Justamente uma lenda do FC Schalke 04 revelou agora um novo alvo de transferência do Borussia Dortmund. Tomasz Hajto disputou 141 partidas oficiais pelos Königsblauen e, agora, em seu papel de comentarista na televisão polonesa Polsat Sport, parece manter ótimos contatos com seu compatriota Kacper Potulski.
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Custo de 30 milhões de euros? O BVB teria uma grande surpresa de transferência “na manga”
Pois, como o ex-zagueiro revelou agora, vários clubes da Bundesliga estariam interessados no jogador da seleção sub-21 da Polônia, que atua pelo Mainz 05. “Segundo meus contatos, vários times da Alemanha já estão de olho no Kacper – como o Leverkusen e o Dortmund. Mas também clubes da Inglaterra e da Itália estão interessados nele”, disse Hajto ao jornal Allgemeine Zeitung. Já no início de março, o jornalista turco especializado em transferências Ekrem Konur havia associado Potulski ao BVB.
O ponto crucial no desenvolvimento do jovem e talentoso zagueiro central de 18 anos, porém, é o tempo de jogo escasso que tem tido ultimamente, o que, segundo a revista kicker, já teria irritado o pai Bartosz. Desde o início de março, Potulski ficou no banco durante os 90 minutos em cinco das sete partidas da Bundesliga, tendo sido titular apenas uma vez. Muito pouco, concorda Hajto.
“Vejo um potencial enorme em Kacper Potulski. O Mainz pode chegar a pedir 30 milhões de euros por ele, mas para isso ele precisa jogar”, disse o técnico, hoje com 53 anos.
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Potulski marca contra o FC Bayern e se torna cada vez mais um tema político no Mainz 05
Potulski integrou pela primeira vez o elenco profissional do Rheinhessen em novembro, sob o comando do então técnico Bo Henriksen, que já foi demitido, e se consolidou como um potencial titular também sob o comando do sucessor Urs Fischer, o mais tardar após uma excelente atuação, que incluiu seu primeiro gol na estreia contra o FC Bayern, em meados de dezembro.
No entanto, ele já não detém esse status há muito tempo — e isso não ficou sem consequências. Pela segunda vez em um ano, ele trocou de agente e agora é representado pela Sports360. Talvez para forçar uma transferência em breve? “O rapaz pode logo se perguntar por que deveria ficar em Mainz, se ora joga muito bem e ora nem joga. Isso é um risco”, alertou Hajto sobre consequências maiores para o Mainz: “Kacper sempre aproveitou suas oportunidades e fez partidas excelentes. Em Hoffenheim, ele entrou e jogou de forma brilhante. Não entendo por que ele não tem mais papel desde aquela partida.”
Apesar das pequenas desavenças, Potulski deve se tornar uma peça fundamental em Mainz. Isso foi enfatizado pelo diretor esportivo Niko Bungert, considerando o contrato válido até 2028: “O futuro pertence a Kacper. Ele tem uma qualidade incrível e continuará jogando com grande regularidade conosco no futuro. Tenho certeza disso.”
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Uma transferência para o BVB seria prematura para Potulski — será que Doekhi seria uma contratação sem custo de transferência?
Uma transferência para o BVB neste verão provavelmente seria prematura. É verdade que, diante da saída de Niklas Süle, da grave lesão de Emre Can e da possível saída do zagueiro central Nico Schlotterbeck por meio de cláusula de rescisão no verão, os amarelos e pretos não devem ficar de braços cruzados e devem buscar reforços para a defesa central. No entanto, parece questionável se Potulski já possui o perfil procurado neste momento.
Recentemente, a RTL/ntv e o especialista em transferências Fabrizio Romano relataram, de forma coincidente, um interesse em Danilho Doekhi, do Union Berlin. O contrato dele expira no verão e o jogador de 27 anos traz consigo tanto um certo poder de finalização (7 gols em 34 partidas oficiais) quanto experiência na Bundesliga.