Custo astronômico da demissão de Ruben Amorim é revelado com a divulgação dos resultados financeiros do Manchester United

Os resultados trimestrais do clube, divulgados na quarta-feira, revelaram que a decisão de se separar de Amorim e de sua comissão técnica em janeiro resultou em um pagamento significativo. Isso segue um padrão de demissões onerosas no Teatro dos Sonhos, ocorrendo pouco mais de um ano depois de o clube ter pago 14,5 milhões de libras para demitir Erik ten Hag e sua equipe.

Amorim, que se despediu com 18 meses restantes de contrato, deixou o clube em uma situação precária após uma sequência de resultados desastrosos. No entanto, o impacto financeiro de sua saída foi amenizado pela recuperação subsequente do clube sob a orientação de Michael Carrick.

O ex-meio-campista do United comandou uma incrível escalada na tabela da Premier League, levando o time do fundo do poço – o 15º lugar na temporada passada – para a terceira colocação final, garantindo o retorno às riquezas da Liga dos Campeões.