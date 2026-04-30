Custo de 30 milhões de euros? O BVB teria uma grande surpresa de transferência “na manga”

Pois, como o ex-zagueiro revelou agora, vários clubes da Bundesliga estariam interessados no jogador da seleção sub-21 da Polônia, que atua pelo Mainz 05. “Segundo meus contatos, vários times da Alemanha já estão de olho no Kacper – como o Leverkusen e o Dortmund. Mas também clubes da Inglaterra e da Itália estão interessados nele”, disse Hajto ao jornal Allgemeine Zeitung. Já no início de março, o jornalista turco especializado em transferências Ekrem Konur havia associado Potulski ao BVB.

O ponto crucial no desenvolvimento do jovem e talentoso zagueiro central de 18 anos, porém, é o tempo de jogo escasso que tem tido ultimamente, o que, segundo a revista kicker, já teria irritado o pai Bartosz. Desde o início de março, Potulski ficou no banco durante os 90 minutos em cinco das sete partidas da Bundesliga, tendo sido titular apenas uma vez. Muito pouco, concorda Hajto.

“Vejo um potencial enorme em Kacper Potulski. O Mainz pode chegar a pedir 30 milhões de euros por ele, mas para isso ele precisa jogar”, disse o técnico, hoje com 53 anos.