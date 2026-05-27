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Custo astronômico da demissão de Ruben Amorim é revelado com a divulgação dos resultados financeiros do Manchester United
O pagamento de uma quantia avultada agrava os custos de gestão, que já vêm aumentando
Os resultados trimestrais do clube, divulgados na quarta-feira, revelaram que a decisão de se separar de Amorim e de sua comissão técnica em janeiro resultou em um pagamento significativo. Isso segue um padrão de demissões onerosas no Teatro dos Sonhos, ocorrendo pouco mais de um ano depois de o clube ter pago 14,5 milhões de libras para demitir Erik ten Hag e sua equipe.
Amorim, que se despediu com 18 meses restantes de contrato, deixou o clube em uma situação precária após uma sequência de resultados desastrosos. No entanto, o impacto financeiro de sua saída foi amenizado pela recuperação subsequente do clube sob a orientação de Michael Carrick.
O ex-meio-campista do United comandou uma incrível escalada na tabela da Premier League, levando o time do fundo do poço – o 15º lugar na temporada passada – para a terceira colocação final, garantindo o retorno às riquezas da Liga dos Campeões.
Carrick dá um impulso financeiro
A nomeação de Carrick como sucessor de Amorim produziu resultados imediatos em campo, levando a um aumento significativo nas receitas de transmissão. No trimestre encerrado em 31 de março, a receita nesse setor cresceu 57,1%, atingindo 64,9 milhões de libras. Esse aumento é atribuído, em grande parte, aos prêmios financeiros previstos pelo terceiro lugar na Premier League, uma melhoria significativa em relação ao 15º lugar alcançado em 2025.
Ao abordar a situação atual do clube, o diretor executivo Omar Berrada disse: “Estamos muito otimistas com o progresso do clube nesta temporada e com o impacto positivo contínuo de nossas iniciativas de transformação empresarial. Terminar em terceiro lugar na Premier League e garantir a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada é prova da melhora no desempenho da nossa equipe masculina em campo. Michael Carrick fez um excelente trabalho nos 17 jogos que comandou e estamos muito felizes por ele continuar como técnico principal.”
Novos acordos comerciais compensam as perdas
Embora as receitas provenientes dos jogos e da transmissão tenham se mantido sólidas, as receitas de patrocínio registraram uma queda de 9,4% no último trimestre, caindo para 38,5 milhões de libras. Isso deveu-se principalmente ao término do contrato de patrocínio do uniforme de treino do clube com a Tezos. No entanto, o United agiu rapidamente para compensar essa lacuna, fechando um acordo recorde de 20 milhões de libras por ano com a Betway para o patrocínio do uniforme de treino.
Berrada também destacou o sucesso em outras áreas do clube, afirmando: “Nossa equipe feminina chegou às quartas de final da Liga dos Campeões Feminina e também chegou à final da Copa da Liga pela primeira vez, além de participar mais uma vez da Série Mundial de Rúgbi de Sete. No que diz respeito à academia, chegar às finais da FA Youth Cup e dos play-offs da Premier League 2 também é um indicativo do nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento de jovens talentos.”
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O que vem por aí para o Manchester United?
Olhando para o futuro, o United se preparará para um tão aguardado retorno à Liga dos Campeões sob a orientação permanente de Carrick. Com um histórico brilhante de 12 vitórias em seus primeiros 17 jogos, o técnico conquistou o apoio total da diretoria. Com o aumento do orçamento e um lucrativo contrato de patrocínio de uniformes garantido, o clube está bem posicionado para apoiar seu treinador principal na próxima janela de transferências de verão.