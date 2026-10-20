O técnico da Inter de Milão, Cristian Chivu, conversou com a imprensa no Inter Training Center ao lado de Alessandro Bastoni, na véspera do confronto com o Shakhtar Donetsk pela Champions League. A Inter recebe o campeão ucraniano no San Siro em busca de uma reação após a movimentada derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na segunda rodada.

Apesar de a Inter nunca ter perdido para o Shakhtar em sete confrontos por competições europeias, Chivu pediu foco após duas derrotas nas primeiras partidas europeias.

“Agora, depois de dois jogos perdidos, só podemos pensar em amanhã: a prioridade, acima de tudo, é vencer uma partida, a de amanhã”, afirmou Chivu.