Da discreta participação de Christian Pulisic na Copa do Mundo às expectativas não atendidas de Mauricio Pochettino - Vencedores e perdedores na derrota da Seleção Masculina dos EUA para a Bélgica

Pulisic tem sido o rosto do futebol americano há pouco menos de uma década, e por um bom motivo. Ele é claramente o melhor jogador de clube que os Estados Unidos já formaram, com um título da Liga dos Campeões e vários outros troféus em seu currículo. No entanto, pela seleção nacional, ele ainda aguarda aquela atuação completa em uma Copa do Mundo — uma em que pudesse gravar seu nome ao lado de Landon Donovan e Clint Dempsey entre os grandes nomes.

Talvez agora ele tenha que esperar até 2030 por essa oportunidade. Contra a Bélgica, Pulisic foi praticamente invisível, sem nenhum chute a gol, nenhuma chance criada e apenas um toque na área adversária em 59 minutos. Sim, ele saiu de campo mais cedo após sofrer uma contusão no início do segundo tempo, mas o desempenho foi, em grande parte, representativo de sua participação no torneio.

Além da assistência contra o Paraguai e de alguns lampejos contra a Austrália e a Bósnia e Herzegovina, dá para argumentar que ele nem sequer estava entre os cinco melhores jogadores da seleção americana neste verão. Isso dá continuidade ao que tem sido um 2026 desafiador para o atacante. Também levanta questões legítimas sobre se sua decisão de tirar uma folga no verão passado, quando os EUA estavam construindo entrosamento na Copa Ouro, acabou fazendo com que ele tivesse que correr atrás do prejuízo em um torneio em que outros pareciam mais bem integrados ao sistema de Pochettino.