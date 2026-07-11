Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
مصر- النموذج النرويجيchatgpt

Traduzido por

Da derrota para a Argentina ao sonho do futuro... Será que o Egito conseguirá reproduzir o modelo norueguês?

Especiais e Opinião
Egito
Copa do Mundo
Noruega
Argentina x Egito
Noruega x Inglaterra
Argentina
Inglaterra
E. Haaland
M. Salah
M. Salah
Argentina
Egito
EUA
Noruega
England
Marrocos
Argélia
Jordânia
Catar
Iraque
Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita

A derrota não foi o fim do sonho... mas sim o início da reflexão

Apesar da amargura da eliminação diante da Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a seleção egípcia deixou o torneio de cabeça erguida, após apresentar uma de suas melhores atuações em competições internacionais dos últimos anos, ter conseguido passar da fase de grupos e ter se imposto como um adversário difícil diante de um dos principais favoritos ao título. Mas, além do resultado da partida, o torneio levantou uma questão ainda maior para o futebol egípcio: como manter esse desenvolvimento e transformá-lo em um projeto sustentável que forme gerações capazes de competir com os maiores do mundo?

A resposta talvez não esteja na América do Sul ou na Europa Ocidental, mas sim no norte do continente europeu, onde a Noruega conseguiu escrever uma das histórias mais inspiradoras do futebol moderno.

O país, cuja população não ultrapassa 5,5 milhões de habitantes e que estava ausente da Copa do Mundo desde a edição de 1998 na França, transformou-se, em poucos anos, em uma das seleções de destaque do torneio, após derrotar o Brasil e chegar às quartas de final, apoiando-se em um projeto de longo prazo que não começou com Erling Haaland ou Martin Ødegaard, mas muito antes de o surgimento deles.

Enquanto muitos países se ocupam em buscar a “próxima estrela”, a Noruega vinha trabalhando na construção de um sistema completo capaz de produzir estrelas continuamente, o que torna sua experiência um modelo digno de estudo para o Egito, que possui uma enorme base de torcedores e talentos que não ficam atrás de muitos países europeus, mas ainda busca um projeto de longo prazo que transforme esse potencial em conquistas consistentes.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Noruega não criou apenas Haaland... mas sim todo um sistema

    Quando os torcedores falam da seleção norueguesa, a primeira coisa que vem à mente é Erling Haaland, um dos melhores atacantes do mundo, ou Martin Ødegaard, capitão do Arsenal e o cérebro do meio-campo. Mas a verdade é que o sucesso da Noruega não pode ser reduzido a apenas dois jogadores excepcionais.

    A seleção que disputa a Copa do Mundo conta com 17 dos 26 jogadores que atuam nas quatro ligas mais fortes da Europa, um número que reflete o trabalho realizado pelo futebol norueguês nas últimas duas décadas.

    E o mais importante: a maioria desses jogadores saiu do mesmo sistema e recebeu treinamento de acordo com uma única filosofia desde seus primeiros anos, o que conferiu à seleção uma personalidade clara e uma identidade futebolística consistente, segundo informou a BBC .

    Esse sistema não surgiu por acaso, mas sim como resultado de um plano estratégico iniciado no início do novo milênio, quando a Federação Norueguesa de Futebol percebeu que a ausência contínua dos grandes torneios só mudaria com a reconstrução completa do esporte, desde a criança que chuta a bola pela primeira vez até a seleção principal.

    O nome da Noruega sempre foi associado aos esportes de inverno, seja esqui, biatlo ou salto no gelo, enquanto o futebol permaneceu em segundo plano por muitos anos. Porém, com o início do novo milênio, a Federação Norueguesa de Futebol tomou uma decisão estratégica para mudar essa equação.

    O objetivo não era apenas se classificar para os grandes torneios, mas transformar o futebol no esporte mais popular entre as crianças e eliminar todos os obstáculos que as impediam de praticá-lo ao longo do ano.

    E o primeiro obstáculo era evidente para todos: o clima. O inverno longo e a neve intensa significavam a interrupção das atividades futebolísticas por vários meses a cada ano, o que limitava o desenvolvimento dos jogadores em comparação com seus colegas de outros países europeus. Foi daí que surgiram os primeiros passos da revolução do futebol.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-TRAINING-NORAFP

    Grama sintética... A decisão que mudou o futuro do futebol norueguês

    Pode parecer simples, mas o investimento em campos de futebol foi o verdadeiro ponto de virada. Entre 2000 e 2010, a Noruega começou a implementar um amplo plano para a construção de campos com grama sintética em diversas cidades e vilas, e o projeto ganhou ainda mais impulso nos anos seguintes.

    Somente no período entre 2016 e 2025, foram construídos 539 novos campos, além da reforma de outros 586. Esses números não representaram apenas investimentos em infraestrutura, mas um investimento direto no futuro dos jogadores.

    Em vez de interromperem os treinos durante todo o inverno, as crianças passaram a poder jogar diariamente em condições ideais, independentemente da chuva, da neve ou das baixas temperaturas.

    Håkon Grot Land, chefe do departamento de desenvolvimento de jogadores da Federação Norueguesa, acredita que essa decisão mudou tudo. Ele afirma: “O futebol deixou de ser um esporte de verão para se tornar um esporte praticado o ano todo. Antes, treinávamos sobre o gelo e em campos em péssimas condições; hoje, qualquer criança pode treinar nas melhores condições durante todas as estações do ano.”

  • FBL-WC-2026-PRESSER-NORAFP

    Uma lição que o futebol egípcio precisa levar em conta

    A comparação pode parecer estranha à primeira vista. Afinal, o Egito não sofre com a neve nem com condições climáticas adversas, mas enfrenta um problema diferente que não é menos impactante. Apesar da existência de milhares de centros juvenis e clubes, a qualidade dos campos de treino ainda varia muito, especialmente fora das grandes cidades. Além disso, muitos talentos nas províncias não encontram um ambiente de treinamento que se compare ao das grandes academias.

    É por isso que a experiência norueguesa parece inspiradora. O sucesso não começou com a busca por um técnico estrangeiro ou por um jogador profissional, mas sim com a disponibilização de um bom campo onde a criança pudesse treinar todos os dias.

    Talvez essa seja a primeira lição que o futebol egípcio possa aprender após a Copa do Mundo de 2026: investir em campos não é um projeto de construção, mas sim um projeto para formar jogadores.

    O impacto da grama sintética não se limitou apenas ao aumento das horas de treino, mas se estendeu a uma mudança completa na filosofia do futebol norueguês. Na década de 1990, a Noruega era conhecida por um estilo defensivo direto, baseado em passes longos e duelos físicos.

    No entanto, jogar constantemente em campos modernos com qualidade constante ajudou os jogadores a desenvolver suas habilidades técnicas, e a posse de bola, os passes rápidos e o jogo rasteiro passaram a fazer parte da identidade da seleção.

    O surgimento de um jogador como Martin Ødegaard não foi mera coincidência, mas sim o resultado natural de um ambiente de treinamento que incentiva a criatividade e dá ao jogador liberdade para desenvolver suas habilidades desde a infância.

    Por outro lado, o futebol egípcio ainda possui uma das melhores escolas de habilidades da África, mas precisa de um ambiente mais desenvolvido para preservar e aprimorar esse talento, especialmente nas fases iniciais da formação.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O dinheiro por si só não garante o sucesso... mas sabê-lo empregar bem faz toda a diferença

    A Noruega possui uma das economias mais fortes do mundo graças à sua riqueza petrolífera, mas não se baseou apenas nos recursos do Estado para desenvolver o esporte. Em vez disso, criou um modelo diferente, baseado na destinação de uma parte significativa das receitas da empresa estatal de apostas “Norsk Tipping” para o apoio às instalações esportivas.

    A empresa destina cerca de 64% de seus lucros ao setor esportivo, sendo que a maior parte é direcionada à construção de estádios e ao financiamento de projetos de clubes locais. Somente em 2026, o valor investido em instalações esportivas ultrapassou dois bilhões de coroas norueguesas.

    Aqui surge outra lição da qual o Egito pode se beneficiar: a necessidade de encontrar fontes de financiamento sustentáveis para o desenvolvimento do futebol, de modo que os projetos não dependam inteiramente de orçamentos governamentais ou do apoio aos clubes, mas sim de um sistema econômico que garanta a continuidade do investimento nas bases, pois elas representam o verdadeiro alicerce de qualquer renascimento do futebol.

    E, embora a grama sintética tenha proporcionado o ambiente adequado para a prática do futebol durante todo o ano, a Federação Norueguesa percebeu que os campos, por si só, não formam jogadores de nível mundial, e que o verdadeiro investimento deve começar pela pessoa que está dentro do campo com as crianças todos os dias: o treinador.

    Por isso, o período entre 2010 e 2020 testemunhou o que os dirigentes da Federação Norueguesa descreveram como uma “revolução no treinamento”. O objetivo não era trazer nomes de renome mundial ou treinadores com currículos impressionantes, mas sim criar um sistema educacional unificado para capacitar os treinadores que atuam em diferentes partes do país.

    Assim, uma criança que começa a jogar em uma pequena vila no norte da Noruega recebe os mesmos princípios que um jogador na capital, Oslo, pois todos os treinadores trabalham de acordo com uma única filosofia de treinamento, que prioriza o desenvolvimento do jogador em detrimento da vitória nas partidas.

    E é aí que reside uma das principais diferenças em relação a muitos países: o futuro do jogador não fica vinculado ao nome do treinador ou do clube, mas a um método claro aplicado por todos.

    E, no caso do Egito, essa lição não é menos importante do que a melhoria dos campos de futebol. Ter milhares de treinadores não significa necessariamente ter um sistema bem-sucedido, enquanto a unificação da filosofia de formação dos treinadores pode reduzir a disparidade entre clubes, academias e centros juvenis, garantindo que os jogadores saiam com uma base técnica e tática semelhante.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    “A Escola das Seleções Nacionais”... o projeto que mudou tudo

    Após não conseguir se classificar para o Campeonato Europeu de 2012, a Federação Norueguesa não se limitou a trocar de técnico ou buscar soluções provisórias, mas decidiu reconstruir completamente o sistema de desenvolvimento de talentos. Foi assim que surgiu o programa “Escola das Seleções Nacionais” (NTS), em 2013.

    Apesar do nome, o programa não é uma academia centralizada, nem reúne todos os talentos em um único local, mas representa uma rede nacional que conecta os clubes de base aos grandes clubes e à federação, de modo que todos trabalhem de acordo com objetivos e padrões unificados.

    Esse sistema garante o acompanhamento do jogador desde seus primeiros anos, com avaliação contínua de seu desenvolvimento, sem que ele sinta que mudou de um ambiente para outro ou seja forçado a alterar seu estilo de jogo a cada etapa.

    Os números revelam a magnitude do impacto desse projeto: entre os jogadores que participaram da vitória histórica sobre o Brasil nas oitavas de final, 14 já haviam representado as seleções de base, enquanto 11 deles ingressaram no programa NTS desde as categorias sub-15 ou sub-16. Em outras palavras, a espinha dorsal da seleção principal é formada por jogadores formados nesse mesmo projeto.

    Uma das ideias mais marcantes da experiência norueguesa é que ela não acredita no chamado “jogador prodígio” aos 8 ou 9 anos. Enquanto as academias dos grandes clubes em muitos países disputam a seleção de crianças em idades muito precoces, o jogador norueguês permanece em seu clube local até cerca dos 12 anos.

    E a razão é simples. Uma criança que parece comum aos dez anos pode se tornar a melhor aos quinze, e o contrário também é verdadeiro. Por isso, a Federação Norueguesa não fecha as portas para nenhum jogador em idade precoce, mas lhe concede tempo suficiente para crescer fisicamente, tecnicamente e psicologicamente. Essa filosofia reduz a pressão sobre as crianças, mantém sua paixão pelo esporte e evita a perda de talentos que talvez demorem mais para amadurecer em comparação com seus colegas.

    Já no Egito, é comum que jogadores sejam descartados pelos clubes ainda muito jovens, antes que os anos seguintes comprovem que eles mereciam oportunidades maiores. Por isso, revisar os mecanismos de descoberta de talentos pode ser um passo necessário se o futebol egípcio quiser aproveitar ao máximo a grande base de jogadores de que dispõe.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-NOR-MDAAFP

    Os clubes de base... os verdadeiros heróis da história

    Antes do início da Copa do Mundo, os jogadores da seleção norueguesa tiraram uma foto em grupo que chamou a atenção da mídia. Os jogadores não vestiam as camisetas de seus atuais clubes, mas sim as camisetas dos clubes onde deram seus primeiros passos no futebol.

    A foto não foi apenas uma imagem promocional, mas uma mensagem clara. O sucesso começa nos clubes de base. Por isso, a Federação Norueguesa se empenha em apoiar esses clubes financeiramente e tecnicamente, considerando-os o primeiro elo na formação dos jogadores.

    Os grandes clubes não veem os clubes de base como concorrentes, mas sim como parceiros no processo de desenvolvimento, o que cria um sistema integrado no qual todas as partes trabalham em direção ao mesmo objetivo.

    No Egito, os centros juvenis e os clubes populares possuem grande potencial para descobrir talentos, mas precisam de maior apoio técnico e organizacional, além de uma articulação mais eficaz com a federação e os clubes profissionais.

    Odegaard mudou toda a filosofia da federação

    Håkon Grot Land conta uma história marcante sobre Martin Ødegaard. Quando o viu pela primeira vez, aos 11 anos, percebeu que estava diante de um talento excepcional, como nunca havia visto antes.

    Mas o que chamou sua atenção não foi apenas a habilidade, e sim a maneira como o menino lidava com o futebol. Ele treinava por horas a mais, buscava constantemente se aperfeiçoar e encarava o esporte com uma paixão e responsabilidade maiores do que sua idade.

    Essa experiência levou a Federação Norueguesa a redefinir o conceito de “talento”. Em vez de se concentrar na velocidade, na força física ou na habilidade individual, a primeira pergunta passou a ser: esse jogador ama o futebol o suficiente para se aperfeiçoar a cada dia? A partir daí, a personalidade, a disciplina e a vontade de aprender tornaram-se elementos fundamentais na avaliação dos jogadores.

    Até mesmo Haaland não era o melhor na infância

    Essa informação pode parecer surpreendente. Erling Haaland, um dos melhores atacantes do mundo, não era considerado o melhor jogador de sua faixa etária quando participou dos campos de treinamento das seleções nacionais aos 14 anos.

    É por isso que a Federação Norueguesa se recusa a fazer julgamentos precipitados sobre os jogadores. O objetivo não é escolher a melhor criança aos 13 anos, mas sim formar o melhor jogador quando ele chegar aos 22 ou 23 anos.

    Essa visão de longo prazo deu a muitos jogadores a oportunidade de se desenvolverem longe das pressões, antes de chegarem à seleção principal.

    Essa é uma lição importante para o futebol egípcio, que precisa ter paciência ao lidar com os talentos e dar-lhes tempo suficiente para amadurecer, em vez de buscar constantemente resultados rápidos.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A equipe é mais importante do que qualquer estrela

    Embora a Noruega conte com um astro mundial como Haaland e um líder do calibre de Ødegaard, a filosofia cultivada pelo programa NTS se baseia no princípio de que ninguém é maior do que a equipe. Por isso, desde as categorias de base, os treinadores enfatizam a cooperação, o comprometimento, a disciplina e a responsabilidade coletiva.

    O jogador não se vê como uma futura estrela, mas sim como parte de um sistema integrado, o que se refletiu claramente no desempenho da seleção na Copa do Mundo. Quando eliminou o Brasil nas oitavas de final, a vitória não foi resultado do brilhantismo de um único jogador, mas fruto de um desempenho coletivo organizado, que conseguiu neutralizar as diferenças individuais.

    O que o Egito pode aprender?

    Após chegar às oitavas de final da Copa do Mundo, o futebol egípcio tem agora uma oportunidade rara de aproveitar o que foi conquistado, em vez de se contentar em comemorar a participação. O verdadeiro sucesso não se mede pela classificação para um único torneio, mas pela capacidade de estar constantemente entre as melhores seleções.

    E, nesse sentido, a experiência norueguesa oferece uma série de lições claras: “Investir no técnico é tão importante quanto investir no jogador; unificar a filosofia de trabalho entre a federação, os clubes e as equipes de base; desenvolver a infraestrutura em todas as províncias, e não apenas nas grandes cidades”.

    Além disso, “dar às crianças mais tempo para amadurecer, sem descartá-las prematuramente; dar atenção à personalidade, à disciplina e à paixão, além das habilidades técnicas; e considerar os clubes de base como o principal parceiro na formação de talentos, e não apenas uma etapa temporária”.

  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Será que o Egito consegue reproduzir a experiência norueguesa?

    Pode ser fácil encarar a experiência norueguesa como um modelo europeu difícil de ser aplicado no Egito devido às diferenças nas condições econômicas, sociais e geográficas; no entanto, uma análise mais detalhada do projeto revela que o segredo do sucesso não estava no número de habitantes nem na magnitude da riqueza petrolífera, mas sim na clareza da visão e na continuidade do trabalho.

    A Noruega não iniciou seu projeto tendo Haland ou Ødegaard, nem acordou de repente para se ver entre as melhores seleções do mundo; ao contrário, traçou um plano de longo prazo, com o objetivo de desenvolver a infraestrutura, capacitar os treinadores, unificar a filosofia de trabalho e dar às crianças tempo suficiente para crescer, e depois se comprometeu a executá-lo ano após ano, longe das pressões por resultados imediatos ou de mudar os planos a cada fracasso.

    Ao longo das últimas décadas, o futebol egípcio provou ser capaz de formar jogadores de alto nível, tanto no cenário nacional quanto nos campos europeus. Mas o problema nunca foi a escassez de talentos, e sim a ausência de um sistema que garantisse a continuidade dessa formação com a mesma qualidade.

    Muitas vezes, o sucesso da seleção egípcia está ligado ao surgimento de uma geração excepcional ou de um jogador de nível mundial, antes que as mesmas perguntas voltem a surgir anos depois: quem será o sucessor? E como as estrelas serão substituídas após a aposentadoria?

    Por outro lado, a Noruega não baseia seu projeto em um jogador específico, mas em um sistema capaz de formar um novo jogador sempre que outro se retira. E essa é a diferença entre construir uma seleção de sucesso e construir um futebol de sucesso.

    Ninguém discute que Mohamed Salah é o maior jogador da história recente do futebol egípcio e que sua influência ultrapassou os limites do campo para se tornar uma fonte de inspiração para toda uma geração de jogadores. Mas a experiência norueguesa levanta uma questão importante: o que vem depois da estrela?

    A Federação Norueguesa não vinculou seu futuro a Haaland ou Odegaard, mas trabalhou para construir uma ampla base de jogadores capazes de compensar qualquer ausência, o que explica a presença de um grande número de profissionais nas ligas europeias mais fortes.

    Já no Egito, o verdadeiro desafio consiste em investir na presença de Salah para formar uma nova geração que siga seus passos, em vez de se contentar em depender de seu talento até o fim de sua carreira. Pois as nações do futebol não são medidas pelo número de estrelas, mas pela capacidade de produzir estrelas de forma contínua.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um roteiro para o futuro

    Se a Federação Egípcia de Futebol quiser aproveitar as lições aprendidas com a Noruega, o ponto de partida deve ser um projeto com duração de pelo menos dez anos, que não esteja vinculado a mudanças na diretoria ou na comissão técnica.

    Os principais aspectos desse projeto resumem-se a vários eixos fundamentais:

    Primeiro: o desenvolvimento de estádios e centros de treinamento nas diversas províncias, de modo a garantir um ambiente adequado para as crianças em todo o país, e não apenas nos grandes clubes.

    Segundo: a criação de um programa nacional unificado para a capacitação de treinadores, de modo que todos os profissionais que trabalham com categorias de base tenham acesso a programas de treinamento modernos, com a unificação da filosofia de jogo entre as seleções e os clubes.

    Terceiro: Reorganizar as competições juvenis, de modo que o objetivo principal seja o desenvolvimento do jogador, e não apenas a conquista de campeonatos por faixa etária.

    Em quarto lugar: ampliar a base de descoberta de talentos por meio do apoio a centros juvenis, clubes populares e escolas, e vinculá-los diretamente à Federação.

    Quinto: estabelecer critérios claros para a avaliação dos jogadores, que não se baseiem apenas nas capacidades físicas e técnicas, mas que também incluam a disciplina, a personalidade, a capacidade de aprendizagem e o comprometimento dentro e fora do campo.

    Sexto: elaborar um plano claro para aumentar o número de profissionais nas ligas europeias, por meio do desenvolvimento de academias e da facilitação da transferência de jogadores na idade adequada, o que elevará a qualidade da competição e beneficiará a seleção nacional.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    O sucesso não começa na seleção principal... e uma oportunidade que não se pode desperdiçar

    Um dos erros comuns em muitos países é concentrar-se na seleção principal como se ela fosse a face do futebol, enquanto a experiência norueguesa mostra que a seleção não passa de a última etapa de uma longa jornada que começa com a criança que corre atrás da bola em seu pequeno clube.

    O jogador que marca um gol na Copa do Mundo é o mesmo que encontrou um bom campo, um técnico qualificado e um ambiente adequado quando tinha oito ou nove anos de idade. Por isso, o verdadeiro investimento não está apenas nos campos de treinamento da seleção principal ou na contratação de um técnico de renome mundial, mas sim nos anos que antecedem a chegada do jogador a essa fase.

    Portanto, apesar da derrota para a Argentina nas oitavas de final, a participação da seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026 trouxe muitos sinais positivos. Os Faraós apresentaram um desempenho competitivo diante de grandes seleções e provaram que possuem uma base sobre a qual se pode construir. Mas a história do futebol nos ensina que momentos como esses podem se transformar em um ponto de partida, mas também podem se tornar uma oportunidade perdida se não forem seguidos por medidas concretas.

    Afinal, após cada grande torneio, os países bem-sucedidos começam a revisar sua experiência, analisar pontos fortes e fracos e estabelecer novas metas para a próxima edição — exatamente o que a Noruega fez após não conseguir se classificar para a Euro 2012, quando optou por reconstruir todo o sistema em vez de se limitar a trocar de treinadores ou buscar soluções temporárias.

    Talvez o Egito não consiga reproduzir a experiência norueguesa à risca, pois cada país tem suas circunstâncias, potencialidades e desafios, mas os princípios nos quais essa experiência se baseou continuam aplicáveis em qualquer lugar.

    A ideia de investir nas bases, unificar a filosofia de treinamento, capacitar os treinadores, priorizar a personalidade em detrimento do resultado e trabalhar de acordo com um plano que se estende por anos não são conceitos exclusivos da Noruega, mas representam a base do sucesso da maioria das potências do futebol moderno.

    Por isso, o verdadeiro benefício não está em imitar os detalhes, mas em adotar uma mentalidade de planejamento de longo prazo, longe de reações precipitadas.

Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING