Da Croácia – Inter: a Copa do Mundo faz a cotação de Sucic disparar: Real Madrid e a Premier League de olho no croata; os nerazzurri querem mais de 50 milhões

Segundo o que relata o Vecernji, também para o Inter, Petar Sucic representa um investimento para as próximas temporadas que deve render frutos, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. Apesar de sua primeira temporada na Série A ter sido marcada por uma fase de adaptação, mas ainda assim significativa em termos de tempo de jogo – 50 partidas no total, 4 gols e 4 assistências –, o jogador croata teria um valor de mercado já superior a 50 milhões de euros, próximo a 60. Seu contrato com a Inter vence em junho de 2030 e seu salário é de 1,5 milhão de euros líquidos.