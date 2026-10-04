Da estreia em 2015 aos 100 jogos! Lenda da Holanda, Virgil van Dijk entra para o seleto clube dos centenários em duelo com a Sérvia

O técnico holandês Xavi rasgou elogios ao seu capitão na preparação para o jogo, destacando a importância da marca tanto para o jogador quanto para a equipe. "Pode ser um dia emocionante para Virgil", observou o treinador antes da partida, ao descrever como incrível a marca de 100 jogos pela seleção. Ele também enfatizou a influência do defensor no grupo, classificando o ex-jogador do Southampton como "um verdadeiro líder", que segue ditando o padrão para a próxima geração de talentos holandeses.

Apesar dos elogios individuais, Van Dijk manteve a postura profissional de sempre, com foco total na tarefa imediata no Grupo A2, em que a Holanda ocupa o segundo lugar, com cinco pontos, atrás da líder Grécia (sete pontos) e com uma vantagem apertada sobre a terceira colocada Alemanha (quatro pontos). Após um dramático empate de virada contra a Grécia, o defensor foi rápido em cobrar mais de seus companheiros. "É uma grande marca, mas não é nisso que está o foco agora", afirmou.