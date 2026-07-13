O Lens volta a tentar contratar Lois Openda, que já vestiu a camisa do clube francês na temporada 2022-23. Segundo o Footmercato, Jean-Louis Leca, diretor esportivo do Lens, está tentando, neste momento, negociar com a Juventus a contratação do belga nascido em 2000, que estaria interessado na possibilidade de disputar a Liga dos Campeões com o clube que ficou em segundo lugar na Ligue 1 de 2025-26.
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Da França: Juventus, o Lens tenta contratar Openda: a Liga dos Campeões é o fator-chave
A FÓRMULA
O maior obstáculo para o sucesso da operação continua sendo a contratação de Openda, no valor de 4 milhões de euros. Quanto à modalidade, é provável que se opte por uma solução que preveja o empréstimo puro ou o empréstimo com opção de compra. Se, por outro lado, pensarmos na possibilidade de um empréstimo com obrigação de compra, ou mesmo na hipótese de uma transferência definitiva imediata, as coisas se complicam. Vamos fazer as contas. A Juventus gastou 40,6 milhões de euros com a cláusula de compra obrigatória do RB Leipzig, valor que será amortizado em quatro anos, sendo que o primeiro ano de amortização será 2026-27. Em outras palavras, se a Juventus vendesse Openda de forma definitiva neste verão, para evitar prejuízo, teria que vendê-lo por pelo menos 40 milhões, enquanto no verão de 2027 bastariam “apenas” 30 milhões de euros.
EMPRÉSTIMO AO LENS?
Considerando o desempenho de Openda na temporada 2025-26 e as dificuldades enfrentadas, pensar em vendê-lo por 40 milhões parece uma tarefa muito difícil, beirando o impossível. Se, por outro lado, ele tivesse uma boa temporada 2026-27 por empréstimo, talvez justamente no Lens, pensar em uma venda por 30 milhões daqui a um ano talvez não seja tão irracional assim.
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