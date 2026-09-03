Getty Images
Traduzido por
'Dá aos africanos a chance de sonhar!' - Samuel Eto'o apoia o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em meio a críticas da Uefa
Eto'o sai em defesa de Infantino
O presidente da FECAFOOT, Eto'o, manifestou publicamente apoio ao chefe da FIFA, Infantino, em meio à crescente oposição da UEFA. Em entrevista ao L'Equipe, o ex-atacante defendeu a liderança de Infantino após críticas do órgão que rege o futebol europeu. Infantino tem enfrentado pressão crescente de líderes da UEFA que buscam removê-lo do cargo. No entanto, Eto'o insiste que o chefe da FIFA trouxe benefícios concretos para o desenvolvimento do futebol global, particularmente na África.
- AFP
'Infantino está dando aos africanos a chance de sonhar'
Eto'o elogiou Infantino por oferecer às nações africanas apoio crucial para construir infraestrutura e lapidar jovens talentos. Ele argumentou que o futebol europeu frequentemente protege seus próprios interesses comerciais em detrimento de outras regiões.
"O futebol já é um produto comercial! Quem financia o futebol? Empresas que compram espaço publicitário", disse Eto'o. "Quem é dono dessas empresas? A Europa também cuida dos próprios interesses, sob pressão dos clubes.
"Por que deveríamos ser julgados por cuidar dos nossos? Hoje, o presidente Infantino está dando aos africanos a chance de sonhar em desenvolver o esporte. Ele ajudou a melhorar o futebol africano, caso contrário, não veríamos tantas sedes de federações sendo construídas.
"Financiamos parte disso, enquanto o restante veio por meio do apoio da Fifa via projeto FIFA Forward. Isso é tangível. E vai nos permitir desenvolver talentos. Em alguns anos, quando tivermos jogadores como Roger Milla ou [Kylian] Mbappe, será graças a esse financiamento."
Reenquadrando o debate contra a Uefa
Ao responder às alegações de que Infantino ignorou os procedimentos de governança, Eto'o destacou o poder democrático das 211 federações-membro na Assembleia Geral. Ele enfatizou que iniciativas importantes, como o projeto FIFA Forward, são legitimamente ratificadas pelos presidentes das federações.
Ele acrescentou: "A Uefa é uma confederação importante para a Fifa e contribui enormemente para o futebol, mas não deve ser vista como a única ou a mais importante confederação. É um debate distorcido. E as pessoas não percebem os desafios enfrentados pelos presidentes de federações na África. Você acha que sequer poderíamos jogar futebol sem os governos? Para algumas federações, 95% ou até 100% do financiamento vem de estados que já enfrentam desafios imensos."
- Getty Images
Apoio total à eleição de março
De olho na eleição presidencial da Fifa em março, Eto'o confirmou que ficará firmemente ao lado de Infantino. Ele enfatizou que as altas receitas dos principais torneios internacionais continuam sendo essenciais para o desenvolvimento geral.
"Sempre há um risco em uma eleição [de perder], mas isso não me impede de apoiá-lo", declarou Eto'o. "As pessoas atribuem todo tipo de coisa a ele. Administrar algo que desperta tanta paixão no mundo todo é difícil. Mas veja os lucros das Copas do Mundo no Qatar e nos Estados Unidos. É isso que queremos para o futebol. Se não tivermos dinheiro, não podemos desenvolver o esporte. As pessoas precisam perceber isso."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.