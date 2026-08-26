O Dibu Martinez pode mudar de clube no apagar das luzes da janela de transferências de verão. Depois de uma longa investida da Juventus, que não se concretizou, o argentino agora tem sondagens de Chelsea e Tottenham, ambos pouco satisfeitos com o rendimento de seus dois goleiros titulares. Enquanto isso, o Aston Villa já apostou em Suzuki para substituí-lo. Novidades à vista para o goleiro campeão do mundo em 2022.
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Da Argentina, os motivos pelos quais Dibu Martínez não foi para a Juventus: não têm a ver com o esporte, a reputação está envolvida
Segundo informações da Argentina, Martínez foi oferecido ao Chelsea nas últimas horas, e o Tottenham também estaria interessado em contratá-lo. O futuro do jogador de 33 anos, de Mar del Plata, é incerto porque ele foi deixado de lado por sua equipe, que planejava liberá-lo durante esta janela de transferências.
Além disso, o jornalista da TyC Sports, Gaston Edul, escreveu que só no fechamento do mercado será revelado o motivo pelo qual o argentino não foi para a Juventus, uma razão que não tem nada a ver com o esporte e que aumentará sua reputação na seleção argentina.
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