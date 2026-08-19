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Curtis Jones na Inter de Milão? Gigante da Serie A se aproxima de acordo de £ 30 milhões com o Liverpool
Inter se aproxima de acordo
Segundo a BBC Sport, a Inter de Milão está muito perto de fechar um acordo de £30 milhões por Jones. O gigante italiano há muito tempo admira o jogador de 25 anos e parece ter conseguido um avanço decisivo nas negociações. Embora os dois clubes ainda estejam acertando os detalhes finais da transferência, cresce na Itália a confiança de que a mudança será finalizada em breve.
A Inter tem sido persistente na tentativa de contratação, depois de já ter visto seus esforços serem rejeitados pela cúpula em Anfield. Em junho, o Liverpool rejeitou uma oferta verbal de £21,7 milhões da campeã italiana Inter, com o Liverpool avaliando o jogador de 25 anos, que tem um ano restante em seu contrato atual, em cerca de £35 milhões. No entanto, a diferença de avaliação diminuiu significativamente nas últimas semanas de conversas.
- AFP
Avaliação e precedentes de mercado
O Liverpool manteve-se firme em sua avaliação ao longo de todo o verão, resistindo por um valor que reflita a experiência de Jones na elite e seu status de jogador formado no país. O Liverpool segue aberto a vender o meio-campista e busca um acordo na casa do pacote de £ 30 milhões que a Inter de Milão desembolsou recentemente para contratar Djed Spence, do Tottenham.
Esta não é a primeira vez que a campeã italiana tenta contratar o meio-campista. A Inter já havia mirado Jones na janela de transferências de janeiro, apresentando uma proposta de empréstimo com opção de compra, que foi prontamente rejeitada pelo Liverpool.
Fim de uma era em Anfield
Para Jones, uma mudança para San Siro representaria o fim de um longo e marcante capítulo em Merseyside. Jones entrou na academia do Liverpool aos nove anos e foi subindo pelas categorias até se tornar presença constante no time principal. Ele disputou 228 partidas pelo Liverpool desde que estreou sob o comando de Jurgen Klopp, em 2019, marcando vários gols memoráveis no caminho.
O movimento em busca de um recomeço vem após uma campanha agridoce para o meio-campista formado em casa. Embora Jones tenha somado 49 jogos em todas as competições na última temporada, apenas 18 foram como titular na Premier League, enquanto lutava para garantir um papel permanente no meio-campo de Arne Slot. Apesar de o novo técnico Andoni Iraola querer sua permanência, as negociações contratuais travadas e o desejo de Jones por um novo desafio na Inter tornaram uma saída no verão cada vez mais provável.
- Getty
A crescente colônia inglesa na Itália
Ao concluir sua transferência para o Giuseppe Meazza, Jones se juntará ao também internacional inglês John Stones, que chegou recentemente em uma transferência sem custos vinda do Manchester City, assim como a Spence, que completou sua própria mudança nesta janela de verão, saindo do Tottenham.
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