre o motivo de a transferência de Estupinan do Milan para o Aston Villa ter melado

Mercado da bola
Milan

Os bastidores do The Athletic sobre o interesse do Aston Villa no lateral do AC Milan Pervis Estupinan, depois esfriado de forma surpreendente

Unai Emery e Pervis Estupinan trabalharam juntos no Villarreal e ali construíram uma relação de grande estima e confiança mútua. Tão sólida a ponto de convencer o técnico espanhol a indicar o nome do equatoriano como substituto ideal de Lucas Digne que havia acabado de se acertar com o PSG. Depois de uma longa negociação, que durou cerca de um mês, o Aston Villa saiu da negociação para depois mudar o foco para Matteo Ruggeri, do Atletico Madrid.

  • A reconstrução inglesa

    o comentário e os bastidores do The Athletic sobre o interesse do Aston Villa em Pervis Estupinan: "O Aston Villa passou mais de um mês tentando contratar Pervis Estupiñán, do Milan. Emery já havia trabalhado com o lateral-esquerdo nos tempos de Villarreal, e o jogador era agenciado por Mendes, então a transferência fazia sentido. No entanto, a negociação do Villa sofreu atrasos, já que as condições continuavam mudando. Sem paciência, o clube partiu para Ruggeri, do Atlético. Foi divulgado que, depois de chegar a um acordo de princípio por Ruggeri, a ideia de voltar à carga para contratar Estupiñán ressurgiu brevemente".

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