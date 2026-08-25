O trem da nova temporada europeia 2026-2027 partiu no fim de semana passado, como se o futebol tivesse decidido compensar o silêncio do verão com um estrondo ensurdecedor em todos os estádios.

Não foi apenas uma rodada de abertura, mas sim um manifesto antecipado de que esta será a temporada das grandes transformações: novos treinadores em bancos históricos, nomes gigantes deixando os clubes e ideias táticas testadas pela primeira vez sob a pressão dos três pontos.

Da fragilidade do novo Liverpool na fortaleza de St James' Park, à vitória feia que José Mourinho arrancou em seu primeiro retorno ao Bernabéu após 13 anos de ausência, passando pela ressurreição do Manchester City e pelo início catastrófico de Michael Carrick à frente do Manchester United, colocamos em suas mãos uma leitura aprofundada que resume o que aconteceu na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, na Itália e na França.

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