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nico paz comoGetty Images
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Da Espanha – Real Madrid: Nico Paz é um retorno “obrigatório”: todos os motivos, o interesse do Inter e a posição do Como

Real Madrid
Mercado da bola
Inter de Milão
Como
N. Paz

Os motivos que levam o Real Madrid a trazer de volta o camisa 10 do Como.

Uma contratação “imperdível”.

É assim que os colegas espanhóis do Marca definem o retorno de Nico Paz ao Real Madrid. Uma missão a ser certamente cumprida, uma meta a ser alcançada e um objetivo a ser atingido para recuperar 100% do controle sobre um jogador que demonstrou enormes margens de crescimento e potencial ainda não explorado em altíssimos níveis, além de ser um ativo que poderia render dezenas e dezenas de milhões aos Blancos no próximo verão, durante a janela de transferências.

Os fatores que levam a essa decisão são, na verdade, essencialmente dois: de interesse esportivo e de caráter econômico.

  • A CLÁUSULA DE COMO

    Antes de começarmos, porém, vamos tentar esclarecer as coisas.

    Os direitos de Nico Paz — agora jogador do Como — pertencem ao Real Madrid, que detém uma cláusula de recompra do meia de 21 anos para trazê-lo de volta ao clube no verão: ela será válida na janela de transferências de verão de 2026 por um valor de 9 milhões de euros, enquanto subirá para 11 milhões na de 2027.

    Por um preço tão acessível para um jogador avaliado atualmente entre 60 e 70 milhões, é improvável que os Blancos deixem escapar a oportunidade de recuperar um talento como esse.

    O clube de Como também tentou eliminar essas cláusulas, propondo deixar 50% da futura revenda para o Real, mas a resposta sempre foi negativa.

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  • A QUESTÃO ECONÔMICA

    Por quê? Vocês devem estar se perguntando.

    O motivo é revelado pelo Marca, que afirma que Nico Paz é considerado uma aquisição obrigatória para o Real Madrid. Esses 9 milhões de euros são uma quantia tentadora demais para não ser investida em um jogador tão jovem e talentoso, pelo qual, no verão, poderiam surgir ofertas iguais ou até superiores a 60 milhões de euros, segundo informações vindas da Espanha.

    Um valor que obriga os Blancos a recuperar o controle absoluto sobre o jogador em caso de transferência, de modo a garantir o valor total de uma possível venda.

  • O LADO ESPORTIVO

    Nico Paz, portanto, está destinado a retornar à capital espanhola e só então será avaliado seu futuro, tendo em conta o interesse esportivo do clube e do próprio jogador, que tem tudo para se tornar um dos grandes protagonistas do Real Madrid do futuro.

    Além disso — segundo o Marca —, os Blancos não poderiam vender o jogador imediatamente na mesma janela de transferências, uma vez que a cláusula de recompra seja exercida.

    Nico Paz terá de disputar todas as suas chances possíveis com jogadores do calibre de Bellingham, ArdaGüler e Brahim Diaz, que ocupam uma posição semelhante à do argentino em campo.

    Tudo, de qualquer forma, dependerá de quem será o técnico na próxima temporada e da vontade do próprio jogador.


  • A SITUAÇÃO DO INTER E DO COMO

    Em suma, o futuro se chamará Real Madrid, acabando com as esperanças do Como de manter o jogador de 21 anos por mais um ano caso se classifique para uma competição europeia (o clube está na briga pela Liga dos Campeões) e com as esperanças do Inter de poder contratá-lo no meio do ano.