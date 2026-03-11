Custo impressionante da passagem desastrosa de Jadon Sancho pelo Manchester United é revelado, enquanto o polêmico ala se aproxima da saída

O Manchester United parece disposto a lavar as mãos da situação, mesmo que isso signifique perder o jogador sem receber nada em troca. O clube detém uma opção de prorrogação de 12 meses em seu contrato, mas a diretoria teria decidido não exercê-la. A principal motivação da INEOS é eliminar seu salário exorbitante dos livros contábeis neste verão para abrir espaço no orçamento para novas contratações.

A menos que ocorra uma reviravolta milagrosa em sua forma, Sancho está destinado a deixar Old Trafford como um fracasso que marcou uma era. Embora o United tenha conseguido recuperar pequenas quantias através de taxas de empréstimo do Chelsea e do Villa, a perda líquida total com o jogador é enorme. De ser o rosto de uma nova geração no United a um jogador que poderá sair em uma transferência gratuita, o declínio de Sancho serve como um exemplo de que contratações milionárias podem dar errado.