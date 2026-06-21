Da Argentina – Roma: o Boca Juniors não desiste de Dybala: ligação de Arruabarrena, será que vai ultrapassar os giallorossi? O que está acontecendo

A nove dias do término do contrato com a Roma, Paulo Dybala ainda não assinou a renovação. Nesta fase de espera, chegam notícias da Argentina sobre uma nova tentativa do Boca Juniors de contratá-lo sem custo.

O grande impulsionador dessa operação seria Rodolfo Arruabarrena, técnico do Boca, que teria ligado pessoalmente para Dybala a fim de convencê-lo.

A situação com os giallorossi ainda não está definida e, por isso, os Xeneizes estariam tentando fazer uma última tentativa para trazer a Joya de volta à sua terra natal.