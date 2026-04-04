Curtis Jones admite que “é difícil” ver Mohamed Salah deixar o Liverpool, e o meio-campista diz que “aprendeu muito” com o astro que está de saída

Jones deu uma ideia de como o vestiário encara a perda de uma figura tão influente. O meio-campista, que subiu nas categorias de base enquanto Salah batia recordes, não hesitou em destacar os padrões profissionais estabelecidos pela estrela que está de saída.

“Estou falando também como torcedor, é obviamente difícil ver um jogador como o Mo [sair], que deu tudo por este clube”, explicou Jones à TNT. “Os recordes que ele estabeleceu e quebrou... tem sido uma alegria fazer parte de sua trajetória e ver o quanto ele se esforçou. A gente sempre vê o Mo com os gols e as assistências e os momentos emocionantes que ele proporcionou. Como jogador, vi o quanto ele se esforça na academia e como cuida de si mesmo, do corpo e da recuperação, além de todos os esforços extras que ele faz. Aprendi e absorvi muito dele. Não tenho o físico do Mo, mas tento ter a mesma mentalidade.”