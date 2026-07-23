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Da Argentina – O Inter está na frente na disputa por Cristian Romero; novos contatos com o agente estão previstos para as próximas horas

Inter de Milão
Mercado da bola
Tottenham
C. Romero

O argentino quer deixar o Tottenham: a Inter desafia o Barcelona, que primeiro precisa vender.

Cristian Romero é o grande alvo do Inter no mercado de transferências. Deixando de lado, por enquanto, as negociações com outros clubes, Marotta e Ausilio concentraram-se no zagueiro central e, nos últimos dias, tentaram avaliar as margens de negociação para a contratação de Cristian Romero. O zagueiro argentino decidiu deixar o Tottenham, que abordou o assunto com os nerazzurri durante as conversas sobre Djed Spence. Segundo o Tycsports, a Inter está atualmente na pole position. O clube está trabalhando em um acordo com o Tottenham e deve retomar as negociações com o agente de Cuti nas próximas horas.

  • ROMERO ENTRE A INTER E O BARCELONA

    O jogador da seleção argentina, um dos melhores da Albiceleste na última Copa do Mundo, está empenhado em voltar à Itália (jogou pelo Genoa e pela Atalanta entre 2018 e 2021) e vestir a camisa do Inter, onde se reuniria com seu companheiro de seleção Lautaro Martínez. O Barcelona também demonstra grande interesse nele, considerando-o prioridade em relação a Bastoni, mas os blaugranas precisam se desfazer de alguns jogadores antes de poderem contratar. E Flick gosta do perfil de Aymeric Laporte, nascido em 1994, que já conhece Cubarsì (é seu companheiro de defesa na seleção, juntos conquistaram a Copa do Mundo) e tem um custo mais acessível.

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  • OS CUSTOS DE ROMERO

    Romero se transferiu da Atalanta para o Tottenham em 2021, por 50 milhões de euros, entre valor fixo e bônus. Para liberá-lo, os Spurs, com os quais ele tem contrato válido até 2029, pedem entre 45 e 50 milhões, um valor menor do que há algumas semanas (60 milhões). O Inter está avaliando uma transferência por empréstimo com opção de compra obrigatória, mas por valores mais baixos (35 a 40). Uma fórmula já vista com Marotta no comando, que permitiria ao Inter reforçar a defesa imediatamente e adiar o investimento financeiro definitivo por um ano. Resta saber quanto o clube está disposto a oferecer pelo salário: atualmente, na Inglaterra, o zagueiro argentino ganha cerca de 12 milhões de euros brutos por ano.

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