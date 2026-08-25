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Da feiura de Mourinho à magia do Barcelona e ao tropeço do Liverpool: a Europa abre sua temporada com surpresas

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Rodada da loucura: a queda do United e Paris pede socorro a Torres

O trem da nova temporada europeia 2026-2027 partiu no fim de semana passado, como se o futebol tivesse decidido compensar o silêncio do verão com um estrondo ensurdecedor em todos os estádios. 

Não foi apenas uma rodada de abertura, mas sim um manifesto antecipado de que esta será a temporada das grandes transformações: novos treinadores em bancos históricos, nomes gigantes deixando os clubes e ideias táticas testadas pela primeira vez sob a pressão dos três pontos.

Da fragilidade do novo Liverpool na fortaleza de St James' Park, à vitória feia que José Mourinho arrancou em seu primeiro retorno ao Bernabéu após 13 anos de ausência, passando pela ressurreição do Manchester City e pelo início catastrófico de Michael Carrick à frente do Manchester United, colocamos em suas mãos uma leitura aprofundada que resume o que aconteceu na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, na Itália e na França.

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  • O novo Liverpool: uma estrada longa e árdua diante de Iraola

    Não se pode julgar um projeto inteiro a partir de uma única partida, mas o que o Liverpool apresentou diante do Newcastle United no domingo funcionou como um alarme antecipado. 

    A equipe agora comandada por Andoni Iraola pareceu frágil, desconexa e em nada lembrou a identidade de seu treinador que conhecemos no Bournemouth. 

    Os times anteriores de Iraola tinham uma sintonia quase automática, intensidade e uma iniciativa incansável, características que estiveram completamente ausentes nos jogadores do Liverpool.

    O problema é mais profundo do que simples má sorte em um estádio difícil como St James' Park. A realidade é que nomes do porte de Florian Wirtz e Alexander Isak tiveram uma atuação abaixo do nível e pareceram inadequados às ideias do treinador espanhol. 

    E com a ausência de Hugo Ekitiké até o ano novo, Iraola se vê obrigado a adaptar seu estilo a peças que não combinam com sua filosofia, um dilema que precisa de muito tempo para ser resolvido.

    O ponto do empate com que o Liverpool voltou para Anfield não deve enganar ninguém: a equipe escapou da derrota graças a um erro ingênuo de Lewis Hall, que concedeu um pênalti nos acréscimos convertido por Dominik Szoboszlai, e à imprudência de Yoane Wissa, que desperdiçou duas oportunidades claras. 

    E apesar de Iraola citar estatísticas como as 36 bolas tocadas dentro da área, sua linguagem corporal após a partida confirmou que ele não estava nem um pouco satisfeito com o desempenho.

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  • Os dois grandes de Manchester: duas faces da mesma moeda no norte

    Na Inglaterra, os dois clubes de Manchester viveram dois dias completamente opostos. O Manchester City, rei das crises, viu-se atrás no placar em casa diante do Bournemouth, mas, como de costume, recusou-se a desistir e marcou dois gols nos últimos cinco minutos para virar a mesa e vencer por 2 a 1. 

    Uma vitória que não deve nos enganar, pois o City pareceu instável na defesa, e o truque de Marc Guéhi no meio-campo não vai funcionar toda semana, além de que Erling Haaland não estava em seu dia.

    No extremo oposto, a era de Michael Carrick como treinador permanente do Manchester United começou com uma humilhante derrota por 2 a 0 diante do recém-promovido Hull City. 

    E apesar das falas positivas de Carrick após a partida, os problemas eram evidentes a olho nu. A formação 4-2-3-1 que ele escolheu precisa de meias que cubram os espaços com rapidez, algo que não se encontra em Youri Tielemans e Andrey Santos, o que fez o time ser despedaçado nos contra-ataques.

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    Além disso, a dependência de Matheus Cunha no ataque em vez de construir a ofensiva em torno de Benjamin Sesko levanta pontos de interrogação, somada a uma clara fragilidade no trato com as bolas paradas. 

    E com a entrada das partidas da Liga dos Campeões da Europa, o tempo de trabalho de Carrick será menor, um problema que nem mesmo a contratação de Carlos Baleba resolverá sozinha.

  • Real Madrid de Mourinho: uma vitória feia com a arma do homem alto

    O retorno de José Mourinho ao Real Madrid, depois de 13 anos, não foi nem sonhador nem agradável, mas sim realista e feio, como o português gosta. Uma vitória difícil por 2 a 1 sobre o Espanyol na abertura de La Liga, mas uma vitória que revela muito sobre a nova cara do Madrid: um time fisicamente gigantesco, com nomes como Denzel Dumfries, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté e Jude Bellingham.

    E Mourinho aplicou uma regra imutável do futebol: quando você quer vencer, procure o homem alto. E foi exatamente isso que ele fez ao colocar em campo Carlos Espí, contratado neste verão por 25 milhões de euros, com seus 193 cm de altura, a 11 minutos do fim, para marcar o gol da vitória. 

    O gol não foi apenas uma cabeçada, mas mostrou um pé ágil e um grande equilíbrio, confirmando que a contratação de Espí, apesar de ser o menos talentoso ofensivamente, pode ser a mais importante, porque dá ao time algo que ninguém possui: o tamanho.

    E apesar da vitória, o Real pareceu talentoso, mas carente de entrosamento, algo natural para um time que não treinou junto por muito tempo. A defesa no gol de Álex Calatrava foi ruim de um jeito que certamente irritará Mourinho, e Vini Jr. e Mbappé apareceram e desapareceram, característica que Mourinho conhece muito bem. 

    Além disso, a dupla Bernardo Silva e Valverde não consegue desempenhar o verdadeiro papel de Tchouaméni, deixando as grandes perguntas: como Diomandé vai se entrosar com o trio ofensivo? E qual o lugar de Arda Güler?

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  • O Barcelona se diverte: goleada por 5 a 0 sem atacante e sem estrelas

    Se o Real Madrid venceu com dificuldade, seu rival Barcelona atropelou o visitante Elche por 5 a 0, em uma partida que confirmou mais uma vez a genialidade de Hansi Flick, que busca seu terceiro título em três anos. 

    Mas o mais impressionante é que a vitória veio com uma escalação modificada, sem Pedri, Rodri, Koundé, Cubarsí e Dani Olmo.

    Flick encontrou a solução na verticalidade e na flexibilidade tática. Vimos Raphinha jogando de forma mais recuada, à frente de Fermín López, com investidas constantes de Karim Adeyemi e Lamine Yamal em direção ao gol. 

    Com uma dupla jovem no meio-campo formada por Marc Bernal e Gavi, o Barcelona provou que pode prescindir de um atacante tradicional quando conta com um jogador da vitalidade de Raphinha, que se mostrou faminto após sua ausência na Copa do Mundo.

    Esse domínio, mesmo diante de um adversário modesto como o Elche, não pode ser ignorado. É uma mensagem clara de que o Barcelona possui um sistema que vai além dos nomes, e de que Flick é capaz de encontrar soluções com facilidade, por maiores que sejam os desfalques.

  • Inter e Milan: os gigantes atacam com força

    A Inter de Milão começou a temporada com força, com uma vitória por 4 a 1 sobre o Monza, tendo como protagonista o jovem Francesco Pio Esposito, de 21 anos, que marcou com um elegante gol de calcanhar e deu uma assistência. 

    Graças ao seu porte físico e à sua garra, Esposito parece pronto para fazer parte de um quarteto ofensivo ao lado de Lautaro, Thuram e Bonny sob o comando de Cristian Chivu, apesar de certa ferrugem defensiva demonstrada por Akanji e Bastoni.

    Já o Milan, seu novo treinador Ruben Amorim mostrou grande coragem ao dar a oportunidade ao meia-atacante de 19 anos Alvadgo Cissé na partida contra o Torino, que respondeu com um gol e muita vitalidade na vitória por 2 a 1. 

    Um passo que confirma que Amorim segue seu próprio ritmo, mesmo com o isolamento persistente de Rafael Leão, que busca um novo clube.

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  • O Paris é salvo por Torres, e o Bayern com a arma suíça

    Na França, Ferran Torres, contratado por 55 milhões de euros, salvou o Paris Saint-Germain da armadilha do Rennes. Depois de um primeiro tempo lento e de estar perdendo por dois gols, Luis Enrique fez mudanças ousadas ao tirar Kvaratskhelia e Dembélé e colocar Gonçalo Ramos e Torres, com o último respondendo com uma cabeçada de artilheiro de verdade e uma corrida perfeita para garantir o empate por 2 a 2.

    Já na Alemanha, o "canivete suíço" Nathaniel Brown conduziu o Bayern de Munique à vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund na Supercopa. 

    Brown, que jogou como lateral-esquerdo, lateral-direito e agora como camisa 10 no lugar do lesionado Jamal Musiala, abriu o placar e brilhou de forma marcante. 

    A partida provou que classificar os jogadores apenas por suas posições é um erro, pois o Bayern, liderado por um imparável Michael Olise, dominou o primeiro tempo e mereceu mais do que dois gols.

  • O Tottenham desaba e a crise do Chelsea se renova

    O Tottenham levou um duro golpe ao perder por 3 a 0 para a equipe de Roberto De Zerbi. O técnico dos Spurs foi franco após a partida: "Não estamos prontos e nos falta espírito". 

    O meio-campo do time desmoronou diante de Bergvall, Gallagher e Tonali, e com uma longa lista de lesões e a espera por contratações como Savinho e Marmoush, parece que De Zerbi precisa elevar o nível vários patamares antes que seja tarde demais.

    Continua a crise defensiva que assola o Chelsea desde a temporada passada, depois que os Blues sofreram dois gols diante do Fulham, em sua partida de estreia na Premier League da nova temporada 2026-2027, que venceram na noite de segunda-feira por 3 a 2.

    De acordo com as estatísticas da rede Squawka, "o Chelsea não conseguiu manter o gol intacto pela 17ª partida consecutiva na Premier League", dando continuidade a uma sequência negativa que revela o sofrimento do time no setor defensivo.