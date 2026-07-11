Da derrota para a Argentina ao sonho do futuro... Será que o Egito conseguirá reproduzir o modelo norueguês?

Antes do início da Copa do Mundo, os jogadores da seleção norueguesa tiraram uma foto em grupo que chamou a atenção da mídia. Os jogadores não vestiam as camisetas de seus atuais clubes, mas sim as camisetas dos clubes onde deram seus primeiros passos no futebol.

A foto não foi apenas uma imagem promocional, mas uma mensagem clara. O sucesso começa nos clubes de base. Por isso, a Federação Norueguesa se empenha em apoiar esses clubes financeiramente e tecnicamente, considerando-os o primeiro elo na formação dos jogadores.

Os grandes clubes não veem os clubes de base como concorrentes, mas sim como parceiros no processo de desenvolvimento, o que cria um sistema integrado no qual todas as partes trabalham em direção ao mesmo objetivo.

No Egito, os centros juvenis e os clubes populares possuem grande potencial para descobrir talentos, mas precisam de maior apoio técnico e organizacional, além de uma articulação mais eficaz com a federação e os clubes profissionais.

Odegaard mudou toda a filosofia da federação

Håkon Grot Land conta uma história marcante sobre Martin Ødegaard. Quando o viu pela primeira vez, aos 11 anos, percebeu que estava diante de um talento excepcional, como nunca havia visto antes.

Mas o que chamou sua atenção não foi apenas a habilidade, e sim a maneira como o menino lidava com o futebol. Ele treinava por horas a mais, buscava constantemente se aperfeiçoar e encarava o esporte com uma paixão e responsabilidade maiores do que sua idade.

Essa experiência levou a Federação Norueguesa a redefinir o conceito de “talento”. Em vez de se concentrar na velocidade, na força física ou na habilidade individual, a primeira pergunta passou a ser: esse jogador ama o futebol o suficiente para se aperfeiçoar a cada dia? A partir daí, a personalidade, a disciplina e a vontade de aprender tornaram-se elementos fundamentais na avaliação dos jogadores.

Até mesmo Haaland não era o melhor na infância

Essa informação pode parecer surpreendente. Erling Haaland, um dos melhores atacantes do mundo, não era considerado o melhor jogador de sua faixa etária quando participou dos campos de treinamento das seleções nacionais aos 14 anos.

É por isso que a Federação Norueguesa se recusa a fazer julgamentos precipitados sobre os jogadores. O objetivo não é escolher a melhor criança aos 13 anos, mas sim formar o melhor jogador quando ele chegar aos 22 ou 23 anos.

Essa visão de longo prazo deu a muitos jogadores a oportunidade de se desenvolverem longe das pressões, antes de chegarem à seleção principal.

Essa é uma lição importante para o futebol egípcio, que precisa ter paciência ao lidar com os talentos e dar-lhes tempo suficiente para amadurecer, em vez de buscar constantemente resultados rápidos.