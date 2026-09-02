Para o PSG: Os campeões franceses provavelmente jamais teriam imaginado que o valor de Barcola chegaria a € 140 milhões depois de contratá-lo por apenas € 45 milhões junto ao Lyon, em 2023. Barcola foi um ótimo servidor do PSG, mas não chegou a se tornar indispensável, então o clube foi brilhante ao conseguir arrancar uma taxa de nove dígitos do Liverpool. Luis Enrique também se antecipou a este momento ao contratar Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Mika Godts, garantindo que o PSG não será uma equipe mais fraca sem Barcola. Na verdade, agora será mais fácil para Luis Enrique escalar uma formação mais consistente com o jogador de 23 anos fora de cena. Barcola queria um papel mais importante que o PSG simplesmente não podia lhe oferecer, e este acordo, portanto, ajudará a manter a harmonia no vestiário enquanto o time busca ainda mais sucesso nesta temporada. A taxa final também colocará o PSG em uma posição muito forte de negociação quando vender outros jogadores do elenco em futuras janelas de transferências. No geral, esta era uma decisão óbvia. Nota: A+

Para o Liverpool: Barcola marcou 39 gols e deu 37 assistências em 152 partidas pelo PSG, apesar de ter sido constantemente revezado dentro e fora da escalação titular. Só isso já mostra que ele é um jogador especial, e o Liverpool vai acreditar que ele pode ser ainda mais decisivo como peça fixa no plano tático de Andoni Iraola. Embora seja mais efetivo pela esquerda, Barcola também atua com conforto pela direita e devolve ao Liverpool o pedigree de alto nível no terço final que o clube perdeu quando Mohamed Salah saiu. Sua velocidade devastadora e seu estilo direto são uma combinação ideal para Iraola, que exige alta intensidade e quer que o Liverpool jogue no ataque. Barcola certamente trará mais para a linha de frente do Liverpool do que o unidimensional Cody Gakpo, que, segundo informações, é alvo no fim da janela tanto de Tottenham quanto de Manchester City. Nem tudo são boas notícias, porém, porque Barcola não tem margem para erro como um jogador de £ 120 milhões. O Liverpool pagou caro demais, e não há como saber se ele vai se adaptar instantaneamente à brutal fisicalidade do futebol da Premier League. Torcedores e comentaristas cairão rapidamente em cima de Barcola se ele passar por quaisquer dificuldades de adaptação, e o Liverpool se deixou vulnerável a novas críticas por suas decisões no mercado após as dificuldades de Florian Wirtz e Alexander Isak. Nota: B

Para Barcola: O ex-jogador do Lyon vai confiar na própria capacidade para lidar com a pressão da vida em Anfield depois de encantar em um time do PSG que venceu Copas da Europa consecutivas e de deixar sua marca no palco da Copa do Mundo com a França. Mas também se pode argumentar facilmente que atuar em um papel de apoio atrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue ajudou a acelerar o desenvolvimento de Barcola. Sem o peso de responsabilidade demais, ele se expressou livremente sempre que entrou em campo e se beneficiou enormemente por trabalhar com vários jogadores de classe mundial. Virgil van Dijk é o único integrante do elenco do Liverpool que se encaixa nessa categoria no momento, e ele está no crepúsculo da carreira aos 35 anos. Barcola teve vida fácil no PSG em comparação com o desafio que enfrenta em Anfield. Iraola precisa que ele seja o jogador decisivo do Liverpool duas ou três vezes por semana, e ainda não sabemos se ele é resistente o bastante para corresponder a expectativas tão altas. Ainda assim, é preciso respeitar a coragem de Barcola; deixar sua zona de conforto, onde o sucesso era quase garantido, para fazer parte do projeto ainda inicial de Iraola sugere que ele é mentalmente forte. Teria sido muito difícil para Barcola algum dia se tornar um candidato à Bola de Ouro no PSG, porque ele era ofuscado por pelo menos quatro companheiros de equipe, incluindo Vitinha, mas inspirar uma arrancada do Liverpool por títulos pode muito bem colocá-lo na disputa. Desde que esteja pronto para começar a todo vapor e faça o trabalho necessário, esta pode ser uma transferência que catapulte Barcola ao estrelato absoluto. Nota: A-

James Westwood