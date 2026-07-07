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Da discreta participação de Christian Pulisic na Copa do Mundo às expectativas não atendidas de Mauricio Pochettino - Vencedores e perdedores na derrota da Seleção Masculina dos EUA para a Bélgica

Vencedores & perdedores
Especiais e Opinião
Análises
Estados Unidos da América x Bélgica
Estados Unidos da América
Bélgica
Copa do Mundo
M. Pochettino
S. Dest
C. Pulisic

Christian Pulisic passou despercebido, Mauricio Pochettino não conseguiu cumprir as expectativas e a trajetória de sonho da seleção masculina dos EUA chegou ao fim com um duro choque de realidade contra a Bélgica.

Depois de conquistar a imaginação de todo o país, o sonho da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo chegou a um fim abrupto com uma humilhante derrota por 4 a 1 para a Bélgica.

Durante boa parte do torneio, a equipe de Mauricio Pochettino parecia capaz de disputar de verdade o título. Mas as falhas que persistiram durante toda a preparação para a Copa do Mundo — especialmente na defesa — ressurgiram no pior momento possível. Os EUA cometeram quatro erros graves, a Bélgica puniu cada um deles, e o placar final poderia facilmente ter sido ainda mais desigual.

Com os americanos mais uma vez ficando de fora das quartas de final — fase que não alcançam desde 2002 —, inevitavelmente surgirão perguntas sobre por que uma das gerações mais talentosas do país não conseguiu dar o próximo passo. O GOAL analisa quem saiu ganhando e quem saiu perdendo em Seattle.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Christian Pulisic

    Pulisic tem sido o rosto do futebol americano há pouco menos de uma década, e por um bom motivo. Ele é claramente o melhor jogador de clube que os Estados Unidos já formaram, com um título da Liga dos Campeões e vários outros troféus em seu currículo. No entanto, pela seleção nacional, ele ainda aguarda aquela atuação completa em uma Copa do Mundo — uma em que pudesse gravar seu nome ao lado de Landon Donovan e Clint Dempsey entre os grandes nomes.

    Talvez agora ele tenha que esperar até 2030 por essa oportunidade. Contra a Bélgica, Pulisic foi praticamente invisível, sem nenhum chute a gol, nenhuma chance criada e apenas um toque na área adversária em 59 minutos. Sim, ele saiu de campo mais cedo após sofrer uma contusão no início do segundo tempo, mas o desempenho foi, em grande parte, representativo de sua participação no torneio.

    Além da assistência contra o Paraguai e de alguns lampejos contra a Austrália e a Bósnia e Herzegovina, dá para argumentar que ele nem sequer estava entre os cinco melhores jogadores da seleção americana neste verão. Isso dá continuidade ao que tem sido um 2026 desafiador para o atacante. Também levanta questões legítimas sobre se sua decisão de tirar uma folga no verão passado, quando os EUA estavam construindo entrosamento na Copa Ouro, acabou fazendo com que ele tivesse que correr atrás do prejuízo em um torneio em que outros pareciam mais bem integrados ao sistema de Pochettino.

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  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/8 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS USAAFP

    VENCEDOR: Rudi Garcia

    Rudi Garcia expressou abertamente sua decepção com a decisão da FIFA de suspender o cartão vermelho de Balogun, afirmando que a Bélgica estava contestando essa decisão não apenas por causa daquela partida, mas pelo futuro do futebol.

    A Bélgica pode ter acabado perdendo o recurso que a FIFA analisou na segunda-feira, mas Garcia resolveu tomar as rédeas da situação.

    Garcia se recusou a deixar os Diabos Vermelhos perderem em Seattle e tomou a decisão ousada de deixar dois astros no banco: Kevin De Bruyne e Jeremy Doku. A decisão foi tomada com o objetivo de dar à Bélgica um perfil mais voltado para o contra-ataque no primeiro tempo e, em seguida, colocar em campo três de seus melhores atacantes — De Bruyne, Doku e Romelu Lukaku — nos últimos 45 minutos.

    O plano funcionou perfeitamente. A Bélgica neutralizou Balogun cercando-o com marcadores rápidos e, sempre que os EUA se expunham demais no ataque, os visitantes puniam os americanos. Pochettino pode ter sido o técnico de maior renome neste torneio, mas não há dúvida de que Garcia foi superior a ele na estratégia na segunda-feira.


  • VENCEDOR: Malik Tillman

    A facilidade com que a Bélgica marcou o primeiro gol pareceu desanimar alguns americanos em campo, mas Tillman se recusou a ser um deles.

    Tillman contornou o forte meio-campo da Bélgica como um maestro experiente da Copa do Mundo — apesar de este ser seu primeiro torneio — e fez mais uma jogada mágica em uma cobrança de falta. Sim, ele teve um pouco de sorte com um pequeno desvio, mas a precisão e a velocidade de sua cobrança foram excelentes.

    Além disso, ele se mostrou sólido no outro lado do campo, demonstrando um pouco da agressividade necessária para os americanos. Ele foi o único ponto positivo da seleção masculina dos EUA na segunda-feira.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Sergino Dest

    Dest tem sido um dos melhores jogadores dos Estados Unidos durante a campanha na Copa do Mundo. Infelizmente para os americanos, a partida de segunda-feira foi uma das mais difíceis que ele enfrentou pela seleção.

    Como o lateral-ala bem disse, ele joga melhor quando está livre — compensando suas deficiências defensivas com sua habilidade no drible e velocidade. A Bélgica, porém, explorou ao máximo os pontos fracos de Dest na defesa. Ele certamente teve culpa no segundo gol e também não ajudou no primeiro.

    Com o astro do PSV sob pressão em uma das laterais, ele parecia muito concentrado em tentar compensar isso no ataque — levando a bola para frente de forma imprudente e em pontos que não ajudavam ninguém. Foi simplesmente uma noite decepcionante para um jogador que, fora isso, foi uma das estrelas da campanha dos Estados Unidos na Copa do Mundo.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Matt Freese

    Freese fez a defesa decisiva do jogo no primeiro tempo, mantendo os EUA na disputa quando a Bélgica ameaçava assumir o controle antes do intervalo. Mas, no segundo tempo, tudo desmoronou.

    Com os EUA ainda lutando para se manterem na partida, Freese recebeu a bola perto da entrada da área e, sob pressão da Bélgica, tentou manter a posse em vez de afastar o perigo. A decisão saiu pela culatra. Ele perdeu a bola na frente do gol, deixando Hans Vanaken com uma finalização fácil e a seleção americana com um terceiro gol sofrido, devastador, no pior momento possível.

    Para uma posição que parecia praticamente definida sob o comando de Mauricio Pochettino, com Freese emergindo como o titular, o debate agora será reaberto rumo ao próximo ciclo. A realidade é que a seleção dos EUA ainda não encontrou um verdadeiro sucessor para Tim Howard, que apresentou atuações dignas de um astro ao longo de quase duas décadas com a seleção nacional.

    A posição de goleiro tem sido uma das maiores dúvidas dos EUA nos últimos dois anos. Não houve nenhum destaque claro na Europa e, entre as opções da MLS, Freese tinha, sem dúvida, apresentado o argumento mais convincente. Alguns argumentarão que Matt Turner, que teve momentos brilhantes na última Copa do Mundo, merecia uma avaliação mais prolongada, embora suas recentes atuações pela seleção tenham sido irregulares — e nem sempre inteiramente por culpa dele.

    Ainda não se sabe se a resposta está dentro desse grupo ou se virá de um jogador mais jovem fora do elenco atual. Mas, se a seleção dos EUA quiser dar mais um passo à frente, essa é uma posição que precisa ser resolvida.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Mauricio Pochettino

    Pochettino foi contratado por um valor elevado devido à sua reputação e à sua capacidade de tirar o melhor proveito dos elencos à sua disposição. Durante sua primeira semana no cargo, perguntaram-lhe até onde ele poderia levar esse grupo da Seleção dos EUA, e ele apontou, com confiança, pelo menos as quartas de final.


    Pelas suas próprias expectativas e padrões, então, isso não foi bom o suficiente.


    Os EUA foram eliminados nas oitavas de final no Catar e saíram na mesma fase em casa, diante de uma torcida animada em Seattle. Sim, os americanos conquistaram uma vitória tão esperada na fase eliminatória ao longo do caminho, mas isso aconteceu em parte porque a Copa do Mundo ampliada para 48 seleções introduziu uma rodada adicional.

    Haveria mais motivos para otimismo se os EUA tivessem dado trabalho na segunda-feira. Em vez disso, eles nunca entraram de cabeça no jogo e, em alguns momentos, pareceram mal preparados. Essa não foi a equipe proativa que jogou com garra nas duas primeiras partidas, nem a que mostrou resiliência contra a Bósnia e Herzegovina. Esse foi um time que desistiu quando os holofotes estavam mais intensos.

    Foi, sem dúvida, uma das piores atuações da Seleção Masculina dos EUA em uma partida eliminatória de uma Copa do Mundo moderna. Justo ou não, a responsabilidade recai sobre o técnico.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Charles De Ketelaere

    Charles De Ketelaere sempre foi um jogador intrigante: um “10” em mentalidade, mas aparentemente esculpido com o físico de um centroavante, com 6 pés e 4 polegadas de altura. Às vezes, ele pareceu dividido entre essas duas identidades, sem saber ao certo se sua melhor função é a de criador ou a de artilheiro. Essa tensão ajudou a definir sua passagem difícil pelo AC Milan antes de ele encontrar seu lugar na Atalanta.

    Contra os EUA na segunda-feira, ele mostrou por que, aos 25 anos, ainda há tanto o que admirar nele. Sim, seu primeiro gol foi um simples toque após uma jogada mal executada da seleção americana, mas o segundo foi puro poder, quando ele superou Tim Ream para marcar de cabeça. Foram seus dois primeiros gols no torneio e, para a Bélgica, não poderiam ter vindo em melhor hora.