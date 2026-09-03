'Dá aos africanos a chance de sonhar!' - Samuel Eto'o apoia o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em meio a críticas da Uefa

Eto'o elogiou Infantino por oferecer às nações africanas apoio crucial para construir infraestrutura e lapidar jovens talentos. Ele argumentou que o futebol europeu frequentemente protege seus próprios interesses comerciais em detrimento de outras regiões.

"O futebol já é um produto comercial! Quem financia o futebol? Empresas que compram espaço publicitário", disse Eto'o. "Quem é dono dessas empresas? A Europa também cuida dos próprios interesses, sob pressão dos clubes.

"Por que deveríamos ser julgados por cuidar dos nossos? Hoje, o presidente Infantino está dando aos africanos a chance de sonhar em desenvolver o esporte. Ele ajudou a melhorar o futebol africano, caso contrário, não veríamos tantas sedes de federações sendo construídas.

"Financiamos parte disso, enquanto o restante veio por meio do apoio da Fifa via projeto FIFA Forward. Isso é tangível. E vai nos permitir desenvolver talentos. Em alguns anos, quando tivermos jogadores como Roger Milla ou [Kylian] Mbappe, será graças a esse financiamento."