Da Argentina – O Inter está na frente na disputa por Cristian Romero; novos contatos com o agente estão previstos para as próximas horas

Romero se transferiu da Atalanta para o Tottenham em 2021, por 50 milhões de euros, entre valor fixo e bônus. Para liberá-lo, os Spurs, com os quais ele tem contrato válido até 2029, pedem entre 45 e 50 milhões, um valor menor do que há algumas semanas (60 milhões). O Inter está avaliando uma transferência por empréstimo com opção de compra obrigatória, mas por valores mais baixos (35 a 40). Uma fórmula já vista com Marotta no comando, que permitiria ao Inter reforçar a defesa imediatamente e adiar o investimento financeiro definitivo por um ano. Resta saber quanto o clube está disposto a oferecer pelo salário: atualmente, na Inglaterra, o zagueiro argentino ganha cerca de 12 milhões de euros brutos por ano.