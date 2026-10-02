Da dor à glória: atacante guerreiro empolga Zidane na ausência de Mbappé

A seleção da França, comandada por Zinedine Zidane, enfrenta nesta sexta-feira à noite a visitante Itália, com o objetivo de manter sua sequência de resultados positivos.

A trajetória de Zidane à frente da comissão técnica da seleção francesa começou bem, após conquistar duas vitórias em suas duas primeiras partidas, diante de Turquia e Bélgica.

O jornal Sport relatou que o desempenho da França talvez não tenha estado em seu melhor nível, mas a seleção francesa demonstrou uma grande dose de solidez e, o mais importante, a eficácia necessária para alcançar as vitórias.

Após a ausência de Kylian Mbappé, que se lesionou diante da Turquia, a seleção francesa terá, nesta sexta-feira, uma nova oportunidade de continuar apresentando sinais positivos e manter seu retrospecto invicto desde a chegada de Zidane.

E, certamente, Zidane dispõe de um grande grupo de estrelas para escolher na hora de definir a escalação titular, mas também se viu diante de uma grata surpresa: Esteban Lepaul, atacante do Rennes e artilheiro do Campeonato Francês na temporada passada, com 21 gols em 34 partidas.

Mas, para além de seus números, por trás do atacante francês há uma história de luta que explica, em grande parte, sua ascensão meteórica ao topo do futebol.



