Esta não é a primeira vez que Bonsam tem como alvo uma superestrela global no cenário mundial. Já em 2014, ele alegou ser o responsável pela tendinite no joelho de Cristiano Ronaldo antes da Copa do Mundo no Brasil. Na época, Portugal havia sido sorteado no mesmo grupo que Gana, e o espiritualista atribuiu a si mesmo o mérito pelas dificuldades físicas do astro do Al-Nassr.

Embora Ronaldo tenha acabado se recuperando a tempo de jogar e marcar gols naquele torneio, tanto Portugal quanto Gana acabaram sendo eliminados logo no início. Com Kane agora supostamente “livre” desse mais recente feitiço, Thomas Tuchel e os torcedores da Inglaterra esperam que seu maior artilheiro consiga reencontrar seu faro de gol à medida que as fases eliminatórias se aproximam. Após o empate, a Inglaterra agora lidera o Grupo L com quatro pontos, empatada com Gana em segundo lugar, mas à frente no saldo de gols. A Croácia ocupa o terceiro lugar com três pontos, enquanto o Panamá está na última posição da tabela, sem nenhum ponto. A Inglaterra enfrentará o Panamá em sua próxima partida, no próximo domingo.