Da derrota para a Argentina ao sonho do futuro... Será que o Egito conseguirá reproduzir o modelo norueguês?

Apesar da amargura da eliminação diante da Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a seleção egípcia deixou o torneio de cabeça erguida, após apresentar uma de suas melhores atuações em competições internacionais dos últimos anos, ter conseguido passar da fase de grupos e ter se imposto como um adversário difícil diante de um dos principais favoritos ao título. Mas, além do resultado da partida, o torneio levantou uma questão ainda maior para o futebol egípcio: como manter esse desenvolvimento e transformá-lo em um projeto sustentável que forme gerações capazes de competir com os maiores do mundo?
A resposta talvez não esteja na América do Sul ou na Europa Ocidental, mas sim no norte do continente europeu, onde a Noruega conseguiu escrever uma das histórias mais inspiradoras do futebol moderno.
O país, cuja população não ultrapassa 5,5 milhões de habitantes e que estava ausente da Copa do Mundo desde a edição de 1998 na França, transformou-se, em poucos anos, em uma das seleções de destaque do torneio, após derrotar o Brasil e chegar às quartas de final, apoiando-se em um projeto de longo prazo que não começou com Erling Haaland ou Martin Ødegaard, mas muito antes de o surgimento deles.
Enquanto muitos países se ocupam em buscar a “próxima estrela”, a Noruega vinha trabalhando na construção de um sistema completo capaz de produzir estrelas continuamente, o que torna sua experiência um modelo digno de estudo para o Egito, que possui uma enorme base de torcedores e talentos que não ficam atrás de muitos países europeus, mas ainda busca um projeto de longo prazo que transforme esse potencial em conquistas consistentes.