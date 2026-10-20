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“Culpem-me por tudo!”: Cristian Chivu faz confissão emocionada sobre a Inter de Milão antes do duelo com o Shakhtar
Chivu defende o elenco antes de teste europeu decisivo
O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, conversou com a imprensa no Inter Training Center ao lado de Alessandro Bastoni, na véspera do confronto com o Shakhtar Donetsk pela Champions League. A Inter recebe o campeão ucraniano no San Siro em busca de uma reação após a movimentada derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na segunda rodada.
Apesar de a Inter nunca ter perdido para o Shakhtar em sete confrontos por competições europeias, Chivu pediu foco após duas derrotas nas primeiras partidas europeias.
“Agora, depois de dois jogos perdidos, só podemos pensar em amanhã: a prioridade, acima de tudo, é vencer uma partida, a de amanhã”, afirmou Chivu.
- Getty Images Sport
Técnico exige que críticos coloquem a culpa nele, não nos jogadores
Chivu protegeu repetidamente seu elenco das críticas externas e assumiu total responsabilidade pelos inícios de jogo lentos e pelos erros defensivos. “A culpa por tudo o que não funciona é minha”, declarou Chivu. “Nunca aponto o dedo para os meus jogadores. Assumo a responsabilidade pelo que acontece em campo.”
“Fico satisfeito quando um jogador assume a responsabilidade, mas o primeiro culpado sou eu: talvez eu não esteja conseguindo transmitir o que é necessário.”
“O técnico deve ser o principal culpado”, acrescentou. “Tenho que melhorar antes de qualquer outra pessoa.”
Chivu explica mentalidade de família e rejeita narrativas dramáticas
Ao falar sobre sua forma de lidar com os jogadores nas viradas após o intervalo, Chivu comparou a relação com o elenco à vida em família. “Falo baixo, levanto a voz, rio e brinco, mas faço o mesmo que faço em casa com meus filhos”, revelou Chivu. “O amor que sinto pelos meus jogadores é muito próximo do que sinto pela minha família.”
Ao rejeitar críticas sensacionalistas, Chivu afirmou: “Também não quero que as derrotas virem um drama; elas não são nem serão.”
“Tenho a sensação de que nós temos obrigações e os outros não... Preciso tranquilizá-los, e eles fazem o melhor que podem”, observou.
- AFP
Inter busca vitória crucial no San Siro
Chivu reconheceu a qualidade do Shakhtar de Arda Turan, que vive boa fase e viaja a Milão após cinco vitórias consecutivas em todas as competições.
O Inter, porém, busca confiança em seu histórico de domínio sobre o Shakhtar: sofreu apenas um gol nos sete confrontos anteriores entre as equipes em competições europeias.
A Inter de Milão recebe o Shakhtar Donetsk na noite de quarta-feira, às 20h (horário de verão britânico).
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