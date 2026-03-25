Da Espanha – Real Madrid: Nico Paz é um retorno “obrigatório”: todos os motivos, o interesse do Inter e a posição do Como

Uma contratação “imperdível”.

É assim que os colegas espanhóis do Marca definem o retorno de Nico Paz ao Real Madrid. Uma missão a ser certamente cumprida, uma meta a ser alcançada e um objetivo a ser atingido para recuperar 100% do controle sobre um jogador que demonstrou enormes margens de crescimento e potencial ainda não explorado em altíssimos níveis, além de ser um ativo que poderia render dezenas e dezenas de milhões aos Blancos no próximo verão, durante a janela de transferências.

Os fatores que levam a essa decisão são, na verdade, essencialmente dois: de interesse esportivo e de caráter econômico.