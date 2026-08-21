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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Da América à Arábia Saudita: a maldição de Yassine Bounou atinge estrela do Al-Hilal!

Al-Fayha x Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Campeonato Saudita
Y. Bounou
C. Summerville
Arábia Saudita
Marrocos
Países Baixos

Novo choque

Parece que o holandês Crysencio Summerville ainda persegue uma lembrança dolorosa que o uniu ao marroquino Yassine Bounou, depois de desperdiçar mais um pênalti com a camisa do Al-Hilal, durante o duelo contra o Al-Fayha, trazendo de volta à memória um episódio semelhante ocorrido há poucas semanas na Copa do Mundo de 2026.

O Al-Hilal decidiu o confronto contra o Al-Fayha por 3 a 0, na noite de quinta-feira, pela segunda rodada da Roshn Saudi League, elevando sua pontuação para 6 pontos e assumindo provisoriamente a liderança da tabela de classificação. No entanto, o pênalti desperdiçado por Summerville aos 81 minutos roubou parte dos holofotes, por conta da curiosa coincidência ligada ao goleiro marroquino.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bono está presente na memória de Somerville

    A história remonta a cerca de apenas 51 dias, quando a seleção da Holanda enfrentou a do Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida que chegou aos pênaltis após o empate no tempo normal e na prorrogação.

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    Durante a disputa de pênaltis, Yassine Bounou foi o protagonista da cena depois de defender com maestria uma das cobranças batidas por Sommerville, dando à seleção do Marrocos uma grande vantagem na decisão, antes que o confronto terminasse com a classificação de Marrocos.

    Mas o curioso é que Sommerville voltou a desperdiçar outro pênalti depois disso, e desta vez com a camisa do Al Hilal diante do Al Feiha, encontrando-se em um cenário surpreendentemente parecido com o que lhe aconteceu diante de Bounou na Copa do Mundo.

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    Do confronto com Bono ao jogo ao seu lado

    A maior ironia é que Somerville se transferiu para o Al-Hilal após a Copa do Mundo, passando a ser companheiro de Bono em vez de enfrentá-lo como adversário, mas a lembrança do pênalti não desapareceu, depois que o jogador desperdiçou uma nova cobrança diante do Al-Feiha aos 81 minutos, em uma cena que trouxe de volta à tona o episódio antigo.

    Apesar do desperdício, o fato não influenciou no resultado da partida, já que o Al-Hilal havia definido tudo com um placar de 3 a 0, dando continuidade ao seu início perfeito na Roshn League, conquistando sua segunda vitória consecutiva.

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    E assim, as cobranças de pênalti se transformaram em uma história curiosa no início da relação de Somerville com o Al-Hilal; poucas semanas atrás, Bono foi o motivo de ele não conseguir marcar durante os pênaltis com a Holanda, e hoje o goleiro marroquino se tornou seu companheiro no mesmo time, enquanto o jogador continuou a desperdiçar as cobranças em uma cena que pode abrir a porta para muitas ironias com o decorrer da temporada.

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    E, longe do pessimismo, isso continua sendo apenas uma curiosa ironia estatística na trajetória de Somerville, mas a repetição do cenário após um curto período faz dela uma das histórias mais empolgantes no início da temporada do Al-Hilal, especialmente porque o próprio protagonista passou de enfrentar Bono a contar com ele como companheiro e goleiro de seu time.

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