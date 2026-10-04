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Da estreia em 2015 aos 100 jogos! Lenda da Holanda, Virgil van Dijk entra para o seleto clube dos centenários em duelo com a Sérvia
Um marco lendário em Eindhoven
Van Dijk consolidou seu lugar no panteão dos grandes nomes do futebol holandês ao alcançar sua 100ª partida pela seleção contra a Sérvia, no Philips Stadion. O pilar do Liverpool lidera o time de Xavi em um confronto crucial da Liga das Nações, juntando-se a um ilustre grupo de centenários da Holanda que inclui Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Frank de Boer, Rafael van der Vaart, Daley Blind, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Phillip Cocu e Memphis Depay.
A trajetória até esse marco foi definida por consistência e liderança. Desde que fez sua estreia pela seleção principal em uma vitória por 2 a 1 sobre o Cazaquistão, durante as Eliminatórias da Euro 2016, em 10 de outubro de 2015, Van Dijk não só foi um pilar defensivo como também uma importante ameaça ofensiva, marcando 14 gols por seu país.
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Elogios à beira do campo
O técnico holandês Xavi rasgou elogios ao seu capitão na preparação para o jogo, destacando a importância da marca tanto para o jogador quanto para a equipe. "Pode ser um dia emocionante para Virgil", observou o treinador antes da partida, ao descrever como incrível a marca de 100 jogos pela seleção. Ele também enfatizou a influência do defensor no grupo, classificando o ex-jogador do Southampton como "um verdadeiro líder", que segue ditando o padrão para a próxima geração de talentos holandeses.
Apesar dos elogios individuais, Van Dijk manteve a postura profissional de sempre, com foco total na tarefa imediata no Grupo A2, em que a Holanda ocupa o segundo lugar, com cinco pontos, atrás da líder Grécia (sete pontos) e com uma vantagem apertada sobre a terceira colocada Alemanha (quatro pontos). Após um dramático empate de virada contra a Grécia, o defensor foi rápido em cobrar mais de seus companheiros. "É uma grande marca, mas não é nisso que está o foco agora", afirmou.
Preocupações defensivas e um marco compartilhado
Embora seu status de ícone nacional esteja garantido, as atuações recentes de Van Dijk no esquema tático de Xavi despertaram críticas ocasionais da imprensa local. A Holanda tem sofrido para mostrar solidez defensiva ao longo de 2026, sem conseguir passar 11 jogos consecutivos sem sofrer gols.
O momento dessa conquista também reflete um feito semelhante de seu ex-companheiro de Liverpool Andy Robertson, que completou sua 100ª partida pela Escócia contra a Macedônia do Norte apenas 24 horas antes.
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Guiando a Holanda em grandes torneios
Ao longo de sua carreira internacional, Van Dijk tem sido peça central nas campanhas da seleção da Holanda em grandes torneios, levando a equipe à final inaugural da Liga das Nações em 2019, às quartas de final da Copa do Mundo de 2022 e às semifinais da Euro 2024.
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