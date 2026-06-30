A eliminação da seleção alemã da Copa do Mundo de 2026 não foi apenas o fim de uma campanha decepcionante no torneio, mas também um novo choque que abalou uma das maiores tradições do futebol da história.

A derrota para o Paraguai nos pênaltis nas oitavas de final não só marcou o fim precoce da campanha da “Mannschaft”, mas também marcou a primeira derrota da seleção alemã nos pênaltis em toda a sua história de participações na Copa do Mundo, abrindo caminho para uma onda generalizada de críticas e dúvidas sobre o futuro da comissão técnica liderada por Julian Nagelsmann.

Com o declínio das esperanças e o aumento da indignação da torcida, o nome de Jürgen Klopp ganhou destaque como o candidato capaz de devolver o ânimo à seleção, especialmente após sua participação marcante durante o torneio como comentarista de TV.

Jürgen Klopp chamou a atenção com sua personalidade carismática e seu estilo próximo da torcida, num momento em que Nagelsmann parecia incapaz de conter a crise dentro e fora de campo.

Já Julian Nagelsmann se recusou a ceder às pressões que se seguiram à eliminação precoce e afirmou, após a derrota para o Paraguai, que não pensa em renunciar, ressaltando que “não é do tipo que foge na primeira crise”.

Apesar dessa postura, a torcida alemã já não vê no técnico de 38 anos o homem capaz de liderar o projeto de reconstrução, especialmente após uma série de resultados decepcionantes que se estendem desde que ele assumiu o cargo.

As críticas não se limitaram apenas aos resultados, mas também se estenderam à sua maneira de lidar com a mídia, já que, em mais de uma ocasião, ele pareceu impetuoso, agressivo em suas declarações e incapaz de acalmar a torcida enfurecida, o que aumentou a pressão sobre ele.