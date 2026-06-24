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Curandeiro “libera” Harry Kane da maldição da Copa do Mundo após a falha terrível do astro da Inglaterra no empate com Gana
A batalha espiritual de Harry Kane
Em uma reviravolta bizarra após o frustrante empate da Inglaterra contra Gana em Boston, Nana Kwaku Bonsam se manifestou para assumir a responsabilidade pela falha atípica de Kane. O espiritualista, cujo nome significa “Diabo da Quarta-feira”, sugeriu que sua intervenção sobrenatural foi a única razão pela qual o capitão dos Três Leões não conseguiu balançar as redes naquele momento crucial.
Em declarações após a partida, Bonsam insistiu que seu trabalho estava concluído e que agora permitiria que o astro do Bayern de Munique voltasse a marcar gols. “Sou o espiritualista mais poderoso do mundo inteiro. Agora, vou liberar Harry Kane para que, na próxima partida, ele possa marcar”, disse Bonsam enquanto realizava um ritual e se dirigia diretamente ao capitão da Inglaterra, acrescentando: “Harry, vou te visitar. Não fique ofendido. Somos amigos.”
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Prevendo a queda do capitão da Inglaterra
Essa não foi uma reivindicação repentina de responsabilidade após o fato; Bonsam já havia mirado publicamente o atacante da Inglaterra muito antes de as equipes entrarem em campo. Ele havia avisado que usaria sua influência espiritual para garantir que Gana evitasse a derrota, concentrando especificamente sua energia em neutralizar a ameaça representada por um dos finalizadores mais precisos do mundo.
Na véspera da partida, Bonsam disse ao Daily Star: “Estou trabalhando no Harry Kane. Já mostrei do que sou capaz antes, então sei o que preciso fazer para pará-lo. Sou muito famoso por minhas previsões. Não estou desejando que ele sofra uma lesão grave. Será apenas o suficiente para impedi-lo de jogar contra o meu país. Vou fazer o meu trabalho para que isso ajude Gana.”
O confronto dos médiuns
A narrativa sobrenatural em torno da partida chegou a chamar a atenção do famoso ilusionista Uri Geller. Geller, que ficou conhecido por assumir a responsabilidade pela falha de Gary McAllister na cobrança de pênalti durante a Euro 96, tentou fornecer um escudo espiritual para Kane a fim de neutralizar as “vibrações negativas” vindas de Gana.
Com o objetivo de proteger o talismã dos Três Leões, Geller prometeu: “Antes da partida, vou enviar vibrações. Vou ativar todos os meus poderes, toda a minha energia e todo o meu conhecimento para impedir que essas vibrações negativas atinjam Harry Kane.” No entanto, após Kane ter desperdiçado uma grande chance durante a partida, parece que Bonsam acredita que sua magia neutralizou o atacante com sucesso. Isso aconteceu depois que Kane havia brilhado inicialmente na vitória por 4 a 2 na estreia contra a Croácia, onde marcou dois gols que o colocaram lado a lado com Gary Lineker como o maior artilheiro da Inglaterra na história da Copa do Mundo.
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Uma história de maldições que ganharam grande repercussão
Esta não é a primeira vez que Bonsam tem como alvo uma superestrela global no cenário mundial. Já em 2014, ele alegou ser o responsável pela tendinite no joelho de Cristiano Ronaldo antes da Copa do Mundo no Brasil. Na época, Portugal havia sido sorteado no mesmo grupo que Gana, e o espiritualista atribuiu a si mesmo o mérito pelas dificuldades físicas do astro do Al-Nassr.
Embora Ronaldo tenha acabado se recuperando a tempo de jogar e marcar gols naquele torneio, tanto Portugal quanto Gana acabaram sendo eliminados logo no início. Com Kane agora supostamente “livre” desse mais recente feitiço, Thomas Tuchel e os torcedores da Inglaterra esperam que seu maior artilheiro consiga reencontrar seu faro de gol à medida que as fases eliminatórias se aproximam. Após o empate, a Inglaterra agora lidera o Grupo L com quatro pontos, empatada com Gana em segundo lugar, mas à frente no saldo de gols. A Croácia ocupa o terceiro lugar com três pontos, enquanto o Panamá está na última posição da tabela, sem nenhum ponto. A Inglaterra enfrentará o Panamá em sua próxima partida, no próximo domingo.