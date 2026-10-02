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Da dor à glória: atacante guerreiro empolga Zidane na ausência de Mbappé

França x Itália
França
Itália
Liga das Nações A
E. Lepaul
K. Mbappe
Z. Zidane
França
Itália

A seleção da França, comandada por Zinedine Zidane, enfrenta nesta sexta-feira à noite a visitante Itália, com o objetivo de manter sua sequência de resultados positivos.

A trajetória de Zidane à frente da comissão técnica da seleção francesa começou bem, após conquistar duas vitórias em suas duas primeiras partidas, diante de Turquia e Bélgica.

O jornal Sport relatou que o desempenho da França talvez não tenha estado em seu melhor nível, mas a seleção francesa demonstrou uma grande dose de solidez e, o mais importante, a eficácia necessária para alcançar as vitórias.

Após a ausência de Kylian Mbappé, que se lesionou diante da Turquia, a seleção francesa terá, nesta sexta-feira, uma nova oportunidade de continuar apresentando sinais positivos e manter seu retrospecto invicto desde a chegada de Zidane.

E, certamente, Zidane dispõe de um grande grupo de estrelas para escolher na hora de definir a escalação titular, mas também se viu diante de uma grata surpresa: Esteban Lepaul, atacante do Rennes e artilheiro do Campeonato Francês na temporada passada, com 21 gols em 34 partidas.

Mas, para além de seus números, por trás do atacante francês há uma história de luta que explica, em grande parte, sua ascensão meteórica ao topo do futebol.


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    Herói inesperado

    Antes de se tornar um dos atacantes mais destacados do futebol francês, Le Pôle precisou passar por um dos momentos mais difíceis que um ser humano pode viver.

    Em 2020, quando ainda fazia parte da academia do Lyon, o clube decidiu dispensá-lo. Essa notícia foi um golpe duro para o jogador, a ponto de levá-lo a pensar na possibilidade de nem sequer continuar sua carreira no futebol.

    As coisas pioraram por causa de uma tragédia familiar. No mesmo ano, seu pai, Fabrice Le Pôle, ex-jogador do Auxerre e ex-internacional francês sub-21, sofreu um grave acidente de trânsito.

    O jogador foi obrigado a enfrentar, ao lado de seus familiares, a decisão de desligar os aparelhos de suporte à vida que mantinham seu pai vivo.

    Em vez de se render às circunstâncias, Le Pôle encontrou no futebol uma forma de seguir em frente. E sua evolução foi extremamente rápida.

    Na temporada 2023-2024, transferiu-se para o Angers, vindo do Épinal, e contribuiu para o acesso da equipe à primeira divisão francesa.

    Após chegar à primeira divisão, marcou 9 gols em sua temporada de estreia e atraiu a atenção do Rennes, que apostou fortemente nele e pagou cerca de 13,5 milhões de euros para contratá-lo.

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-PRESSERAFP

    A explosão com o Rennes

    Foi com o Rennes que veio a verdadeira explosão na carreira de Le Boulch. O atacante respondeu à confiança recebida com uma temporada excepcional, após marcar 21 gols e dar 5 assistências no Campeonato Francês, números que lhe permitiram terminar a temporada como artilheiro da competição.

    No fim, esse desempenho de destaque o levou a bater à porta da seleção francesa.

    Zidane não hesitou em convocá-lo para sua primeira lista, e Le Boulch respondeu ao estrear com a camisa da seleção diante da Turquia no último dia 25 de setembro.

    Apenas 3 dias depois, diante da Bélgica, o atacante foi titular na segunda partida da era Zidane.

    E agora, diante da Itália, ele terá uma nova oportunidade de provar que sua chegada à seleção francesa não é apenas uma recompensa por sua história de luta, mas representa o próximo passo em uma trajetória que ainda parece ter muito espaço pela frente para evoluir.

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