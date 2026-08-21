A maior ironia é que Somerville se transferiu para o Al-Hilal após a Copa do Mundo, passando a ser companheiro de Bono em vez de enfrentá-lo como adversário, mas a lembrança do pênalti não desapareceu, depois que o jogador desperdiçou uma nova cobrança diante do Al-Feiha aos 81 minutos, em uma cena que trouxe de volta à tona o episódio antigo.

Apesar do desperdício, o fato não influenciou no resultado da partida, já que o Al-Hilal havia definido tudo com um placar de 3 a 0, dando continuidade ao seu início perfeito na Roshn League, conquistando sua segunda vitória consecutiva.

E assim, as cobranças de pênalti se transformaram em uma história curiosa no início da relação de Somerville com o Al-Hilal; poucas semanas atrás, Bono foi o motivo de ele não conseguir marcar durante os pênaltis com a Holanda, e hoje o goleiro marroquino se tornou seu companheiro no mesmo time, enquanto o jogador continuou a desperdiçar as cobranças em uma cena que pode abrir a porta para muitas ironias com o decorrer da temporada.

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E, longe do pessimismo, isso continua sendo apenas uma curiosa ironia estatística na trajetória de Somerville, mas a repetição do cenário após um curto período faz dela uma das histórias mais empolgantes no início da temporada do Al-Hilal, especialmente porque o próprio protagonista passou de enfrentar Bono a contar com ele como companheiro e goleiro de seu time.