Dos sete jogadores do Inter que participaram ou ainda estão participando da Copa do Mundo – junto com ele estão Manuel Akanji, Lautaro Martínez, Hakan Çalhanoğlu, Ange-Yoan Bonny, Marcus Thuram e o agora ex-jogador Denzel Dumfries –, o meio-campista croata Petar Sucic é aquele que, até este momento da competição, saiu mais fortalecido em suas convicções quanto ao valor das atuações que conseguiu exibir. Eliminado pelas mãos da seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo, o jogador nascido em 2003, contratado no verão passado do Dinamo de Zagreb por 15 milhões de euros, foi uma das surpresas mais positivas da seleção do técnico Dalic, acabando por chamar a atenção também de alguns clubes estrangeiros de prestígio.
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Da Croácia – Inter: a Copa do Mundo faz a cotação de Sucic disparar: Real Madrid e a Premier League de olho no croata; os nerazzurri querem mais de 50 milhões
O REAL MADRID E A PREMIER LIGUE ESTÃO DE OLHO
Uma assistência contra a Inglaterra, um gol contra Gana e uma contribuição constante e importante também nas outras duas partidas disputadas contra o Panamá e Portugal levaram o jornal croata Vecernji a elogiar especialmente o desempenho do jogador do Inter, Sucic, nesta edição da Copa do Mundo e a destacar como ele se tornou um jogador indispensável para Dalic. Para o presente, mas sobretudo para o futuro, que provavelmente não contará mais com a presença de um ícone como Luka Modric. Mas, em especial, o meio-campista está na mira do Real Madrid e de alguns grandes clubes da Premier League.
O INTER META-LHA MUITO ALTO
Segundo o que relata o Vecernji, também para o Inter, Petar Sucic representa um investimento para as próximas temporadas que deve render frutos, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. Apesar de sua primeira temporada na Série A ter sido marcada por uma fase de adaptação, mas ainda assim significativa em termos de tempo de jogo – 50 partidas no total, 4 gols e 4 assistências –, o jogador croata teria um valor de mercado já superior a 50 milhões de euros, próximo a 60. Seu contrato com a Inter vence em junho de 2030 e seu salário é de 1,5 milhão de euros líquidos.
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