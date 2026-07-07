Da discreta participação de Christian Pulisic na Copa do Mundo às expectativas não atendidas de Mauricio Pochettino - Vencedores e perdedores na derrota da Seleção Masculina dos EUA para a Bélgica

Depois de conquistar a imaginação de todo o país, o sonho da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo chegou a um fim abrupto com uma humilhante derrota por 4 a 1 para a Bélgica.
Durante boa parte do torneio, a equipe de Mauricio Pochettino parecia capaz de disputar de verdade o título. Mas as falhas que persistiram durante toda a preparação para a Copa do Mundo — especialmente na defesa — ressurgiram no pior momento possível. Os EUA cometeram quatro erros graves, a Bélgica puniu cada um deles, e o placar final poderia facilmente ter sido ainda mais desigual.
Com os americanos mais uma vez ficando de fora das quartas de final — fase que não alcançam desde 2002 —, inevitavelmente surgirão perguntas sobre por que uma das gerações mais talentosas do país não conseguiu dar o próximo passo. O GOAL analisa quem saiu ganhando e quem saiu perdendo em Seattle.