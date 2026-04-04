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Curtis Jones admite que “é difícil” ver Mohamed Salah deixar o Liverpool, e o meio-campista diz que “aprendeu muito” com o astro que está de saída
Uma figura lendária se prepara para a despedida
O meio-campista do Liverpool, Jones, admitiu que “é difícil” ver Salah se preparando para deixar Anfield, revelando que “aprendeu muito” com o astro egípcio, ao refletir sobre a emocionante mensagem de despedida do atacante aos torcedores.
Em uma declaração emocionante dirigida aos torcedores, Salah confirmou sua decisão de partir, encerrando uma trajetória no Liverpool que começou antes mesmo de Jones ter feito sua estreia profissional pelo clube.
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Jones reflete sobre o impacto do Rei do Egito
Jones deu uma ideia de como o vestiário encara a perda de uma figura tão influente. O meio-campista, que subiu nas categorias de base enquanto Salah batia recordes, não hesitou em destacar os padrões profissionais estabelecidos pela estrela que está de saída.
“Estou falando também como torcedor, é obviamente difícil ver um jogador como o Mo [sair], que deu tudo por este clube”, explicou Jones à TNT. “Os recordes que ele estabeleceu e quebrou... tem sido uma alegria fazer parte de sua trajetória e ver o quanto ele se esforçou. A gente sempre vê o Mo com os gols e as assistências e os momentos emocionantes que ele proporcionou. Como jogador, vi o quanto ele se esforça na academia e como cuida de si mesmo, do corpo e da recuperação, além de todos os esforços extras que ele faz. Aprendi e absorvi muito dele. Não tenho o físico do Mo, mas tento ter a mesma mentalidade.”
Em busca de um final de conto de fadas para uma lenda
Com o fim da carreira de Salah em Anfield se aproximando, o foco agora é garantir que ele saia com mais títulos na coleção. O Liverpool passou por uma temporada de altos e baixos, mas o meio-campista insiste que o elenco está determinado a dar uma despedida digna a um jogador que conquistou tudo o que era possível no clube.
Quando questionado por Robbie Fowler se ele queria garantir que Salah saísse como vencedor, Jones disse: “100% sim. Acho que o Mo também gostaria disso. Ele sabe que sempre estamos do lado dele, da mesma forma que ele sempre esteve do nosso. Esta temporada tem sido de altos e baixos, mas seria bom terminar em alta. Sabemos que os jogos estão se sucedendo rapidamente contra times bons, mas é claro que sempre daremos o nosso melhor pelos torcedores e pela equipe, e especialmente agora pelo Mo.”
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Comparando os números de um ícone do clube
Embora as estatísticas de Salah nesta temporada continuem respeitáveis — com 10 gols e nove assistências em 34 partidas —, elas representam uma ligeira queda em relação aos níveis estratosféricos que ele atingiu durante a campanha do Liverpool que conquistou o título da Premier League. Na temporada passada, ele registrou impressionantes 29 gols e 18 assistências, consolidando seu status como um dos maiores jogadores que já atuaram na primeira divisão inglesa.
Apesar da ligeira queda no rendimento, Jones acredita que o legado de Salah está firmemente garantido. “Tento usar o que ele fez, aprendi muito com ele. Ele parte como uma lenda e conquistou tudo o que podia. Boa sorte para ele”, acrescentou Jones. Por enquanto, o foco dos Reds continua no campo, enquanto enfrentam uma sequência difícil de jogos para encerrar a era Salah em alta.