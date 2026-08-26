Da Argentina, os motivos pelos quais Dibu Martínez não foi para a Juventus: não têm a ver com o esporte, a reputação está envolvida

Segundo informações da Argentina, Martínez foi oferecido ao Chelsea nas últimas horas, e o Tottenham também estaria interessado em contratá-lo. O futuro do jogador de 33 anos, de Mar del Plata, é incerto porque ele foi deixado de lado por sua equipe, que planejava liberá-lo durante esta janela de transferências.





Além disso, o jornalista da TyC Sports, Gaston Edul, escreveu que só no fechamento do mercado será revelado o motivo pelo qual o argentino não foi para a Juventus, uma razão que não tem nada a ver com o esporte e que aumentará sua reputação na seleção argentina.