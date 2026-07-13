O maior obstáculo para o sucesso da operação continua sendo a contratação de Openda, no valor de 4 milhões de euros. Quanto à modalidade, é provável que se opte por uma solução que preveja o empréstimo puro ou o empréstimo com opção de compra. Se, por outro lado, pensarmos na possibilidade de um empréstimo com obrigação de compra, ou mesmo na hipótese de uma transferência definitiva imediata, as coisas se complicam. Vamos fazer as contas. A Juventus gastou 40,6 milhões de euros com a cláusula de compra obrigatória do RB Leipzig, valor que será amortizado em quatro anos, sendo que o primeiro ano de amortização será 2026-27. Em outras palavras, se a Juventus vendesse Openda de forma definitiva neste verão, para evitar prejuízo, teria que vendê-lo por pelo menos 40 milhões, enquanto no verão de 2027 bastariam “apenas” 30 milhões de euros.







