Curtis Jones na Inter de Milão? Gigante da Serie A se aproxima de acordo de £ 30 milhões com o Liverpool

Segundo a BBC Sport, a Inter de Milão está muito perto de fechar um acordo de £30 milhões por Jones. O gigante italiano há muito tempo admira o jogador de 25 anos e parece ter conseguido um avanço decisivo nas negociações. Embora os dois clubes ainda estejam acertando os detalhes finais da transferência, cresce na Itália a confiança de que a mudança será finalizada em breve.

A Inter tem sido persistente na tentativa de contratação, depois de já ter visto seus esforços serem rejeitados pela cúpula em Anfield. Em junho, o Liverpool rejeitou uma oferta verbal de £21,7 milhões da campeã italiana Inter, com o Liverpool avaliando o jogador de 25 anos, que tem um ano restante em seu contrato atual, em cerca de £35 milhões. No entanto, a diferença de avaliação diminuiu significativamente nas últimas semanas de conversas.