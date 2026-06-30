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Da humilhação ao sonho... Será que Klopp é a tábua de salvação do futebol alemão?

Especiais e Opinião
J. Klopp
J. Nagelsmann
Alemanha x Paraguai
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Copa do Mundo
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Paraguai
EUA

A seleção alemã espera por um milagre

A eliminação da seleção alemã da Copa do Mundo de 2026 não foi apenas o fim de uma campanha decepcionante no torneio, mas também um novo choque que abalou uma das maiores tradições do futebol da história.

A derrota para o Paraguai nos pênaltis nas oitavas de final não só marcou o fim precoce da campanha da “Mannschaft”, mas também marcou a primeira derrota da seleção alemã nos pênaltis em toda a sua história de participações na Copa do Mundo, abrindo caminho para uma onda generalizada de críticas e dúvidas sobre o futuro da comissão técnica liderada por Julian Nagelsmann.

Com o declínio das esperanças e o aumento da indignação da torcida, o nome de Jürgen Klopp ganhou destaque como o candidato capaz de devolver o ânimo à seleção, especialmente após sua participação marcante durante o torneio como comentarista de TV.

Jürgen Klopp chamou a atenção com sua personalidade carismática e seu estilo próximo da torcida, num momento em que Nagelsmann parecia incapaz de conter a crise dentro e fora de campo.

Já Julian Nagelsmann se recusou a ceder às pressões que se seguiram à eliminação precoce e afirmou, após a derrota para o Paraguai, que não pensa em renunciar, ressaltando que “não é do tipo que foge na primeira crise”.

Apesar dessa postura, a torcida alemã já não vê no técnico de 38 anos o homem capaz de liderar o projeto de reconstrução, especialmente após uma série de resultados decepcionantes que se estendem desde que ele assumiu o cargo.

As críticas não se limitaram apenas aos resultados, mas também se estenderam à sua maneira de lidar com a mídia, já que, em mais de uma ocasião, ele pareceu impetuoso, agressivo em suas declarações e incapaz de acalmar a torcida enfurecida, o que aumentou a pressão sobre ele.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Klopp... o rosto que dá esperança aos torcedores

    Por outro lado, Klopp se mostrou de uma maneira totalmente diferente. O ex-técnico do Liverpool e do Borussia Dortmund conseguiu, mesmo fora de campo, conquistar a simpatia da torcida alemã, após apresentar análises técnicas de destaque na televisão alemã, nas quais combinou experiência, senso de humor e carisma — qualidades que sempre o caracterizaram ao longo de sua carreira como técnico, segundo informou a BBC.

    Para muitos torcedores, a troca de técnico parece ser a solução mais realista. Não é possível mudar um elenco com mais de vinte jogadores da noite para o dia, mas a troca do técnico pode dar à seleção um novo começo e devolver a confiança tanto à equipe quanto à torcida.

    Após a eliminação da Copa do Mundo, a torcida alemã acordou com a sensação de que sua seleção havia perdido grande parte de seu prestígio mundial. Desde a conquista histórica do título da Copa do Mundo em 2014, a seleção alemã não conseguiu mais se impor entre as grandes potências do futebol.

    A seleção foi eliminada das fases de grupos nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, antes de ser eliminada, desta vez, logo na primeira partida das oitavas de final, confirmando que a crise se tornou mais profunda do que um simples tropeço passageiro.

    Embora o futebol alemão esteja em franca ascensão no cenário nacional — com os estádios da Bundesliga lotados semana após semana e até mesmo as partidas da terceira divisão atraindo grande público —, o quadro é totalmente diferente no âmbito internacional.

    A Alemanha não possui mais a mesma abundância de estrelas capazes de fazer a diferença, apesar da presença de nomes de destaque como Florian Wirtz, Jamal Musiala e o jovem talento Linart Karl, considerado um dos maiores promissores do Bayern de Munique.

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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Alemanha está voltando à revolução das reformas?

    A Federação Alemã de Futebol já enfrentou uma crise semelhante. Após a decepcionante eliminação da Copa do Mundo de 1998 e o fracasso retumbante no Campeonato Europeu de 2000, a federação lançou um projeto abrangente para reconstruir o sistema de formação de jogadores e capacitação de treinadores — projeto esse que mais tarde resultou na geração que conquistou a Copa do Mundo de 2014.

    Hoje, a Federação se depara com um desafio semelhante. Será que ela terá coragem de lançar uma nova revolução que devolva a seleção à sua posição natural entre as melhores do mundo?

    Mudanças estruturais levam anos para dar frutos, mas a troca da comissão técnica pode ocorrer a qualquer momento, o que torna o futuro de Nagelsmann um tema central de discussão dentro da Federação Alemã.

    Muitos consideram que o técnico é o principal responsável pelo fracasso recente. Foi ele quem decidiu recolocar o experiente goleiro Manuel Neuer na escalação titular, apesar de sua idade avançada e da queda de rendimento em algumas partidas.

    Além disso, insistiu em escalar Joshua Kimmich na lateral-direita, em vez de sua posição original no meio-campo, decisão que gerou ampla polêmica. Ademais, apostou em jogadores experientes como Leroy Sané e Leon Goretzka, num momento em que a torcida esperava que fosse dada mais oportunidade à nova geração.

    Embora o contrato de Nagelsmann se estenda até depois do Euro 2028, a rescisão do contrato, apesar do alto custo financeiro, pode se tornar uma opção viável caso a Federação se convença de que o projeto atual chegou a um beco sem saída.

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    Kimiš se defende... mas admite o fracasso

    Apesar da indignação da torcida, o capitão da seleção, Joshua Kimmich, fez questão de defender seu técnico. O jogador do Bayern de Munique afirmou que os jogadores assumem total responsabilidade pela eliminação precoce, ressaltando que a seleção não conseguiu alegrar a torcida alemã.

    Ele acrescentou que o país precisava de uma conquista que lhe trouxesse algum orgulho, mas que a seleção nacional não conseguiu alcançar isso, em uma admissão franca da magnitude da decepção vivida por todos.

    Apesar desse apoio, muitos consideram que a responsabilidade final recai sobre o técnico, por ser ele quem tomou as decisões técnicas e táticas ao longo do torneio.

    Já os jornais alemães não demoraram a expressar sua indignação. O jornal “Bild” descreveu a eliminação como “um novo pesadelo para o futebol alemão” e a considerou uma fonte de vergonha nacional, afirmando que a seleção viveu uma de suas noites mais amargas.

    Já Mats Hummels, que escreve uma coluna no jornal, afirmou que o que aconteceu não pode passar sem que haja responsabilização, enfatizando a necessidade de medidas decisivas, tanto por parte do técnico quanto da Federação Alemã.

    Por sua vez, o jornal “Die Welt” descreveu o ocorrido como uma “catástrofe” para Nagelsmann e seus jogadores, enquanto a revista “Der Spiegel” atribuiu responsabilidade direta ao técnico, considerando que ele enxergava os erros de todos, exceto os seus, e comparou-o a alguém tentando tapar os buracos em um barco que se dirige rapidamente em direção a um iceberg.

    As críticas se estenderam para além do campo, depois que o político Friedrich Merz foi alvo de ataques da mídia por causa de sua mensagem de apoio à seleção após a eliminação.

    Vários jornalistas consideraram que as palavras de elogio não eram adequadas diante do desempenho decepcionante, e a colunista Marion Horn considerou a mensagem “desastrosa”, afirmando que o que aconteceu com a seleção reflete uma crise mais profunda que o país está enfrentando, seja no que diz respeito à mentalidade, ao desempenho ou à capacidade de competir.

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    Será que chegou a hora de Klopp?

    Em meio a toda essa polêmica, o nome de Jürgen Klopp continua sendo o mais comentado na Alemanha. Mesmo antes da eliminação da seleção do torneio, sua presença na mídia já dominava o cenário.

    As especulações aumentaram após seu famoso deslize ao falar sobre as escolhas de Nagelsmann para a escalação, antes de se desculpar com seu jeito irônico, dizendo que ainda comete erros, apesar de estar prestes a completar 59 anos.

    No entanto, esse episódio reforçou a impressão predominante entre muitos de que ele está prestes a voltar a treinar e de que pode ser o homem esperado para suceder Nagelsmann, caso a federação decida mudar a comissão técnica.

    Atualmente, Klopp ocupa o cargo de presidente global do setor de futebol do grupo “Red Bull”, onde supervisiona os aspectos esportivos de vários clubes, após ter recusado ofertas para treinar grandes clubes europeus, entre eles o Real Madrid.

    Embora tenha dado a entender, em mais de uma ocasião, que deseja se afastar das pressões do dia a dia do treinamento, comandar a seleção alemã pode representar um desafio diferente, difícil de resistir.

    Ele é o homem que trouxe o Borussia Dortmund de volta à ribalta após anos de crises financeiras, e o mesmo que levou o Liverpool de volta ao topo do futebol inglês e europeu após uma longa espera.

    Hoje, grande parte da torcida alemã acredita que Klopp pode ser a pessoa capaz de escrever um novo capítulo na história da “Mannschaft” e devolver o prestígio a uma seleção que perdeu muito de seu brilho na última década.

    A decisão final cabe à Federação Alemã de Futebol, mas o certo é que a pressão aumenta a cada dia, e que o nome de Klopp continuará fortemente presente em todas as discussões relacionadas ao futuro da seleção alemã, até que se defina quem será o responsável por liderar a próxima fase de recuperação.

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