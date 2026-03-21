Da Espanha – Barcelona: já foram iniciadas negociações por Bastoni; o Inter já está em busca de um substituto, e Buongiorno também entra na disputa

De acordo com o jornal online Sport, o Barcelona já iniciou conversas no início da atual temporada esportiva com a equipe de Bastoni para entender e conhecer os planos futuros do jogador.

Ainda de acordo com a fonte espanhola, a Inter está avaliando como a possível venda do zagueiro central poderia financiar futuras contratações na próxima janela de transferências de verão.