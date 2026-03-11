Getty Images Sport
Custo impressionante da passagem desastrosa de Jadon Sancho pelo Manchester United é revelado, enquanto o polêmico ala se aproxima da saída
Um pesadelo de nove dígitos em Old Trafford
Tendo chegado originalmente do Borussia Dortmund por incríveis 73 milhões de libras, Sancho deixará o clube tendo custado 138 milhões de libras, levando em conta seu salário exorbitante de 250 mil libras por semana durante um contrato de cinco anos, de acordo com análises financeiras feitas pelo Daily Mail.
O jogador de 25 anos está agora em seu terceiro período de empréstimo fora do clube, desta vez no Aston Villa. Notavelmente, o atacante já jogou mais partidas por outros times (90) do que pelo Red Devils (83). Sancho marcou apenas 12 gols e deu seis assistências com a camisa do United - um retorno decepcionante para um jogador que já foi o segundo jogador inglês mais caro da história.
As dificuldades continuam em Villa Park
No Villa, Sancho mais uma vez não conseguiu reencontrar a centelha que outrora fez dele o adolescente mais procurado da Europa. Sua passagem pelo West Midlands tem sido praticamente esquecível, com o jogador não conseguindo garantir uma vaga como titular no time de Unai Emery. Sancho marcou apenas um gol em 25 jogos em todas as competições pelo Villa, com seu único gol sendo marcado na Liga Europa. Embora Emery tenha apoiado publicamente o ponta, a realidade é que seu impacto tem sido mínimo. Ele foi titular em apenas seis jogos da Premier League pelo Villa nesta temporada.
Dortmund oferecerá uma terceira chance?
Com seu contrato no Old Trafford expirando neste verão, o interesse está aumentando. O Borussia Dortmund está supostamente avaliando uma sensacional terceira transferência para o inglês, enquanto se prepara para uma grande reformulação do elenco, com o jogador da seleção inglesa disponível para uma transferência gratuita neste verão. Seu sucesso anterior na Bundesliga o torna uma opção financeiramente atraente como um substituto em potencial para Julian Brandt, que está de saída.
A cortina final no United
O Manchester United parece disposto a lavar as mãos da situação, mesmo que isso signifique perder o jogador sem receber nada em troca. O clube detém uma opção de prorrogação de 12 meses em seu contrato, mas a diretoria teria decidido não exercê-la. A principal motivação da INEOS é eliminar seu salário exorbitante dos livros contábeis neste verão para abrir espaço no orçamento para novas contratações.
A menos que ocorra uma reviravolta milagrosa em sua forma, Sancho está destinado a deixar Old Trafford como um fracasso que marcou uma era. Embora o United tenha conseguido recuperar pequenas quantias através de taxas de empréstimo do Chelsea e do Villa, a perda líquida total com o jogador é enorme. De ser o rosto de uma nova geração no United a um jogador que poderá sair em uma transferência gratuita, o declínio de Sancho serve como um exemplo de que contratações milionárias podem dar errado.
