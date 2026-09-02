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Tudo sobre apostas na GOAL
Transfer Grades GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis e James Westwood

Traduzido por

Da gastança do Tottenham e da reformulação do meio-campo do Manchester United à escolha de Rodri pelo Barcelona e à ida de Enzo Fernandez ao Manchester City por um valor que iguala o recorde: a GOAL avalia as maiores transferências da janela de verão de 2026

Opinion
Manchester City
E. Fernandez
I. Ndiaye
Tottenham
M. Mudryk
Barcelona
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter de Milão
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
PSG
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern de Munique
I. Saibari
M. Palestra
Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético de Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
La Liga
Campeonato Italiano
Bundesliga
Campeonato Francês
Campeonato Saudita

Para alguns torcedores de futebol, o verão é a época do calendário pela qual eles mais esperam, e não é só porque a cada quatro anos ele é preenchido por uma Copa do Mundo! Isso porque o fim da temporada significa apenas uma coisa: é hora das transferências! A janela de 2026 mais uma vez se mostrou excepcionalmente movimentada, com alguns grandes nomes acertando transferências milionárias até o último dia da janela, em 1º de setembro.

Sabemos que algumas transferências acabam dando certo para todas as partes envolvidas, mas há muitas em que pelo menos um dos clubes, ou até mesmo o jogador, fica se perguntando o que poderia ter acontecido se tivesse tomado uma decisão diferente à mesa de negociações.

GOAL, assim, garantiu que você saiba quem se saiu melhor em cada grande negócio antes mesmo de os jogadores serem oficialmente apresentados. Ao longo da janela de verão, avaliamos cada acordo fechado à medida que acontecia, permitindo que você acompanhasse os grandes vencedores e perdedores da temporada de transferências.

Confira todas as nossas notas abaixo e diga o que você acha na seção de comentários...

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    1º de setembro: Enzo Fernandez (do Chelsea para o Manchester City, £ 125 milhões)

    Para o Chelsea: Uma mistura de coisas. Em um mundo ideal, o Chelsea teria conseguido convencer um de seus melhores jogadores a permanecer em Stamford Bridge, mas uma reunião com o ex-técnico dos Blues Enzo Maresca no Manchester City era inevitável assim que o Real Madrid deixou brutalmente claro que não queria o argentino desagradável no Bernabéu. A partir daí, o principal objetivo da Clearlake era fazer com que seus rivais da Premier League atendessem ao preço pedido de £125 milhões, e, para enorme mérito deles, conseguiram isso. O que o Chelsea não conseguiu fazer, porém, foi trazer outro meio-campista no último dia da janela, com o Monaco voltando atrás de forma bastante pouco profissional em sua palavra de permitir que Lamine Camara se mudasse para o oeste de Londres na undécima hora. O senegalês obviamente não teria sido uma reposição peça por peça para Fernandez, mas definitivamente teria sido um excelente reforço para o meio-campo de Xabi Alonso, que de repente parece um pouco carente de qualidade. Assim, embora a saída de Enzo confirme o status do Chelsea como um dos clubes de elite em vendas no futebol, o colapso do negócio por Camara tirou um pouco do brilho da taxa que iguala o recorde britânico. Nota: B

    Para o City: Maresca finalmente conseguiu o seu homem. Fernandez é uma figura bastante questionável, e o Benfica ficou revoltado com a maneira como ele forçou sua saída do Estádio da Luz há três anos e meio, enquanto uma carta de despedida "emocional" aos torcedores do Chelsea dificilmente o poupará de uma recepção hostil quando ele voltar a Stamford Bridge como jogador do City mais tarde nesta temporada. Maresca, porém, não vai se importar. Ele queria Fernandez no Etihad a qualquer custo e ficará incrivelmente grato aos seus novos empregadores por finalmente fazerem isso acontecer pouco antes de a janela de transferências de verão se fechar. A taxa obviamente é ridícula, mas definitivamente faz mais sentido do que pagar £116 milhões por Elliot Anderson, já que o campeão da Copa do Mundo tem potencial para se tornar o novo Ilkay Gundogan do City, um meio-campista multitarefas com propensão a marcar gols grandes em jogos grandes. Nota: B+

    Para Fernandez: Alívio. Com o Monaco cancelando a transferência de Camara para o oeste de Londres, o Chelsea poderia facilmente ter feito o mesmo bloqueando a ida de Fernandez para o City. Felizmente para o jogador de 25 anos, porém, os Blues mantiveram sua palavra, dando assim a Fernandez mais respeito do que ele deu a eles nos últimos seis meses. Se uma mudança para Manchester realmente vai satisfazer um homem que expressou publicamente seu desejo de viver em Madri é um palpite de qualquer um neste momento, mas ele claramente vai gostar de trabalhar com Maresca novamente. Ainda assim, dada a maneira como Fernandez deixou Lisboa e Londres nos últimos três anos, não ficaríamos nada surpresos em vê-lo buscar outra mudança de ares se as coisas não saírem conforme o planejado no City. Nota: B

    Mark Doyle

    • Publicidade
  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1º de setembro: Mykhailo Mudryk (Chelsea para o Tottenham, empréstimo)

    Para o Chelsea: Uma daquelas situações que o clube ficará muito feliz em deixar para trás. Mesmo antes da suspensão por doping que o tirou de ação em novembro de 2024, Mudryk já havia se mostrado uma das transferências fracassadas mais caras da era Clearlake Capital em Stamford Bridge. Contratado por um valor inicial de £ 61 milhões em janeiro de 2023, o internacional ucraniano marcou apenas 10 gols em mais de 70 partidas pelo Chelsea antes de sua longa suspensão, e nunca pareceu totalmente adaptado à Premier League, apesar de sua velocidade elétrica e de seu estilo ágil. Claro, há toda a possibilidade de Mudryk voltar a se encontrar no oeste de Londres no próximo verão caso o Tottenham opte por não tornar a transferência definitiva, mas o Chelsea ficará contente apenas por não precisar pensar em Mudryk pelos próximos nove meses. Nota: B-

    Para o Tottenham: Um desfecho intrigante para uma janela que rendeu manchetes. O fracasso do Tottenham em contratar Iliman Ndiaye o levou a mudar de rumo e avançar por Mudryk nas horas finais da janela, e não há dúvida de que garantiu um atacante talentoso para o restante da temporada. No entanto, ainda está por ser visto o quanto Mudryk realisticamente conseguirá contribuir para a causa do Tottenham enquanto o clube tenta reverter seu mau início de temporada. Vale lembrar que o jogador de 25 anos não faz uma aparição competitiva há quase dois anos, não tem atuado de forma consistente há três anos e meio e chega a um setor ofensivo que já conta com os também recém-chegados Savinho e Omar Marmoush, além de Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski e Mathys Tel como opções pelos lados. Somando a isso a opção bastante ridícula de £ 75 milhões para tornar a transferência de Mudryk definitiva, esta é uma decisão realmente difícil de entender dos gurus de transferências do Tottenham. Nota: D

    Para Mudryk: Uma oportunidade que ele deve ter pensado que talvez nunca se materializasse. O encurtamento da suspensão inicial de quatro anos de Mudryk lhe deu a chance de ressuscitar a carreira, e o fato de poder fazer isso não apenas na Premier League, mas também em um membro do 'Big Six', deve estar além de seus sonhos mais ousados. Os torcedores do Tottenham pedem desesperadamente um herói para tirá-los da bagunça atual, e o técnico Roberto De Zerbi sabe como tirar o melhor de Mudryk, já que o treinou anteriormente no Shakhtar Donetsk. Dado seu histórico, esta provavelmente é a última chance de Mudryk de garantir para si uma carreira de alto nível, e ele muito bem pode acabar esquentando o banco durante boa parte da temporada, mas até mesmo ter a chance de se reconstruir em um palco como esse já é uma bênção por si só. Nota: A

    Tom Maston

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1º de setembro: Iliman Ndiaye (Everton para o Manchester City, £ 65 milhões)

    Para o Everton: Um golpe e tanto tão perto do fim da janela. Se o Everton quer dar o próximo passo e voltar a se classificar para competições europeias, então precisa manter jogadores como Ndiaye. Em vez disso, o homem que marcou o primeiro gol oficial no Hill Dickinson Stadium, além do último gol do Everton em Goodison Park, está de saída justamente quando entra nos anos de auge da carreira. O jogador de 26 anos deu aos Toffees um fator X no ataque que será difícil de substituir, mesmo que Jack Grealish, como esperado, faça o caminho oposto e retorne a Merseyside vindo do City. Diante de parte do dinheiro que foi gasto neste verão, um pacote de £65 milhões também parece notavelmente baixo para um jogador que ainda tinha três anos de contrato, e isso dificilmente deve inspirar muita confiança em um comitê de transferências que foi alvo de críticas durante toda a janela. Nota: D

    Para o City: Certamente não é a contratação mais chamativa do verão, mas parece bastante sensata diante das lacunas que precisavam ser preenchidas no elenco de Enzo Maresca. As saídas de Savinho e Omar Marmoush deixaram o City um pouco enfraquecido no ataque e, depois de fracassar na tentativa de contratar Cody Gakpo, do Liverpool, voltar por Ndiaye após demonstrar interesse anteriormente no verão é uma decisão sólida. O internacional senegalês é uma presença já comprovada na Premier League e não lhe falta confiança, o que deve permitir que ele também dê o salto quando se tratar de render na Champions League. Ndiaye dificilmente terá muito valor de revenda, então a taxa pode acabar parecendo um pouco alta se ele não jogar de acordo com seu potencial, mas, dado como o City vendeu bem nos últimos meses, o clube pode bancar esse investimento com pouco risco envolvido. Nota: B+

    Para Ndiaye: Isso sim é escapar de uma fria! Quando a janela de transferências entrou em suas últimas 36 horas, Ndiaye parecia pronto para se juntar ao Tottenham depois que o Everton acertou um acordo com o clube do norte de Londres. No entanto, em vez de ser jogado na bagunça que é o Spurs neste momento, ele está indo para o Etihad Stadium, onde poderá brigar por títulos e jogar ao lado de alguns dos melhores talentos ofensivos do futebol. Se ele terá no City o mesmo tempo de jogo que poderia ter no Tottenham é discutível, já que enfrentará concorrência de Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden e Rayan Cherki por uma vaga na escalação de Maresca. No entanto, com quatro competições em disputa, Ndiaye deve ser utilizado em rotação com frequência suficiente para fazer essa mudança valer a pena para seu desenvolvimento. Nota: A-

    Tom Maston

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1º de setembro: Gabriel Jesus (Arsenal para o Barcelona, € 15 mi)

    Para o Arsenal: Este negócio não parece grande coisa no papel, considerando que o Arsenal pagou £45 milhões para tirar Jesus do Manchester City há quatro anos. No entanto, faturar quase £10 milhões à vista é muito melhor do que perdê-lo de graça no próximo verão europeu. É difícil compreender por que o Barcelona decidiu fazer uma investida tardia por Jesus, dado seu histórico de idade e condição física, e o Arsenal teve de aceitar na hora. O jogador de 29 anos já havia ficado bem atrás de Kai Havertz e Viktor Gyokeres nos planos ofensivos de Mikel Arteta, mas ainda custava ao clube um salário reportado de £265.000 por semana. Agora que esse salário saiu da folha, o Arsenal tem mais margem para possivelmente contratar outro atacante antes do prazo final, mesmo que agora pareça improvável que Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, seja o homem a chegar. É uma pequena perda abrir mão da versatilidade de Jesus, mas faz tempo que ele deixou de ser considerado uma peça-chave no Arsenal. As lesões o impediram de atingir todo o seu potencial e a maioria dos torcedores do Arsenal não deve ficar nem aí para sua saída. Mandar o brasileiro para o exterior em vez de para um rival da Premier League também é um bônus. Nota: A

    Para o Barça: Contratar um pentacampeão da Premier League por apenas €15 milhões é um movimento de baixo risco para o campeão espanhol. Jesus é versátil o suficiente para atuar em qualquer posição do ataque de Hansi Flick, e o técnico do Barcelona vai adorar o quanto ele trabalha sem a bola. No entanto, Jesus é uma alternativa pouco empolgante ao alvo prioritário do clube, Alvarez. A capacidade do internacional brasileiro nunca esteve em dúvida, mas seu corpo vem falhando com ele há anos. Não se pode confiar em Jesus para começar vários jogos por semana, quanto mais terminá-los. Ele também não chega nem perto do mesmo nível de poder de decisão de Robert Lewandowski, tendo marcado apenas 10 gols em 58 jogos na Premier League nas últimas três temporadas. Flick ainda precisará rodar com frequência jogadores como Raphinha, Karim Adeyemi e Anthony Gordon na função de camisa 9, porque Jesus não é resistente nem impiedoso o bastante para ser o homem de referência. Isso parece um movimento desesperado que não foi bem pensado, e seria uma surpresa se Jesus se mostrasse uma contratação de ocasião para o elenco do Barça. Nota: D

    Para Jesus: O Barça deu a Jesus um contrato de dois anos, com opção por mais um, e ele deve estar se sentindo o homem mais sortudo do mundo. O cria da base do Palmeiras já passou há muito do auge, como evidencia o fato de que ele nunca sequer esteve perto de ganhar uma vaga no elenco do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, e vinha sendo um jogador de participação limitada no Arsenal desde 2024. Jesus não fez por merecer essa oportunidade, mas isso não vai importar para ele. Há uma chance de dar certo, porque La Liga não é tão exigente fisicamente quanto a Premier League, ele se encaixa no perfil típico de centroavante de Flick e tem o compatriota Raphinha à disposição para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Ele vai atuar com muito mais frequência no Camp Nou do que atuava no Emirates, o que lhe permitirá recuperar a confiança e, potencialmente, o faro de gol. Também não há uma taxa de transferência alta pesando sobre ele, então deve conseguir jogar com liberdade e com um sorriso no rosto em um time que pratica um futebol empolgante. Barcelona e Paris Saint-Germain provavelmente são os únicos dois clubes à frente do Arsenal na Europa neste momento, e Jesus vai acreditar que finalmente pode acrescentar ao currículo uma medalha de campeão da Champions League na Catalunha. Tudo o que ele precisa fazer é se manter em forma. Nota: A+

    James Westwood

  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 de agosto: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain para o Liverpool, £123 milhões)

    Para o PSG: Os campeões franceses provavelmente jamais teriam imaginado que o valor de Barcola chegaria a € 140 milhões depois de contratá-lo por apenas € 45 milhões junto ao Lyon, em 2023. Barcola foi um ótimo servidor do PSG, mas não chegou a se tornar indispensável, então o clube foi brilhante ao conseguir arrancar uma taxa de nove dígitos do Liverpool. Luis Enrique também se antecipou a este momento ao contratar Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Mika Godts, garantindo que o PSG não será uma equipe mais fraca sem Barcola. Na verdade, agora será mais fácil para Luis Enrique escalar uma formação mais consistente com o jogador de 23 anos fora de cena. Barcola queria um papel mais importante que o PSG simplesmente não podia lhe oferecer, e este acordo, portanto, ajudará a manter a harmonia no vestiário enquanto o time busca ainda mais sucesso nesta temporada. A taxa final também colocará o PSG em uma posição muito forte de negociação quando vender outros jogadores do elenco em futuras janelas de transferências. No geral, esta era uma decisão óbvia. Nota: A+

    Para o Liverpool: Barcola marcou 39 gols e deu 37 assistências em 152 partidas pelo PSG, apesar de ter sido constantemente revezado dentro e fora da escalação titular. Só isso já mostra que ele é um jogador especial, e o Liverpool vai acreditar que ele pode ser ainda mais decisivo como peça fixa no plano tático de Andoni Iraola. Embora seja mais efetivo pela esquerda, Barcola também atua com conforto pela direita e devolve ao Liverpool o pedigree de alto nível no terço final que o clube perdeu quando Mohamed Salah saiu. Sua velocidade devastadora e seu estilo direto são uma combinação ideal para Iraola, que exige alta intensidade e quer que o Liverpool jogue no ataque. Barcola certamente trará mais para a linha de frente do Liverpool do que o unidimensional Cody Gakpo, que, segundo informações, é alvo no fim da janela tanto de Tottenham quanto de Manchester City. Nem tudo são boas notícias, porém, porque Barcola não tem margem para erro como um jogador de £ 120 milhões. O Liverpool pagou caro demais, e não há como saber se ele vai se adaptar instantaneamente à brutal fisicalidade do futebol da Premier League. Torcedores e comentaristas cairão rapidamente em cima de Barcola se ele passar por quaisquer dificuldades de adaptação, e o Liverpool se deixou vulnerável a novas críticas por suas decisões no mercado após as dificuldades de Florian Wirtz e Alexander Isak. Nota: B

    Para Barcola: O ex-jogador do Lyon vai confiar na própria capacidade para lidar com a pressão da vida em Anfield depois de encantar em um time do PSG que venceu Copas da Europa consecutivas e de deixar sua marca no palco da Copa do Mundo com a França. Mas também se pode argumentar facilmente que atuar em um papel de apoio atrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue ajudou a acelerar o desenvolvimento de Barcola. Sem o peso de responsabilidade demais, ele se expressou livremente sempre que entrou em campo e se beneficiou enormemente por trabalhar com vários jogadores de classe mundial. Virgil van Dijk é o único integrante do elenco do Liverpool que se encaixa nessa categoria no momento, e ele está no crepúsculo da carreira aos 35 anos. Barcola teve vida fácil no PSG em comparação com o desafio que enfrenta em Anfield. Iraola precisa que ele seja o jogador decisivo do Liverpool duas ou três vezes por semana, e ainda não sabemos se ele é resistente o bastante para corresponder a expectativas tão altas. Ainda assim, é preciso respeitar a coragem de Barcola; deixar sua zona de conforto, onde o sucesso era quase garantido, para fazer parte do projeto ainda inicial de Iraola sugere que ele é mentalmente forte. Teria sido muito difícil para Barcola algum dia se tornar um candidato à Bola de Ouro no PSG, porque ele era ofuscado por pelo menos quatro companheiros de equipe, incluindo Vitinha, mas inspirar uma arrancada do Liverpool por títulos pode muito bem colocá-lo na disputa. Desde que esteja pronto para começar a todo vapor e faça o trabalho necessário, esta pode ser uma transferência que catapulte Barcola ao estrelato absoluto. Nota: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 de agosto: Allan (Palmeiras para o Manchester City, £ 34 milhões)

    Para o Palmeiras: Depois de recusar a oferta inicial de £21 milhões do City, o Palmeiras fez muito bem em arrancar mais £13 milhões do clube da Premier League por um jogador formado na base que não era um astro insubstituível. O gigante brasileiro está tendo lucro líquido com o jogador de 22 anos em um negócio que se encaixa em seu modelo de desenvolver atletas da casa antes de vendê-los por quantias significativas quando se consolidam no nível profissional. Allan é mais uma grande história de sucesso do clube, após as recentes vendas de Estevao para o Chelsea e Endrick para o Real Madrid. Do ponto de vista puramente futebolístico, porém, Allan não vai deixar uma lacuna enorme no time. Sua flexibilidade tática e impressionante capacidade de trabalho o tornaram um favorito do técnico Abel Ferreira, mas seus números no terço final foram decepcionantes. O Palmeiras lidera atualmente a tabela do Campeonato Brasileiro, e não teria negociado Allan se não estivesse confiante de que pode seguir em frente e conquistar títulos sem ele na parte final de sua campanha de 2026. Nota: A

    Para o Man City: Ceder às exigências do Palmeiras em relação ao valor final por Allan mostra o quanto o City está desesperado neste momento. Enzo Maresca só tem Jeremy Doku e Antoine Semenyo à disposição pelos lados, com Savinho e Omar Marmoush tendo ambos se transferido para o Tottenham, enquanto Jack Grealish também é esperado de saída antes do fechamento da janela de verão. Allan dá ao novo chefe do City mais uma opção, com versatilidade suficiente para atuar pelos dois lados e também como ala, se necessário. Com disposição para atacar os espaços e uma reserva de energia que nunca parece acabar, Maresca poderá contar com Allan para dar ao City uma presença física extra. No entanto, é improvável que ele faça uma grande diferença no terço final. De fato, Allan soma apenas quatro gols e duas assistências na Série A nesta temporada, e precisará melhorar sua tomada de decisão e execução para se tornar um nome conhecido no City. Não há dúvida de que o potencial está lá; com o drible e a velocidade para desnortear defensores e o tempo de bola para interromper jogadas quando quiser, Allan deve ser um reforço útil nos dois lados do campo para Maresca. Os torcedores só precisam moderar as expectativas em relação a um jogador que ainda tem muitas arestas a aparar. Nota: B-

    Para Allan: Uma transferência empolgante, que dá ao jovem a plataforma para seguir em frente e conquistar um lugar na seleção principal do Brasil. Allan agora terá a chance de se testar nos ambientes de elite da Premier League e da Champions League, o que é uma recompensa justa pela dedicação e pelo profissionalismo que demonstrou no Palmeiras. As exigências estruturadas e baseadas na posse de bola de Maresca também devem cair como uma luva para Allan. O técnico italiano favorece jogadores de lado que conseguem trocar de posição com fluidez e se infiltrar no meio-campo durante a fase de construção. Allan tem a capacidade técnica para fazer exatamente isso, e suas qualidades na pressão pós-perda são perfeitas para o sistema de linha alta de Maresca. Ele terá, porém, de lutar por cada segundo em campo, dada a força do elenco do City em profundidade. Passar de titular garantido para um papel de apoio naturalmente trará alguma frustração, e a intensidade do futebol da Premier League pode representar um choque cultural. Allan precisa manter o foco e aproveitar ao máximo cada oportunidade que tiver, caso contrário esse preço de £34 milhões começará a pesar bastante. Nota: B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 de agosto: Ollie Watkins (Aston Villa para o Al-Hilal, € 60 milhões)

    Para o Villa: Conseguir £50 milhões por um centroavante que faz 31 anos em dezembro é um grande negócio para o Villa. Nunca haveria momento melhor para fazer caixa, e, como Unai Emery praticamente admitiu, Watkins não queria mais estar no Villa Park. É um golpe ver um jogador tão talismânico sair, e seu substituto, Nicolas Jackson, não estará à altura, mas teria sido muito pior manter um Watkins insatisfeito, que poderia distrair a equipe daqui para frente. Emery ficará triste por ter chegado a esse ponto, porém. Com Morgan Rogers, Ezri Konsa e Youri Tielemans também já tendo saído, o Villa realmente poderia ter evitado perder outro líder do vestiário. O capítulo final não foi bonito, mas Watkins é um ícone moderno do Villa, que marcou pelo menos 15 gols na Premier League em cada uma das últimas quatro temporadas. O Villa não poderá contar com Jackson para entregar as mesmas qualidades decisivas de forma consistente. A taxa é ótima, mas essa novela ainda deixará um gosto amargo. Nota: C+

    Para o Al-Hilal: Uma jogada inteligente em meio a relatos de que o clube busca rescindir o contrato de Karim Benzema. Watkins tem mais a oferecer no ataque, já que chega após uma temporada de 21 gols por uma equipe de ponta da Premier League. O Al-Hilal pode ter certeza de que Watkins é capaz de comandar o ataque até o fim de seu contrato de três anos. Ele deve se tornar um candidato imediato à Chuteira de Ouro, ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo e o ex-astro do Brentford Ivan Toney, enquanto o Al-Hilal busca retomar o título da Saudi Pro League das mãos do Al-Nassr. Contratar um jogador do calibre de Watkins também fará o Al-Hilal acreditar que pode conquistar seu primeiro título da AFC Champions League Elite desde 2021. Watkins segue sendo um jogador ativo da seleção da Inglaterra, com a velocidade e a inteligência para ser um enorme sucesso. É um golpe incrível do Al-Hilal, que mostra que o apelo financeiro da Arábia Saudita não vai desaparecer tão cedo. Nota: A+

    Para Watkins: Uma vergonha completa. Em janeiro do ano passado, Watkins foi alvo de uma proposta do Arsenal e, segundo relatos, vinha sendo um alvo de longa data do Manchester United. Houve interesse suficiente da Premier League em Watkins neste verão para que ele permanecesse no mais alto nível, ou ele poderia ter ido para o Fenerbahce após supostamente acertar termos pessoais com o clube turco, o que ainda assim teria sido muito melhor do que rumar para a Arábia Saudita. Watkins está sacrificando os últimos bons anos de sua carreira por uma conta bancária maior, com o especialista em futebol saudita Mohamed Qutob dizendo à Radio WM que ele tem a ganhar “no mínimo £20 milhões por ano”, com o salário sendo classificado como livre de impostos. Seria compreensível se Watkins fosse um jogador mais velho, com pouco ainda a oferecer, mas simplesmente não é o caso. Ele provavelmente poderia brilhar em qualquer grande clube europeu e continuar sendo um ativo importante para a Inglaterra. Ele também recebia, segundo relatos, £130.000 por semana no Villa, o que é mais do que suficiente para conforto financeiro. Essa transferência cheira a uma nojenta falta de ambição, e ele deveria se envergonhar da forma como colocou o Villa contra a parede. Watkins deveria ser barrado da seleção da Inglaterra depois de embolsar seus ganhos no auge da carreira. Um negócio horrível, deplorável, que só contribui ainda mais para os torcedores perderem a fé na magia do futebol. Nota: F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 de agosto: Emiliano Martinez (Aston Villa para o Chelsea, £ 7,5 milhões)

    Para o Villa: Vender Martinez virou uma necessidade depois que o Villa comprou Zion Suzuki, do Parma. O campeão mundial argentino nunca teria aceitado ficar na reserva de Suzuki, e isso poderia ter causado atrito no vestiário. Também não faria sentido o Villa manter um Martinez insatisfeito pelo segundo ano consecutivo. O comprometimento dele foi questionado após a frustrada ida para o Manchester United no ano passado, e outra saída malograda certamente faria seus níveis de motivação despencarem. Mandá-lo para o Chelsea, em vez disso, também é uma vitória para o Villa; sendo o oitavo negócio entre os clubes nos últimos quatro anos, isso só fortalece ainda mais a relação entre eles. Embora ele ainda fosse uma personalidade enorme e um dos favoritos da torcida, este era o momento certo para o Villa tirar Martinez da folha salarial. Aceitar uma perda significativa em relação ao investimento inicial de £20 milhões no ex-goleiro do Arsenal vai doer um pouco, mas não havia motivo lógico para o Villa continuar pagando seu alto salário. Nota: B+

    Para o Chelsea: Embora Martinez tenha se tornado um pouco mais propenso a erros nos últimos anos, não há dúvida de que ele representa uma enorme melhora em relação a Robert Sanchez. O espanhol vinha sendo uma grande fraqueza dos Blues havia tempo demais; o clube jamais conseguiria voltar à briga pelos maiores títulos se ele tivesse permanecido como titular. Martinez traz pedigree comprovado na Premier League e é um líder nato, com mentalidade de vencer a qualquer custo. Contratar o bicampeão do Troféu Yashin por apenas £7,5 milhões é um verdadeiro achado para o Chelsea, cujas chances não só de se classificar para a Champions League, mas também de possivelmente pressionar o Arsenal na disputa pelo título, agora parecem muito melhores. Ele é um jogador de grandes jogos, que não terá problemas para lidar com a pressão de atuar em Stamford Bridge, e também será um mentor ideal para o goleiro reserva Mike Penders. O time titular de Xabi Alonso parece muito forte agora. Nota: A+

    Para Martinez: Este é o salto de nível que o herói da Argentina vinha buscando em nível de clube, apesar da ausência de futebol de Champions League no Chelsea neste momento. O ciclo de Martinez no Villa obviamente havia chegado ao fim, e o clube pode enfrentar uma temporada de transição difícil após perder tantos outros jogadores importantes. Em forte contraste, o Chelsea parece pronto para voltar a ser uma força de elite. Martinez agora tem a oportunidade de escrever mais um capítulo glorioso em sua carreira extraordinária em um dos maiores clubes da Europa. A Juventus também estava de olho no jogador de 33 anos, mas Martinez ainda é bom o bastante para ter sucesso na Premier League, que já é superior à Serie A há algum tempo. Trocar o Villa Park por Stamford Bridge deve ser um processo tranquilo para Martinez, até porque ele se encaixa idealmente no sistema 3-4-2-1 de Alonso. O argentino tem conforto para sair jogando desde trás, ao contrário de Sanchez, e deve se destacar como goleiro-líbero protegendo a linha alta do Chelsea. Martinez sem dúvida sentirá que pode alcançar todos os objetivos que ainda restam em sua carreira com os Blues e, quem sabe, isso pode até levá-lo a estender sua carreira internacional com a Argentina por mais um ou dois anos. Nota: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 de agosto: Nicolas Jackson (do Chelsea para o Aston Villa, £ 65 mi)

    Para o Chelsea: Garantir um lucro tão grande com um jogador que eles contrataram inicialmente por apenas £32 milhões e que não fazia parte dos planos sob o comando de Xabi Alonso é uma jogada de mestre dos Blues. Resistir à tentação de emprestar Jackson novamente, em meio ao interesse do Atletico Madrid, também valeu a pena, com seus salários de £100.000 agora fora da folha de pagamento em definitivo. Jackson nunca convenceu de verdade em suas duas primeiras temporadas em Stamford Bridge, e foi a mesma história no empréstimo ao Bayern de Munique na última temporada. Ele nunca teria espaço à frente de Joao Pedro ou Danny Welbeck, então a venda atendia aos melhores interesses do Chelsea. Dito tudo isso, qualquer crise de lesões no ataque pode fazer esse negócio envelhecer mal. O clube também está reforçando um rival direto pelas vagas de classificação para a Liga dos Campeões, e seria uma péssima imagem para o Chelsea se Unai Emery de repente conseguir destravar todo o potencial de Jackson. Ainda assim, o Chelsea sempre poderá dizer que a oferta era boa demais para recusar: recuperar até £65 milhões pela versão atual de Jackson, sem dúvida, levou a apertos de mão por toda a sala da diretoria. Nota: A-

    Para o Villa: Jackson simplesmente não vale uma taxa recorde do clube para o Villa. Ele é um finalizador extremamente errático e não tem o mesmo jogo completo de Ollie Watkins. Sim, ele é cinco anos mais jovem que o jogador que está substituindo, mas não tem nem de perto o mesmo nível de bagagem na Premier League. Embora Jackson tenha marcado respeitáveis 24 gols em 65 partidas de liga pelo Chelsea, perdeu muito mais chances do que converteu e tinha propensão a receber cartões bobos. No entanto, Jackson tem uma boa relação com Emery após trabalhar com o espanhol no Villarreal, e o sistema fluido de Emery permitirá que o jogador de 25 anos se mova lateralmente e crie superioridade pelos lados; ele não terá de ficar preso entre dois zagueiros centrais como acontecia no Chelsea. O Villa também costuma atacar com dois homens na frente, então Jackson nunca ficará isolado. É difícil vê-lo se transformando em um artilheiro prolífico, mas um Jackson confiante deve render mais à medida que sua participação em jogadas com a bola rolando aumentar. Ainda assim, não é uma contratação que vá realmente empolgar a torcida do Villa depois do choque da goleada por 4 a 0 sofrida para o Brighton na rodada de abertura. Será um erro se o Villa não buscar mais opções ofensivas antes do prazo final, porque Jackson não é bom o suficiente para liderar outra campanha por um lugar no top-5. Nota: C+

    Para Jackson: Depois de dois anos de inconsistência e oportunidades limitadas no Chelsea e no Bayern, Jackson ficará encantado por ter conseguido um papel de protagonista sob o comando de um técnico que já tirou o melhor dele anteriormente. Emery entende plenamente os pontos fortes táticos e as necessidades psicológicas de Jackson, e ele será mais valorizado desde o início do que jamais foi no Chelsea. No entanto, assumir o lugar de Watkins é uma tarefa intimidadora e ele não terá qualquer paciência a seu favor por causa de sua taxa absurda. Se Jackson não começar bem, as dificuldades coletivas do Villa vão continuar, e a equipe de recrutamento será massacrada por assumir uma aposta tão cara. Comparações constantes com Watkins podem pesar sobre ele, e muito vai depender de sua força mental. Jackson, ao menos, escapou da nuvem de incerteza que o seguia no Chelsea e da instabilidade que tem atrapalhado o clube nos últimos anos. O Villa oferece um ambiente mais estável, além de futebol de Liga dos Campeões, o que dá a Jackson a oportunidade de um verdadeiro recomeço. É o melhor cenário que ele poderia esperar nesta fase da carreira, mas o atacante senegalês agora precisa mostrar que aprendeu com os erros do passado. Nota: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 de agosto: Omar Marmoush (Manchester City para o Tottenham, por empréstimo)

    Para o Manchester City: Um caso um pouco estranho para o City, que optou por seguir em frente sem Marmoush apenas uma temporada e meia depois de sua chegada do Eintracht Frankfurt, cercado de expectativa. Disputar com a máquina de gols Erling Haaland por uma vaga no comando do ataque é uma tarefa ingrata para qualquer centroavante, e o City provavelmente entende que Marmoush não foi exatamente brilhante quando recebeu oportunidades de Pep Guardiola. Sua única temporada completa foi prejudicada pelos inevitavelmente poucos minutos em campo, por uma lesão no joelho e por sua convocação para a seleção do Egito na Copa Africana de Nações. De forma reveladora, foi só no fim de janeiro deste ano que ele finalmente marcou seu primeiro gol na Premier League em 2025-26. Marmoush pode, com razão, apontar a falta de tempo de jogo como atenuante, já que teve seis participações em gols no equivalente a cerca de 7,5 partidas na temporada passada, mas ele simplesmente nunca conseguiria tirar Haaland do time titular e, aos 27 anos, não surpreende que o City tenha aproveitado a oportunidade para fazer dinheiro, com o Tottenham preparado para pagar até £60 milhões para contratar Marmoush em definitivo no próximo verão, após seu empréstimo inicial para o norte de Londres. Será interessante ver como o City vai substituí-lo, porque quem chegar terá de se contentar em esquentar o banco. Nota: B+

    Para o Tottenham: Mais um gasto excessivo em um verão de negócios desconcertantes do Tottenham. Marmoush esteve longe de fazer o suficiente em Manchester para justificar que o City tenha um pequeno lucro sobre o que gastou com ele em janeiro de 2025, com o Spurs seguindo despejando dinheiro em seus problemas depois de flertar com o rebaixamento em temporadas consecutivas; Marmoush se junta a Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Savinho ao acertar com o clube do norte de Londres por um valor que se provará extorsivo. Embora Marmoush aparentemente tenha tido dificuldades para se adaptar à Premier League, o Tottenham espera que a chegada do jogador de 27 anos finalmente resolva uma posição problemática desde que Harry Kane saiu para o Bayern de Munique há três anos; tanto Richarlison quanto Dominic Solanke sofreram com lesões e foram inconsistentes. O Spurs precisa acreditar que, com minutos em campo, Marmoush pode se tornar um atacante de elite da Premier League, capaz de empilhar gols quando for o homem de referência no comando do ataque, apesar de suas dificuldades no Etihad. Nesse sentido, é uma movimentação empolgante e que pode ajudar o clube do norte de Londres a reduzir a diferença para seus rivais. Nota: C+

    Para Marmoush: Em retrospecto, Marmoush provavelmente vai sentir que não deveria ter se dado ao trabalho de assinar com o City no ano passado, com sua curta passagem tendo terminado da forma que muitos esperavam, já que ele tinha o obstáculo significativo de Haaland bloqueando seu caminho para o sucesso em Manchester. Embora possa parecer um pouco prematuro, não dá para condenar o atacante por buscar um recomeço na Premier League. Ainda que provavelmente não vá brigar por títulos, Marmoush agora tem a oportunidade de se mudar para Londres e se tornar um herói do Spurs, onde deve ter a expectativa de ser titular absoluto no comando do ataque. Se ele conseguirá ou não se transformar no tipo de artilheiro de que o clube tanto sente falta desde a saída de Kane, ainda está por ser visto. Marmoush estará determinado a voltar ao nível prolífico que convenceu o City a gastar alto com ele em primeiro lugar, mas precisará começar bem para evitar problemas com o notoriamente volátil Roberto De Zerbi. Nota: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 de agosto: Liam Delap (Chelsea para o Nottingham Forest, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: À primeira vista, este parece um bom negócio para o Chelsea. De alguma forma, o clube conseguiu vender Delap por £20 milhões a mais do que pagou ao Ipswich Town por ele há apenas um ano, e a entrada imediata de dinheiro pode ajudá-lo a fazer mais negócios antes de a janela de transferências se fechar. No entanto, 20% do lucro, segundo relatos, será enviado diretamente ao Ipswich por causa de uma cláusula de revenda incluída no acordo que levou Delap a Stamford Bridge. Sua saída também potencialmente deixa Xabi Alonso com apenas Joao Pedro e o veterano atacante Danny Welbeck como opções para a posição de camisa 9, com Nicolas Jackson e Emmanuel Emegha também sendo fortemente ligados a saídas. Ainda assim, é um risco calculado do técnico do Chelsea. Alonso decidiu rapidamente que Delap não era a peça certa para o seu sistema, e o Chelsea agiu de forma implacável para negociá-lo em vez de deixar seu valor cair como um reserva sem prestígio. O Chelsea não conseguiu tirar o melhor de Delap em meio a uma temporada de caos no comando técnico, e descartá-lo tão cedo é uma admissão de fracasso, mas a enorme taxa final compensa perfeitamente o golpe. No fim das contas, Delap foi completamente ofuscado pelo também contratado em 2025 Pedro, e não faria sentido mantê-lo por mais um ano. Nota: B+

    Para o Forest: Quebrar o recorde de transferência do clube para contratar um jogador que marcou apenas um gol na Premier League em 28 partidas de Premier League pelo Chelsea não pega bem. Se Delap fracassar no City Ground, o Forest enfrentará constrangimento público e sua margem futura no PSR pode sofrer um grande impacto. Investir tanto em um jogador de 23 anos que teve dificuldades de forma e condicionamento físico ao longo do último ano é um movimento muito desesperado, seja qual for o ângulo. Ainda assim, o Forest precisava de outro atacante após a transferência de £9 milhões de Taiwo Awoniyi para o Coventry. Igor Jesus e Chris Wood, de 35 anos, foram ambos ineficazes nas derrotas consecutivas do Forest para o Leeds na Premier League e na Carabao Cup, e Delap pode trazer a energia que está fazendo muita falta. Em sua melhor forma, o ex-jogador do Ipswich pode ser um pesadelo para as defesas com seu atletismo e sua condução de bola em alta velocidade. Ele também é um finalizador forte com os dois pés e estará faminto para se provar depois de uma passagem tão frustrante pelo Chelsea. Oliver Glasner obviamente acredita no potencial de Delap, ou este acordo nunca teria sido fechado. A questão é apenas se ele conseguirá lidar com a imensa pressão que estará sobre seus ombros desde o primeiro minuto em outro clube ambicioso. Nota: C

    Para Delap: Este é um ponto crítico na carreira ainda inicial de Delap. Ele desperdiçou sua chance no Chelsea, mas o sucesso no Forest pode recolocá-lo no caminho para se tornar um internacional da seleção principal da Inglaterra. O centroavante quase imparável que carregou o Ipswich nas costas em sua campanha na Premier League de 2024-25 ainda está ali em algum lugar, e esta mudança de ambiente pode trazê-lo de volta ao protagonismo. Delap era a quinta opção no Chelsea e nem sequer tinha número no elenco, mas chegará diretamente como o homem de referência do Forest. O City Ground é, portanto, o lugar ideal para ele recuperar a confiança, e o estilo de jogo de Glasner deve cair como uma luva. O time de Glasner no Forest está montado para jogar um futebol direto, de alta intensidade, que machuca o adversário nas transições, exatamente o tipo de jogo para o qual Delap foi feito. Ele tem porte físico imponente, agilidade e velocidade para atacar as costas da defesa quando quiser; a questão é apenas se conseguirá aproveitar as chances quando elas começarem a aparecer. Delap teve sorte de cair em pé, mas uma terceira chance neste nível não vai surgir de novo: é tudo ou nada. Nota: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 de agosto: Nico Gonzalez (Manchester City para o Newcastle, £ 52 milhões)

    Para o Manchester City: Recuperar integralmente os £50 milhões que pagou ao Porto por Gonzalez em janeiro de 2025 é um grande feito, considerando o pouco impacto que ele teve no Etihad Stadium. Ele nunca realmente se firmou em uma função definitiva em Manchester, e o dinheiro de sua venda deve ajudar o City na busca por Enzo Fernandez. No entanto, se esse negócio não for concluído antes do prazo final, o City ficará com uma carência desesperadora de opções no meio-campo. Gonzalez é o quarto meio-campista experiente a deixar o clube nesta janela, depois de Rodri, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders. Neste momento, Enzo Maresca só tem os reforços de verão Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, além de Mateo Kovacic, à disposição no setor central. Ele pode não ter sido um jogador-chave, mas Gonzalez era muito capaz de oferecer cobertura e nunca entregou menos de 100 por cento. Essa pode facilmente ser uma venda da qual o City se arrependa rapidamente, já que não há garantias de que Anderson e Bouaddi justifiquem suas etiquetas de preço milionárias nos próximos meses. Nota: C

    Para o Newcastle: A chegada de Gonzalez ameniza o impacto da perda da dupla importante de meio-campo Bruno Guimaraes e Sandro Tonali, e o espanhol pode ser um mentor valioso para o também recém-contratado Sean Steur, que ainda é muito cru aos 18 anos. Ele pode atuar como o organizador mais recuado no esquema de Newcastle de Matthias Jaissle, com seus passes que quebram linhas e sua impressionante alta taxa de retomadas de posse, a melhor da Europa na última temporada entre todos os meio-campistas com pelo menos 900 minutos jogados (2,13). Como um jogador fisicamente forte, experiente na Premier League e com os melhores anos da carreira ainda à frente, o atleta de 24 anos pode se mostrar uma contratação inteligente para o Newcastle. No entanto, os torcedores que possam estar esperando que Gonzalez substitua diretamente a influência de Guimaraes estão se enganando. Ele é mais um desarmador do que um criador e, por isso, não oferece nem de longe a mesma ameaça no terço final. Esta não é a contratação transformadora de que o Newcastle precisa para voltar a brigar pelo top 6, mas deve ajudar bastante a impedir que o time entre na luta contra o rebaixamento. Nota: B

    Para Gonzalez: Embora sem dúvida represente um passo atrás em termos de competitividade no mais alto nível, esta é, no geral, uma mudança positiva para Gonzalez. Ele nunca foi titular regular no City, mas entrará diretamente na escalação do Newcastle de Jaissle como membro importante da equipe. Se conseguir puxar o Newcastle de volta para cima na tabela, Gonzalez verá sua cotação subir a novos patamares e passará a ser visto como um jogador especialista, e não apenas como uma boa opção de rotação. No entanto, ele não está chegando a um ambiente estável que favoreça uma ascensão imediata. O Newcastle vive uma fase de transição que naturalmente virá acompanhada de muita frustração, e Gonzalez carregará um peso muito maior sem ter ao seu lado os jogadores de nível mundial com quem atuava no City. É um desafio intimidador, ainda mais pelo preço de £52 milhões, o que significa que ele não terá muito tempo para se adaptar. Dito isso, ele tem as qualidades mentais e físicas para corresponder, e suas chances de chegar à seleção da Espanha serão maiores devido ao aumento substancial de minutos em campo. Nota: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 de agosto: Ayyoub Bouaddi (Lille para o Manchester City, £ 86 milhões)

    Para o Lille: Mais um enorme retorno financeiro. Bouaddi ainda tinha apenas 13 anos quando chegou ao Lille em 2021, mas não demorou para que fosse apontado como o jogador mais promissor da base do clube desde Eden Hazard. Nesse sentido, a transferência multimilionária do volante para a Inglaterra não surpreende em nada. Depois de uma atuação de melhor em campo na vitória sobre o Real Madrid em seu 17º aniversário, era apenas uma questão de tempo até que ele se juntasse a um dos gigantes da Europa, e sua atuação excepcional por Marrocos no duelo da Copa do Mundo contra o Brasil, em 13 de junho, tornou inevitável uma mudança no verão. Ainda assim, trata-se de uma quantia incrível para o Lille, que anteriormente avaliava Bouaddi em cerca de £70 milhões. O clube já arrecadou muito com nomes como Nicolas Pepe, Victor Osimhen e Rafael Leao, mas, assim como na venda de Leny Yoro para o Manchester United em 2024, isso é lucro puro para um clube com reputação mais do que merecida por desenvolver e lapidar grandes jovens talentos. Nota: A+

    Para o City: O substituto de Rodri. Nunca houve muita dúvida de que o internacional espanhol deixaria o Etihad neste verão, mesmo depois de lembrar a todos de suas inúmeras qualidades ao conduzir La Roja ao título da Copa do Mundo de 2026. Então, o desafio duplo do City era conseguir o máximo de dinheiro possível por Rodri e, ao mesmo tempo, encontrar um sucessor à altura. É preciso dizer que o clube atingiu os dois objetivos: £65 milhões é uma ótima quantia por um jogador de 30 anos há pouco recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior; e, embora o City claramente tenha pago caro demais por Bouaddi, seu potencial é óbvio e enorme. Claro, ainda é pedir demais de um jogador de 18 anos que preencha imediatamente o enorme vazio deixado por um dos maiores camisas 6 que o futebol já viu. Mas também é preciso dizer que o City contratou hoje o volante mais promissor do mundo (o Liverpool realmente poderia ter se beneficiado de contratar Bouaddi!). Se ele pode resolver de imediato todos os problemas já evidentes do City sob o comando de Enzo Maresca, porém, é uma questão totalmente diferente... Nota: B

    Para Bouaddi: O tipo de transferência que ele sempre esteve destinado a fazer, e mais cedo ou mais tarde. Bouaddi é conhecido por ser uma pessoa muito humilde e trabalhadora, mas também confia ao máximo em sua qualidade. Ele não tem dúvida de que pode prosperar no mais alto nível, o que explica em parte por que trocou a seleção da França pela de Marrocos no início deste ano, já que esta última oferecia a oportunidade de disputar a Copa do Mundo deste verão. As atuações surpreendentemente maduras de Bouaddi na América do Norte são um bom presságio para sua mudança para Manchester. É verdade que substituir Rodri continua sendo uma tarefa intimidadora, e ele não terá muita margem devido ao valor de sua transferência. Mas certamente parece ter os níveis necessários de inteligência, confiança e compostura para lidar com a natureza incrivelmente intensa do futebol da Premier League. O fato de que terá Elliott Anderson, e muito provavelmente Enzo Fernandez, para lhe dar suporte no meio-campo também deve ajudar a aliviar sua carga e tirar parte da pressão para que ele cause impacto de imediato. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 de agosto: Carlos Baleba (Brighton para o Manchester United, £ 70 milhões)

    Para o Brighton: Este é mais uma vez o brilhante modelo de negócios do Brighton em ação. O Brighton pode ter causado surpresa ao desembolsar £23 milhões para levar o meio-campista camaronês Carlos Baleba, então relativamente desconhecido, do Lille para a Premier League há três anos, mas essa decisão valeu muito a pena, já que o clube terá um lucro enorme apenas três anos depois. É verdade que o valor de Baleba caiu desde o verão passado, quando o Brighton pedia mais de £100 milhões ao United, em meio a uma temporada um tanto irregular, e seu técnico Fabian Hurzeler acreditava que as especulações sobre a transferência afetaram inicialmente seu desempenho. Consequentemente, Baleba certamente não poderia render £100 milhões ou mais neste verão, mas um pacote total de £70 milhões (US$ 95,5 milhões) ainda parece um bom negócio para o Brighton, especialmente se o jogador de 22 anos continuar atuando de forma inconsistente. O clube da costa sul inevitavelmente reinvestirá esse dinheiro em várias outras joias jovens, que depois venderá com lucro significativo. Nota: B+

    Para o Man Utd: O United sentirá que sua paciência valeu a pena. O clube havia se afastado das negociações com o Brighton no verão de 2025, depois que ficou claro que o Brighton queria uma taxa na mesma faixa dos £115 milhões que o Chelsea lhes pagou por Moises Caicedo em 2023, mas sempre foi noticiado que voltaria por Baleba em algum momento no futuro. Esse momento é agora, com o Manchester United aproveitando a campanha apenas razoável do meio-campista em 2025-26 para fechar o que considerará um negócio a preço de ocasião em um verão no qual as taxas foram grosseiramente inflacionadas, já que ele teria custado significativamente mais 12 meses atrás. A esperança será de que, aos 22 anos, as atuações irregulares de Baleba tenham sido simplesmente resultado de ele ainda estar um pouco cru, com seus melhores anos claramente ainda pela frente. Sua temporada também foi atrapalhada pela Copa Africana de Nações, e ele melhorou bastante na segunda metade da última temporada, com o United supostamente animado por seus dados subjacentes. Baleba traz a força física e a capacidade de condução no meio-campo que o United vinha buscando desesperadamente neste verão após a saída de Casemiro. Michael Carrick e a torcida precisarão dar a ele algum tempo para se adaptar, porém, especialmente depois de ele ter lesionado os ligamentos do tornozelo na pré-temporada. Mas, se conseguir cumprir seu potencial, ele será a solução ideal de longo prazo para uma posição problemática em Old Trafford. Nota: B+

    Para Baleba: Ele precisou ter paciência, mas Baleba finalmente está a caminho de Old Trafford, no que certamente é uma transferência dos sonhos para um jogador que chegou à Europa vindo de seu país natal, Camarões, há apenas quatro anos e meio. O Brighton claramente sabia que estava contratando um jovem de alto potencial quando decidiu desembolsar nada menos que £23 milhões para levá-lo em 2023, como um relativamente desconhecido jogador de 19 anos, e, tirando o tropeço da última temporada, ele seguiu a trajetória esperada. Baleba mereceu essa oportunidade e agora estará determinado a garantir que ela não passe em branco. Certamente parece que ele está pronto para ser uma figura importante desde o início em Old Trafford, onde um volante físico estava na lista de desejos havia algum tempo. Ele fará parte de um meio-campo de cara nova ao lado de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, além de Bruno Fernandes, com a missão de quebrar ataques e fazer seu time avançar com a bola. Ele precisará de tempo para se adaptar após a lesão sofrida na pré-temporada, mas não há dúvida de que esta é uma empolgante adição de longo prazo para o Manchester United. Nota: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 de agosto: Savinho (Manchester City para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o Manchester City: Um candidato realmente forte a taxa de transferência mais ridícula já paga em toda a história do futebol! O City vai rir à toa por ter conseguido, de alguma forma, uma venda recorde do clube com um jogador que iludiu mais do que entregou ao longo de suas duas temporadas no Etihad Stadium, apesar de ter chegado com muito alarde, em uma passagem que rendeu um total de apenas dois gols na Premier League. O Manchester City vai estar em êxtase porque o Tottenham, mais uma vez, se mostrou disposto a ir tão absurdamente longe para contratar seu alvo, apenas um ano depois de ter tentado assinar com Savinho por cerca de metade do pacote total de £85 milhões ($116 milhões) que desembolsou. É verdade que, aos 22 anos, Savinho ainda tem potencial para se tornar um talento de classe mundial no Tottenham Hotspur Stadium, e Enzo Maresca pode acabar ficando um pouco sem opções pelos lados, mas ainda há muito tempo nesta janela para reinvestir a enorme receita, e o clube ainda conta com nomes como o muito bem avaliado Jeremy Monga e Jack Grealish, novamente apto. Para um jogador do atual nível apenas mediano do brasileiro, esta foi simplesmente uma oferta boa demais para ser recusada, aconteça o que acontecer no futuro. Nota: A+

    Para o Tottenham: Se as contratações de Sandro Tonali e Mateus Fernandes por um total combinado de £185 milhões ($252 milhões) já causaram espanto, este negócio vai levar isso ao extremo. O Tottenham mostrou disposição para gastar pesado durante todo o verão, e é até possível argumentar que a gastança com essa dupla de novos meio-campistas poderia ser justificada como parte necessária da reformulação do elenco de Roberto De Zerbi, após temporadas consecutivas em que o clube flertou com o rebaixamento. No entanto, gastar £85 milhões em Savinho, de todos os nomes possíveis, sugere que o clube pode ter perdido completamente a noção nos bastidores. Esse tipo de valor exige impacto consistente em alto nível, e em nenhum momento durante sua passagem pelo City o ponta brasileiro demonstrou ser capaz de entregar isso. É preciso fazer sérias perguntas sobre como o Tottenham saiu de uma oferta de £43 milhões pelo ponta há um ano para literalmente o dobro apenas 12 meses e uma temporada apagada depois, com quatro gols, três assistências e apenas sete partidas como titular na Premier League. Há toda a possibilidade de Savinho dar certo e ser um grande sucesso no norte de Londres, mas isso não muda o fato de que, num primeiro momento, trata-se de um gasto grosseiramente excessivo. Nota: F

    Para Savinho: É preciso ter certa compaixão por Savinho, porque agora ele vai ter de corresponder a essa taxa de transferência monstruosa no Tottenham Hotspur Stadium ou correr o risco de ser rotulado como um fracasso, um desfecho que alguns considerarão inevitável. Se o Tottenham tivesse pago o que ele realmente vale, provavelmente algo em torno de £45 milhões ($61 milhões), a pressão seria menor, mas agora o jogador de 22 anos será cobrado para causar impacto imediato e rapidamente se tornar uma figura central no ataque de De Zerbi. Como já mencionamos, Savinho certamente tem qualidade para dar certo se for tratado como peça-chave e atuar semana após semana, algo que nunca aconteceria sob o comando do notório inventor Pep Guardiola em Manchester. Do ponto de vista do jogador, este é um recomeço muito necessário em outro clube do chamado 'Big Six', a chance de trabalhar com mais um técnico de excelente reputação e uma desejável mudança de ares ao se mudar para Londres. No entanto, permanece a sensação inabalável de que ele sempre carregará o peso dessa taxa astronômica. É uma transferência que já pode definir, para o bem ou para o mal, sua carreira no mais alto nível. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 de agosto: Curtis Jones (Liverpool para a Inter, € 35 milhões)

    Para o Liverpool: Um desfecho previsível, mas triste do mesmo jeito. A saída de Jones significa que não há mais nenhum jogador local no elenco do Liverpool, o que é bastante deprimente para os torcedores. Vale lembrar que não faz tanto tempo assim que Jurgen Klopp sonhava com um "time de Scousers". Ainda assim, dá para entender até certo ponto por que o Liverpool permitiu a saída de Jones, já que ele tinha apenas mais um ano de contrato e claramente já não estava feliz em Anfield. Nem mesmo a demissão de Arne Slot pareceu melhorar seu humor durante o verão, como destacou sua polêmica pela braçadeira de capitão com Dominik Szoboszlai. No entanto, embora o Liverpool tenha feito bem em se manter firme no valor que queria por Jones, agora é imperativo que ele seja substituído, porque, mesmo levando em conta a evolução contínua de Trey Nyoni, o Liverpool já estava preocupantemente carente em número de opções e qualidade no meio-campo. E também não podemos esquecer que o versátil Jones foi, na verdade, uma das melhores opções de Slot na lateral direita na temporada passada! Nota: C

    Para a Inter: Uma contratação potencialmente astuta. Beppe Marotta é uma espécie de mestre do mercado da bola, e o CEO da Inter provavelmente vai considerar que Jones representa um ótimo negócio. Vale lembrar que, embora pareça que o produto da base do Liverpool esteja por aí há uma eternidade, ele ainda tem apenas 25 anos, e não faz tanto tempo assim que estava jogando bem o suficiente para conquistar espaço na seleção da Inglaterra. Jones certamente parece se encaixar bem no meio-campo de Christian Chivu, dado que é impressionantemente resistente à pressão e também se entrega ao máximo pela equipe. Portanto, embora Jones obviamente não tenha a mesma ameaça de gol de Scott McTominay, pode-se argumentar que ele é tecnicamente superior, o que significa que há toda a chance de que ele possa se mostrar um sucesso tão grande em Milão quanto o escocês tem sido em Nápoles. Nota: B+

    Para Jones: Uma muito necessária mudança de ares. As coisas haviam ficado estagnadas para Jones em Anfield. Ele estava sem evolução, sua carreira havia empacado e sua frustração era óbvia. Havia rumores de um desentendimento com Slot e rapidamente ficou claro que ele também não teria o tempo de jogo que tanto desejava em sua posição preferida no meio-campo sob o comando de Andoni Iraola. Consequentemente, uma transferência era imperativa, e uma mudança para Milão pode ser exatamente o que Jones precisava. Certamente, a presença dos compatriotas John Stones e Djed Spence deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente a San Siro, e realmente não seria surpresa vê-lo brilhar na Serie A, que, apesar de todas as suas qualidades, está inegavelmente um ou dois níveis abaixo da Premier League. Nota: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 de agosto: Ezri Konsa (do Aston Villa para o Arsenal, £ 55 mi)

    Para o Villa: O Aston Villa não ficará necessariamente descontente com um pacote total de £55 milhões (US$ 75 milhões) por um jogador que estava nos dois últimos anos de contrato. Daqui para frente, haveria oportunidades limitadas de receber uma quantia tão substancial caso o zagueiro Ezri Konsa permanecesse, e, aos 28 anos, este provavelmente era o melhor cenário possível, apesar de seu status de internacional da Inglaterra e de o Villa ter pedido £60 milhões (US$ 82 milhões) em determinado momento das negociações. No entanto, após a saída de Lucas Digne para o PSG no início do verão, a saída de Konsa deixa o Villa com uma linha defensiva esquelética às vésperas da nova temporada da Premier League, então o clube precisará agir rapidamente para encontrar um substituto. Também é a perda de mais um jogador-chave, à medida que o elenco de Unai Emery continua sendo desmontado após as respectivas transferências de Morgan Rogers e Youri Tielemans para Chelsea e Man Utd, enquanto há séria incerteza em torno dos futuros de Ollie Watkins e Emiliano Martinez. Nota: C

    Para o Arsenal: Esta é uma decisão intrigante de Arsenal e Mikel Arteta. O Arsenal estaria determinado a reforçar o lado direito de sua linha defensiva após as lesões do zagueiro William Saliba e do lateral Jurrien Timber, mas o técnico certamente já tinha à disposição as ferramentas para suportar a ausência deles e economizar um bom dinheiro ao clube. Tanto Ben White quanto Cristhian Mosquera podem atuar nessas posições, enquanto o lateral-esquerdo titular Riccardo Calafiori é nominalmente um zagueiro, assim como Piero Hincapie, e Myles Lewis-Skelly é mais do que capaz de cobrir esse lado se outros fossem deslocados. O Arsenal talvez precisasse de um rearranjo, com jogadores um pouco fora de posição, mas é difícil imaginar que isso seria tão prejudicial para uma defesa tão bem ajustada. Mosquera impressionou em suas aparições limitadas na temporada passada, mas Konsa agora é um bloqueio direto para sua evolução, e o mesmo pode ser dito do jogador formado na base Marli Salmon. Este é claramente um exemplo de Arteta exercendo os poderes significativos que tem nos bastidores no Emirates, enquanto o clube cede ao seu desejo por um substituto de qualidade, e Konsa é sem dúvida um defensor muito bom, que traz uma liderança muito útil. O treinador espanhol realmente precisa de opções, com o Arsenal competindo em quatro frentes, mas isso parece uma solução cara para o que deveria ser um problema de curto prazo. Nota: C+

    Para Konsa: Certamente não se pode condenar Konsa por trocar de lado para ir aos campeões da Premier League neste momento da carreira, em busca de mais títulos importantes depois de vencer a Liga Europa em 2025-26, mas ele enfrenta uma verdadeira briga para se firmar no norte de Londres a longo prazo. Não há garantia de que ele será titular na lateral direita à frente de White inicialmente, e quase certamente cairá na ordem de preferência até o inverno, quando Saliba e Timber tiverem se recuperado de suas respectivas cirurgias e forem considerados aptos o suficiente para voltar. Sabemos que Arteta quer poder contar com um elenco profundo, composto por titulares garantidos e seus chamados “finishers”, e este último parece ser o papel que Konsa deve desempenhar no Emirates. No entanto, se ele encerrar sua passagem por lá como campeão da Premier League e talvez até da Europa, provavelmente não se importará nem um pouco. Nota: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 de agosto: Tijjani Reijnders (do Manchester City para o Al-Qadsiah, £ 52 milhões)

    Para o City: E que feito! O City conseguiu, de alguma forma, obter um lucro pequeno, mas significativo, com um jogador que teve uma temporada muito ruim depois de chegar ao Etihad vindo do Milan no verão passado por £46,5 milhões. Reijnders realmente causou uma impressão positiva no início da Premier League, marcando um gol e dando outro na estreia contra o Wolves em agosto passado, mas o ex-técnico Pep Guardiola acabou perdendo quase totalmente a confiança no internacional neerlandês, que passou a maior parte de seus últimos meses em Manchester no banco de reservas. A posterior mudança de treinador não fez nada para melhorar as chances de Reijnders de reanimar sua carreira no City. Pelo contrário, matou qualquer esperança que ele tinha de dar a volta por cima, com o jogador de 28 anos sendo vendido ao maior lance para ajudar a financiar uma planejada investida pelo favorito de Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Portanto, embora certamente se possa argumentar que o neerlandês merecia mais tempo para provar seu valor, o City jamais recusaria uma oferta tão generosa por um reserva. Nota: B+

    Para o Al-Qadsiah: Mais uma declaração de intenções, e talvez a mais chamativa até agora. O Al-Qadsiah tem uma reputação merecida como um dos clubes “iôiô” do futebol saudita, mas contratar Reijnders é uma séria demonstração de ambição por parte de proprietários que acreditam firmemente que Brendan Rodgers é capaz de comandar uma briga pelo título nesta temporada. O norte-irlandês certamente vem fazendo um ótimo trabalho desde que assumiu em dezembro passado, com o Al-Qadisah terminando em quarto lugar na Saudi Pro League de 2025-26, em grande parte graças a uma sequência recorde no clube de 17 jogos de invencibilidade. Se o ex-técnico do Liverpool consegue repetir esse tipo de desempenho doméstico ao mesmo tempo em que lida com uma primeira campanha de AFC Champions League Elite da história ainda é algo debatível. No entanto, a chegada de um jogador de nível internacional como Reijnders apenas reforçou a percepção de que a equipe apoiada pela Saudi Aramco, que em breve se mudará para uma nova arena de 47 mil lugares, é a força emergente da SPL. Nota: A

    Para Reijnders: Uma decisão intrigante, particularmente neste estágio da carreira. Reijnders deixou o Milan rumo a Manchester porque queria disputar os maiores títulos do futebol de clubes. Então, por que agora decidiu passar o que deveriam ser os anos de auge de sua carreira profissional jogando na Arábia Saudita? Não é como se ele não tivesse outros pretendentes. Claro, Reijnders não é o primeiro jogador de alto nível a ser tentado pela fortuna oferecida na SPL, e certamente não será o último. Mas é difícil não se perguntar se ele pode acabar se arrependendo da decisão do ponto de vista esportivo. Reijnders é um meio-campista tecnicamente talentoso e com faro de gol: ele claramente é bom demais para o Al-Qadsiah, e existe um risco bastante real de que essa transferência acabe prejudicando suas esperanças de representar os Países Baixos na próxima Eurocopa. Aos 28 anos, seu tempo no mais alto nível talvez já tenha acabado. Nota: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 de agosto: Rodri (Manchester City para o Barcelona, € 75 mi)

    Para o Manchester City: A saída de Pep Guardiola e de lendas do clube como Bernardo Silva e John Stones já teria sido dolorosa o suficiente para os torcedores do City, mas perder seu melhor jogador vai provocar um medo real. Parece certo que o City sofrerá uma queda sem Rodri, que era o coração do time e uma liderança insubstituível. Atuando tanto como principal escudo defensivo quanto como armador recuado, Rodri impulsionou o sucesso do City sob o comando de Guardiola. De fato, o City venceu 74,1% de seus jogos na Premier League quando o espanhol controlava o meio-campo, e esse número despencou para 61,9% quando ele esteve ausente. Rodri também apareceu para marcar gols nos maiores jogos, incluindo o gol da vitória na final da Champions League de 2023 e em várias partidas decisivas por títulos da Premier League. Apesar do preço de £116 milhões (US$ 156 milhões), Elliot Anderson não tem o mesmo jogo completo, e o possível reforço Ayyoub Bouaddi é jovem e inexperiente demais para que se espere que preencha essa lacuna. Não é nada menos do que um golpe de pesadelo para o sucessor de Guardiola, Enzo Maresca, que tem uma tarefa enorme nas mãos para ajustar o modelo tático do City e garantir que a equipe ainda possa brigar pelos maiores títulos. Nota: F

    Para o Barcelona: Uma contratação de impacto que causa ondas de choque no futebol europeu. O Barça já era franco favorito para conquistar seu terceiro título consecutivo de La Liga, mas agora isso parece uma conclusão inevitável. O Real Madrid ficará abalado ao ver seu principal alvo se juntar ao maior rival, com Rodri optando pelo projeto de Hansi Flick, que já está bem estabelecido, em vez do trabalho de reestruturação de Jose Mourinho na capital espanhola. Rodri pode muito bem ser a peça final do quebra-cabeça para o Barça conquistar sua primeira Champions League desde 2015; ele é o melhor volante do futebol e o homem perfeito para levar estabilidade ao time de Flick. Com Rodri protegendo o setor, certamente será muito mais difícil para os adversários atravessarem o Barça na fase de transição. O jogador de 30 anos também deve conseguir se adaptar instantaneamente, já que o elenco do Barça está repleto de seus companheiros da seleção espanhola. O clube precisava agir após a perda de Frenkie de Jong, que, segundo relatos, enfrenta uma corrida contra o tempo para voltar a atuar antes do fim do ano depois de lesionar os ligamentos do joelho, e Rodri é uma solução dos sonhos. Não parece exagero sugerir que o Barça pode dominar nos cenários nacional e continental nos próximos dois ou três anos agora que tem o vencedor da Bola de Ouro de 2024 para comandar tudo. Nota: A+

    Para Rodri: Este é um próximo passo natural para Rodri após seu triunfo na Copa do Mundo de 2026 e a conquista da Bola de Ouro com a Espanha. Ajudar o City em um período de transição empalidece em comparação com a chance de recolocar o Barça no topo do futebol, e nenhum outro time combina tanto com os princípios táticos aos quais ele se acostumou sob Guardiola. Esta é uma transferência que também pode permitir que Rodri retorne ao auge físico. Lesões graves atrapalharam a carreira do ex-astro do Atlético de Madrid nos últimos anos, e voltar ao cenário menos exigente fisicamente de La Liga deve ajudar em sua longevidade no mais alto nível. Tendo já conquistado dois grandes títulos ao lado de jogadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal e Dani Olmo em nível internacional, a transição para o Camp Nou deve ser tranquila para Rodri, de quem se espera que exerça o mesmo papel dominador e soberano no qual prosperou pela Espanha e pelo City ao longo dos últimos sete anos. Foi noticiado que o Real ofereceu a Rodri um pacote financeiro muito mais atraente, mas ele tomou a decisão certa ao optar pelo ambiente mais saudável e mais seguro do Camp Nou, onde agora pode escrever o capítulo mais bem-sucedido de sua brilhante carreira. Nota: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 de agosto: Ferran Torres (Barcelona para o Paris Saint-Germain, € 50 mi)

    Para o Barcelona: Ferran Torres nunca recebeu o carinho da torcida do Barça que achava merecer, mas não é tão difícil entender o motivo. O ex-jogador do Manchester City marcou respeitáveis 65 gols em seus quatro anos no Camp Nou, incluindo o melhor número de sua carreira, com 21 em todas as competições na última temporada, quando o time de Hansi Flick defendeu com sucesso o título de La Liga, mas era visto como um coringa e tirava os torcedores do sério com sua finalização irregular. Por um lado, vendê-lo era arriscado porque o Barça já tinha carência no ataque após a saída de Robert Lewandowski, mas, por outro, nunca haveria uma oportunidade melhor para fazer caixa. As ações de Torres atingiram o ponto mais alto de sua carreira após o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, e a oferta subsequente de €50 milhões do PSG era boa demais para recusar. Sim, isso foi um pouco menos do que os €55 milhões que o Barça investiu em Torres quando o contratou junto ao City, mas seu contrato terminava no próximo verão europeu, e o clube ainda teria de pagar €8 milhões extras ao time da Premier League se o vinculasse a uma renovação por causa de uma cláusula específica no acordo. Tirar seus altos salários da folha também ajudou o Barça a fechar um acordo por Rodri, que será um reforço muito mais impactante para o elenco do que Torres jamais foi. Nota: B+

    Para o PSG: Torres talvez nunca entre na categoria de um jogador de elite individualmente, mas garantir um campeão mundial versátil no auge da carreira por uma taxa razoável ainda é um ganho significativo para o PSG. Torres também é um encaixe tático muito bom para Luis Enrique, que deu ao atacante sua estreia pela seleção principal da Espanha ainda em 2020. A fluidez posicional tem sustentado o sucesso do PSG sob o comando de Luis Enrique, e Torres é tão flexível quanto se pode ser, capaz de atuar por dentro ou em qualquer um dos lados. Ele também tem uma relação quase telepática com o compatriota Fabian Ruiz, o que deve render frutos imediatos para os bicampeões europeus consecutivos. Há todas as chances de Torres ser mais prolífico na Ligue 1 do que foi no ambiente mais competitivo da La Liga, e sua vasta experiência em grandes palcos também fará dele uma boa opção na Champions League. Torres não é um substituto direto de Goncalo Ramos, mas potencialmente oferece ao PSG mais do que o atacante português oferecia, especialmente quando se trata de movimentação inteligente no terço final. Nota: A-

    Para Torres: O herói da Copa do Mundo da Espanha verá essa transferência como um passo adiante, e como a confirmação de que estava certo ao criticar publicamente a falta de progresso nas conversas por renovação com o Barça, o que é compreensível. O PSG tenta se tornar apenas o segundo clube a conquistar três títulos seguidos da Champions League na era moderna, enquanto o Barça não vence a competição desde 2015, quando era ele quem tinha Luis Enrique à disposição. No entanto, a realidade é que a situação de Torres em Paris não será diferente do que foi para ele na Catalunha. O trio de ataque mais forte do PSG, ao qual Luis Enrique sempre recorrerá nos jogos mais importantes, é formado por Khvicha Kvaratskhelia e Desire Doue pelos lados, e Ousmane Dembele centralizado. Se Torres acha que finalmente emergirá como protagonista no Parc des Princes depois de ter ficado por tanto tempo à sombra de nomes como Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal no Barça, está muito enganado. Luis Enrique poderá lhe oferecer mais minutos na liga, mas Torres não será essencial na Champions League. Jogar no PSG não vai ampliar seu legado, apenas reforçará ainda mais seu status de jogador de rotação. Torres pode perceber rapidamente que a grama não é mais verde do outro lado e talvez até se arrepender de ter deixado sua zona de conforto no Barça, que agora parece mais bem colocado para competir com o PSG pela glória europeia sem ele. Nota: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 de agosto: Cristian Romero (Tottenham para o Atlético de Madrid, € 40 milhões)

    Para o Tottenham: O Tottenham aceitou um prejuízo de cerca de £8 milhões sobre seu investimento inicial ao vender Romero para o Atlético de Madrid, o que é um mau negócio, independentemente do ângulo. Sim, o clube o manteve longe de rivais da Premier League, mas o jogador de 28 anos está exatamente no auge, e foi um dos melhores da Argentina na Copa do Mundo de 2026. O Tottenham poderia, e deveria, ter esperado por uma taxa maior. No entanto, também parece o momento certo para uma separação. Romero questionou publicamente a estratégia de transferências e o departamento médico do clube na última temporada, e recebeu dois cartões vermelhos enquanto o Tottenham lutava para evitar o rebaixamento. Sua relação com os torcedores se deteriorou por causa disso, e é justo dizer que ele não correspondeu às expectativas como capitão do clube. O Tottenham também contratou Jan Paul van Hecke e o compatriota de Romero na Argentina, Marcos Senesi, além de ter renovado com Micky van de Ven, então segue bem servido no sistema defensivo. Romero claramente queria sair, e as chances de o Tottenham fazer uma reconstrução de verdade sob o comando de Roberto De Zerbi são melhores agora que ele conseguiu o que queria. Nota: B-

    Para o Atlético de Madrid: Romero é absolutamente perfeito para o esquema do Atlético de Diego Simeone. Ele é um defensor agressivo, que joga adiantado e compartilha da mentalidade de Simeone de vencer a qualquer custo, o que significa que não deve ter nenhum problema para se adaptar ao unido vestiário do Metropolitano. Após a saída de Nahuel Molina para a Roma, a chegada de Romero volta a dar solidez à linha defensiva do Atlético. Ele provavelmente será a principal âncora da linha de três de Simeone e trabalhará para tapar os buracos que fizeram a equipe sofrer gols demais na última temporada, além de trazer qualidades vitais de liderança. Não é apenas uma combinação perfeita, mas também um movimento inteligente que deve ajudar bastante o Atlético a diminuir a distância para o Barcelona na liderança de La Liga e, possivelmente, deixá-lo mais perto daquele sonhado título da Champions League. O fato de o clube ter conseguido contratá-lo por bons £20 milhões abaixo de seu verdadeiro valor de mercado também é um grande bônus. Isso potencialmente permite ao Atlético fechar mais um ou dois grandes negócios antes de o mercado encerrar. Nota: A

    Para Romero: Clubes como Napoli e Inter também estavam interessados em Romero, mas ele sempre teve olhos apenas para o Atlético, e forçar a concretização do negócio lhe trará grande satisfação. O time de Simeone é moldado às suas características, e elas serão celebradas no Metropolitano de uma maneira que nunca foram no norte de Londres. Os críticos na Premier League viam Romero como um problema por causa de seu estilo físico inflexível, mas é exatamente por isso que o Atlético o contratou. É a mudança ideal no momento ideal para um jogador ambicioso que quer disputar títulos e brilhar no palco da Champions League todos os anos. O Tottenham não podia lhe oferecer essa plataforma, mesmo que aparentemente esteja em ascensão novamente com De Zerbi no comando. La Liga também combina mais com Romero do que a Premier League; é disputada em um ritmo mais tático, que permitirá a Romero fechar linhas de passe e ler o jogo com mais facilidade. Ele também terá quatro companheiros de seleção argentina, incluindo Julian Alvarez e Giuliano Simeone, à disposição para ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Nota: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 de agosto: Mika Godts (Ajax para o Paris Saint-Germain, € 55 milhões)

    Para o Ajax: Um golpe duro, mas um grande reforço para os cofres do clube. O diretor técnico do Ajax, Jordi Cruyff, nem tentou esconder o fato de que esperava manter Godts por pelo menos mais um ano. O ponta foi praticamente o único raio de luz durante uma campanha 2025-26 sombria da equipe de Amsterdã. Godts foi o único integrante do elenco a alcançar dois dígitos tanto em gols (17) quanto em assistências (15). Portanto, perdê-lo após o início da nova temporada da Eredivisie é um revés considerável. No entanto, como Cruyff efetivamente admitiu, o Ajax simplesmente não está em posição de recusar o tipo de dinheiro que o PSG colocou na mesa por seu ativo mais valioso. Essa é a brutal realidade financeira em que o clube vive há muito tempo, e a esperança é que o mais recente grande talento saído da linha de produção do Ajax, Abdellah Ouazane, ajude a preencher o vazio deixado por Godts, que, também vale destacar, foi contratado aos 17 anos, vindo do Genk, em 2023, por apenas € 1 milhão. Nesse sentido, o Ajax vai simplesmente continuar fazendo o que faz, mas se atualmente tem qualidade suficiente no ataque para voltar à Champions League no ano que vem agora é algo muito em debate. Nota: B-

    Para o PSG: O sinal mais claro até agora de que Bradley Barcola está de saída do clube. A suspeita desde o início era de que o PSG estava bastante aberto a fazer caixa com o atacante francês, que foi o preterido no ataque na temporada passada, com Barcola se encontrando repetidamente no banco nos grandes jogos. No entanto, os atuais bicampeões europeus agiram com esperteza ao deixar clubes como o Liverpool esperando enquanto reforçavam seu ataque com nomes como Maghnes Akliouche, Ferran Torres e agora Godts, antes de vender Barcola ao maior lance. E o grande ponto é que a saída do jogador de 23 anos provavelmente cobrirá o custo combinado de Aklouche, Torres e Godts, que deve oferecer uma opção de qualidade para a posição de ponta esquerda titular de Khvicha Kvaratskhelia. Nota: A

    Para Godts: Talvez o teste definitivo de sua qualidade. Afinal, se Barcola não conseguiu assegurar uma vaga regular entre os titulares no time estrelado do PSG, que chance Godts tem de conseguir isso? O jogador de 21 anos tem experiência limitada na Champions League, com apenas oito partidas, e nem sequer entrou na seleção da Bélgica para a Copa do Mundo deste verão na América do Norte. O argumento, claro, pode ser feito de que Godts só tem a ganhar treinando ao lado de jogadores como Kvaratskhelia e Ousmane Dembele, e ele deve ter bastante tempo de jogo na Ligue 1 e na Coupe de France, à medida que Luis Enrique poupa seus principais jogadores antes e depois de seus compromissos europeus no meio de semana. No entanto, é inevitável questionar se este é realmente o movimento certo para Godts neste momento crucial e formativo de sua carreira, mesmo que provavelmente não haja lugar melhor no planeta neste momento para um ponta aprender o que é necessário para prosperar no mais alto nível. Nota: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 de agosto: Djed Spence (do Tottenham para a Inter, € 30 milhões)

    Para o Tottenham: Por qualquer ângulo que se veja, este é mais um negócio de transferências intrigante do Tottenham, que gastou uma enorme quantia de dinheiro, e possivelmente até pagou acima do valor, neste verão sem recuperar muito com vendas de jogadores. As ações de Djed Spence estão no ponto mais alto de todos os tempos neste momento, depois de ele ter se tornado uma espécie de herói cultuado da Inglaterra na Copa do Mundo graças a algumas atuações defensivas muito sólidas tanto na lateral direita quanto na esquerda, ao participar de todos os oito jogos da Inglaterra na América do Norte. Entre seus feitos, houve um carrinho salvador nos minutos finais da semifinal contra a Argentina que viralizou. E, ainda assim, o clube do norte de Londres está prestes a receber um total de apenas £30 milhões (US$ 40,5 milhões) pelo jogador de 26 anos, incluindo bônus. Há realmente um argumento de que Spence vale quase o dobro disso após suas atuações no início do verão, além do fato de que ele ainda tem três anos de contrato, é muito versátil, está entrando no auge da carreira e, claro, há a famosa “taxa inglesa”. O Spurs, ao menos, está bem servido no setor de laterais após contratar Andy Robertson em transferência sem custos, com Pedro Porro aparentemente como primeira opção pela direita e Destiny Udogie também no elenco, mas muitos torcedores vão sentir que Spence é uma opção melhor do que todos eles. Nota: D

    Para a Inter: Isso parece um verdadeiro golpe de mestre da Inter, que conseguiu mudar o foco para Spence depois de ver o homem-chave Denzel Dumfries sair para o Real Madrid ao fim do contrato e de perder os alvos principais Marco Palestra e Anan Khalaili, com o primeiro se juntando ao Chelsea e o segundo prestes a assinar com o Crystal Palace. Era um mercado limitado, dada a necessidade dos Nerazzurri de um ala especialista capaz de se encaixar no sistema com linha de três de Cristian Chivu, mas Spence é absolutamente perfeito para a função: um lateral de muita força ofensiva, tão capaz de avançar com tudo ao ataque quanto de neutralizar os pontas adversários, o internacional inglês está pronto para ocupar a vaga evidente no lado direito da Inter. Embora ele não necessariamente consiga igualar a considerável ameaça ofensiva de Dumfries, Spence representa uma evolução defensiva e também tem a versatilidade para cobrir o brilhante Federico Dimarco pela esquerda. Os campeões do Scudetto também ficarão encantados com o valor da transferência. Foi noticiado que a Inter recebeu uma pedida de £38 milhões (US$ 51 milhões) do Spurs cerca de um mês atrás, mas sua paciência e a recusa em entrar em pânico renderam dividendos enormes ao garantir o jogador de 26 anos por um preço de ocasião. Nota: A+

    Para Spence: Evidentemente sem ser desejado por Roberto De Zerbi, que praticamente reformulou por completo a defesa do Tottenham neste verão, Spence certamente sentirá que está seguindo para coisas maiores e melhores, e com razão depois de suas impressionantes atuações na Copa do Mundo. Embora tenha conseguido se firmar no fim das contas no norte de Londres, o ex-jogador do Middlesbrough foi muito mal aproveitado durante seus quatro anos como atleta do Spurs: não disputou uma única partida nas duas primeiras temporadas, foi emprestado a Rennes, Leeds e Genoa, e foi rotulado como uma “contratação do clube” por Antonio Conte durante a passagem malsucedida do italiano no comando. Depois de flertar com o rebaixamento em cada uma de suas duas temporadas como membro do elenco principal, ele agora está se mudando para um clube que será favorito para vencer a Serie A mais uma vez e que, claro, disputará a Champions League, após ter elevado enormemente sua reputação na América do Norte. A Inter contratou o companheiro de seleção inglesa de Spence, John Stones, mais cedo nesta janela, e ele deve ajudar o colega de defesa a se adaptar antes do que será uma empolgante nova aventura em San Siro. Nota: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 de agosto: Pep Chavarria (Rayo Vallecano para o Chelsea, £ 18 milhões)

    Para o Rayo: O finalista da Conference League talvez não tenha conseguido exatamente tudo o que gostaria por Pep Chavarria, mas esta ainda é a venda mais cara da história do pequeno clube madrilenho. Foi noticiado que o Rayo seguiu tentando mudar as exigências durante as negociações, chegando a pedir até mesmo o valor de sua cláusula de rescisão de €50 milhões (£43 milhões/US$ 58 milhões) em determinado momento, mas chegou a um compromisso significativo depois de rejeitar a oferta inicial de £15 milhões (US$ 20 milhões) do Chelsea. Na verdade, o clube não estava em uma posição forte de negociação depois que Chavarria deixou claro que queria se transferir para o oeste de Londres e, aos 28 anos, ele também não é exatamente um jovem de grande potencial por quem eles poderiam exigir muito mais. Ainda assim, esse dinheiro ajudará o Rayo a se reforçar e a dar sequência ao segundo oitavo lugar consecutivo em La Liga na temporada passada. Nota: B

    Para o Chelsea: O Chelsea certamente precisava se reforçar pelo lado esquerdo da defesa após a rápida saída de Marc Cucurella para o Real Madrid durante a Copa do Mundo, o que deixou Jorrel Hato como seu único lateral-esquerdo experiente de origem. No entanto, haverá dúvidas sobre se Chavarria terá o nível exigido, embora ele tenha sido uma escolha de Xabi Alonso. O Rayo é o único clube da primeira divisão pelo qual ele atuou em toda a carreira, e ele terá uma missão pesada, com Cucurella tendo se desenvolvido e se tornado possivelmente um dos melhores de sua posição no planeta. Hato mostrou boa forma na reta final da temporada passada e é muito bem avaliado, então Chavarria provavelmente terá o papel de reserva e talvez de mentor do jovem holandês. Um pacote total de €22 milhões (£19 milhões/US$ 25 milhões) representa uma solução de baixo custo para uma posição problemática em comparação com alguém como Lewis Hall, avaliado em £60 milhões (US$ 81 milhões), mesmo que isso acabe sendo algo de curto prazo. Nota: B-

    Para Chavarria: Que história! Chavarria só conseguiu uma transferência para a segunda divisão da Espanha aos 22 anos, quando se juntou ao Real Zaragoza, e já tinha 24 quando deu o salto para La Liga, com Andoni Iraola, agora técnico do Liverpool, contratando-o para o Rayo em 2022. Ele foi crescendo cada vez mais na capital espanhola, tornando-se uma peça-chave como um lateral agressivo, de imposição e confortável com a bola nos pés, ajudando seu time a chegar à final da Conference League na temporada passada e jogando os 90 minutos completos na derrota para o Crystal Palace. Agora, aos 28 anos, ele faz a transferência dos sonhos para uma das potências da Premier League, e há toda a chance de que receba muitas oportunidades para impressionar sob o comando de seu compatriota Alonso, que evidentemente é um de seus admiradores. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 de agosto: Ronald Araujo (do Barcelona para o Liverpool, empréstimo)

    Para o Barcelona: Um movimento sensato, que coloca o clube em uma posição melhor para as semanas finais da janela de verão. Segundo relatos, o Liverpool vai assumir integralmente o salário de Araujo e, dado seu status como um dos maiores vencimentos do Barça, isso abrirá espaço para que o campeão da Liga registre mais reforços. Araujo foi nomeado capitão no Camp Nou perto do fim da última temporada, mas somou apenas 11 partidas como titular na liga sob o comando de Hansi Flick em 2025-25. Embora a capacidade de liderança e a experiência do uruguaio façam falta, o Barça já não depende dele há algum tempo para comandar a linha defensiva. A dura realidade é que Araujo não estava nos planos de Flick, e a inclusão de uma opção de compra de €55 milhões (£47 milhões/US$ 64 milhões) para o Liverpool pode permitir que o Barça embolse uma quantia significativa por um jogador indesejado no próximo verão. Foi uma oportunidade inesperada da qual o clube precisava aproveitar, embora agora possa ser necessário que Flick contrate outro defensor, já que o elenco do Barça já parecia curto em todo o campo. Nota: B

    Para o Liverpool: Um ato de desespero. Segundo relatos, o Liverpool está pagando £180.000 por semana por Araujo para amenizar uma crise defensiva após a transferência sem custos de Ibrahima Konate para o Real Madrid. Com Joe Gomez e Giovanni Leoni lesionados, e o também recém-contratado Jeremy Jacquet ainda em processo de retorno à plena forma física após uma cirurgia no ombro, o Liverpool precisou trazer outro zagueiro. Araujo também pode atuar como lateral-direito, então, no papel, faz sentido como solução tampão. No entanto, o jogador de 27 anos também tem um histórico irregular de lesões e tem tido dificuldades para convencer no mais alto nível nas últimas temporadas. Resta saber se ele conseguirá se adaptar rapidamente à intensidade da Premier League ou se entrosar de forma confiável com o capitão do clube, Virgil van Dijk. Segundo relatos, o Liverpool hesitou em pagar £60 milhões pelo alvo anterior da janela de verão, Ezri Konsa, mas um grande investimento no defensor de Aston Villa e Inglaterra teria sido um movimento menos arriscado. Araujo chegará a Anfield com muita pressão sobre os ombros e muitas perguntas para responder. Nota: C-

    Para Araujo: Uma chance de ouro para voltar a jogar semana após semana e reconstruir sua confiança. Araujo tem sorte de outro clube de elite da Europa tê-lo procurado, dadas suas dificuldades para manter consistência, e estará ciente das potenciais consequências se fracassar. Ele certamente estará extremamente motivado para provar que seus críticos estavam errados, com a perspectiva de voltar a desfrutar de verdade do futebol, depois de atravessar um período desafiador no ano passado que o levou a buscar uma pausa por sua saúde mental. Ser empurrado pela torcida fervorosa de Anfield certamente dará a Araujo uma grande descarga de adrenalina. Ele também é um defensor agressivo, que leva a marcação para a frente e acrescentará presença real pelo alto à defesa do Liverpool, além de se encaixar bem no sistema agressivo de Iraola. Este recomeço pode ser exatamente do que o internacional uruguaio precisa, mas ele terá de eliminar os erros básicos pelos quais recebeu tantas críticas no Camp Nou. Nota: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 de agosto: Trevoh Chalobah (Chelsea para o Como, € 36 milhões)

    Para o Chelsea: O Chelsea ficará muito satisfeito por ter conseguido uma quantia bastante significativa por um zagueiro que nunca chegou de fato ao mais alto nível desde sua estreia no time principal em 2021, e os £25 milhões mais £5 milhões em bônus representam lucro puro para um jogador formado na base. Dito isso, é triste ver um dos seus sair, e Chalobah foi uma opção sólida ao longo de um período desafiador para o clube, chegando até a responder no momento de necessidade quando foi chamado de volta de seu empréstimo ao Crystal Palace em janeiro de 2025, em meio a uma crise de lesões na defesa. O Chelsea, porém, contratou Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Levi Colwill está novamente em forma após sua ruptura do LCA, então vender jogadores era uma necessidade, dado que o clube tinha 10 zagueiros sob contrato. Há defensores piores entre eles do que Chalobah, mas parece que o clube não conseguiu resistir à tentação de lucrar com uma venda que representa lucro puro. Nota: B

    Para o Como: É um reflexo do progresso do Como sob o comando de Cesc Fabregas o fato de o clube estar contratando jogadores do Chelsea em preparação para sua estreia na Champions League em 2026-27. O time italiano já mostrou sua ambição ao manter Nico Paz por mais um ano, e tecnicamente Chalobah se tornará a contratação mais cara da história do clube. Resta saber, no entanto, quem levará a melhor neste negócio; embora seja internacional pela Inglaterra, Chalobah pode ser inconsistente e havia se tornado alvo de críticas entre parte da torcida do Chelsea, enquanto outros eram mais compreensivos por causa de sua ligação de 19 anos com o clube. Um pacote total de £30 milhões (US$ 40 milhões) parece um pouco salgado, mas o Como espera que a experiência de Chalobah na Premier League e em competições europeias se prove inestimável, e o ritmo mais lento da Serie A pode cair bem para ele. Nota: C

    Para Chalobah: Sendo brutalmente honestos, Chalobah definitivamente merece esse recomeço depois de ter sido mal conduzido pelo Chelsea por vários anos. Há uma sensação de que a diretoria dos Blues vinha tentando lucrar com ele já há algum tempo; ele rejeitou uma transferência para o Nottingham Forest em 2023, com o Chelsea aberto a vendê-lo, e um ano depois perdeu seu número de camisa e foi emprestado ao Palace (onde impressionou), apenas para ser chamado de volta cinco meses depois por causa dos problemas de lesão de seu clube de origem. Dezoito meses depois, o Chelsea deixou claro com sua movimentação no mercado que Chalobah voltaria a perder espaço, apesar de ter sido o zagueiro mais utilizado da equipe na temporada passada, e o fato de representar lucro puro obviamente influenciou a decisão de liberá-lo antes de nomes como Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. Aos 27 anos, esta é finalmente uma ruptura definitiva para o defensor, que pode agora esperar disputar a Champions League e viver uma nova cultura em uma das áreas mais desejáveis da Europa, às margens do Lago de Como. Seria pouca surpresa vê-lo se adaptar bem à vida na Serie A. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 de agosto: Bruno Guimaraes (do Newcastle para o Arsenal, £ 75 milhões)

    Para o Newcastle: Um desastre completo para o Newcastle. Deixar Sandro Tonali ir para o Tottenham por £100 milhões abriu um grande buraco no meio-campo, mas agora isso parece o Springfield Gorge de Os Simpsons sem Guimaraes, que foi o melhor jogador do Newcastle durante toda a turbulenta campanha de 2025-26. É injusto esperar que o novo contratado Sean Steur assuma o papel de Guimaraes com apenas 18 anos, e irrealista, considerando que o holandês marcou apenas uma vez em sua primeira temporada completa no time principal do Ajax. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na Premier League na última temporada, com nove gols, e seu total de cinco assistências também foi o maior da equipe. Como capitão, o internacional brasileiro também liderou pelo exemplo e muitas vezes puxou seus companheiros pela nuca. Matthias Jaissle tem uma tarefa monumental nas mãos para estabilizar o meio-campo assim que substituir oficialmente Eddie Howe no banco, e, se um substituto para Guimaraes com a experiência adequada não for encontrado imediatamente, isso pode se revelar uma missão impossível. Nota: F

    Para o Arsenal: Um negócio muito inteligente de Mikel Arteta, enquanto ele busca construir em cima do tão aguardado retorno do Arsenal ao topo do futebol inglês. Guimaraes pode se encaixar facilmente ao lado de Martin Odegaard como um camisa 8 e aliviar a carga criativa sobre o capitão do Arsenal. Ele vai injetar mais dinamismo no ataque e mais agressividade na defesa, tendo vencido mais duelos do que qualquer jogador do Arsenal na Premier League da última temporada. Os torcedores do Arsenal podem ter certeza de que Guimaraes vai causar impacto imediatamente, dada sua experiência e o fato de ser um encaixe perfeito para o estilo preferido de Arteta. A força no meio-campo foi uma razão-chave para o sucesso do Arsenal em 2025-26, e é difícil ver como qualquer adversário doméstico vai superá-los agora que Guimaraes completou sua temível unidade central. Isso também pode ser o caso na Liga dos Campeões se eles enfrentarem o Paris Saint-Germain novamente, o que é um ótimo sinal para suas chances de finalmente conquistar esse tão sonhado troféu. Nota: A

    Para Guimaraes: Aos 28 anos, agora é o momento ideal para Guimaraes dar o salto para um dos times de elite da Europa. Ele está em pleno auge, como provou sem deixar qualquer dúvida na Copa do Mundo, dando quatro assistências para o Brasil enquanto rivalizava com Vinicius Junior em influência decisiva, embora antes de uma saída desastrosa nas oitavas de final para a Noruega. Guimaraes já havia ultrapassado o Newcastle há algum tempo, e o Arsenal lhe dará a plataforma para alcançar o patamar de classe mundial e disputar regularmente os maiores troféus. Ele é tecnicamente brilhante em espaços curtos, tem visão para o passe decisivo e dita o tom com sua incansável intensidade sem a bola. Some-se a isso sua versatilidade e mentalidade de nunca desistir, e Guimaraes realmente preenche todos os requisitos como um herói cult sob medida para a torcida do Arsenal, alguém que não ficará nem um pouco intimidado pelo alto valor investido nele. Nota: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 de agosto: Franco Mastantuono (do Real Madrid para a Fiorentina, por empréstimo)

    Para o Real Madrid: Emprestar Mastantuono é mais um golpe para o departamento de recrutamento do Madrid, após problemas semelhantes de adaptação do prodígio brasileiro Endrick. É claro que eles esperam que Mastantuono recupere seu ritmo na Itália da mesma forma que Endrick fez no Lyon, mas não há garantias. A Serie A é uma liga impiedosa do ponto de vista físico e tático, e muito vai depender de Mastantuono se adaptar rapidamente. Se isso não acontecer, há o risco de ele voltar ao Madrid no próximo verão ainda mais sem confiança e com um valor de mercado significativamente menor. Por outro lado, o Real ainda pode não ter utilidade para Mastantuono mesmo que ele vá bem na Fiorentina, após fechar acordos por Yan Diomande e Bernardo Silva, o que empurra o jovem ainda mais para baixo na hierarquia do elenco. É justo dizer que Mastantuono foi mal gerido por seu clube, e agora há muitos obstáculos em seu caminho para reavivar sua carreira no Madrid. Nota F

    Para a Fiorentina: Uma contratação excelente e de baixo risco para a Fiorentina em sua tentativa de se recuperar de uma decepcionante temporada 2025-26, mesmo que tenha de arcar com uma parte significativa de seu salário de € 3,5 milhões por ano. Mastantuono certamente acrescentará qualidade extra ao elenco de Fabio Grosso, além de versatilidade, já que o jogador de 18 anos pode atuar como camisa 10 ou pela ponta direita, e estará motivado para provar que seus críticos estavam errados e voltar à seleção argentina. Também é um movimento inteligente para a Fiorentina, porque Mastantuono tem dupla cidadania argentina e italiana, o que significa que o clube ainda pode contratar dois jogadores de fora da UE vindos de ligas estrangeiras em conformidade com as regras da Serie A antes do fechamento da janela de transferências. Construir uma boa relação com o Madrid também pode levar a negócios semelhantes no futuro, especialmente se Mastantuono se destacar no Stadio Artemio Franchi. Nota: A+

    Para Mastantuono: Uma grande decepção. Mastantuono chegou ao Real com muito alarde, por uma taxa de € 63 milhões que parecia uma pechincha diante do potencial que mostrou no River Plate. Infelizmente, o salto da Argentina para uma grande liga europeia se mostrou grande demais. Ele fez 35 jogos pelo Real Madrid em 2025-26, mas apenas 17 deles como titular, e um retorno irrisório de três gols dificilmente justificou a empolgação em torno dele. Mastantuono também enfrentou uma persistente lesão na virilha, e a frustração ficou evidente em sua linguagem corporal, especialmente quando foi expulso por reclamar desnecessariamente com o árbitro durante uma derrota para o Getafe. Está claro que o adolescente ainda tem muito a amadurecer, e uma ida para a Serie A lhe dará espaço para fazer isso longe dos holofotes intensos do Bernabéu. Certamente é um revés na carreira de Mastantuono, mas não há opção de compra no acordo com a Fiorentina, portanto seu sonho de dar certo na capital espanhola ainda não foi completamente por água abaixo. Nota: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: James Trafford (Manchester City para o Leeds United, £ 45 milhões)

    Para o Man City: É preciso mesmo questionar a forma como o City e Pep Guardiola lidaram com James Trafford. Contratado de volta do Burnley no verão passado, após ter saído em 2023 para ser titular em outro lugar, a expectativa finalmente era de que ele fosse o camisa 1 no Etihad na temporada passada, após a saída de Ederson. Mas, apenas três jogos depois do início da nova campanha, o clube decidiu contratar Gianluigi Donnarumma, um dos melhores goleiros do mundo, vindo do PSG, empurrando imediatamente o jovem inglês de volta na hierarquia. O City construiu uma reputação de priorizar de forma implacável as necessidades do negócio acima da emoção e do sentimentalismo, e, do ponto de vista financeiro, ficará muito satisfeito por ter obtido um lucro considerável com um jogador pelo qual pagou ao Burnley £27 milhões há 12 meses e que foi apenas o goleiro das copas sob o comando de Guardiola na última temporada. É uma pena ver mais um jovem formado na base, muito bem avaliado e com potencial para o time principal, sair, mas é assim que o modelo de negócios do City funciona, para o bem ou para o mal. Nota: C+

    Para o Leeds: Isso parece uma contratação e tanto para o Leeds, que vem se reforçando de forma discreta neste verão e pode ser uma surpresa na briga por uma vaga europeia se jogar bem suas cartas na próxima temporada. Trafford chega a Elland Road depois do cobiçado agente livre Harry Wilson e do zagueiro da Bósnia e Herzegovina Tarik Muharemovic, muito bem avaliado, oferecendo uma solução de alto nível para uma posição que tem sido problemática para o Leeds. Visto como o futuro camisa 1 da Inglaterra, o jogador de 23 anos era admirado pelo Newcastle e poderia ter escolhido entre equipes da Premier League. O fato de ter escolhido o Leeds é significativo, e ele certamente acredita que o clube pode subir na tabela e evitar uma luta contra o rebaixamento sob o comando de Daniel Farke na próxima temporada. O pacote total de £45 milhões (US$ 60,5 milhões) é substancial para alguém que acabou de passar uma campanha inteira sendo nada mais do que reserva, mas, se Trafford atingir todo o seu potencial em Yorkshire, o Leeds pode muito bem cobrar o dobro dessa quantia de um dos gigantes da Europa nos próximos anos. Nota: B+

    Para Trafford: Uma segunda tentativa de vida longe do Man City para Trafford, que finalmente tem uma chance real de se firmar como camisa 1 de um clube da Premier League no longo prazo, a menos que aconteça um surpreendente rebaixamento ao fim de 2026-27. O goleiro claramente precisava de outro recomeço, depois de ter falado abertamente na última temporada sobre a necessidade de jogar mais, e ele espera que esta seja a transferência que o coloque no caminho para substituir Jordan Pickford, hoje com 32 anos, como camisa 1 da Inglaterra. Trafford estará em competição direta com o goleiro do Everton na Premier League e, se conseguir levar o Leeds para cima na tabela e chamar a atenção de Thomas Tuchel nesse processo, há toda chance de que receba uma oportunidade, depois de ter sido incluído na seleção de Tuchel para a Copa do Mundo, apesar de sua condição de reserva no City. Alguns vão questionar a decisão de escolher o Leeds em vez de clubes como o Newcastle ou do chamado ‘big six’, mas Trafford será o camisa 1 incontestável em Elland Road e terá muito menos pressão sobre os ombros. Ele vai acreditar, de forma discreta, que pode usar essa mudança como trampolim para coisas ainda maiores. Nota: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 de agosto: Yan Diomande (do RB Leipzig para o Real Madrid, € 140 mi)

    Para o RB Leipzig: Obter um lucro de € 120 milhões com um jogador contratado há apenas um ano é um negócio extraordinário para o RB Leipzig. Nomes como Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai e Dani Olmo aperfeiçoaram suas habilidades na Red Bull Arena antes de seguirem para voos maiores, e Diomande pode acabar sendo a maior história de sucesso do clube até agora. No entanto, será muito difícil substituí-lo. Diomande foi a força motriz por trás da campanha do Leipzig rumo ao terceiro lugar na Bundesliga na última temporada e construiu uma relação quase telepática com o meio-campista estrela do clube, Christoph Baumgartner. Sem o drible eletrizante, a finalização precisa e os passes progressivos de Diomande, o Leipzig pode ter dificuldades para voltar às vagas da Champions League. Dito isso, o Leipzig não é estranho a lucrar com seus principais ativos; na verdade, todo o seu modelo de transferências depende disso. O clube vai se recuperar e descobrir outra joia em breve, e, se Diomande causar impacto imediato no Real, isso só vai reforçar sua reputação como um observador de talentos de elite. Nota: B-

    Para o Real Madrid: O Real Madrid pagou caro demais por Diomande, mas essa parece ser a única forma de contratar seus principais alvos no mercado atual. O time definitivamente precisava de mais opções pelos lados, com Rodrygo sem previsão de retorno antes de 2027 enquanto continua sua recuperação de uma cirurgia no LCA, e Diomande é versátil o suficiente para atuar em ambas as pontas. Foi sugerido que o adolescente foi contratado para substituir Vinicius Junior, enquanto o Arsenal tenta contratar o brasileiro, mas Diomande atuou pela direita na maioria de suas 36 partidas pelo Leipzig na última temporada. Ele pode ser o complemento perfeito para o lateral de apoio Trent Alexander-Arnold e se encaixa idealmente no sistema 4-2-3-1 preferido de Jose Mourinho, com velocidade e agilidade para desmontar defesas, além de força e intensidade para brigar e recuperar a bola. Diomande ainda é bruto, mas já mostrou capacidade de aprender rapidamente, e sua familiaridade com La Liga também deve ajudar no processo de adaptação. Superar concorrentes como PSG e Liverpool pela contratação de Diomande também mostra que o Madrid continua sendo o clube mais atraente do planeta, mesmo após duas temporadas sem títulos. Nota: B

    Para Diomande: Uma transferência dos sonhos para coroar uma ascensão sem precedentes ao estrelato. A maioria dos torcedores casuais nem sabia da existência de Diomande nesta época do ano passado, quando ele concluiu uma transferência de € 20 milhões para o Leipzig vinda do Leganes, que foi rebaixado de La Liga em 2024-25. De fato, Diomande fez apenas 10 aparições na liga em sua única temporada no Leganes, tendo começado no time de reservas, mas o Leipzig estava convencido de seu imenso potencial. Ele rapidamente provou ser uma descoberta excelente para o clube alemão, registrando 23 participações em gols em todas as competições em sua primeira temporada completa como profissional no time principal. Em seguida, veio uma convocação para a Copa do Mundo, e Diomande teve um desempenho admirável no maior palco de todos, enquanto a Costa do Marfim chegou à fase de 32 avos de final. Naquele momento, o jovem de 19 anos já havia se tornado alvo de uma série de clubes de elite da Europa, mas provavelmente ainda assim nunca imaginou que o Madrid viria atrás dele. Resta saber como Diomande vai lidar com a pressão do Bernabéu e com um preço de € 140 milhões, mas é realmente notável que ele esteja sequer nesta posição, o que faz dele um vencedor aconteça o que acontecer. Nota: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 de agosto: Mohamed Salah (Liverpool para o Trabzonspor, sem custos)

    Para o Liverpool: Salah provavelmente deveria ter deixado Anfield no fim da campanha 2024-25, em alta, de uma forma condizente com a consistência sobre-humana que demonstrou com a camisa do Liverpool nos oito anos anteriores. No entanto, não foi surpresa que Salah tenha aceitado a oferta de renovação por dois anos do clube depois de liderar a corrida da equipe ao título da Premier League sob o comando de Arne Slot, e ninguém poderia ter previsto o quão acentuada seria sua queda na temporada seguinte. O egípcio somou apenas 12 gols e 10 assistências em todas as competições, enquanto o Liverpool caiu para o quinto lugar na Premier League e não conseguiu conquistar nenhum troféu, e ele criticou publicamente Slot e a diretoria do clube depois de ser forçado a ficar no banco. Vários membros do elenco tiveram rendimento muito abaixo do esperado, incluindo as contratações recordes Alexander Isak e Florian Wirtz, mas Salah foi o principal responsável por arruinar a harmonia no vestiário com sua má atitude. O Liverpool também pareceu melhor sem Salah em campo, porque sua produtividade ofensiva desapareceu e sua falta de trabalho defensivo ficou exposta após a saída de Trent Alexander-Arnold. Em retrospecto, o Liverpool jamais deveria ter quebrado sua antiga regra de não oferecer contratos de vários anos a jogadores com mais de 30 anos. Seu novo contrato de £ 400.000 por semana, segundo relatos, acabou sendo rescindido em comum acordo, um desperdício de dinheiro e tempo para todas as partes envolvidas. Não conseguir sequer uma taxa de transferência por Salah, que era um alvo de longa data da Saudi Pro League, também é um desastre. Nota: D

    Para o Trabzonspor: Uma das maiores cartadas da história da Super Lig turca. Os melhores anos de Salah certamente já ficaram para trás aos 34 anos, mas contratar o Jogador do Ano da PFA de 2025 em um vínculo de dois anos ainda é um feito incrível para um clube do tamanho do Trabzonspor, que venceu a Super Lig apenas uma vez neste século e segue firmemente à sombra de Galatasaray e Fenerbahce. Com razão, eles esperam diminuir a diferença para seus maiores rivais após trazer um dos melhores artilheiros e criadores de jogadas de sua geração. É uma transferência sem custos dos sonhos, que também deve elevar significativamente o perfil global do Trabzonspor, dando sequência à recente prorrogação do empréstimo do goleiro do Manchester United Andre Onana. Se Salah conseguir criar entrosamento imediato com Paul Onuachu, que dividiu a artilharia na última temporada com 22 gols na liga pelo Trabzonspor, eles podem brigar pela liderança e fazer uma grande campanha na Liga Europa. Nota: A

    Para Salah: Não importa como se veja, sair de melhor jogador da Premier League para uma transferência sem custos para a Turquia no espaço de 12 meses é algo constrangedor para Salah. Ele pagou o preço máximo por colocar a si mesmo acima das necessidades do Liverpool e de seus companheiros de equipe, afastando até mesmo seus torcedores mais fiéis no processo, e agora está destinado a encerrar sua brilhante carreira de forma melancólica. Ao que parece, nenhum outro grande clube da Europa demonstrou interesse no ex-astro da Roma, o que é condenável dado seu status de agente livre. Salah deve reencontrar seu faro de gol na Turquia, mas apenas porque se trata de uma queda enorme de nível. A mudança não faz nada para melhorar seu legado, e certamente ele deve se arrepender em particular da forma como tudo terminou em Anfield. Se tivesse deixado o ego de lado, Salah faria parte de um novo e empolgante começo sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, em vez de lutar para continuar relevante em uma liga de segunda linha. Nota: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 de agosto: Jordan Henderson (Brentford para o Chelsea, sem custos)

    Para o Brentford: Um caso curioso para o Brentford, que dificilmente impediria a saída de Henderson, aos 36 anos, quando o Chelsea apareceu, chegando até a facilitar o caminho ao rescindir seu contrato. O internacional inglês foi, no entanto, uma parte importante do que Keith Andrews construiu de forma inesperada no Gtech Stadium na temporada passada, fazendo 32 partidas na Premier League e sendo titular na maioria das vezes. Sua saída, portanto, deixou uma lacuna significativa em um meio-campo que já precisava ser reforçado após a saída em definitivo de Frank Onyeka para o Coventry e a transferência do ex-capitão Christian Norgaard para o Arsenal no verão passado. Depois do que vinha sendo uma janela discreta até aqui, os Bees entraram no mercado com força: o volante defensivo malinês Mamadou Sangare, muito bem avaliado e vindo do Lens, chegou por uma taxa recorde do clube de £41 milhões (US$ 55 milhões) para substituir o internacional inglês. As qualidades de liderança de Henderson, porém, serão quase impossíveis de repor. Nota: C

    Para o Chelsea: Com Danny Welbeck também se mudando para Stamford Bridge, isso representa uma enorme mudança em relação à estratégia anterior de transferências do Chelsea, tão ridicularizada, de tentar acumular alguns dos melhores jovens talentos disponíveis na esperança cega de que possam se desenvolver e virar estrelas de elite no futuro. Capitão campeão da Premier League e da Champions League, reverenciado por suas qualidades de liderança e que tem entre seus muitos admiradores o ex-técnico do Chelsea e atual comandante da Inglaterra, Thomas Tuchel, Henderson levará todos os atributos que o Chelsea procura em sua tentativa de injetar experiência, estabilidade e maturidade em um elenco que sentiu muita falta de tudo isso nos últimos anos. Embora haja dúvidas sobre o que ele oferece em termos futebolísticos, está bastante claro que o jogador de 36 anos não foi contratado por sua capacidade dentro de campo, mas sim pelo que oferecerá fora dele. No entanto, ele mostrou na temporada passada que pode ser uma presença confiável, e seu temperamento e conhecimento podem ser inestimáveis naquelas situações marginais em que o Chelsea tantas vezes falhou. Ainda assim, ele terá de conquistar a torcida, dada sua ligação com o Liverpool, mas parece que a Copa do Mundo foi bastante transformadora para sua reputação, já que mostrou seu caráter ao se colocar à disposição e até treinar apesar de sofrer uma fratura incomum no braço após o confronto das oitavas de final com o México. Nota: B+

    Para Henderson: Aos 36 anos, esta era uma oportunidade boa demais para Henderson recusar, e ele nem precisará se mudar de casa ao trocar um clube do oeste de Londres por outro. Presume-se que o ex-capitão do Liverpool se tornará imediatamente um dos homens de confiança de Alonso, e a responsabilidade que lhe será dada no vestiário certamente será muito atraente para ele neste estágio de sua vitoriosa carreira. Além de entregar fora de campo, espera-se que ele ajude a inaugurar uma nova era fora dele, enquanto o Chelsea busca reformular sua cultura e transformar um jovem elenco promissor em um concorrente constante aos principais títulos. Parece uma missão que Henderson vai abraçar com prazer, e não seria surpresa vê-lo ser bem-sucedido. Um contrato de dois anos, o que significa que ele estará coberto até os 38, idade em que pode muito bem se aposentar de qualquer forma, é apenas a cereja do bolo. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 de agosto: Valentin Barco (Strasbourg para o Chelsea, £ 34 milhões)

    Para o Strasbourg: Segundo informações, o Chelsea pagou £34 milhões (US$ 46 milhões) para contratar Barco de seu clube-irmão, um valor significativo diante da falta de experiência dele no mais alto nível. Este é o 13º negócio fechado entre os dois clubes desde o início da temporada 2025-26, mas apenas o terceiro em definitivo, e o Strasbourg ficará triste ao ver o argentino partir. Barco participou de seis gols na Ligue 1 na temporada passada, ajudando a equipe a terminar entre os oito primeiros pelo segundo ano seguido, e também teve papel fundamental na campanha até as semifinais da Conference League. Atuando tanto como um armador recuado quanto como um camisa 8 de área a área, o passe progressivo de Barco deu ao Strasbourg uma penetração real, e ele cobriu cada pedaço do gramado sem a bola. A natureza da relação do Strasbourg com o Chelsea torna inevitável a perda de seus principais talentos, mas a saída de Barco pode ser muito prejudicial às chances do clube de avançar rumo à classificação para a Champions League. Nota: C-

    Para o Chelsea: Contratar Barco foi uma decisão bastante óbvia para o Chelsea após sua temporada de afirmação no Strasbourg, e o jogador de 22 anos também ganhou notoriedade mundial depois de seu confronto acalorado com Jude Bellingham na Copa do Mundo. É improvável que Barco entre imediatamente como titular regular no Chelsea, mas ele se encaixa de forma ideal no sistema fluido e orientado ao controle de Xabi Alonso. O jovem dará a Alonso uma opção extra tanto na base do meio-campo quanto pelo lado esquerdo, com Barco tendo inicialmente construído sua reputação como lateral. Com sobra de qualidade técnica e agressividade, o Chelsea pode contar com Barco para manter a bola circulando no campo adversário e se desgastar ao máximo para recuperá-la. Sua presença certamente amenizará o impacto caso Enzo Fernandez acabe sendo seduzido pelo Real Madrid, e ele ainda tem muito potencial a ser desenvolvido. Nota: B+

    Para Barco: Uma segunda chance na Premier League que ele provavelmente não imaginava que chegaria tão rápido após sua saída do Brighton, onde jogou por apenas oito meses antes de ser emprestado ao Sevilla e ao Strasbourg, que o contratou em definitivo no verão passado. Barco aprendeu muito nas últimas duas temporadas, e a transição para o meio-campo no Strasbourg o obrigou a trabalhar o lado físico do seu jogo. Desta vez, ele estará muito mais preparado para a intensidade do futebol inglês, e Alonso é o treinador ideal para levá-lo ao próximo nível. A experiência de trabalhar com Lionel Messi & companhia no intimidador palco da Copa do Mundo também será valiosa para Barco, apesar de ele ter jogado apenas 19 minutos no torneio pela Argentina. Ele talvez também precise se acostumar com um papel secundário no Chelsea, mas, se tiver paciência e absorver o máximo possível da sabedoria de Alonso e dos jogadores mais experientes do Chelsea, Barco poderá surgir como um membro importante do ambicioso projeto da BlueCo nos próximos anos. Nota: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1º de agosto: Danny Welbeck (Brighton para o Chelsea, £ 5 milhões)

    Para o Brighton: Na verdade, é difícil exagerar o tamanho do golpe para o Brighton, que está perdendo o homem que foi, com folga, seu maior artilheiro na temporada passada e o terceiro maior goleador, empatado, de toda a sua história. Certamente eles não vão negar a Danny Welbeck uma saída, especialmente quando uma oportunidade tão improvável surgiu para ele aos 35 anos, mas isso ainda assim vai doer. O técnico Fabian Hurzeler estará determinado a garantir um substituto à altura, especialmente com o jovem atacante grego Stefanos Tzimas, muito bem avaliado, ainda fora após sofrer a temida ruptura do LCA em dezembro. No momento, seu compatriota Charalampos Kostoulas e o atacante alemão Georginio Rutter são as únicas opções, embora Evan Ferguson esteja de volta após seu empréstimo à Roma. Ainda não está claro a quem eles recorrerão no mercado de transferências, mas não seria surpresa se o nome de Liam Delap tivesse surgido durante as conversas com o Chelsea sobre a ida de Welbeck para Stamford Bridge. Nota: D

    Para o Chelsea: O Chelsea sinalizou há algum tempo que buscaria jogadores já testados na Premier League, que fossem “maduros” e “emocionalmente resilientes”, enquanto deixa para trás sua política de transferências voltada à juventude após outra campanha profundamente decepcionante sob o comando da BlueCo. Welbeck certamente oferece tudo isso em abundância, apesar de estar na reta final da carreira. Ele também não chegaria apenas para compor elenco. Apesar de já ter 35 anos, o atacante do Brighton vem da melhor campanha artilheira de seus 18 anos de carreira na Premier League até aqui (13), com seu segundo melhor número tendo vindo em 2024-25. Ele inclusive já marcou nove gols e deu duas assistências em 19 partidas de liga contra o Chelsea, com o primeiro tendo sido pelo Sunderland, lá em 2010, e o mais recente em abril deste ano. Tudo indica que ele fará o papel de reserva de Joao Pedro, o que significa que os Blues têm trabalho a fazer em termos de saídas, com Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha e Shim Mheuka entre os muitos atacantes sob contrato. A contratação de Welbeck é, obviamente, uma aposta de curto prazo, mas o Chelsea espera que sua presença e liderança possam ter um efeito de longo prazo. Ele demonstrou que ainda é perfeitamente capaz de entregar. Nota: B+

    Para Welbeck: Neste estágio da carreira, esta era uma oportunidade que Welbeck simplesmente não podia deixar passar. Agora, ele pode acrescentar o Chelsea ao seu currículo já impressionante, onde terá a chance de trabalhar com um técnico reverenciado em Xabi Alonso e, presumivelmente, receberá influência significativa no vestiário enquanto o clube busca alguma estabilidade e liderança. Ele não será titular com regularidade, mas há toda a chance de ganhar muitos minutos saindo do banco quando Pedro for poupado, enquanto deve comandar o ataque nas fases iniciais das competições de copa. Um contrato de dois anos também significa que, caso o Chelsea se classifique, ele pode ter mais uma oportunidade de disputar a Champions League em 2027-28. Welbeck também reencontrará Pedro, com quem compartilhou uma forte conexão no Brighton e para quem pode ser o mentor perfeito, assim como para Delap, caso os Blues o mantenham no elenco. Nota: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 de julho: John Stones (do Manchester City para a Inter, sem custos)

    Para o Manchester City: A saída emocionante de John Stones foi confirmada no fim da temporada do clube, mas, na verdade, era inevitável. O defensor sofreu com lesões durante toda a sua passagem pelo Manchester City, mas especialmente nos dois últimos anos de contrato, o que sempre tornou improvável que recebesse uma renovação. O agora ex-técnico do City, Pep Guardiola, havia dado a entender no início de 2025-26 que Stones enfrentava uma batalha difícil para garantir um novo acordo, e um problema na coxa sofrido durante o inverno, que o deixou fora de 18 jogos, provavelmente acabou com suas chances nesse sentido. Ainda assim, o zagueiro desfrutou de uma década brilhante no Etihad, tornando-se uma peça-chave da defesa e ajudando o clube a conquistar a famosa tríplice coroa em 2022-23, incluindo o tão sonhado primeiro título da Champions League. Stones sem dúvida entra para a história como uma lenda do clube, apesar dos problemas físicos, mas uma separação provavelmente fazia sentido neste momento. Mesmo que ainda tivesse contrato, ele não renderia uma taxa muito alta. Depois de o jogador de 32 anos ter sido ligado ao Chelsea, o City provavelmente também ficará satisfeito por ele não estar se juntando a um rival da Premier League. Nota: B

    Para a Inter: Obviamente, diante de seu histórico de lesões, há um risco considerável ligado a esta transferência para a Inter, mesmo sendo sem custos. No entanto, o clube espera ter compensado esse risco ao convencer Stones a assinar um contrato de dois anos, que, segundo informações, vale cerca de £115.000 por semana, significativamente menos do que ele ganhava no Etihad. Agora, os campeões do Scudetto só precisam torcer para que o internacional inglês consiga se manter saudável, já que haverá questionamentos sérios sobre sua resistência física. Em seu melhor nível, ele segue sendo um dos melhores zagueiros com saída de bola do futebol, como mostrou com algumas atuações fortes na Copa do Mundo no início do verão. A Serie A é, em certa medida, um refúgio para jogadores veteranos, e a Inter deve acreditar que o ritmo mais lento na Itália exigirá menos fisicamente de um jogador cujo corpo frequentemente o traiu na Premier League. Stones substitui Francesco Acerbi, que, aos 38 anos, talvez fosse a prova de que o inglês pode potencialmente jogar por muitos mais anos em uma liga menos intensa. A Inter também pode muito bem enxergar isso como uma espécie de golpe de mercado, tendo, segundo relatos, superado nomes como Chelsea e Arsenal pela contratação do defensor. Nota: B

    Para Stones: Stones provavelmente precisava de um recomeço, e vai esperar deixar de vez para trás seus problemas físicos na Itália. Não se trata apenas da oportunidade de experimentar uma nova liga e uma nova cultura, mas também de seguir brigando por grandes títulos tanto no cenário doméstico quanto na Europa por um clube que atualmente é a força dominante da Itália. Talvez ele ainda não saiba, mas, aos 32 anos, Stones pode muito bem ter prolongado sua carreira em mais alguns anos ao trocar a intensidade da Premier League pelo ritmo mais lento da Serie A, e, neste estágio avançado da carreira, ele deve se adaptar bem à vida por lá. Ele reencontrará o ex-companheiro de City Manuel Akanji em San Siro e deve acreditar em suas chances de começar jogando no sistema com três zagueiros de Cristian Chivu, ao lado do brilhante Alessandro Bastoni. Isso, por sua vez, pode muito bem mantê-lo na disputa em nível internacional, caso deseje continuar sua carreira pela Inglaterra além do verão, após a decepção da eliminação na semifinal da Copa do Mundo. Nota: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 de julho: Maxence Lacroix (Crystal Palace para o Chelsea, £ 52 milhões)

    Para o Palace: Faz menos de dois anos que o Palace gastou apenas £18 milhões para contratar Lacroix junto ao Wolfsburg, quando ele tinha 24 anos, então o clube vai ficar muito satisfeito por ter quase triplicado seu dinheiro em um intervalo tão curto, com seu modelo de negócios dando resultado mais uma vez. O zagueiro se desenvolveu exatamente da forma como o clube esperava, formando parte fundamental dos elencos campeões da FA Cup e da Conference League nas últimas duas temporadas sob o comando de Oliver Glasner. Diante de suas atuações como um defensor dominante e com boa saída de bola, o Palace já esperava interesse no internacional francês e, segundo relatos, sabia do desejo de Lacroix de se testar no mais alto nível. O clube pode achar que poderia ter conseguido mais, diante do mercado inflacionado, mas o dinheiro ainda será muito útil para equilibrar as contas depois de o Palace gastar alto em janeiro com Brennan Johnson e Jorgen Strand Larsen. Nota: A-

    Para o Chelsea: A BlueCo continua sua investida para adicionar mais experiência e qualidade de Premier League. O Chelsea precisava desesperadamente de uma reformulação em sua linha de zaga, já que nenhuma de suas atuais opções em meio à confusão se destacou como solução de qualidade a longo prazo, além de Levi Colwill, agora novamente em forma. Tirando o internacional inglês, a situação é um pouco caótica: Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi e Mamadou Sarr todos prometeram mais do que entregaram, e seus futuros são incertos por causa disso. Consequentemente, foi noticiado que os Blues poderiam até buscar outro zagueiro central após a chegada de Lacroix, com Jacobo Ramon, do Como, entre os nomes cogitados, o que provavelmente significaria a saída de vários integrantes do grupo atual. Os londrinos provavelmente vão considerar que, embora um pouco salgado, £52 milhões (US$ 69 milhões) representam um valor razoavelmente bom no mercado atual por um zagueiro com rodagem na Premier League e internacional completo pela França, que está se aproximando do auge. Além disso, Lacroix é uma liderança muito necessária dentro de campo. Colocá-lo ao lado de Colwill dá imediatamente ao Chelsea uma dupla de zaga com boa aparência para construir em torno dela. Agora, trata-se de se desfazer do excedente e talvez acrescentar mais qualidade e experiência, e isso pode começar com Disasi indo na direção oposta. Nota: B+

    Para Lacroix: Foram anos e tanto para Lacroix, que conquistou os primeiros grandes títulos de sua carreira, virou internacional principal da França e disputou uma Copa do Mundo em seus dois anos como jogador do Palace. O jogador de 26 anos quer comprovadamente se testar ainda mais e atuar no mais alto nível, e fez mais do que o suficiente para merecer a oportunidade de dar o salto para um clube do chamado ‘big six’ neste verão, após uma série de atuações consistentemente firmes no sul de Londres. Uma ida para o Chelsea parece o desfecho perfeito para ele: seguirá na capital e pode esperar entrar direto no time titular de Xabi Alonso como zagueiro pela direita, dadas as limitações de jogadores como Fofana e Chalobah, além da incerteza em torno de seus respectivos futuros. Lacroix se tornou um herói cult em Selhurst Park, e um início forte sob o comando de Alonso faria com que rapidamente se tornasse uma figura popular em seu novo ambiente. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 de julho: Elliot Anderson (Nottingham Forest para o Manchester City, £ 116 mi)

    Para o Forest: Talvez haja sentimentos mistos. Por um lado, o Forest ficará triste ao ver Anderson partir, já que ele desempenhou um papel tão importante primeiro na classificação do time para a Liga Europa e depois na campanha até as semifinais na temporada passada. Anderson era o eixo da equipe. Absolutamente tudo passava por ele, então substituí-lo não será fácil. Pelo menos dinheiro não será um problema. Seja a taxa real de £116 milhões ou £130 milhões, o que o Forest diz ser o valor correto, trata-se de uma quantia colossal por um jogador contratado por apenas £35 milhões há dois anos. Portanto, embora Anderson claramente vá fazer falta no City Ground, a emoção predominante no nível da diretoria será de satisfação, porque o Forest levou a melhor sobre o City nesta negociação. Nota: A

    Para o Man City: O novo Rodri deles. Ou, pelo menos, é melhor que seja. Embora Rodri ainda não tenha deixado claras suas intenções, tudo indica que o vencedor da Bola de Ouro deixará o Etihad neste verão para retornar à sua Espanha natal. E, mesmo que isso não aconteça, o City precisava de qualquer forma de um herdeiro à altura do trono do jogador de 30 anos. Afinal, não é como se Nico Gonzalez ou Matheus Nunes algum dia realmente tivesse convencido na função de camisa 6. Anderson, porém, parece ter o perfil ideal. É um jogador já comprovado na Premier League, que teve mais toques na bola e venceu mais duelos do que qualquer outro atleta da elite inglesa na temporada passada, o que significa que ele parece se encaixar perfeitamente no meio-campo de Enzo Maresca. Ainda assim, simplesmente não dá para negar que este é o exemplo definitivo da “taxa inglesa”. Anderson é um jogador muito bom que, aos 23 anos, pode eventualmente se tornar um grande jogador. Mas ele vem de apenas duas boas temporadas no Forest e ainda nem sequer jogou a Champions League. Simplesmente não há como o City ter de pagar uma taxa de nove dígitos por Anderson se ele ainda estivesse representando a Escócia em nível internacional, em vez da Inglaterra. Nota: C

    Para Anderson: A escolha certa na hora certa. Anderson claramente ficou grande demais para o Forest. Ele mostrou que tem potencial para atuar no mais alto nível e agora vai ter a chance de fazer isso no City. O tamanho da taxa traz consigo uma enorme pressão, e Anderson não seria o primeiro jovem e promissor meio-campista inglês a ter dificuldades no Etihad. No entanto, o jogador de 23 anos parece ser um futebolista mais completo do que Kalvin Phillips tinha na mesma idade, e a grande, grande diferença entre as respectivas situações deles é que não parece que Rodri estará no caminho de Anderson até uma vaga entre os titulares. Portanto, embora haja muita incerteza em torno da era pós-Pep Guardiola no City, esta é uma chance gloriosa para ele se firmar como um dos melhores meio-campistas centrais da Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 de julho: Alejandro Garnacho (Chelsea para Aston Villa, empréstimo)

    Para o Chelsea: O Chelsea estará muito satisfeito por ter conseguido tirar Garnacho de sua folha tão rapidamente neste verão, um jogador que poderia muito facilmente ter sido difícil de negociar, dado seu esquecível período de uma única temporada no oeste de Londres e o alto preço pedido pelo clube, de £42,5 milhões (US$ 57 milhões). Foi há pouco mais de 10 dias que foi noticiado que os Blues haviam permitido que Garnacho faltasse ao treino de pré-temporada para concluir uma transferência para longe de Stamford Bridge, e essa mudança rapidamente se concretizou na forma de um empréstimo ao Aston Villa que inclui uma obrigação de compra condicional. Foi reportado que essas condições são muito fáceis de cumprir, e o argentino já assinou um contrato de quatro anos com o Villa. Ainda não está claro neste momento qual será a taxa, mas é de se imaginar que não ficará muito abaixo da avaliação do Chelsea, algo com que o clube ficará muito feliz, especialmente depois de ter acabado de contratar Morgan Rogers do time de Midlands por uma taxa recorde do clube. Nota: A

    Para o Aston Villa: Dado o quão ineficaz Garnacho foi durante sua passagem pelo Chelsea, esta é uma contratação que fará soar o alarme para os torcedores do Villa. Aparentemente, o técnico Unai Emery foi a força motriz por trás da investida pelo jogador, já que queria um ponta veloz, e a esperança será de que o treinador espanhol consiga restaurar a confiança de Garnacho. Mas a sensação é de que há um risco significativo envolvido, pelo fato de Garnacho já há algum tempo parecer desprovido da vivacidade e da confiança que fizeram dele um talento tão destacado durante sua passagem pelo Manchester United. O jogador de lado não parece capaz de replicar os números ofensivos de Rogers, e haverá questionamentos sérios se ele não corresponder enquanto o Villa ainda estiver obrigado a comprá-lo ao fim da temporada, e por uma quantia que provavelmente será alta. O acordo também é uma forma bastante descarada de contornar as regras financeiras, já que foi claramente estruturado para maximizar os lucros dos negócios de Rogers e Garnacho aos olhos da Uefa, que consideraria isso uma troca se o ponta argentino estivesse se transferindo em definitivo neste verão e, portanto, a diferença entre as taxas seria deduzida. Nota: C

    Para Garnacho: Em seu segundo recomeço no espaço de um ano, Garnacho certamente estará determinado a fazer esta oportunidade valer, já que corre o risco de ver sua carreira cair na mediocridade. Emery tem um talento para extrair o melhor de jogadores que anteriormente renderam abaixo do esperado, e a saída de Rogers significa que há uma vaga em aberto no time titular do Villa. No entanto, o argentino está enganado se pensa que haverá menos pressão sobre seus ombros longe de um chamado clube do ‘big six’, com os fiéis de Villa Park extremamente esperançosos depois que a vaga na Champions League foi garantida mais uma vez, algo positivo para o novo reforço. Garnacho também certamente estará atento à situação de Harvey Elliott, que se juntou ao Villa vindo do Liverpool no verão passado em um empréstimo que parecia muito viável, com obrigação de compra condicional: ele simplesmente precisava fazer 10 jogos na Premier League. No entanto, foi escanteado por Emery e raramente foi incluído em uma convocação para um jogo. O treinador já fez isso antes, e Garnacho terá de provar seu valor. Nota: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 de julho: Christos Tzolis (Club Brugge para o Arsenal, £ 34 milhões)

    Para o Brugge: Embora Tzolis certamente valesse mais se estivesse atuando em uma das cinco principais ligas da Europa, o Club Brugge ficará muito satisfeito com o que é uma receita recorde do clube por um jogador que assinou por apenas €6,5 milhões há dois anos, vindo do Fortuna Dusseldorf. As negociações também parecem ter sido bastante tranquilas, com o Arsenal finalmente atendendo à avaliação que os campeões belgas faziam do ponta. O clube vendedor estava em uma posição forte depois que Tzolis assinou um novo contrato há um ano. Esse tipo de dinheiro ajuda muito um time da Jupiler Pro League, e o Brugge vai tentar reinvesti-lo de forma inteligente após retomar o título do Union Saint-Gilloise na última temporada. Nota: A

    Para o Arsenal: O campeão da Premier League precisava de reforços pelos lados do campo após a ida de Leandro Trossard para o Besiktas depois da Copa do Mundo, e Tzolis preenche muitos requisitos em termos de reposição. O internacional grego fez uma grande temporada individual em 2025-26, somando impressionantes 51 participações em gols, com 22 gols e 29 assistências, em todas as competições, ajudando o Brugge a conquistar o título da liga e chegar ao mata-mata da Champions League. Há, claro, algum risco ligado a essa transferência, mesmo que a taxa pareça um bom negócio no mercado atual. Tzolis teve muitas dificuldades em sua primeira passagem pela Premier League com o Norwich City, embora fosse muito jovem e o time estivesse condenado ao rebaixamento, então haverá dúvidas sobre sua capacidade de transferir a forma mostrada na Bélgica para o futebol inglês. O Arsenal espera que Tzolis tenha tirado aprendizados dessa experiência, e o jogador tem força física e velocidade para dar certo. O Arsenal talvez tenha de ser paciente para ver a melhor versão do jogador de 24 anos, mas ele ao menos deve ser inicialmente uma opção útil para a rotação do elenco. Nota: B+

    Para Tzolis: O ponta retorna à Premier League com algo a provar após sua passagem frustrada pelo Norwich, impulsionado pelo fato de ter revitalizado a carreira na Bélgica depois de empréstimos iniciais ao FC Twente e ao Dusseldorf. O desafio agora é manter o alto nível que apresentou no Brugge em uma liga muito mais difícil, mas os sinais indicam que ele tem capacidade para se tornar um sucesso. Segundo informações, Tzolis só queria se juntar ao Arsenal e priorizou o interesse do clube, então certamente estará muito feliz por a transferência ter se concretizado. Agora começa o trabalho duro, enquanto ele busca se firmar no norte de Londres. Nota: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 de julho: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund para o Barcelona, € 29 milhões)

    Para o Dortmund: Provavelmente, o melhor que poderia ter feito diante das circunstâncias. Adeyemi tinha apenas mais um ano de contrato e não havia nenhuma chance de ele assinar um novo vínculo. Consequentemente, o Dortmund não teve outra opção a não ser vendê-lo neste verão para evitar perder um ativo bastante valioso de graça no ano que vem. É óbvio que Adeyemi vale mais do que os €22 milhões que o Dortmund receberá de imediato, mas não se deve esquecer que ele sofreu com várias lesões e teve dificuldades para manter a regularidade ao longo de seus quatro anos no Signal Iduna Park. O BVB também fez bem em garantir uma cláusula de revenda em seu contrato. Nota: B

    Para o Barcelona: Uma contratação potencialmente astuta. Temos criticado bastante o Barça ao longo dos anos por sua atuação no mercado de transferências, e com razão, mas é preciso reconhecer: este negócio pode se mostrar excelente. Adeyemi ainda não correspondeu às expectativas de ser a próxima grande estrela da Alemanha, mas ele ainda tem só 24 anos, o que faz dele uma alternativa mais jovem, mais barata e mais rápida a Marcus Rashford. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa seja o fato de Hansi Flick acreditar que pode tirar o melhor de um jogador a quem deu a estreia pela seleção há cinco anos. Nota: B+

    Para Adeyemi: Uma transferência no momento perfeito. Adeyemi parecia um astro em ascensão quando se juntou ao Dortmund vindo do Red Bull Salzburg em maio de 2022, mas isso nunca realmente aconteceu para ele. Sem dúvida, houve sinais na temporada passada de que ele poderia finalmente atingir seu potencial, mas uma mudança para o Camp Nou ainda representa um desenvolvimento incrível para o ponta nascido em Munique. O lado bom é que ele não estará sob uma pressão enorme, dado o valor da transferência. Na verdade, muito mais será esperado de Anthony Gordon nos estágios iniciais da nova temporada, e isso deve tornar a vida bem mais fácil para Adeyemi, que tem a versatilidade e a velocidade para se tornar um membro realmente importante de uma linha de ataque do Barcelona que está sendo radicalmente reformulada neste verão. Basicamente, esta parece ser a mudança certa no momento certo para Adeyemi, que não terá plataforma melhor para enfim alcançar seu potencial. Nota: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julho: Morgan Rogers (do Aston Villa para o Chelsea, £117 mi)

    Para o Villa: Um lembrete brutal do seu lugar na hierarquia da Premier League. Se Rogers tivesse se juntado ao Arsenal, recém-coroado campeão, seria uma coisa. No entanto, o Villa terminou em quarto lugar na temporada passada, seis posições e 13 pontos acima do Chelsea, e vai disputar a Champions League nesta temporada, enquanto o Chelsea não tem nenhuma competição continental pela frente. Ainda assim, o atual campeão da Liga Europa foi totalmente incapaz de impedir que seu bem mais precioso se transferisse para Stamford Bridge. Obviamente, do ponto de vista financeiro, este é um negócio absolutamente inacreditável para o Villa. O clube contratou Rogers do Middlesbrough há apenas dois anos e meio por uma taxa inicial de £ 8 milhões. Agora, vendeu o jogador por quase 15 vezes esse valor, uma quantia absurda que ajudará bastante o Villa a encontrar um substituto e, ao mesmo tempo, reforçar o elenco de Unai Emery em outras áreas. No entanto, os torcedores estão profundamente frustrados neste momento, pois sentem que isso é mais uma prova de que os ricos proprietários do clube estão sendo limitados pelas regras financeiras da Premier League. Nota: B+

    Para o Chelsea: Um verdadeiro golpe. A expectativa era de que Rogers fosse para o norte de Londres neste verão europeu, e não para o oeste. No entanto, apesar dos supostos problemas orçamentários causados pelo fracasso em se classificar para a Champions League na temporada passada, o Chelsea passou por cima do Arsenal para contratar um dos atacantes mais cobiçados da Premier League. Como? Bem, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo agora, com muita gente esperando que um integrante da ‘bomb squad’ do Chelsea apareça em Villa Park antes do fechamento da janela de transferências, e por uma taxa grosseiramente inflacionada. O que parece mais provável, porém, é que houve progresso nos bastidores na busca por um novo destino para Enzo Fernandez e que a venda do argentino, que quer sair, vai cobrir quase completamente o custo da contratação de Rogers. Não há como negar que o Chelsea pagou muito acima do valor por um jogador de 23 anos com apenas duas temporadas decentes de Premier League no currículo e somente um gol em 22 jogos pela Inglaterra. No entanto, uma linha de ataque com Rogers, Cole Palmer, Estevao e Joao Pedro certamente pode causar sérios danos sob o comando de Xabi Alonso na próxima temporada. Nota: B

    Para Rogers: Uma reviravolta surpreendente, pelo menos para quem vê de fora. A suposição era de que Rogers estava decidido a se transferir para o Emirates, onde se esperava que ocupasse o lugar de Leandro Trossard, recentemente de saída, pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal de Mikel Arteta. No entanto, agora está sendo noticiado que ele foi seduzido por Alonso, que obviamente fez um grande trabalho com jogadores como Florian Wirtz no Bayer Leverkusen. Ainda assim, suspeitamos fortemente que o dinheiro e a garantia de tempo de jogo em uma equipe mais fraca tenham desempenhado papéis ainda mais decisivos na surpreendente ida de Rogers para Stamford Bridge. Em termos justos, embora o Chelsea seja um clube pessimamente administrado e em constante estado de mudança, esta é uma transferência que pode acabar funcionando muito bem para Rogers, especialmente porque agora ele poderá jogar a Premier League ao lado de seu bom amigo e ex-companheiro de Manchester nas categorias de base, Palmer. De fato, talvez vejamos várias comemorações ‘frias’ durante os jogos do Chelsea na próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julho: Youri Tielemans (do Aston Villa para o Manchester United, £ 35 milhões)

    Para o Villa: Um golpe duro. A propensão de Tielemans a sofrer lesões há muito tempo é uma fonte de frustração em Villa Park, mas, quando está em forma, ele é um jogador fantástico, e seria impossível exagerar sua importância para o plano de jogo de Unai Emery na última temporada. O time do espanhol sofreu muito enquanto Tielemans esteve fora por causa de uma lesão no tornozelo no início deste ano, vencendo apenas um dos sete jogos de Premier League que disputou sem o belga. Depois, assim que ele voltou ao time titular, o Villa terminou a temporada em alta ao ficar em quarto lugar na Premier League e conquistar a Liga Europa, com Tielemans marcando um gol espetacular na final. Considerando que ele ainda tinha dois anos de contrato, perdê-lo por apenas £35 milhões é realmente muito difícil de aceitar, especialmente porque Amadou Onana enfrenta um longo período fora com uma lesão de LCA. Nota: D

    Para o United: Uma surpresa muito boa. Não havia qualquer indicação de que o United preparava uma investida por Tielemans até surgir a informação de que o negócio estava perto da concorrência. Consequentemente, o clube merece crédito por agir de forma tão decisiva e tão discreta. Tielemans claramente não se encaixa no perfil etário que o United buscava neste verão e certamente já tem muita rodagem, mesmo para um jogador de 29 anos. Mas sua chegada vai aliviar parte do pânico em Old Trafford após o colapso do negócio por Ederson, Manuel Ugarte sofrer uma lesão séria a serviço do Uruguai, e o United ficar sem condições de fechar acordo por seus principais alvos para o meio-campo, Elliot Anderson, Sandro Tonali e Mateus Fernandes. Tielemans é um jogador comprovado de Premier League que ressaltou sua classe na Copa do Mundo. Assim, ele acrescentará profundidade, experiência, versatilidade e qualidade muito necessárias ao meio-campo do United após a saída de Casemiro no fim da última temporada e, por esse valor, pode acabar se mostrando uma das contratações da temporada. Nota: B+

    Para Tielemans: O tipo de oportunidade que talvez nem ele achasse que ainda teria. Há muito tempo Tielemans é apontado como nome para um dos gigantes da Premier League, mas, depois de completar 29 anos em maio, realmente não parecia que isso fosse acontecer para o ex-meio-campista do Leicester City neste estágio da carreira, e tudo bem. O Villa é um clube enorme por si só. No entanto, o United está inquestionavelmente em outro patamar em termos de prestígio, o que torna esta uma transferência enorme para Tielemans, que sem dúvida vai saborear a chance de mostrar sua maravilhosa gama de passes e sua técnica tremenda em um dos maiores palcos do jogo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julho: Andrey Santos (Chelsea para o Manchester United, £ 50 milhões)

    Para o Chelsea: O verão estranho do Chelsea continua, já que o clube concordou em vender um de seus jovens promissores a um rival direto por um lugar no G4 da Premier League. Andrey Santos parecia estar se desenvolvendo bem depois de retornar de seu empréstimo bem-sucedido ao clube-irmão Strasbourg para passar a integrar o elenco principal, atuando com regularidade ao longo da temporada 2025-26 e frequentemente impressionando ao substituir Enzo Fernandez e Moises Caicedo. Se Fernandez sair, como parece provável, então o novo técnico Xabi Alonso ficará com pouquíssimas opções. No entanto, o jogador de 22 anos claramente não foi considerado inegociável, e a oferta do United de £48 milhões (US$ 64 milhões), mais £2 milhões em bônus, por um meio-campista que ainda não é titular garantido evidentemente foi boa demais para recusar. Este é o modelo da BlueCo em ação: o Chelsea está prestes a obter um lucro significativo com Santos, que foi contratado como um jovem de alto potencial do clube brasileiro Vasco da Gama por £16 milhões em 2023. A decisão de negócios, cínica, deixa um gosto um pouco amargo, mas a quantia substancial oferecida significa que o acordo provavelmente era bom demais para ser recusado. No entanto, se Santos se desenvolver e virar um talento de classe mundial em Old Trafford, este não é um acordo que será lembrado com carinho. Nota: B-

    Para o Manchester United: Uma daquelas transferências que geram certa estranheza de todas as partes. Depois de perder os alvos prioritários para o meio-campo, Elliot Anderson e Matheus Fernandes, para Manchester City e Tottenham, respectivamente, o United recorreu a Santos de forma precipitada, tentando evitar um cenário em que Mason Mount seja seu único meio-campista sênior reconhecido quando a pré-temporada começar em 18 de julho, com Kobbie Mainoo ainda na Copa do Mundo com a Inglaterra. Foi noticiado que os tomadores de decisão do United estavam "calmos" depois que a tentativa por Fernandes não deu em nada, mas Santos não está no mesmo nível de seus alvos anteriores, e um pacote de £50 milhões é salgado para um jogador de quem o Chelsea claramente estava disposto a se desfazer. O Manchester United precisa de peças no meio-campo após a saída de Casemiro e a grave lesão sofrida por Manuel Ugarte, mas pagou caro aqui por alguém que não será titular garantido quando a janela de transferências terminar. A esperança será de que, aos 22 anos, ele ainda tenha muitos níveis a alcançar. Nota: C

    Para Santos: Talvez motivado pelo fato de ter ficado fora da convocação do Brasil de Carlo Ancelotti após uma temporada em que alternou entre titularidade e banco no Chelsea, foi noticiado que Santos está deixando o clube em busca de "futebol regular no time principal". Se ele encontrará mais minutos em Old Trafford do que teve em Stamford Bridge ainda está por se ver, e muito dependerá de quem mais o United contratar, com outros nomes provavelmente chegando em meio à reformulação do meio-campo do clube. Santos pode sentir que precisa de um recomeço longe do caos no nível da diretoria e da rotatividade no comando técnico do Chelsea, embora não haja garantia de que o United consiga oferecer mais estabilidade no longo prazo. Eles podem, porém, oferecer futebol de Champions League, o que naturalmente significará mais minutos, já que o que em breve será seu ex-clube não se classificou para nenhuma competição europeia. Na prática, caberá ao jogador garantir que se estabeleça como uma figura importante em seu novo ambiente. Nota: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 de julho: Sandro Tonali (Newcastle para o Tottenham, £ 100 milhões)

    Para o Newcastle: A bolha estourou de vez! Quando o Newcastle se classificou para a Champions League da temporada passada, depois de encerrar seu jejum de títulos ao surpreender o Liverpool na final da Carabao Cup, os torcedores sonhavam com seu clube bancado pelo Estado se tornando a resposta da Inglaterra ao Paris Saint-Germain, apoiado pelo Catar. No entanto, o Liverpool então deu ao Newcastle um lembrete brutal de seu lugar na hierarquia da Premier League ao tirar Alexander Isak deles nas circunstâncias mais torturantes possíveis. Se o Newcastle tivesse gasto bem aquela taxa, então recorde britânico, as coisas ainda poderiam ter dado certo. Em vez disso, milhões de libras foram desperdiçados em contratações por pânico, como Yoane Wissa, Nick Woltemade e Anthony Elanga, o que resultou na equipe de Eddie Howe terminando em 12º lugar na tabela. Estava claro muito antes do fim de uma campanha catastrófica que Anthony Gordon sairia, mas é a saída de Tonali para o Tottenham, de todos os times, que realmente representa a morte de um sonho. E o que é verdadeiramente traumatizante para os torcedores é que isso provavelmente nem seja o golpe final, com o capitão Bruno Guimaraes também certo de sair nas próximas semanas. Basicamente, com os donos sauditas do clube reduzindo seu investimento no esporte, mais sofrimento está a caminho, o que significa que os torcedores nem podem se consolar com a quantia de nove dígitos, que provavelmente também será desperdiçada. Nota: F

    Para o Tottenham: Outra contratação impressionante. Apenas um dia depois de finalizar um acordo histórico de £85 mi por Mateus Fernandes, o Spurs decidiu quebrar novamente seu recorde de transferência por Tonali. Se isso são sinais de desespero ou demonstrações de ambição, é algo aberto a debate. Talvez seja apenas prova de um mercado de transferências enlouquecido. Afinal, se Elliot Anderson vale £116 mi, por que Tonali não teria um valor semelhante?! O internacional italiano provou, sem dúvida, ser um dos melhores meio-campistas da Premier League nas últimas duas temporadas e parece uma aposta ainda melhor para brilhar sob o comando do compatriota Roberto De Zerbi do que Fernandes. Claro, pagar tanto dinheiro por um jogador de 26 anos que ainda tem muito a provar no mais alto nível continua sendo uma aposta, e uma daquelas que o Spurs precisa desesperadamente que dê certo. Por enquanto, porém, os torcedores provavelmente não vão se importar. Depois de anos frustrados pela abordagem prudente/mão de vaca no mercado de transferências supervisionada pelo ex-presidente executivo Daniel Levy, eles agora viram seu clube atropelar rivais da Premier League para contratar um dos meio-campistas mais cobiçados do mercado. Nota: B+

    Para Tonali: Uma mudança das mais inesperadas. Presumia-se que, se Tonali deixasse o clube que ficou ao lado dele durante sua suspensão por apostas ilegais, seria para um dos times mais fortes da Europa. Em vez disso, ele se juntou a uma equipe que terminou em 17º lugar na Premier League em cada uma das últimas duas temporadas. Então, o que explica isso? Obviamente, nunca houve qualquer chance de um time da Serie A ter dinheiro suficiente para atender ao desejo relatado de Tonali de voltar para casa, e até mesmo a elite da Inglaterra compreensivelmente se assustou com o preço pedido pelo Newcastle. Como resultado, Tonali foi parar no Tottenham, onde agora está pronto para passar seus anos de auge, o que é inegavelmente estranho. Ainda assim, se De Zerbi ficar no Spurs por mais de duas temporadas, e esse é um grande "se", talvez essa mudança acabe dando certo para Tonali no longo prazo... Nota: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 de julho: Denzel Dumfries (Inter para o Real Madrid, € 20 milhões)

    Para a Inter: É preciso questionar a decisão da Inter de incluir uma cláusula de rescisão tão baixa no contrato de um jogador que se tornou uma de suas figuras mais importantes, embora uma lesão no tornozelo e a cirurgia subsequente tenham atrapalhado a campanha 2025-26 de Dumfries. Mesmo assim, ele continua sendo um dos melhores laterais ofensivos em atividade quando está no seu melhor, então €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) representam um negócio bastante ruim para a Inter, que poderia ter exigido bem mais no mercado atual por um jogador que ainda tinha mais dois anos de contrato. É justo dizer, porém, que a Inter pode ter ficado de mãos atadas; quando o holandês renovou seu contrato em setembro de 2024, aparentemente exigiu a cláusula, que foi fixada em €25 milhões para clubes de fora da Itália no verão de 2025, antes de cair neste ano. Nota: C

    Para o Madrid: Isso parece mais um negócio muito astuto do Real, que vem ganhando reputação de caçador de oportunidades enquanto navega pelas rigorosas regras financeiras de La Liga. Dumfries vale pelo menos o dobro do valor pago pelo Real Madrid, e essa quantia está bem abaixo dos €30 milhões que o Real Madrid supostamente havia separado para um novo lateral-direito para competir com Trent Alexander-Arnold após a saída da lenda do clube Dani Carvajal. No entanto, assim como seu equivalente inglês, Dumfries é outro defensor pelo lado direito que, sem dúvida, é mais eficaz no ataque do que na defesa, deixando o Madrid com certo desequilíbrio nessa posição que pode ser explorado por equipes melhores. Aos 30 anos, ele também não é exatamente uma alternativa de longo prazo, mas, por um valor tão baixo, é difícil argumentar que ele não possa ser um bom quebra-galho por pelo menos um par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Um movimento desse tipo, neste estágio da carreira, é exatamente a razão pela qual Dumfries quis que essa cláusula de rescisão fosse incluída em seu contrato. Ele tem sido um servidor leal da Inter desde que chegou do PSV em 2021, com 55 participações em gols em 207 partidas como ala-direito, além de ajudar a Inter a conquistar o título da Serie A tanto em 2023-24 quanto em 2025-26, e a chegar a duas finais da Liga dos Campeões. Ele certamente mereceu o que pode vir a ser sua última grande transferência, e seu preço baixo significa que a pressão no Bernabéu será um pouco menor. Será muito interessante ver se ele manterá Alexander-Arnold fora do time, depois de supostamente ter tido conversas com Jose Mourinho sobre o papel que desempenhará. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 de julho: Mateus Fernandes (West Ham para o Tottenham, £ 85 milhões)

    Para o West Ham: Uma taxa enorme que ajudará bastante a amenizar o impacto econômico do rebaixamento da Premier League. Ficou claro assim que o West Ham caiu que algumas vendas importantes seriam necessárias, e Fernandes era um de seus ativos mais valiosos, um meio-campista classudo que já atraía muitos olhares de admiração de clubes rivais mesmo antes de o destino da equipe ser selado na última rodada da temporada. Sua saída, portanto, não chega como surpresa alguma. O que é chocante, porém, é que o West Ham conseguiu exatamente o que pedia pelo português, apesar de estar em uma posição de negociação bastante ruim. Por isso, a diretoria do clube, merecidamente tão criticada, merece raros elogios. Nota: A

    Para o Tottenham: Mais uma confirmação de que o clube fala sério nesta janela de verão. Depois de duas campanhas calamitosas, a segunda das quais quase terminou em rebaixamento, o Tottenham agiu rápido para garantir que nunca mais se veja nessa situação, e, se pagar £52 milhões por Jan Paul van Hecke já foi uma declaração de intenções, isso está em outro patamar. Fernandes é um talentoso jogador de 21 anos. Pode atuar em várias funções e há muito tempo parece um atleta que renderia em um time mais forte. Também está claro que Roberto De Zerbi o considera perfeito para seu estilo de jogo. No entanto, há um ar inegável de desespero neste negócio. O Tottenham, como vimos pelo interesse em contratar Sandro Tonali também, está determinado a fazer o que for preciso para reformular seu meio-campo mediano e, por isso, esteve disposto a pagar acima do valor por Fernandes para afastar o interesse de clubes como o Manchester United. Consequentemente, essa transferência realmente precisa dar certo para o Tottenham, e de imediato, ou rapidamente se tornará mais uma arma para bater nos donos do clube. De fato, só para colocar os números em contexto, o PSG pagou €60 milhões ao Benfica por Joao Neves, e Fernandes não chega nem perto de ser tão bom quanto seu compatriota de 21 anos, então ele realmente precisa mostrar que poderia ser. Nota: C+

    Para Fernandes: À primeira vista, uma movimentação estranha. Fernandes foi ligado a alguns dos maiores nomes do futebol: United, Liverpool e PSG. Em vez disso, acabou no Tottenham, o time que terminou uma posição e dois pontos acima do West Ham na última temporada, o que faz isso parecer uma espécie de passo lateral. No entanto, o clube do norte de Londres deve ser muito mais forte na próxima temporada, e Fernandes é inquestionavelmente o tipo de meio-campista que De Zerbi pode ajudar a levar a um outro nível. Deve haver, é claro, alguma preocupação sobre quanto tempo o italiano realmente ficará no Tottenham, dado que nenhuma das partes é conhecida pela estabilidade, mas Fernandes entrará diretamente no time titular, e isso talvez não acontecesse em outro lugar. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1º de julho: Ismael Saibari (PSV para o Bayern de Munique, € 50 milhões)

    Para o PSV: Uma saída decepcionante, mas inevitável. Saibari conquistou três títulos consecutivos com o PSV, e sua influência cresceu gradualmente durante esse período. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse contratado por uma das principais equipes da Europa. Alguns podem argumentar que o PSV poderia ter esperado até depois da Copa do Mundo para definir um preço por Saibari, já que sempre havia a chance de ele brilhar na América do Norte, mas ainda assim é uma boa quantia por um jogador contratado junto ao Genk por pouco mais de €5 milhões há quatro anos. Também é provável que o dinheiro seja muito bem utilizado por um clube que tem conseguido conquistar títulos na Holanda de forma consistente, apesar de precisar vender continuamente seus melhores jogadores. Nota: B 

    Para o Bayern: Um excelente negócio. O valor de mercado de Saibari só aumentou nas últimas semanas por causa de suas atuações sensacionais por Marrocos, com o jogador de 25 anos marcando em todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo antes de converter o pênalti decisivo na vitória sobre a Holanda na fase de 32 avos de final. No entanto, como afirmou o diretor esportivo Max Eberl quando a transferência foi confirmada, este era um acordo em que o Bayern vinha trabalhando havia algum tempo. Não se tratou de uma medida reativa em relação a um jogador qualquer ganhando fama em uma Copa do Mundo; o Bayern há muito tempo estava convencido de que Saibari tinha a combinação certa de técnica, dedicação e versatilidade para dar uma contribuição significativa a um setor ofensivo que já é estelar, e não vemos nada que coloque essa avaliação em dúvida. Nota: A

    Para Saibari: O melhor verão de sua vida. A Copa do Mundo realmente não poderia estar indo melhor para Saibari, que chamou a atenção do torcedor médio com suas atuações dinâmicas no ataque de uma seleção de Marrocos muito impressionante. Agora, ele concluiu a clássica transferência dos "sonhos" para "um dos maiores clubes do mundo", ainda que abrir caminho em um time titular com Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise e Jamal Musiala possa acabar sendo algo de um pesadelo! No entanto, os melhores anos de Saibari ainda estão à sua frente, ele está nas nuvens neste momento e acredita, compreensivelmente, que pode se mostrar um acréscimo muito útil ao elenco do Bayern. Vincent Kompany claramente concorda, porque Saibari sem dúvida parece se encaixar melhor no estilo de jogo de sua equipe do que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1º de julho: Marco Palestra (Atalanta para o Chelsea, £ 47 milhões)

    Para a Atalanta: Após o acordo para vender Ederson ao Manchester United, este tem tudo para ser mais um negócio astuto da Atalanta. O pacote significativo de €55 milhões (£47 milhões/US$ 62 milhões) por Palestra representa lucro puro por um jogador que passou pela base do clube, mas fez apenas um punhado de aparições pelo time principal, com o clube supostamente tendo decidido há algum tempo lucrar com a venda em vez de reintegrar Palestra após seu empréstimo bem-sucedido ao Cagliari. O jogador de 21 anos se torna a quarta venda mais cara da história do clube e, embora talvez seja uma pena que Palestra não fique em Bérgamo e cause impacto no clube ao qual se juntou aos 10 anos, assim que Inter e Chelsea demonstraram interesse, ele passou a considerar a saída, e sempre pareceu que seria uma batalha difícil mantê-lo. Nota: A

    Para o Chelsea: Um interessante indicativo da influência de Xabi Alonso como manager do Chelsea, e não como técnico. O espanhol teria dado aval a este negócio, e o clube agiu rapidamente para fechar um acordo com a Atalanta, assumindo a dianteira no espaço de 24 horas para atravessar a negociação da Inter por Palestra. Era amplamente esperado que ele se juntasse ao campeão do Scudetto, então isso certamente é um golpe nesse sentido. Um lateral versátil, veloz e forte, Palestra, que foi eleito o Defensor do Ano da Serie A de 2025-26, deve se encaixar no sistema de Alonso tanto em uma linha de três quanto de quatro, e deve estar bem adaptado às exigências da Premier League. No entanto, após gastar até €55 milhões, fica a sensação de que o Chelsea pagou caro demais; trata-se de uma quantia enorme em termos de Serie A, aparentemente superando com folga a oferta da Inter, e ele ainda é cru aos 21 anos, com apenas uma temporada decente na elite no currículo. Portanto, isso representa um certo risco. Nota: B

    Para Palestra: Só o próprio Palestra poderá responder à pergunta de por que escolheu o Chelsea em vez de uma transferência para a Inter, por cuja base atuou quando menino e para a qual acredita-se que torcia, mas o fato de a proposta contratual do Chelsea, segundo relatos, próxima de £100 mil por semana, valer mais que o dobro do que a Inter havia oferecido pode ajudar a explicar isso. Dito isso, Palestra tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League e aparentemente aproveitou a oportunidade de se testar na elite inglesa. Ele será encorajado pelo sucesso de Riccardo Calafiori no Arsenal, enquanto o também jovem italiano Giovanni Leoni se juntou ao Liverpool no verão passado, em um sinal de que mais jogadores estão prontos para deixar a Serie A no início de suas carreiras. Ele muito provavelmente também foi convencido pela determinação de Alonso em levá-lo para Stamford Bridge, o que indica que pode estar prestes a se tornar uma peça-chave sob o comando do novo manager. Nota: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 de junho: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain para o Milan, € 75 milhões)

    Para o PSG: Jackpot! Os campeões europeus vão rir à toa indo ao banco depois de encontrar alguém disposto a lhes pagar uma quantia tão ridícula por um jogador reserva que não foi titular em nenhum jogo da Champions League na temporada passada. Vale lembrar que Ramos deveria ser a resposta para o problema de centroavante do PSG, mas passou a grande maioria do seu tempo no Parc des Prince sentado no banco, já que Luis Enrique encontrou uma solução melhor ao transformar Ousmane Dembele em um ‘falso nove’, o que não depõe muito a favor do português. E tampouco ajuda o fato de ele ainda estar em segundo plano para um Cristiano Ronaldo de 41 anos na seleção. Assim, os principais times do jogo dificilmente estavam fazendo fila para contratar Ramos neste verão, e certamente não por absurdos €75 milhões. Com um acordo sensacional, porém, o PSG arrecadou mais da metade do dinheiro de que precisará para contratar Yan Diomande, um jogador que realmente vai melhorar seu ataque. Nota: A+

    Para o Milan: De cair o queixo, simplesmente de cair o queixo. Vamos tirar uma coisa do caminho imediatamente: Ramos é um bom centroavante. Ele mostrou grande potencial no Benfica e provou que pode causar impacto saindo do banco no PSG, ao marcar 45 vezes ao longo de três temporadas. No entanto, seu preço não faz sentido, especialmente para um Milan que está longe de nadar em dinheiro. Consequentemente, torcedores, comentaristas e jornalistas na Itália estão neste momento tentando descobrir o que exatamente aconteceu aqui. Embora essa transferência possa muito bem significar que Rafael Leao deixará San Siro em breve, o fato de Jorge Mendes estar envolvido inevitavelmente provocou várias teorias da conspiração, e também foi apontado que o dono do Milan, Gerry Cardinale, tem uma boa relação com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Ninguém sabe ao certo, porém, por que o Milan se sentiu compelido a pagar uma taxa recorde do clube por Ramos. Mais uma vez, para deixar claro, nós realmente achamos que ele fará gols na Serie A, especialmente porque deve oferecer tudo o que Ruben Amorim quer de seu camisa 9. Mas esta é a contratação mais cara da Itália desde que a Inter contratou Romelu Lukaku, e Ramos não oferece nada parecido com a mesma garantia em termos de gols. Nota: D+

    Para Ramos: Uma oportunidade, ainda que tardia, para o eterno coadjuvante se tornar protagonista. Achamos, quando Ramos marcou um hat-trick por Portugal de Fernando Santos na Copa do Mundo de 2022, que uma estrela havia nascido. No entanto, em vez de montar seu ataque de Portugal em torno de um centroavante de verdadeiro potencial, o substituto de Santos, Roberto Martinez, optou por seguir com Ronaldo, segurando assim Ramos por anos. No entanto, também é preciso dizer que ele não fez um trabalho particularmente bom ao colocar Ronaldo e Martinez sob qualquer pressão real. Foi uma história parecida em Paris, onde o consenso geral é que, embora o PSG tivesse uma invejável coleção de atacantes fenomenais, Ramos não era um deles. Ele era apenas um bom nome para sair do banco, um substituto útil. Crucialmente, agora ele tem a chance de mudar essa narrativa. Ramos será a referência de ataque de um novo Milan, que continua sendo um dos maiores clubes do futebol mundial. A pressão sobre ele para justificar seu preço será enorme, porque, embora essa já seja uma taxa alta de qualquer forma, ela é absolutamente gigantesca para um time da Serie A. A bola está com você, Goncalo, é hora de provar seu valor... Nota: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 de junho: Jan Paul van Hecke (do Brighton para o Tottenham, £ 52 mi)

    Para o Brighton: Mais uma negociação muito inteligente do Brighton, que vai reforçar sua reputação como um dos clubes que melhor vendem no mercado ao embolsar £52 milhões (US$ 70 milhões) por um jogador contratado por apenas £2 milhões há seis anos. O negócio fica ainda melhor pelo fato de o contrato de Van Hecke no Amex Stadium expirar em apenas 12 meses. Portanto, o clube ficará satisfeito por ter gerado uma quantia tão significativa pelo defensor holandês, embora tenha sido noticiado anteriormente que ele era avaliado em £70 milhões (US$ 94 milhões). Inevitavelmente, o Brighton reinvestirá esse valor em um substituto de alto potencial, com o prospecto do Tottenham Luka Vuskovic notavelmente em seu radar, no que seria uma transferência separada após seu impressionante empréstimo ao Hamburgo. O clube também não está com poucas opções para a zaga, já que tem Lewis Dunk e Olivier Boscagli em seu elenco, além de Igor Julio, que deve retornar de seu empréstimo ao West Ham. Nota: A

    Para o Tottenham: Claramente uma transferência impulsionada pelo novo técnico Roberto De Zerbi, que trabalhou com Van Hecke em sua passagem pelo Brighton, fica a sensação de que o Tottenham foi levado a pagar caro demais pelo zagueiro depois que surgiram aquelas notícias sugerindo que o Brighton o avaliava em £70 milhões, apesar de ele estar prestes a entrar no último ano de contrato no sul da Inglaterra. Pode-se pensar que um acordo com desconto por um jogador do calibre dele deveria realisticamente ter custado algo na casa dos £40 milhões (US$ 54 milhões), mas o Brighton é notoriamente duro nas negociações e o Tottenham pode ter sentido que precisava agir; foi noticiado que seus rivais de Premier League, Chelsea e Liverpool, tinham interesse em Van Hecke, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, parece quase certo de sair neste verão após uma temporada turbulenta, e seu companheiro de defesa Micky van de Ven pode seguir o mesmo caminho. Pelo menos, o Tottenham está contratando um defensor já provado na Premier League que, aos 26 anos, ainda não atingiu seu auge, tem boa saída de bola e possui o tipo de combatividade e liderança que vinha fazendo muita falta ao time. O internacional da Holanda pode muito bem formar uma nova dupla de zaga com Marcos Senesi, contratado sem custos. Nota: B-

    Para Van Hecke: Do ponto de vista do jogador, esta é uma mudança que faz muito sentido. Depois de aparentemente deixar claro que não prolongaria sua permanência no Amex, Van Hecke dá um passo acima em relação ao Brighton no ponto intermediário de sua carreira e pode muito bem enxergar isso como um trampolim para coisas ainda maiores após se firmar na Premier League. Presumivelmente, nem Chelsea nem Liverpool transformaram em algo concreto o interesse que foi noticiado, então, se ele quer ser titular garantido em um chamado clube do "Big Six", o Tottenham pode ser o ponto de partida ideal, embora não possa oferecer nenhuma forma de futebol europeu. Tendo trabalhado com o italiano de temperamento forte anteriormente, Van Hecke saberá exatamente como De Zerbi quer jogar, o que deve ajudá-lo a se adaptar rapidamente. Para o Tottenham, o único caminho é subir depois de mais uma campanha doméstica desastrosa, e uma parceria com Senesi parece muito forte no papel, pelo menos, dando ao time uma base defensiva sólida enquanto o clube do norte de Londres atravessa o que provavelmente será um período de transição depois de afastar a ameaça de rebaixamento no fim de 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 de junho: Victor Munoz (Osasuna para o Liverpool, £ 34,5 milhões)

    Para o Osasuna: À primeira vista, pode parecer que o Osasuna obteve um lucro muito saudável com um jogador que contratou apenas no verão passado por só €5 milhões, mas o time de Pamplona sempre estaria limitado por uma cláusula de mais-valia de 50% no acordo com o Real Madrid. Isso significa que €20 milhões da cláusula de rescisão de €40 milhões (£34,5 milhões/$45 milhões) vão para o Real Madrid, embora um ganho de €15 milhões (£13 milhões/$17 milhões) ainda seja significativo para um clube do tamanho do Osasuna. A saída de Munoz sempre pareceu provável depois de uma temporada em que ele participou de 12 gols e ganhou uma convocação para a seleção da Espanha na Copa do Mundo, e a cláusula de rescisão significava que o clube tinha as mãos atadas em relação ao valor. Nota: B-

    Para o Liverpool: A primeira contratação da era Andoni Iraola, e mais combustível para a rivalidade de mercado entre Liverpool e Newcastle! O Newcastle havia identificado Munoz como o substituto ideal a longo prazo para Anthony Gordon, que se juntou ao Barcelona, mas, ao perceber uma oportunidade de mercado, o Liverpool agiu rápido para atravessar o negócio, apesar de as conversas já estarem em estágio avançado e de a própria oferta do clube do nordeste, segundo relatos, ter sido aceita. O Liverpool já vai encarar isso como uma espécie de grande golpe, portanto, mas também ficará empolgado por contratar um ponta jovem tão bem avaliado por um valor que pode acabar se mostrando uma pechincha. Munoz pode atuar por qualquer um dos lados, assim como pelo meio, oferecendo qualidade e profundidade muito necessárias depois que a saída de Mohamed Salah e a lesão de Hugo Ekitike deixaram um enorme vazio no ataque do Liverpool. Um atacante direto e veloz, que também trabalha duro sem a bola, o jogador de 22 anos parece ser o encaixe ideal para o estilo de jogo de Iraola, com o novo técnico aparentemente pressionando para que o negócio acontecesse. No entanto, ele terá de garantir que o jovem espanhol não bloqueie o caminho de Rio Ngumoha para se tornar uma verdadeira superestrela, embora o clube, segundo relatos, esteja confiante de que esse não será o caso. Nota: A 

    Para Munoz: Depois que Liverpool e Newcastle tiveram propostas aceitas, é preciso pensar que a decisão entre os dois acabou ficando nas mãos do jogador, e não dá para culpar Munoz por escolher uma ida para Anfield. Apesar de ter apenas 22 anos, ele já teve um início de carreira um tanto nômade, e este já será seu terceiro grande clube. Depois de passar pelo famoso sistema de base La Masia, do Barcelona, ele mais tarde foi parar no Real Madrid antes de se juntar ao Osasuna há apenas um ano. Desta vez, Munoz espera se firmar e se estabelecer como uma estrela de longo prazo em seu novo ambiente, e seu compatriota Iraola deve ser o técnico ideal para ajudá-lo a se adaptar. Ele terá uma disputa dura para conquistar uma vaga entre os titulares, e isso pode exigir que melhore sua produção geral, com o Liverpool ainda sendo apontado como interessado em Yan Diomande, ponta muito bem avaliado do RB Leipzig, mas ainda assim ele deve ter muitas oportunidades no novo ataque do Liverpool graças à sua versatilidade. Nota: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 de junho: Ibrahima Konate (Liverpool para o Real Madrid, de graça)

    Para o Liverpool: O Liverpool realmente ficou entre a cruz e a espada quando se tratava do futuro de Konate, mas essa situação poderia ter sido evitada se o contrato do defensor não tivesse sido deixado se aproximar do fim em primeiro lugar. Se o Liverpool o tivesse prendido a um novo acordo quando ele estava no auge durante a campanha vitoriosa do título de 2024-25, então teria sido capaz de exigir uma boa quantia quando chegasse a hora de se separar, mas o francês acabou saindo de graça após uma temporada individual desastrosa. Do jeito que foi, teria sido simplesmente bizarro o Liverpool ceder às exigências salariais exorbitantes de Konate, supostamente em torno de £250.000 por semana, em meio a uma campanha desorganizada marcada por uma série de erros de grande repercussão, com negociações exaustivas que se arrastaram por meses e meses terminando em nada, apesar de o jogador ter afirmado em abril que estava perto de um acordo. O Liverpool, ao menos, já contratou possíveis substitutos em Giovanni Leoni e Jeremy Jacquet, mas isso ainda foi um enorme desperdício de tempo para todos. Nota: D

    Para o Real Madrid: Presumivelmente, então, o Real Madrid dará ao antigo alvo de longo prazo Konate o tipo de salário astronômico que ele busca, o que, apesar de não pagar uma taxa de transferência, representa um risco diante do quão mal o zagueiro atuou ao longo de toda a frágil defesa de título do Liverpool. Vale lembrar que o Real Madrid teria decidido encerrar o interesse no jogador ainda em novembro do ano passado, o que é revelador. O francês é um bom defensor em seus melhores dias e, aos 27 anos, provavelmente ainda não chegou ao auge para jogadores de sua posição. O Real está basicamente apostando que ele reencontrará sua melhor forma na Espanha, e ele pode ser uma solução de custo relativamente baixo para um setor problemático do clube; David Alaba deixará o Bernabéu neste verão, Antonio Rudiger já passou do auge, Eder Militao segue atormentado por lesões e Dean Huijsen ainda é muito jovem. Konate dificilmente é uma solução de primeira classe, porém, e essa contratação tem cara de uma movimentação que pode dar muito errado muito rapidamente, dada a intensa pressão em torno do Real Madrid, tanto por parte dos torcedores quanto da mídia. Nota: B

    Para Konate: Certamente o maior vencedor dessa situação é Konate, que está prestes a conseguir tanto sua mudança dos sonhos para o Real Madrid quanto o salário milionário que tanto deseja. No entanto, ele terá de se adaptar rapidamente como potencial titular ao lado de Huijsen; no caldeirão que é o Bernabéu, haverá muito menos paciência para os tipos de erros que marcaram sua última temporada em Anfield. Konate seguiu os passos de Trent Alexander-Arnold ao concluir uma transferência sem custos para Madri, e as dificuldades do inglês em sua temporada de estreia devem servir de alerta. No entanto, se ele conseguir recuperar cedo a confiança e sua melhor forma, então terá a oportunidade de se firmar como uma peça-chave em um dos maiores clubes do mundo no novo Real de Jose Mourinho. Se isso é algo de que ele é capaz, porém, está longe de ser garantido. Nota: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 de junho: Bernardo Silva (Manchester City para o Real Madrid, de graça)

    Para o Manchester City: A perda de uma lenda. Bernardo é, pura e simplesmente, um dos melhores jogadores que já atuaram na Premier League, um meia-atacante maravilhosamente incansável e inventivo, que foi absolutamente fundamental no período de sucesso sustentado do Manchester City. De fato, o português era essencialmente o jogador perfeito para Pep Guardiola, e é por isso que o catalão gostava tanto dele e até derramou algumas lágrimas durante a emocionante despedida de Silva no Etihad. Guardiola esperava que o jogador de 31 anos encerrasse a carreira no City, mas esta é uma saída que já vinha se desenhando há algum tempo. Vê-lo sair de graça obviamente não é ótimo do ponto de vista financeiro, mas era o mínimo que ele merecia após nove anos de serviços brilhantes. Ainda assim, sua habilidade, inteligência e, talvez acima de tudo, personalidade farão muita falta no City. Nota: D

    Para o Real Madrid: Dois motivos para comemorar. O Real Madrid não apenas contratou de graça um jogador de qualidade excepcional, como também venceu o arquirrival Barcelona na disputa por sua assinatura. Após meses de especulação, sobre a qual o próprio Bernardo chegou até a comentar, uma ida para o Camp Nou parecia certa. No entanto, a chegada de Jose Mourinho ao Bernabéu claramente mudou tudo. 'The Special One' fez da contratação de seu compatriota uma prioridade, e o negócio foi praticamente fechado em 36 horas. Os melhores dias de Silva estão, sem dúvida, para trás, mas ele mostrou durante a corrida pelo título da Premier League da última temporada que continua capaz de se impor nos maiores jogos, e sua atuação contra o Arsenal no Etihad foi excepcional. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Bernardo seja provavelmente o modelo ideal para os membros mais jovens do elenco do Madrid, a personificação do que Mourinho quer de seus jogadores, aquela mistura perfeita de talento e tenacidade. Nesse contexto, é fácil entender por que o Real atravessou o movimento do Barca pelo internacional português. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: A mudança para a Espanha que ele busca há tanto tempo. Em pelo menos os últimos três verões, se não mais, Silva vem sendo ligado a uma transferência para um dos principais times de La Liga. Repetidas vezes, porém, Guardiola o convenceu a passar mais uma temporada no Etihad. Desta vez, no entanto, não houve como mudar a cabeça de Bernardo, e agora ele finalmente terá a oportunidade de jogar por uma das superpotências tradicionais do futebol europeu. É verdade que o Madrid atravessa um momento difícil, tendo sido destronado no topo do futebol espanhol pelo Barca, mas ajudar Mourinho a recolocá-lo em seu poleiro é um desafio que ele, sem dúvida, vai abraçar e aproveitar. A disputa por vagas no Real é intensa e Silva já não é tão dinâmico quanto já foi, mas, como Guardiola apontou, os primeiros cinco metros estão na sua cabeça e, nesse sentido, poucos jogadores são tão rápidos quanto o ex-capitão do City. Assim, embora talvez seja uma pena que ele não tenha se mudado para o Madrid quando era um pouco mais jovem, Bernardo tem a experiência e a qualidade para emular Luka Modric, que Mourinho levou ao Bernabéu, brilhando na Espanha até o fim dos 30 anos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 de junho: Marc Cucurella (Chelsea para o Real Madrid, € 60 milhões)

    Para o Chelsea: Isso parece um negócio estranho para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se desenvolveu e virou uma peça defensiva fundamental para o clube desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, então vê-lo sair com prejuízo é um pouco intrigante. Em sua melhor forma, ele é, sem dúvida, um dos melhores do mundo em sua posição. Dito isso, o Chelsea claramente pagou caro demais quando contratou o espanhol junto ao Brighton por £60 milhões (US$ 80 milhões), e, como ele supostamente havia sinalizado nos bastidores a intenção de sair e vinha criticando abertamente a forma como o clube está sendo administrado, provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £52 milhões (US$ 69 milhões), depois de concluir que ele não era intocável. De fato, talvez tivesse dificuldade para conseguir mais do que isso em janelas futuras por um jogador que completa 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco carente de experiência perdeu uma de suas cabeças mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher essa lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-

    Para o Real Madrid: Parece que tudo o que Jose Mourinho diz é acatado, já que o Real Madrid inicia sua movimentação de contratações na janela antecipada com uma contratação surpreendente. O clube gastou pesado com um lateral-esquerdo apenas no verão passado para trazer Alvaro Carreras de volta ao Bernabéu vindo do Benfica, mas isso não o impediu de desembolsar por Cucurella, que supostamente foi identificado como alvo por seu novo (velho) técnico. Uma taxa de €60 milhões é muito alta para um time que adotou uma postura relativamente econômica na janela de transferências nos últimos anos, e isso exigirá retorno imediato do investimento em um jogador cuja forma caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge, mas por quantos anos mais de alto nível o Real Madrid realisticamente conseguirá contar com ele? Ao menos, ele tem as características de um jogador “à la Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também agora se vê com quatro laterais-esquerdos de elenco principal no novo reforço, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente alguma saída terá de acontecer. Nota: C

    Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado por essa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea sem rumo e se juntou a um dos maiores clubes do planeta em seu auge. Foi amplamente noticiado que o defensor queria voltar à Espanha, depois de se desiludir com a maneira como a BlueCo vinha conduzindo seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atletico Madrid. Não surpreende, portanto, que o negócio tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella presumivelmente dizendo sim de imediato quando o Real o procurou. Considerando que ele aparentemente foi uma escolha de Mourinho, também tem grande chance de se firmar como peça importante, com Carreras provavelmente alternando presença no XI do português. No entanto, diante da alta taxa, ele precisa render de imediato ou corre o risco de ter a famosa torcida impaciente do Bernabéu em seu encalço, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 de junho: Andy Robertson (do Liverpool para o Tottenham, sem custos)

    Para o Liverpool: Uma saída emocionante. Robertson certamente está entre as melhores contratações da história do clube, uma figura-chave na era Jurgen Klopp, contratado por apenas £ 8 milhões junto ao Hull City ainda em 2017 e, no auge, era possivelmente o melhor lateral-esquerdo do mundo. Não há como negar, porém, que a idade já começava a pesar para o jogador de 32 anos, e foi por isso que o Liverpool se antecipou para substituí-lo ao contratar Milos Kerkez no verão passado, e teria até vendido Robertson na janela de inverno se tivesse conseguido chamar Kostas Tsimikas de volta da Roma. O problema agora, porém, é que Kerkez ainda não se adaptou totalmente a Anfield, enquanto ficou dolorosamente claro durante uma complicada campanha de 2025-26 do Liverpool que a experiência, a tenacidade e a personalidade de Robertson farão muita falta em Merseyside. De fato, a preocupação entre os torcedores agora é que a saída de Robertson, junto com a de Mohamed Salah, faça com que o nível caia ainda mais na próxima temporada. Nota: D

    Para o Tottenham: Ainda é uma movimentação surpreendente. O Spurs obviamente tentou contratar Robertson em janeiro, mas era difícil entender exatamente por quê. O elenco do Tottenham talvez estivesse carente de qualidade e profundidade em várias áreas do campo, mas a lateral esquerda não era realmente uma delas. Ben Davies havia acabado de quebrar o tornozelo, é claro, mas o Spurs ainda tinha Destiny Udogie e o versátil Djed Spence como opções, enquanto o adolescente brasileiro Souza havia acabado de chegar do Santos. O argumento era que Robertson teria sido um reforço importante para um vestiário em desordem, e ele certamente pode ajudar o novo técnico Roberto De Zerbi a cultivar uma nova cultura de 100% de comprometimento dentro do elenco. O fato de ele estar chegando de graça, ainda que com atraso, é um pequeno bônus agradável, mas permanece a sensação de que o Tottenham não necessariamente precisava de Robertson. Nota: C

    Para Robertson: Uma decisão intrigante. Dá para entender por que Robertson estava disposto a deixar o Liverpool em janeiro. Ele havia sido rebaixado à condição de segunda opção atrás de um jogador que não vinha atuando particularmente bem e queria jogar regularmente na Premier League antes da Copa do Mundo, algo que o Spurs aparentemente estava disposto a lhe oferecer. Robertson acabou começando mais partidas na segunda metade da temporada do que provavelmente esperava, o que significa que está em boa forma ao seguir para a América do Norte, mas nunca houve qualquer chance de ele permanecer em Anfield, porque o Liverpool não lhe ofereceu uma renovação em nenhum momento. No entanto, ele tinha opções além do Spurs, com a Juventus entre os clubes que teriam demonstrado interesse em contratar o capitão da Escócia. Assim, é um pouco estranho que ele tenha decidido se juntar a um clube que só evitou por pouco o rebaixamento para a Championship na última rodada da temporada. No entanto, Robertson pode até descobrir que o Tottenham é uma opção mais atraente agora do que era em janeiro, já que De Zerbi é inquestionavelmente capaz de melhorar os Spurs de forma significativa ao longo do verão. Ainda assim, seguimos sem estar convencidos de que Robertson realmente vai jogar muito mais no norte de Londres do que jogou no Liverpool na temporada passada. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de maio: Anthony Gordon (do Newcastle para o Barcelona, € 80 milhões)

    Para o Newcastle: Uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para segurar Alexander Isak no verão passado antes de, tardiamente, permitir que ele se juntasse ao Liverpool. Por mais triste que isso possa parecer, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo sair assim que ele apresentou um pedido de transferência, já que a desestabilização causada pelo atacante sueco não ajudou em nada Eddie Howe e seus jogadores. O Newcastle, assim, agiu rápido para se desfazer de outro atacante insatisfeito, e por uma taxa fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil, mas nunca fez nada pelo clube ou pela seleção para sugerir que valha £69 milhões. Claro, o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, porque o clube desperdiçou completamente o que recebeu por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. O Newcastle não pode mais oferecer futebol de Champions League a possíveis novos reforços, e sua patética 12ª colocação na Premier League, somada ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora de St. James' Park, prova que o Newcastle não é mais uma ameaça séria à elite da Inglaterra sob proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

    Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em posição de gastar pesado com jogadores já faz algum tempo por causa de seus bem documentados problemas para cumprir as rígidas regras financeiras de La Liga, então não é um bom sinal que seu primeiro movimento depois de finalmente colocar a casa em ordem seja gastar €80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve se mostrar um reforço útil. Ele pode atuar praticamente em qualquer lugar do trio de ataque e é uma máquina de pressão, ao contrário de Marcus Rashford, então é fácil entender por que Hansi Flick deu sinal verde para a chegada de Gordon. No entanto, simplesmente não dá para fugir do fato de que o Barça pagou demais. É verdade que Gordon pode fazer uma boa Copa do Mundo, deixando assim o preço sob uma luz mais favorável, enquanto também foi destacado que o jogador de Liverpool marcou 10 vezes na Champions League desta temporada, mas seis desses gols vieram contra Qarabag e Union Saint-Gilloise, e metade deles em cobranças de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de média de gols que os torcedores do Barça devem esperar de sua contratação mais recente. Então, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele quer de um ponta, e receba um salário menor do que Rashford, havia opções com melhor custo-benefício em outros lugares, o que sugere que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que juízo. Nota: C+

    Para Gordon: É o tipo de coisa com que se sonha. Apesar de algumas atuações bastante inconsistentes na Premier League, particularmente ao longo dos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que claramente vinha buscando há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou balançado por ligações anteriores com o Liverpool, clube de sua cidade natal, para o qual também torcia quando menino, enquanto inicialmente parecia que ele iria se juntar ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, o Bayern recuou compreensivelmente diante do valor pedido, e aí reside o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria uma boa parte da atenção do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar sua taxa, porque o Barça não pagou €80 milhões por um jogador de papel secundário. Gordon precisa provar que merece ser titular em um time estrelado, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece excedente no Camp Nou apesar de ter somado 28 participações em gols em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na própria sorte. Ele vai sair de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

    Mark Doyle