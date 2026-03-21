O Barcelona continua exercendo uma pressão intensa para contratar, no meio do ano, Alessandro Bastoni, lateral-esquerdo da Inter. O clube catalão está convencido e ciente de que o projeto esportivo, de vista da próxima temporada, pode ser aprimorado com a contratação de um zagueiro central canhoto de altíssimo nível, e a escolha da diretoria continua sendo o jogador da seleção italiana, em torno do qual está sendo montada — segundo fontes espanholas — uma operação importante do ponto de vista esportivo e econômico.
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Da Espanha – Barcelona: já foram iniciadas negociações por Bastoni; o Inter já está em busca de um substituto, e Buongiorno também entra na disputa
CONTATO
De acordo com o jornal online Sport, o Barcelona já iniciou conversas no início da atual temporada esportiva com a equipe de Bastoni para entender e conhecer os planos futuros do jogador.
Ainda de acordo com a fonte espanhola, a Inter está avaliando como a possível venda do zagueiro central poderia financiar futuras contratações na próxima janela de transferências de verão.
PREÇO
Nas últimas semanas, o Barcelona deu passos concretos em relação a Bastoni e à Inter. Segundo informações divulgadas pelo clube da Viale della Liberazione — conforme noticiado pelo Sport —,o valor pelo qual seria possível vender o zagueiro nerazzurro giraria em torno de 70 milhões de euros, mas a diretoria do Barça está convencida de que esse preço de venda pode ser reduzido por meio de algumas soluções que estão sendo analisadas pela diretoria catalã.
BUSCA DE UM SUBSTITUTO
Um detalhe que não deve ser subestimado — destaca o Sport — é que o Inter já está sondando possíveis substitutos para Bastoni, com uma lista de jogadores que começa com Alessandro Buongiorno, do Napoli, e Evan Ndicka, da Roma, e termina com Jhon Lucumì, do Bologna.
O Barcelona está pronto para intensificar as negociações a partir de abril e está estudando a melhor opção — como a inclusão de um jogador na transação — para tentar reduzir as possíveis exigências financeiras por parte dos nerazzurri.