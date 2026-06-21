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grafica dybala milan delusione 2025 2026 CMGetty Images

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Da Argentina – Roma: o Boca Juniors não desiste de Dybala: ligação de Arruabarrena, será que vai ultrapassar os giallorossi? O que está acontecendo

Roma
Mercado da bola
Boca Juniors
P. Dybala
Campeonato Italiano

O técnico do Boca Juniors ligou para Dybala: os cenários em torno do futuro de “La Joya”.

A nove dias do término do contrato com a Roma, Paulo Dybala ainda não assinou a renovação. Nesta fase de espera, chegam notícias da Argentina sobre uma nova tentativa do Boca Juniors de contratá-lo sem custo.

O grande impulsionador dessa operação seria Rodolfo Arruabarrena, técnico do Boca, que teria ligado pessoalmente para Dybala a fim de convencê-lo.

A situação com os giallorossi ainda não está definida e, por isso, os Xeneizes estariam tentando fazer uma última tentativa para trazer a Joya de volta à sua terra natal.

  • O APELO DE ARRUABARRENA

    Segundo o que informa o Tyc Sports, o técnico teria ligado diretamente para Dybala para apresentar seu projeto para o Boca Juniors e sua firme intenção de tê-lo no time.

    A conversa teria sido positiva, embora, do lado do jogador, ainda não haja novidades nem em relação ao Boca nem em relação à Roma.

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  • BOCA ESTÁ NA LIDERANÇA?

    O contato com Arruabarrena teria, no entanto, rendido pontos ao Boca Juniors, em uma temporada em que os argentinos já foram eliminados da Copa Libertadores, caindo para as eliminatórias da Copa Sul-Americana.

  • A SITUAÇÃO COM A ROMA

    As negociações entre a Roma e Dybala para a renovação continuam. Gasperini está pressionando para que a situação seja resolvida de forma positiva, enquanto o clube giallorosso recebeu a contraproposta da equipe do jogador e está analisando-a: a diferença entre a oferta e a demanda, segundo o que foi divulgado pela Sportitalia, estaria entre 500.000 e 700.000 euros.

    A intervenção de Tony D’Amico poderia dar o impulso necessário, mas o interesse do Boca Juniors e a ligação de Arruabarrena poderiam, a nove dias do término do contrato, mudar o panorama da negociação.

  • O PLANO DO BOCA JUNIORS

    O Boca Juniors, por sua vez, permanece à espera. Os argentinos não têm intenção de apresentar propostas oficiais à equipe do jogador, mas já se informaram e aguardarão o desfecho definitivo da situação com a Roma antes de, eventualmente, avançar com uma oferta oficial.